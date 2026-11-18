చెన్నై కావేరీ ఆస్పత్రిలో రికార్డు స్థాయిలో హైపెక్ కీమోథెరపీ చికిత్సలు
చెన్నై నగరంలోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన కావేరీ ఆసుపత్రి 200కు పైగా హైపెక్ హైపెక్ (హైపర్థెర్మిక్ ఇంట్రాపెరిటోనియల్ కీమోథెరపీ) చికిత్సలను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ చికిత్స, పొత్తికడుపు పొర అయిన పెరిటోనియమ్కు వ్యాపించిన క్యాన్సర్లకు ఇచ్చే ఒక అరుదైన కీమోథెరపీ. ఇందులో వేడి చేసిన కీమోథెరపీ మందులను ఉపయోగిస్తారు.
తమిళనాడులో కేవలం కొన్ని ఆసుపత్రులలో మాత్రమే ఈ తరహా చికిత్సను అధిక సంఖ్యలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ రంగంలో తన నైపుణ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి, కావేరీ ఆసుపత్రి హైపెక్, 'సైటోరిడక్టివ్' క్యాన్సర్ సర్జరీ కోసం ఒక ప్రత్యేక కేంద్రాన్ని కూడా ప్రారంభించింది. ఈ కేంద్రం అధునాతన కడుపు క్యాన్సర్ల చికిత్సపై దృష్టి సారిస్తుంది.
సైటోరిడక్టివ్ సర్జరీ కంటికి కనిపించే క్యాన్సర్ కణాలను తొలగిస్తుంది. దీని తర్వాత హైపీక్ థెరపీని నిర్వహిస్తారు. ఈ చికిత్స సమయంలో, కంటికి కనిపించని ఏవైనా మిగిలి ఉన్న సూక్ష్మ క్యాన్సర్ కణాలను నాశనం చేయడానికి, వేడి చేసిన కీమోథెరపీ మందులను నేరుగా కడుపు కుహరంలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. సైటోరిడక్టివ్, హైపెక్ థెరపీలను కలపడం వల్ల, శరీరంలోని ఇతర భాగాలపై ఉపయోగించే కీమోథెరపీ మందుల పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తూ, వ్యాధి సోకిన ప్రాంతానికి తీవ్రమైన చికిత్సను అందించడానికి వీలవుతుంది.
గర్భాశయ, పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్లతో సహా, కడుపు మరియు కడుపు పొరను ప్రభావితం చేసే క్యాన్సర్లతో బాధపడుతున్న, వైద్యపరంగా అర్హత కలిగిన రోగులకు ఈ చికిత్సను అందిస్తారు. హైపెక్ థెరపీ అనేది ఒక సమిష్టి కృషి. ఈ చికిత్సను అందించే వైద్య బృందంలో సర్జికల్ ఆంకాలజిస్టులు, మెడికల్ ఆంకాలజిస్టులు మరియు పాథాలజిస్టులు ఉండాలి. ఈ శస్త్రచికిత్స సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియ కావడం, గణనీయమైన రక్త నష్టం, ఉష్ణ ఒత్తిడికి అవకాశం ఉన్నందున, దీనికి అనుభవజ్ఞులైన అనస్థీషియాలజీ మరియు ఇంటెన్సివ్ కేర్ బృందం అవసరం.
ఇలాంటి రోగుల సంరక్షణలో అనుభవం ఉన్న నర్సులు, పోషకాహార నిపుణులు వీరికి మద్దతుగా ఉంటారు. రోగులను ముందుగానే జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసుకోవాలి. వ్యాధి తీవ్రతను కచ్చితంగా నిర్ధారించడానికి దీనికి అధునాతన స్కానింగ్ పరీక్షలు అవసరం. దీనికి అనుభవజ్ఞులైన రేడియాలజిస్టులు కావాలి. ఈ చికిత్సకు కీమోథెరపీ ద్రవాన్ని సుమారు 41-43°C ఉష్ణోగ్రతకు వేడి చేసి, దానిని ఉదర కుహరం లోపల ప్రసరింపజేసి, దాని ఉష్ణోగ్రతను నిరంతరం పర్యవేక్షించే ప్రత్యేక యంత్రాలు అవసరం.
ఇంత అధిక డిమాండ్ కారణంగా, తమిళనాడులోని కొన్ని వైద్య కేంద్రాలలో మాత్రమే హైపెక్ చికిత్సను అందిస్తున్నారు. హైపెక్ చికిత్స గురించి కావేరీ హాస్పిటల్, ఆంకాలజీ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ సుజయ్ సుసికర్ మాట్లాడుతూ, “మేము 200 హైపెక్ చికిత్సల మైలురాయిని దాటడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇది అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సను అందించడంలో మా బృందం యొక్క అనుభవాన్ని, నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. పెరిటోనియమ్కు వ్యాపించిన అధునాతన క్యాన్సర్లతో బాధపడుతున్న రోగులకు హైపెక్ ఒక ముఖ్యమైన చికిత్సా విధానాన్ని అందిస్తుంది. సాంప్రదాయ ఇంట్రావీనస్ కీమోథెరపీ మందులు ఈ ప్రాంతంలోని క్యాన్సర్ కణజాలాలను పూర్తిగా చేరలేకపోవచ్చు. అయితే, సైటోరిడక్టివ్ సర్జరీ తర్వాత వేడి చేసిన కీమోథెరపీని నేరుగా పెరిటోనియల్ కుహరంలోకి ఎక్కించడం ద్వారా హైపెక్ ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది.” అని పేర్కొన్నారు.
కావేరీ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అరవిందన్ సెల్వరాజ్ మాట్లాడుతూ, “అధునాతన గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్కు చికిత్స చేయడం ఎల్లప్పుడూ ఒక సవాలుగా ఉంది. హైపెక్తో, మేము రోగులకు సమర్థవంతమైన చికిత్సా పరిష్కారాలను అందించగలుగుతున్నాము. సాధ్యమైనంత ఉత్తమ ఫలితాన్ని నిర్ధారించడానికి సరైన సౌకర్యాలు, వైద్య నైపుణ్యం, బహుళ-విభాగాల విధానాన్ని ఏకీకృతం చేయడంపై మేము దృష్టి సారిస్తూనే ఉన్నాము అని పేర్కొన్నారు.
ఇటీవల చికిత్స పొందిన రోగులలో, మారిషస్కు చెందిన ఒక మహిళ ఉన్నారు. ఆమెకు ముదిరిన గర్భాశయ క్యాన్సర్ మరియు పెరిటోనియల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండటంతో, ప్రత్యేక చికిత్స కోసం చెన్నైకి తిరిగి వచ్చారు. సైటోరిడక్టివ్ సర్జరీ, హైపెక్ చికిత్స తర్వాత, ఆమె పూర్తిగా కోలుకుని ఇంటికి తిరిగి వెళ్లారు. మరొక రోగి, గర్భాశయ క్యాన్సర్, పెరిటోనియల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్తో బాధపడుతున్న 32 ఏళ్ల తల్లి, ఆమెకు కూడా విస్తృతమైన శస్త్రచికిత్స చేసి, హైపెక్ చికిత్సతో విజయవంతంగా నయం చేశారు.