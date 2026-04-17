తగినంతగా గుర్తించబడని కాలేయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోంది. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, NAFLD (మద్యపానం-రహిత కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి) జనాభాలో 9% నుండి 32% మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అంటే దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిపై దీని ప్రభావం ఉంటోంది. దీనిని ప్రస్తుతం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిగా గుర్తిస్తున్నారు. కాలేయ సంబంధిత వైద్య పరిస్థితులు ఇప్పటికే మొత్తం మరణాలలో 66% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. భారతదేశం NAFLD స్క్రీనింగ్ను తన NP-NCD (అసంక్రమిత వ్యాధుల నివారణ మరియు నియంత్రణ జాతీయ కార్యక్రమం)లో విలీనం చేసినప్పటికీ, ఈ విధానపరమైన ముందడుగుకు వ్యక్తిగత స్థాయిలో మరింత పటిష్టమైన ఆర్థిక సంసిద్ధత తోడుగా ఉండాలి.
ప్రపంచ కాలేయ దినోత్సవం సందర్భంగా, వ్యక్తిగత మరియు కుటుంబ స్థాయిలలో ఈ సవాలు యొక్క తీవ్రతను కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గణాంకాలు చూపుతున్నాయి. పెరుగుతున్న చికిత్స తీవ్రత, నిరంతరం విస్తరిస్తున్న జనాభా మరియు భౌగోళిక పరిధి కారణంగా, గత మూడేళ్లలో కాలేయ సంబంధిత క్లెయిమ్లు రెట్టింపు అయ్యాయని ఈ విశ్లేషణ సూచిస్తోంది. నేడు, కాలేయ వ్యాధుల చికిత్సకు అయ్యే వైద్య ఖర్చులు 3 సంవత్సరాల క్రితం కంటే దాదాపు 100% అధికంగా ఉన్నాయి. క్లెయిమ్ల అనుభవం ప్రకారం, కాలేయ వ్యాధి చికిత్సకు తగినంత ఆర్థిక రక్షణ కోసం కనీసం రూ. 15 లక్షలు, అంతకంటే ఎక్కువ కవరేజీ వేగంగా ప్రాథమిక ప్రమాణంగా మారుతోంది.
ఈ డేటా ప్రకారం, యువ పాలసీదారులలో కాలేయ వ్యాధులు ఏటా 5-10% చొప్పున పెరుగుతున్నాయని, టైర్ 2 మరియు టైర్ 3 నగరాల నుండి వచ్చే క్లెయిమ్లు ఏటా 10-15% చొప్పున పెరుగుతున్నాయని, మహిళా పాలసీదారుల క్లెయిమ్లు ఏటా దాదాపు 10% చొప్పున పెరుగుతున్నాయని తెలుస్తోంది. దీనిని బట్టి కాలేయ వ్యాధులు ఇకపై కేవలం వృద్ధులు, పురుషులు లేదా మెట్రో నగరాల ఆధారిత జనాభాకే పరిమితం కాలేదని స్పష్టమవుతోంది.
ఈ పరిశోధన ఫలితాలపై కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ మనీష్ దోడేజా మాట్లాడుతూ, కాలేయ వ్యాధులు ఇకపై ఒక పరిమిత ప్రమాద వర్గానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, ఆందోళన కలిగించే రీతిలో విస్తరిస్తున్నాయి. వాటి స్వరూపం, తీవ్రత రెండింటిలోనూ మేము స్పష్టమైన మార్పును గమనించాము. కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి, యువత ప్రభావితమవుతోంది. కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఇది కేవలం వైద్యపరమైన సమస్య మాత్రమే కాదు; ఇది అంతకంతకూ ఆర్థిక సమస్యగా కూడా మారుతోంది. అందువల్ల, వ్యక్తులు తమ ఆరోగ్య బీమాను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోవడం, ఈ మారుతున్న ప్రమాదాలకు అనుగుణంగా తమ బీమా మొత్తం ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే, అవగాహన, ముందస్తు గుర్తింపు, ఆర్థిక సంసిద్ధత కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగకపోతే, ప్రమాదానికి, సంసిద్ధతకు మధ్య అంతరం పెరుగుతూనే ఉంటుంది అని అన్నారు.
ఈ పరిశీలనలు విస్తృతమైన వైద్య మరియు మహమ్మారి శాస్త్ర సంబంధిత ఫలితాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి. భారతీయ పీడియాట్రిక్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ ప్రమాణాల ఆధారంగా ఇటీవల వెలువడిన వైద్య మార్గదర్శకాలు, పిల్లలలో, ముఖ్యంగా ఊబకాయం మరియు సంబంధిత జీవక్రియ ప్రమాద కారకాలు ఉన్నవారిలో, ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి దీర్ఘకాలిక కాలేయ వ్యాధికి ఒక ప్రధాన కారణంగా వేగంగా ఆవిర్భవిస్తోందని సూచిస్తున్నాయి. వరల్డ్ ఒబేసిటీ అబ్జర్వేటరీ ప్రకారం, ప్రస్తుత ధోరణులు ఇలాగే కొనసాగితే 2040 నాటికి సుమారు 1.19 కోట్ల మంది భారతీయ పిల్లలు కాలేయ వ్యాధితో జీవించే అవకాశం ఉంది. ఇది అన్ని వయసుల వారిలో జీవనశైలి మరియు ఆహార సంబంధిత ప్రమాద కారకాలు పెరుగుతున్న ఆందోళనగా మారాయని సూచిస్తోంది.
పెరుగుతున్న చికిత్స ఖర్చులు మరియు మరింత సంక్లిష్టమవుతున్న సంరక్షణ విధానాల వల్ల, నేడు ఒక భారతీయ కుటుంబం ఎదుర్కోగల అత్యంత ఆర్థిక భారం కలిగించే వైద్య సమస్యలలో కాలేయ వ్యాధి ఒకటిగా మారింది. ప్రపంచ కాలేయ దినోత్సవం సందర్భంగా, రోగ నిర్ధారణ మీ తరపున నిర్ణయం తీసుకునే ముందే, ప్రతి ఒక్కరూ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవర్చుకోవాలని, మరియు మీ ఆరోగ్య బీమాను సమీక్షించుకోవాలని కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది.