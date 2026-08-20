చెన్నై కావేరీ ఆస్పత్రిలో సమీకృత మూర్ఛ వ్యాధి సంకక్షణా కేంద్రం
చెన్నై నగరంలోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన కావేరీ ఆస్పత్రిలో సమీకృత మూర్ఛ వ్యాధి సంరక్షణ కేంద్రాన్ని (రీజినల్ ఎపిలిప్సీ సెంటర్) తాజాగా ప్రారంభించారు. ఈ గ్రూపు ఆస్పత్రుల్లో పని చేసే న్యూరాలజిస్టుల నేతృత్వంలో ఈ ప్రాంతీయ మూర్ఛ చికిత్సా కేంద్రాలను నెలకొల్పారు. ఈ కేంద్రానికి న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరోరేడియాలజిస్టులు, ఎలక్ట్రోఫిజియాలజిస్టులు, క్లినికల్ సైకాలజిస్టులు, పునరావాస నిపుణులు, న్యూరోసర్జన్లతో కూడిన బహుళ-విభాగాల బృందం అండగా నిలుస్తోంది.
ప్రామాణికమైన క్లినికల్ ప్రోటోకాల్స్, ఏకరీతి సంరక్షణ ప్రమాణాలతో చెన్నై నగరంలోని మూడు కావేరీ ఆస్పత్రుల్లో ఈ సమన్వయ మూర్ఛ-సంరక్షణ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేస్తూ, ఒక సమీకృత ప్రాంతీయ మూర్ఛ కేంద్రాన్ని (కె-ఆర్ఇసి) ప్రారంభించారు. మూడు కేంద్రాలలోని బృందాలు ప్రతి పక్షం రోజులకు ఒకసారి వర్చువల్గా సమావేశమై, రోగుల గురించి వివరంగా చర్చించి, వారి పరిస్థితి యొక్క సంక్లిష్టతను అంచనా వేస్తాయి. ప్రామాణికమైన డేటా సేకరణను సులభతరం చేయడానికి, బృందాల మధ్య సమన్వయాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఒక ఉమ్మడి మూర్ఛ ప్రోఫార్మా కూడా అభివృద్ధి చేయబడింది.
మందులతో తగినంతగా నియంత్రించబడని మూర్ఛలను తదుపరి మూల్యాంకనం కోసం రేడియల్ రోడ్లోని కావేరీ హాస్పిటల్లో ఉన్న మూర్ఛ కేంద్రానికి తరలిస్తారు. వారి కేసులను మూర్ఛ శస్త్రచికిత్సతో సహా అధునాతన చికిత్సల కోసం పరిగణించబడతాయి. శస్త్రచికిత్స నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత, రోగి ఆ కేంద్రంలో తదుపరి మూల్యాంకనం, చికిత్స పొందుతారు. శస్త్రచికిత్స తర్వాత, నిరంతర పర్యవేక్షణ మరియు సంరక్షణ కోసం రోగిని వారి సంబంధిత మూర్ఛ కేంద్రానికి తిరిగి బదిలీ చేస్తారు.
ఈ సమీకృత విధానం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం, మూర్ఛ యొక్క ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ, సమర్థవంతమైన నిర్వహణను సాధ్యం చేయడానికి బహుళ న్యూరోసైన్స్ ఉప-విభాగాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చారు. అదేవిధంగా, మెదడులో ఒక చిన్న నిర్మాణాత్మక గాయం లేదా ఇతర మార్పులు ఉండటం వలన మందులు ప్రభావవంతంగా ఉండకపోవచ్చు, ఇది రోగిని శస్త్రచికిత్సకు అర్హుడిని చేసే అవకాశం ఉంది. సరిగ్గా ఎంపిక చేసిన రోగులకు మూర్ఛ వ్యాధి శస్త్రచికిత్స అత్యంత ప్రభావవంతమైన చికిత్సా పద్ధతులలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. దీని ద్వారా 75 శాతం కేసులలో మూర్ఛ నుండి పూర్తి నివారణ లభిస్తుంది, అలాగే మందుల మోతాదు కూడా గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
భారతదేశంలో, అంచనా ప్రకారం 12-15 మిలియన్ల మంది, అంటే జనాభాలో సుమారు ఒక శాతం మంది, మూర్ఛ వ్యాధితో జీవిస్తున్నారు. దీనిని సాధారణంగా ‘ఫిట్స్’ అని పిలుస్తారు. వైద్య చికిత్సలో పురోగతి సాధించినప్పటికీ, సుమారు 20-30 శాతం మంది రోగులు మూర్ఛలతో బాధపడుతూనే ఉన్నారు.
అంచనా ప్రకారం 13 లక్షల నుండి 15 లక్షల మంది రోగులు మూర్ఛ శస్త్రచికిత్సకు అర్హులు కాగా, భారతదేశంలో ఏటా 1,500 కంటే తక్కువ శస్త్రచికిత్సలు మాత్రమే జరుగుతున్నాయి. శస్త్రచికిత్సకు తగిన అభ్యర్థులను సరిగ్గా గుర్తించకపోవడం మరియు మూర్ఛ శస్త్రచికిత్సపై పరిమిత అవగాహన కలిగి ఉండటం వంటివి ఈ భారీ అంతరానికి గల ముఖ్య కారణాలు పలు ఉన్నాయి.
ఈ కేంద్రం ప్రారంభంపై న్యూరోసైన్సెస్ గ్రూప్ మెంటర్, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైన్ డైరెక్టర్ అయిన డాక్టర్ కృష్ణ శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ, 'మూర్ఛ అనేది ఒక సంక్లిష్టమైన నాడీ సంబంధిత వ్యాధి, చికిత్స విజయం ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ, వర్గీకరణపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సరైన మందులు వాడినప్పటికీ మూర్ఛలు అదుపులో లేనప్పుడు, దాని వెనుక ఏదైనా నిర్మాణాత్మక లోపం ఉందా లేదా శస్త్రచికిత్స ద్వారా నయం చేయగల మరో కారణం ఉందా అని గుర్తించడం ముఖ్యం.
కే-ఆర్ఈసీ ద్వారా, అటువంటి రోగులను సమిష్టిగా మూల్యాంకనం చేయడానికి మేము న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరోరేడియాలజిస్టులు, ఎలక్ట్రోఫిజియాలజిస్టులు, న్యూరోసర్జన్లు, సైకాలజిస్టులు మరియు పునరావాస నిపుణులను ఒకచోట చేర్చుతున్నాము. ఈ బహుళ-విభాగాల విధానం, సరైన దశలో మూర్ఛ శస్త్రచికిత్సకు తగిన అభ్యర్థులను గుర్తించడానికి మరియు వారికి మెరుగైన మూర్ఛ నియంత్రణ, మెరుగైన జీవన నాణ్యతను అందించే అవకాశాన్ని కల్పించడానికి మాకు సహాయపడుతుందన్నారు.
కావేరీ హాస్పిటల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అరవిందన్ సెల్వరాజ్ మాట్లాడుతూ, “ఈ ప్రాంతంలో సమగ్ర మూర్ఛ సంరక్షణను బలోపేతం చేయడంలో కె-ఆర్ఇసి ప్రారంభం ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు. మూర్ఛ కేంద్రాల సమన్వయ నెట్వర్క్, ప్రామాణిక ప్రోటోకాల్లు, క్రమం తప్పని బహుళ-విభాగాల కేసు చర్చల ద్వారా, శస్త్రచికిత్సకు అర్హులైన రోగుల సంఖ్యకు, శస్త్రచికిత్స చేయించుకుంటున్న రోగుల సంఖ్యకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని పూరించడమే మా లక్ష్యం. రోగ నిర్ధారణ మరియు వైద్య నిర్వహణ నుండి అధునాతన మూల్యాంకనం, శస్త్రచికిత్స మరియు శస్త్రచికిత్స అనంతర సంరక్షణ వరకు ఒక సజావైన మార్గాన్ని సృష్టించడం ద్వారా, ప్రత్యేక మూర్ఛ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని మరియు రోగులు సరైన సమయంలో సరైన చికిత్సను పొందేలా చూడాలని మేము ఆశిస్తున్నట్టు వెల్లడించారు.