శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By జయ
Last Updated : శుక్రవారం, 8 మే 2026 (19:04 IST)

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళం

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వైద్య సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో.. ప్రముఖ సంస్థ అవంతెల్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ గారు లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌కు సుమారు రూ. 90 కోట్ల విలువైన తమ కంపెనీకి చెందిన 60 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను విరాళంగా అందించారు.
 
విజయవాడ కేంద్రంగా ఒక భారీ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హెల్త్‌కేర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను నిర్మించడానికి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి ఈ సహకారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. తద్వారా అత్యాధునిక వైద్య సేవలు పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు మరింత చేరువకానున్నాయి. ఈ విస్తరణ ప్రణాళికలో భాగంగా.. జనరల్ మెడిసిన్, సర్జరీ, స్త్రీ మరియు శిశు సంరక్షణ, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, అత్యవసర వైద్యం, ఇంటెన్సివ్ కేర్ వంటి విభాగాలతో పాటు అధునాతన డయాగ్నస్టిక్స్, ల్యాబ్ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకురానున్నారు.
 
మనకోసం కొంచెం.. ఇతరుల కోసం సర్వస్వం అనే నిరాడంబరమైన సిద్ధాంతాన్ని నమ్మే డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్.. వ్యాపారం కంటే సమాజానికి మేలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే టెక్నాలజీని, సంస్థను ఒక సాధనంగా మలుచుకున్నారు. ఆయన ఫౌండేషన్‌కు ఇలా విరాళం ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి కాదు. 2024లో కూడా అవంతెల్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన 45 లక్షల షేర్లను (వాటి అప్పటి విలువ సుమారు రూ. 76.44 కోట్లు) విరాళంగా అందించారు. ఆ నిధులతో ఎన్నో హెల్త్‌కేర్ కార్యక్రమాలు, ఆసుపత్రి నిర్వహణ, కమ్యూనిటీ ఔట్రీచ్ కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా నిర్వహించారు.
 
ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ మాట్లాడుతూ.. నాణ్యమైన వైద్యం అనేది ఇప్పటికీ ఎన్నో కుటుంబాలకు అందని ద్రాక్షగానే మిగిలిపోతోంది. ఈ విరాళం ద్వారా దీర్ఘకాలికంగా మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయాలని, అలాగే కమ్యూనిటీపై శాశ్వత సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపే కార్యక్రమాలకు అండగా నిలవాలని మేము ఆశిస్తున్నాము అని పేర్కొన్నారు. కీర్తిశేషులు శ్రీమతి అబ్బూరి లక్ష్మీకాంతం గారి జ్ఞాపకార్థం 2010లో స్థాపించబడిన లక్ష్మీ ఫౌండేషన్.. గత పదహారేళ్లుగా వైద్యం, విద్య, మహిళా సాధికారత, అనాథల ఆదరణ, వృద్ధుల సంరక్షణ మరియు విపత్తు సమయాల్లో ఎన్నో మానవతా దృక్పథం ఉన్న కార్యక్రమాల్లో విశేష సేవలు అందిస్తోంది.
 
విజయవాడలో ఒక చిన్న పాలీక్లినిక్‌గా ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ.. క్రమంగా ఒక గొప్ప ఆరోగ్య సంరక్షణా కేంద్రంగా ఎదిగింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫౌండేషన్ 20 పడకల మల్టీ-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని నిర్వహిస్తూ, ప్రతిరోజూ సుమారు 90 మంది రోగులకు వైద్య సేవలు అందిస్తోంది. గడచిన మూడేళ్లలోనే దాదాపు 60,000 మందికి పైగా ప్రజలకు ఈ ఆసుపత్రి అండగా నిలిచింది. మెడికల్ క్యాంపులు, కంటిశుక్లం ఆపరేషన్లు, డయాగ్నస్టిక్స్, జీవనోపాధి కార్యక్రమాలు మరియు కమ్యూనిటీ హెల్త్‌కేర్ సేవల ద్వారా.. ఫౌండేషన్ ఇప్పటివరకు 99,000 మందికి పైగా జీవితాల్లో వెలుగులు నింపింది.
 
రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఆసుపత్రిని 150+ పడకల మల్టీ-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిగా విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దీనివల్ల అన్ని రకాల స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు ఒకే చోట అందుబాటులోకి వచ్చి.. ఈ ప్రాంతంలో వైద్య సదుపాయాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలకు డయాగ్నస్టిక్స్, ఎమర్జెన్సీ కేర్, క్రిటికల్ కేర్, మరియు దీర్ఘకాలిక చికిత్సలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను తీర్చడంలో ఈ విస్తరణ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

వామపక్షం అందించారు, ఇక తమిళనాడు సీఎంగా TVK విజయ్గత నాలుగు రోజులుగా తమిళనాడు రాజకీయాల్లో రేగిన తీవ్ర ఉత్కంఠకు వామపక్షాల ప్రకటనతో సద్దమణిగి TVK విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు మార్గం సుగమం అయ్యింది. తొలుత కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు వున్నదనీ, తమకు ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని విజయ్ కోరారు. ఐతే మిగిలిన సంఖ్యా బలం లేకపోవడంతో గవర్నర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి నిరాకరించారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ చిన్న పార్టీలను బుజ్జగించి తమకు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. ఐతే డీఎంకే కూటమిలో వున్నటువంటి వామపక్షాలు ఒక పట్టాన విజయ్‌కు మద్దతు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించలేదు.

సింహాల గుంపుకు చుక్కలు చూపించిన పాము.. వీడియో వైరల్ఆఫ్రికా అడవుల్లో సూర్యాస్తమయం వేళ ఒక వింత దృశ్యం కనిపించింది. సింహాల గుంపు ఒక పామును చూసి ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాయి. సాధారణంగా దేన్నైనా వేటాడే సింహాలు, ఈ పాము కదలికలను చూసి చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాయి. అడవిలో బ్రతకడం అంటే ప్రతిక్షణం ఒక సవాలుతో కూడుకున్న పని. ఎంతటి బలమైన సింహాలకైనా చిన్న పాము రూపంలో ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. అందుకే ఆ సింహాలు పాముపై దాడి చేసే ముందు ఎంతో ఓపికగా వేచి చూశాయి. ప్రకృతిలో ఏ జంతువూ తక్కువ కాదని ఈ వీడియో నిరూపిస్తోంది.

ఫాస్టర్ కాదు కిరాతకుడు.. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. గర్భనిరోధక మందులిచ్చి...?మహిళలపై వయోబేధం లేకుండా అకృత్యాలు జరుగుతున్నాయి. ఏలూరులో మానవత్వం మంటగలిసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. రక్షణగా ఉండాల్సిన పాస్టర్, ఒక మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. కామవరపుకోట మండలం కళ్లచెరువు గ్రామంలో చర్చి పాస్టర్‌గా పనిచేస్తున్న చౌటపల్లి రాంబాబు (42), ఒక మైనర్ బాలికపై పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు.

వరంగల్ జిల్లాలో పురాతన ఆలయం కూల్చివేత.. ఖండించిన బీజేపీతెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లాలో ఒక పురాతన ఆలయాన్ని కూల్చివేయడాన్ని ప్రతిపక్షాలైన భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్), భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) తీవ్రంగా ఖండించాయి. బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కె.టి. రామారావు శుక్రవారం ఈ చర్యను అత్యంత దారుణమని అభివర్ణించారు. అలాగే ఆలయాన్ని తక్షణమే పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఒంగోలు వర్కర్స్ సైరన్‌కు ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి.. కోడి కూయడం కాస్త ఆలస్యం కావచ్చు.. కానీ?ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఒంగోలు జిల్లా, దేవుని చెరువు దగ్గరలోని సీతారాం పురంలో ఉన్న ఆర్అండ్‌బి బంగ్లా సమీపంలోని కొండపై నెలకొని ఉన్న ప్రసిద్ధ ‘వర్కర్స్ సైరన్’, దానిని ఏర్పాటు చేసి ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకుంది. 1966లో పాత ఫిల్టర్ బెడ్ కొండపై ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ ఒంగోలు సైరన్‌ను, చేతి గడియారాలు అరుదుగా ఉండే రోజుల్లో, ఫోన్లు లేని రోజుల్లో నిర్మించారు.

Nandini Rai: అనకాపల్లి నుంచి తారక్ పొన్నప్ప, నందినీ రాయ్‌ల మాస్ నంబర్ రిలీజ్కండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మిస్తున్న రా అండ్ రస్టిక్‌ చిత్రం ‘అనకాపల్లి’. ఈ సినిమాకి ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్‌గా చేసిన ఈ మూవీలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్య వశిష్ట జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడమే కాకుండా త్రినాథరావు నక్కి ఓ ముఖ్య పాత్రను కూడా పోషించారు. ఇప్పటికే సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్‌ను, పాటల్ని రిలీజ్ చేసి అంచనాలు పెంచేశారు.

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పనున్న పవన్ కల్యాణ్.. కారణం ఏంటంటే?ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఇటీవల ముక్కుకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నందున, ప్రస్తుతం ఆ చికిత్స అనంతర కోలుకునే దశలో ఉన్నారు. ఆయన ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇంకా తన పరిపాలనా బాధ్యతలను తిరిగి స్వీకరించలేదు. ఈ సందర్భం, పవన్ కళ్యాణ్ సినీ కెరీర్ గురించిన చర్చను తెరపైకి తెస్తోంది. ఆయన సినీ ప్రస్థానం ఎప్పటి నుంచో ఒక అనిశ్చిత స్థితిలోనే కొనసాగుతోంది. అన్నింటికంటే ముందుగా, కళ్యాణ్‌కు అనేక రాజకీయ బాధ్యతలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా విధులు, అలాగే అటవీ- పంచాయతీ రాజ్ శాఖల మంత్రిగా బాధ్యతలు ముఖ్యమైనవి.

Atlee, Arjun: అల్లు అర్జున్ రాకా టైటిల్‌కు పుష్పతో సంబంధం ఉంది : చిత్ర నిర్మాతలుదర్శకుడు అట్లీతో రాబోయే చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ ఫస్ట్ లుక్, నటుడి పుట్టినరోజు అయిన ఏప్రిల్ 8న విడుదలైంది. గుండుతో, కాటుక కళ్లతో, జంతువుల పంజాలతో కెమెరాలోకి చూస్తున్న అతని లుక్‌ను చూసి ఇంటర్నెట్ మొత్తం మురిసిపోయింది. ఈ చిత్రానికి 'రాకా' అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు, ఒకవేళ అది సినిమాలో అర్జున్ పాత్ర పేరు అయితే దాని అర్థం ఏమిటి అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు. ఇప్పుడు, చిత్ర నిర్మాతలు ఈ టైటిల్ వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించారు.

DMK-ADMK పొత్తును తమిళ ప్రజలు ఒప్పుకోరు: విశాల్ వ్యాఖ్య, ఖుష్బూ కూడా...మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కి చేరుకోలేని విజయ్ పార్టీ టీవీకే ప్రభుత్వం రాకుండా DMK-ADMK పొత్తు పెట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని తమిళనాడు ప్రజలు హర్షించరు. తమిళనాడులో విపత్కర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. ఇది జరగకూడదని నేను కోరుకుంటున్నానంటూ నటుడు విశాల్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. మరోవైపు భాజపా నాయకురాలు ఖుష్బూ సైతం స్పందించారు. పార్టీ నాయకురాలిగా కాకుండా రాష్ట్ర పౌరురాలిగా పోస్ట్ చేస్తున్నా. ప్రజలు వారి తీర్పును స్పష్టంగా చెప్పినప్పుడు వాళ్లు ఎన్నుకున్నవారే రాష్ట్రాన్ని పాలించాలి కదా అంటూ పేర్కొన్నారు. ఇదిలావుంటే టీవీకే పార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మద్దతును కూడగట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

Simran: దక్షిణాది నటీమణులంటే బాలీవుడ్‌ అగౌరపరుస్తుంది : సిమ్రాన్తమిళ చిత్రసీమలో తన నటనకు ప్రశంసలు అందుకున్న నటి సిమ్రాన్, ఇటీవల హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి మాట్లాడారు. బాలీవుడ్‌లో దక్షిణాది నటుల పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరు గురించి నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడుతూ, దక్షిణాది నటులు ఎన్నో ఏళ్లుగా చేసిన కృషిని, వారు మోస్తున్న వారసత్వాన్ని తరచుగా విస్మరిస్తున్నారని తనకు అనిపించిందని, ఈ గౌరవం లేకపోవడం తనను తీవ్రంగా బాధించిందని సిమ్రాన్ అన్నారు.
