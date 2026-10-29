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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (20:06 IST)

కావేరీ ఆసుపత్రి ప్రత్యేక విధానంతో సంక్లిష్టమైన ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ రిగర్జిటేషన్‌కు చికిత్స

kauvery hospital news
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (20:06 IST)
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చెన్నైలోని ఆళ్వార్‌పేటలో ఉన్న కావేరీ ఆసుపత్రి, 63 ఏళ్ల వ్యక్తికి ప్యూర్ నేటివ్ ఏయోర్టిక్ రిగర్జిటేషన్ అని పిలువబడే తీవ్రమైన ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ లీకేజీకి, ప్రత్యేకమైన హ్యాంచోర్ వాల్వ్‌ను ఉపయోగించి ట్రాన్స్‌క్యాథెటర్ ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ రీప్లేస్‌మెంట్ విధానం ద్వారా విజయవంతంగా చికిత్స అందించింది. రోగి యొక్క సహజ ఏయోర్టిక్ వాల్వ్ లీఫ్లెట్‌లో రంధ్రం పడటం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. రోగికి గతంలో మిట్రల్ వాల్వ్ మార్పిడి కూడా జరగడం, చికిత్సను మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చింది. ఈ రకమైన మొట్టమొదటి ప్రక్రియలో, ఈ రకమైన క్లినికల్ కారకాల కలయికతో ఉన్న రోగికి టీఏవీఆర్ కోసం హ్యాంచర్ వాల్వ్‌ను ఉపయోగించారు.
 
అయోర్టిక్ వాల్వ్, గుండె నుండి శరీరానికి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ప్రధాన ధమని అయిన అయోర్టాలోకి రక్త ప్రవాహాన్ని నియంత్రిస్తుంది. వాల్వ్ సరిగ్గా మూసుకోనప్పుడు, రక్తం గుండెలోకి వెనక్కి ప్రవహిస్తుంది, ఈ పరిస్థితిని అయోర్టిక్ రిగర్జిటేషన్ అని అంటారు. ఈ రోగిలో, లీకేజ్ తీవ్రంగా ఉండటంతో పాటు, వాల్వ్ యొక్క రెక్కలలో ఒకదానిలో రంధ్రం కూడా ఉండటంతో, చికిత్స మరింత సంక్లిష్టంగా మారింది. కాథెటర్ ఆధారిత విధానం ద్వారా స్వచ్ఛమైన నేటివ్ అయోర్టిక్ రిగర్జిటేషన్‌కు చికిత్స చేయడం ఒక ప్రత్యేక సవాలును ఎదుర్కొంటుంది. 
 
అయోర్టిక్ స్టెనోసిస్‌లో కాల్షియం నిక్షేపాలు రీప్లేస్‌మెంట్ వాల్వ్‌ను స్థిరంగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి, కానీ దానికి భిన్నంగా, స్వచ్ఛమైన నేటివ్ అయోర్టిక్ రిగర్జిటేషన్ ఉన్న రోగులలో అమర్చిన వాల్వ్‌కు మద్దతు ఇవ్వడానికి కాల్షియం చాలా తక్కువగా లేదా అస్సలు ఉండదు. ఇది వాల్వ్‌ను స్థిరంగా ఉంచడాన్ని మరియు సురక్షితంగా బిగించడాన్ని మరింత కష్టతరం చేస్తుంది. రోగికి గతంలో మైట్రల్ వాల్వ్ రీప్లేస్‌మెంట్ జరగడం అనేది చికిత్స ప్రణాళికకు మరో ముఖ్యమైన అంశాన్ని జోడించింది.
 
హ్యాంచర్ వాల్వ్, స్వచ్ఛమైన సహజమైన ఏయోర్టిక్ రిగర్జిటేషన్‌లో వాల్వ్‌ను స్థిరంగా ఉంచే సవాలును పరిష్కరించడానికి రూపొందించబడింది. ఇది బెలూన్‌తో విస్తరించగల ఫ్రేమ్‌ను, నిటినాల్ అనే ఒక సాగే గుణం గల లోహ మిశ్రమంతో తయారు చేసిన ప్రత్యేక యాంకరింగ్ మూలకంతో కలుపుతుంది. ఈ యాంకరింగ్ యంత్రాంగం, సహజమైన వాల్వ్ రెక్కలను పట్టుకుని, చుట్టుపక్కల శరీర నిర్మాణం పరిమిత మద్దతును అందించే పరిస్థితులతో సహా, మార్పిడి వాల్వ్‌ను స్థిరీకరించడంలో సహాయపడేలా రూపొందించబడింది. టీఏవీఆర్ ప్రక్రియ సమయంలో, మార్పిడి వాల్వ్‌ను ఒక కాథెటర్ ద్వారా పంపి, రోగి యొక్క ఇప్పటికే ఉన్న ఏయోర్టిక్ వాల్వ్‌లో అమర్చారు. ఈ అతి తక్కువ కోతతో కూడిన విధానం, వైద్యపరంగా సముచితమైన చోట, సాంప్రదాయ ఓపెన్-హార్ట్ వాల్వ్ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స లేకుండానే లోపభూయిష్ట వాల్వ్‌ను మార్చడానికి వైద్యులను అనుమతిస్తుంది.
 
ప్రక్రియ తర్వాత, పోస్ట్-ప్రొసీజర్ అసెస్‌మెంట్‌లో ఎటువంటి అవశేష ఏయోర్టిక్ రిగర్జిటేషన్, వాల్వ్ స్టెనోసిస్ (అసాధారణ సంకుచితం) మరియు పారావాల్వ్యులర్ లీక్ (అమర్చిన వాల్వ్ చుట్టూ లీకేజ్) లేవని నివేదించబడింది. గుండె యొక్క విద్యుత్ ప్రసరణలో ఎటువంటి ముఖ్యమైన అసాధారణత నివేదించబడలేదు. మూడు రోజుల తర్వాత రోగిని డిశ్చార్జ్ చేశారు.
 
చెన్నై, ఆళ్వార్‌పేట్‌లోని కావేరీ హాస్పిటల్‌కు చెందిన సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజారామ్ అనంతరామన్ మాట్లాడుతూ, 'సహజమైన కవాటంలో పరిమితంగా ఉండే కాల్షియం నిక్షేపాల వల్ల, ప్రత్యామ్నాయ కవాటాన్ని సురక్షితంగా అమర్చడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి, కాథెటర్ ఆధారిత విధానాన్ని ఉపయోగించి శుద్ధమైన సహజమైన ఏయోర్టిక్ రిగర్జిటేషన్‌కు చికిత్స చేయడం సవాలుగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఏయోర్టిక్ కవాటపు రేకుకు రంధ్రం పడటం, దానికి తోడు రోగికి గతంలో మిట్రల్ వాల్వ్ మార్పిడి జరిగిన చరిత్ర ఉండటం వంటివి చికిత్స ప్రణాళికను మరింత క్లిష్టతరం చేశాయి. హ్యాంచర్ కవాటం యొక్క ప్రత్యేకమైన యాంకరింగ్ యంత్రాంగం, కవాటాన్ని సరైన స్థానంలో అమర్చడంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమించడానికి మాకు సహాయపడింది. ప్రక్రియ జరిగిన వెంటనే వచ్చిన ఫలితాలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయి, అమర్చిన కవాటం చుట్టూ ఎటువంటి అవశేష ఏయోర్టిక్ రిగర్జిటేషన్ లేదా లీకేజీ ఉన్నట్లు నివేదించబడలేదు. సంక్లిష్టమైన గుండె సంబంధిత నిర్మాణ పరిస్థితులను నిర్వహించడంలో వ్యక్తిగతీకరించిన చికిత్స ప్రణాళిక మరియు ప్రత్యేకమైన కవాట సాంకేతికత యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఈ ప్రక్రియ ప్రదర్శిస్తుంది'.
 
కావేరీ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అరవిందన్ సెల్వరాజ్ మాట్లాడుతూ, 'కావేరీలో, మేము వైద్య నైపుణ్యం, ఆవిష్కరణలు, సరైన వైద్య సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా రోగి సంరక్షణను మెరుగుపరచడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము. ఇలాంటి విజయ గాథలు, సంక్లిష్టమైన గుండె సంబంధిత సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రత్యేక చికిత్సా విధానాలను జాగ్రత్తగా చేసే వైద్య మూల్యాంకనంతో కలపడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. రోగి భద్రత, సంరక్షణలో అత్యున్నత ప్రమాణాలను పాటిస్తూనే, రోగులకు అధునాతన చికిత్సా ఎంపికలను అందించడంపై మేము దృష్టి సారిస్తూనే ఉన్నాము'.
 
కావేరీ హాస్పిటల్ భారతదేశంలో ఒక ప్రముఖ మల్టీ-స్పెషాలిటీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాత. ఇది వైద్య నైపుణ్యం, రోగి-కేంద్రీకృత సంరక్షణ మరియు అధునాతన వైద్య మౌలిక సదుపాయాల పట్ల తన నిబద్ధతకు గుర్తింపు పొందింది. ఈ హాస్పిటల్ గ్రూప్ ఆరు కీలక ప్రదేశాలైన - చెన్నై, తిరుచ్చి, సేలం, హోసూర్, తిరునెల్వేలి, బెంగళూరులలో పన్నెండు ఆసుపత్రుల నెట్‌వర్క్‌ను నిర్వహిస్తోంది. 11,000 మందికి పైగా ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను నియమించుకుంది. ఏటా లక్షలాది మంది రోగులకు సేవలందిస్తున్న కావేరీ హాస్పిటల్, ఆవిష్కరణలు, వైద్య ఫలితాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణలో నిరంతర పురోగతిపై గట్టి దృష్టితో, అధిక-నాణ్యత గల సెకండరీ, టెర్షియరీ సంరక్షణను అందించడానికి అంకితమై ఉంది.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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