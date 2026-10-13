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  4. Kauvery Hospital Launches a Comprehensive Suite of Advanced ECMO and Multiorgan Life Support Services
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (20:17 IST)

చెన్నై కావేరీ ఆస్పత్రిలో అధునాతన ఎక్మో వైద్య సేవలు

kauvery hospital - ecmo
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (20:17 IST)
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చెన్నై వడపళనిలోని కావేరీ ఆసుపత్రి, గుండె, ఊపిరితిత్తులు, ఇతర అవయవాలను సమిష్టిగా పరిగణనలోకి తీసుకునే సమగ్ర క్రిటికల్ కేర్ విధానంలో భాగంగా, క్లిష్టమైన వైద్య అవసరాలు ఉన్న రోగులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకమైన ఎక్స్‌ట్రాకార్పోరియల్ మెంబ్రేన్ ఆక్సిజనేషన్ (ECMO) సేవల శ్రేణిని ప్రారంభించింది. ఆసుపత్రి యొక్క కావేరీ సెంటర్ ఫర్ ECMO అండ్ అడ్వాన్స్‌డ్ లైఫ్ సపోర్ట్, తీవ్రమైన శ్వాసకోశ వైఫల్యం కోసం VV-ECMO, గుండె వైఫల్యం కోసం VA-ECMO, గుండె, ఊపిరితిత్తుల సంయుక్త వైఫల్యం కోసం V-AV ECMO (హైబ్రిడ్ ECMO), అవేక్ ECMO, ECMO-సహాయక రోడ్డు, విమాన రవాణాతో సహా అనేక రకాల ప్రత్యేక సేవలను అందిస్తుంది.
 
VV-ECMO ప్రధానంగా రక్తానికి ఆక్సిజన్ అందించి, కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను తొలగించడం ద్వారా ఊపిరితిత్తులకు సహాయపడుతుంది. అయితే, గుండె సమర్థవంతంగా రక్తాన్ని పంప్ చేయలేనప్పుడు VA-ECMO శ్వాసకోశ, రక్తప్రసరణ రెండింటికీ మద్దతు అందిస్తుంది. V-AV ECMO (హైబ్రిడ్ ECMO) గుండె, ఊపిరితిత్తుల వైఫల్యం రెండూ ఉన్న రోగులకు మద్దతు అందించడానికి ఈ రెండు పద్ధతుల ప్రయోజనాలను మిళితం చేస్తుంది. సరిగ్గా ఎంపిక చేసిన రోగులలో, వారికి అవసరమైన ప్రాణరక్షణ సహాయం అందుతున్నప్పుడు కూడా వారు స్పృహలో ఉండేలా అవేక్ ECMO వీలు కల్పిస్తుంది.
 
ECMO సౌకర్యాలు లేని ఆసుపత్రులలోని తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న రోగులకు, ECMO మద్దతుతో విమాన, రోడ్డు మార్గాల ద్వారా ఈ అధునాతన ప్రాణరక్షణ చికిత్సను పొందేందుకు వీలు కలుగుతుంది. కావేరీ ఆసుపత్రి యొక్క ప్రత్యేక బృందం, రోగిని అంచనా వేయడానికి, వైద్యపరంగా అవసరమైనప్పుడు ECMO మద్దతును ప్రారంభించడానికి, రెఫర్ చేసిన ఆసుపత్రికి వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత రోగిని నిరంతర ECMO మద్దతుతో వడపళనిలోని కావేరీ ఆసుపత్రికి తరలిస్తారు. అక్కడ అధునాతన సౌకర్యాలు, వివిధ విభాగాల నిపుణుల బృందం తదుపరి చికిత్సను అందిస్తాయి.
 
వైద్యపరమైన సవాళ్లు తరచుగా ECMOను ప్రారంభించడం వరకే పరిమితం కానందున, రోగులకు ఇతర విఫలమవుతున్న అవయవాలకు ఏకకాల మద్దతు, జాగ్రత్తగా ద్రవాల నిర్వహణ, ప్రత్యేక డయాలసిస్, బహుళ విభాగాల మధ్య సమన్వయ సంరక్షణ అవసరం కావచ్చు. ఈ సంక్లిష్ట అవసరాలను తీర్చడానికి, కావేరీ సెంటర్ ఫర్ ECMO & అడ్వాన్స్‌డ్ లైఫ్ సపోర్ట్‌లో అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులతో కూడిన ఒక ప్రత్యేక బహుళ-విభాగాల బృందం ఉంది. వీరికి నిరంతర పర్యవేక్షణ మరియు ప్రతి రోగి యొక్క మారుతున్న పరిస్థితికి అనుగుణంగా చికిత్సా నిర్ణయాలు అందించడం జరుగుతుంది.
 
ఈ కేంద్రం సమగ్రమైన, సమన్వయంతో కూడిన సంరక్షణను అందించడానికి ECMO నిపుణులు, కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్లు, కార్డియోథొరాసిక్ అనస్థీటిస్టులు, పెర్ఫ్యూషనిస్టులు, కార్డియాలజిస్టులు, పల్మనాలజిస్టులు, క్రిటికల్ కేర్ నిపుణులు, నెఫ్రాలజిస్టులు, హెమటాలజిస్టులు, అంటువ్యాధుల నిపుణులు, ECMO శిక్షణ పొందిన నర్సులు, ఫిజియోథెరపిస్టులు మరియు ఇతర సంబంధిత క్లినికల్ బృందాలను ఒకచోట చేర్చుతుంది.
 
ఈ కార్యక్రమానికి కావేరీ హాస్పిటల్, వడపళనిలో ECMO & VAD డైరెక్టర్, కార్డియోథొరాసిక్ & ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ సర్జన్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అయిన డాక్టర్ కె. మదన్ కుమార్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈయన ప్రస్తుతం ECMO సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఇదే అంశంపై డాక్టర్ మదన్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, “తీవ్రమైన గుండె లేదా ఊపిరితిత్తుల వైఫల్యం సంప్రదాయ చికిత్సకు స్పందించనప్పుడు, ECMO తాత్కాలిక ప్రాణ సహాయాన్ని అందిస్తుంది. ఇది వైద్యులకు అంతర్లీన సమస్యకు చికిత్స చేయడానికి మరియు కోలుకునే అవకాశాన్ని అంచనా వేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అటువంటి రోగుల నిర్వహణలో తరచుగా ఇతర అవయవాలను ప్రభావితం చేసే సమస్యలను పరిష్కరించడం కూడా ఉంటుంది, దీనికి జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షణ మరియు సకాలంలో వైద్యపరమైన నిర్ణయాలు అవసరం. క్లిష్టమైన క్రిటికల్-కేర్ కేసులను నిర్వహించడానికి మరియు ప్రతి రోగి అవసరాలకు అనుగుణంగా సమగ్రమైన, సమన్వయంతో కూడిన సంరక్షణను అందించడానికి, అధునాతన సౌకర్యాలు, ప్రత్యేక నైపుణ్యం మరియు బహుళ-విభాగాల బృందాన్ని ఒకచోట చేర్చి, ECMO & అడ్వాన్స్‌డ్ లైఫ్ సపోర్ట్ కోసం కావేరీ కేంద్రాన్ని స్థాపించినందుకు మేము సంతోషిస్తున్నాము.”
 
కావేరీ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అరవిందన్ సెల్వరాజ్ మాట్లాడుతూ, “అధునాతన క్రిటికల్ కేర్ అనేది దాని వెనుక ఉన్న బృందం యొక్క బలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రోగి అవసరాలు వేగంగా మారినప్పుడు, సరైన నిపుణులు, సాంకేతికత మరియు వైద్యపరమైన విచక్షణను ఒకచోట చేర్చడం ద్వారా క్లిష్టమైన పరిస్థితులను నిర్వహించగల సామర్థ్యం వస్తుంది. కావేరీ హాస్పిటల్‌లో, సంరక్షణకు సమన్వయ విధానంలో భాగంగా ఈ సామర్థ్యాలను పెంపొందించడంపై మా దృష్టి ఉంది, తద్వారా తీవ్రమైన, క్లిష్టమైన పరిస్థితులతో బాధపడుతున్న రోగులను వారి అవసరాలను తీర్చగల బృందాలచే అంచనా వేసి, చికిత్స అందించవచ్చు.”
 
కావేరి సెంటర్ ఫర్ ECMO & అడ్వాన్స్‌డ్ లైఫ్ సపోర్ట్ ద్వారా, కావేరి హాస్పిటల్ వడపళని ప్రత్యేకమైన గుండె, ఊపిరితిత్తుల సహాయం, బహుళ-అవయవ సంరక్షణ, క్లిష్టమైన క్రిటికల్-కేర్ నిర్వహణపై దృష్టి సారిస్తూనే ఉంది. సాంప్రదాయ చికిత్స ఇకపై సరిపోనప్పుడు, సాంకేతికతను వైద్య నైపుణ్యం, సమన్వయంతో కూడిన బృందకృషితో కలపడంపైనే ప్రధానంగా దృష్టి ఉంటుంది.
 
కాగా, కావేరి హాస్పిటల్ భారతదేశంలో ఒక ప్రముఖ మల్టీ-స్పెషాలిటీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతగా గుర్తింపుపొందింది. ఇది వైద్య నైపుణ్యం, రోగి-కేంద్రీకృత సంరక్షణ, అధునాతన వైద్య మౌలిక సదుపాయాల పట్ల తన నిబద్ధతకు గుర్తింపు పొందింది. ఈ హాస్పిటల్ గ్రూప్ ఆరు కీలక ప్రదేశాలైన - ట్రిచి, చెన్నై, సేలం, హోసూర్, తిరునెల్వేలి, బెంగళూరులలో పన్నెండు ఆసుపత్రుల నెట్‌వర్క్‌ను నిర్వహిస్తోంది. 11,000 మందికి పైగా ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను నియమించుకుంది. లక్షలాది మంది రోగులకు సేవలు అందిస్తోంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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