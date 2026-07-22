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  4. Kauvery Hospital Brings Multi-Speciality Robotic Surgery Under One Integrated Programme Across Its Chennai Hospitals
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (18:45 IST)

కావేరీ ఆస్పత్రిలో మల్టీ-స్పెషాలిటీ రోబోటిక్ సర్జరీ సౌకర్యం

kauvery hospital
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (18:45 IST)
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చెన్నై నగరంలోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన కావేరీ ఆసుపత్రి గ్రూపునకు చెందిన ఆసుపత్రులన్నింటిలోనూ మల్టీ-స్పెషాలిటీ రోబోటిక్ సర్జరీని ఒకే సమీకృత కార్యక్రమం కిందకు తీసుకువచ్చింది. నగరంలోని తన మూడు ఆసుపత్రులలో నాలుగో తరం రోబోటిక్ సర్జరీ, బహుళ విభాగాల నైపుణ్యం, ఏకరూప సంరక్షణ ప్రమాణాలను విస్తరిస్తూ ‘కావేరీ 3X చెన్నై’ని ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం జీర్ణాశయ శస్త్రచికిత్స, సర్జికల్ ఆంకాలజీ, యూరాలజీ, గైనకాలజీ మరియు కిడ్నీ మార్పిడితో సహా పలు విభాగాలను కవర్ చేస్తుంది.
 
ఈ ఆసుపత్రి, జీర్ణాశయ క్యాన్సర్లు, పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్లు, స్త్రీ జననేంద్రియ క్యాన్సర్లు, రొమ్ము క్యాన్సర్లు, మూత్ర సంబంధిత క్యాన్సర్లు, ఫైబ్రాయిడ్ శస్త్రచికిత్స, గర్భాశయ తొలగింపు (హిస్టరెక్టమీ), ఎండోమెట్రియోసిస్ చికిత్స, అండాశయ ప్రక్రియలు, ప్రోస్టేట్ శస్త్రచికిత్స, మూత్రపిండాల శస్త్రచికిత్స, మూత్రపిండ మార్పిడి, మూత్రాశయ ప్రక్రియలు, పునర్నిర్మాణ మూత్ర సంబంధిత శస్త్రచికిత్సలు, థైరాయిడెక్టమీ, హెర్నియా మరమ్మత్తు, పిత్తాశయ శస్త్రచికిత్స, పెద్దప్రేగు శస్త్రచికిత్స మరియు అధునాతన ఎగువ జీర్ణాశయ ప్రక్రియలతో సహా అనేక రకాల సంక్లిష్ట పరిస్థితుల కోసం రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్సలో తన నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించుకుంటుంది.
 
ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ముఖ్యాంశాలలో ఒకటి, రోబోటిక్ మూత్రపిండ మార్పిడిలో కావేరీ ఆసుపత్రికి ఉన్న నైపుణ్యం. ఇది అతి తక్కువ కోతతో చేసే శస్త్రచికిత్స (మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ సర్జరీ) పరిమితులను విస్తరించడానికి మరియు అత్యంత సంక్లిష్టమైన కొన్ని శస్త్రచికిత్సా ప్రక్రియలకు అధునాతన పరిష్కారాలను అందించడానికి ఈ సంస్థ యొక్క నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
ఈ సందర్భంగా కావేరీ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సహ-వ్యవస్థాపకులు మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అరవిందన్ సెల్వరాజ్ మాట్లాడుతూ, 'కావేరీ 3X చెన్నై’తో, మేము మా మూడు చెన్నై ఆసుపత్రులలో అధునాతన సాంకేతికత, బహుళ-విభాగ నైపుణ్యం మరియు ఏకరీతి సంరక్షణ ప్రమాణాలను ఒకచోట చేర్చే ఒక సమీకృత రోబోటిక్ సర్జరీ పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టిస్తున్నాము. రోగులు ఇప్పుడు తమ ఇంటికి దగ్గరలోనే, కావేరీకి ప్రత్యేకమైన నాణ్యత మరియు స్థిరత్వంతో బహుళ ప్రత్యేకతలలో సమగ్ర రోబోటిక్ సంరక్షణను పొందవచ్చు.
 
ఈ చొరవ వైద్య నైపుణ్యం, శస్త్రచికిత్స ఆవిష్కరణ మరియు సహకార సంరక్షణలో సంవత్సరాల తరబడి చేసిన పెట్టుబడిని ప్రతిబింబిస్తుంది. మాకు, అధునాతన ఆరోగ్య సంరక్షణ అనేది మా వద్ద ఉన్న సాంకేతికతతో కొలవబడదు, కానీ అది రోగి ఫలితాలను ఎంత అర్థవంతంగా మెరుగుపరుస్తుంది, కోలుకోవడాన్ని పెంచుతుంది మరియు చికిత్స అవకాశాలను విస్తరిస్తుంది అనే దాని ద్వారా కొలవబడుతుంది. మేము సేవ చేస్తున్న వర్గాలకు ప్రపంచ స్థాయి రోబోటిక్ సర్జరీని మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ‘కావేరీ 3X చెన్నై’ ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు' అని అన్నారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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