చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతం
చెన్నై కీల్పాక్కంలోని కుమరన్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు 29 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణుడికి 20 గంటల పాటు సుదీర్ఘ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. పొత్తికడుపు లోపల ప్రేగులకు ఆధారాన్నిచ్చి, వాటిని అనుసంధానించే కణజాలమైన మెసెంటరీలో ఏర్పడిన 20x20x18 సెం.మీ. పరిమాణంలో ఉన్న అరుదైన, అధిక స్థాయి ప్రాణాంతక రెట్రోపెరిటోనల్ కణితిని ఈ శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించారు.
10 రోజుల తర్వాత రోగిని డిశ్చార్జ్ చేశారు, త్వరలోనే అతను తన సాధారణ కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభిస్తాడని వెల్లడించారు. రోగికి జన్యుపరమైన ప్రవృత్తి, అంటే న్యూరోఫైబ్రోమాటోసిస్ టైప్ 1 (ఎన్ఎఫ్1) ఉందని గమనించాలి. ఇది కొన్ని రకాల కణితులు వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచే ఒక వంశపారంపర్య వ్యాధి.
ప్రొఫెసర్ రెలా బృందం, జీర్ణాశయ శస్త్రవైద్యులైన డాక్టర్ పి.కపిల్ నాగరాజ్ సారథ్యంలోని వైద్య బృందం ఈ అరుదైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. శస్త్రచికిత్సకు ముందు, తర్వాత అనస్థీషియాలజిస్ట్, రక్తనాళాల నైపుణ్యం కలిగిన కాలేయ మార్పిడి నిపుణుడు, ఇంటెన్సివిస్ట్, అంటువ్యాధుల నిపుణుడు, రేడియాలజిస్ట్, ఇంటెన్సివ్ కేర్ నర్సులతో కూడిన బహుళ-విభాగాల బృందం అందించిన సహకారంతో ఇది సాధ్యమైంది.
అధునాతన శస్త్రచికిత్సా సాంకేతికతలు, అత్యాధునిక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థల సహాయంతో ఈ శస్త్రచికిత్స జరిగింది. దీనివల్ల కణజాలాన్ని ఖచ్చితంగా వేరు చేయడం, రక్తనాళాలను సమర్థవంతంగా మూసివేయడం, సుదీర్ఘమైన ఈ ప్రక్రియ అంతటా రోగిని నిశితంగా పర్యవేక్షించడం సాధ్యమైంది.
డాక్టర్ కపిల్ నాగరాజ్ తన వ్యాఖ్యలలో ఇలా అన్నారు, 'రోగి తీవ్రమైన అలసట, సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోలేకపోవడం మరియు బరువు తగ్గడం వంటి లక్షణాలతో వచ్చారు. సీటీ స్కాన్లతో సహా ఇమేజింగ్ పరీక్షలలో, 20 × 20 × 18 సెం.మీ. కొలతలు గల ఒక మెసెంటరీ కణితి ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. అయితే, అసలైన సవాలు కేవలం కణితి పరిమాణం మాత్రమే కాదు, అది ఉన్న ప్రదేశం కూడా.
అది మెసెంటరీ మూలంలో, అంటే ఉదరంలోని అవయవాలకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ప్రధాన రక్తనాళాలు ఉండే మధ్య భాగంలో ఉంది. అది ప్రధాన రక్తనాళాలకు చాలా దగ్గరగా ఉండటం వల్ల, ఈ రక్తనాళాలకు గాయం కాకుండా ఉండేందుకు 20 గంటల పాటు జరిగిన శస్త్రచికిత్స ప్రక్రియలో ఎటువంటి పొరపాటుకు ఆస్కారం లేకుండా ప్రతి శస్త్రచికిత్సా ప్రక్రియ అత్యంత కష్టతరంగా మారింది.
కుమరన్ హాస్పిటల్స్, కిల్పాక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్.పి.శివకుమార్ మాట్లాడుతూ, 'అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన బహుళ-విభాగాల బృందం యొక్క సమన్వయ ప్రయత్నమే ఈ కేసును ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగినదిగా చేస్తుంది. దీనికి అసాధారణమైన శస్త్రచికిత్సా నైపుణ్యం మరియు అత్యంత సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులకు కూడా నిశితమైన సన్నద్ధత తోడయ్యాయి'.
కిల్పాక్లోని కుమరన్ హాస్పిటల్స్లో, సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియలను సురక్షితంగా నిర్వహించడానికి మరియు మా రోగులు వారి సాధారణ జీవితాలకు తిరిగి రావడానికి సాధ్యమైనంత ఉత్తమ అవకాశాన్ని ఇవ్వడానికి అవసరమైన నైపుణ్యం, సాంకేతికత, మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడంలో మేము ఎల్లప్పుడూ పెట్టుబడి పెట్టాము. రోబోటిక్ సర్జరీతో సహా శస్త్రచికిత్సలో పురోగతులను మేము నిరంతరం స్వీకరిస్తాము, ప్రతి ప్రక్రియను అత్యధిక స్థాయి ఖచ్చితత్వం, సంసిద్ధత, రోగి భద్రతతో నిర్వహించగలమని నిర్ధారించడానికి మా బృందాలను అత్యాధునిక సాంకేతికతలతో సన్నద్ధం చేస్తాము.
కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లకు వ్యక్తులను గురిచేయడంలో జన్యువులు కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. అటువంటి కణితులను నివారించడం ఎల్లప్పుడూ సాధ్యం కానప్పటికీ, ఈ కేసు నిరూపించినట్లుగా, సమగ్ర ఆరోగ్య పరీక్షలతో ముందస్తు రోగ నిర్ధారణ గణనీయమైన మార్పును తీసుకురాగలదు.