లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళం

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వైద్య సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో.. ప్రముఖ సంస్థ అవంతెల్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ గారు లక్ష్మీ ఫౌండేషన్కు సుమారు రూ. 90 కోట్ల విలువైన తమ కంపెనీకి చెందిన 60 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను విరాళంగా అందించారు.
విజయవాడ కేంద్రంగా ఒక భారీ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హెల్త్కేర్ ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మించడానికి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి ఈ సహకారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. తద్వారా అత్యాధునిక వైద్య సేవలు పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు మరింత చేరువకానున్నాయి. ఈ విస్తరణ ప్రణాళికలో భాగంగా.. జనరల్ మెడిసిన్, సర్జరీ, స్త్రీ మరియు శిశు సంరక్షణ, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, అత్యవసర వైద్యం, ఇంటెన్సివ్ కేర్ వంటి విభాగాలతో పాటు అధునాతన డయాగ్నస్టిక్స్, ల్యాబ్ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకురానున్నారు.
మనకోసం కొంచెం.. ఇతరుల కోసం సర్వస్వం అనే నిరాడంబరమైన సిద్ధాంతాన్ని నమ్మే డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్.. వ్యాపారం కంటే సమాజానికి మేలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే టెక్నాలజీని, సంస్థను ఒక సాధనంగా మలుచుకున్నారు. ఆయన ఫౌండేషన్కు ఇలా విరాళం ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి కాదు. 2024లో కూడా అవంతెల్ లిమిటెడ్కు చెందిన 45 లక్షల షేర్లను (వాటి అప్పటి విలువ సుమారు రూ. 76.44 కోట్లు) విరాళంగా అందించారు. ఆ నిధులతో ఎన్నో హెల్త్కేర్ కార్యక్రమాలు, ఆసుపత్రి నిర్వహణ, కమ్యూనిటీ ఔట్రీచ్ కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ మాట్లాడుతూ.. నాణ్యమైన వైద్యం అనేది ఇప్పటికీ ఎన్నో కుటుంబాలకు అందని ద్రాక్షగానే మిగిలిపోతోంది. ఈ విరాళం ద్వారా దీర్ఘకాలికంగా మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయాలని, అలాగే కమ్యూనిటీపై శాశ్వత సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపే కార్యక్రమాలకు అండగా నిలవాలని మేము ఆశిస్తున్నాము అని పేర్కొన్నారు. కీర్తిశేషులు శ్రీమతి అబ్బూరి లక్ష్మీకాంతం గారి జ్ఞాపకార్థం 2010లో స్థాపించబడిన లక్ష్మీ ఫౌండేషన్.. గత పదహారేళ్లుగా వైద్యం, విద్య, మహిళా సాధికారత, అనాథల ఆదరణ, వృద్ధుల సంరక్షణ మరియు విపత్తు సమయాల్లో ఎన్నో మానవతా దృక్పథం ఉన్న కార్యక్రమాల్లో విశేష సేవలు అందిస్తోంది.
విజయవాడలో ఒక చిన్న పాలీక్లినిక్గా ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ.. క్రమంగా ఒక గొప్ప ఆరోగ్య సంరక్షణా కేంద్రంగా ఎదిగింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫౌండేషన్ 20 పడకల మల్టీ-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని నిర్వహిస్తూ, ప్రతిరోజూ సుమారు 90 మంది రోగులకు వైద్య సేవలు అందిస్తోంది. గడచిన మూడేళ్లలోనే దాదాపు 60,000 మందికి పైగా ప్రజలకు ఈ ఆసుపత్రి అండగా నిలిచింది. మెడికల్ క్యాంపులు, కంటిశుక్లం ఆపరేషన్లు, డయాగ్నస్టిక్స్, జీవనోపాధి కార్యక్రమాలు మరియు కమ్యూనిటీ హెల్త్కేర్ సేవల ద్వారా.. ఫౌండేషన్ ఇప్పటివరకు 99,000 మందికి పైగా జీవితాల్లో వెలుగులు నింపింది.
రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఆసుపత్రిని 150+ పడకల మల్టీ-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిగా విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దీనివల్ల అన్ని రకాల స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు ఒకే చోట అందుబాటులోకి వచ్చి.. ఈ ప్రాంతంలో వైద్య సదుపాయాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలకు డయాగ్నస్టిక్స్, ఎమర్జెన్సీ కేర్, క్రిటికల్ కేర్, మరియు దీర్ఘకాలిక చికిత్సలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడంలో ఈ విస్తరణ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.