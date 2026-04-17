శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 17 ఏప్రియల్ 2026 (18:20 IST)

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

తగినంతగా గుర్తించబడని కాలేయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోంది. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, NAFLD (మద్యపానం-రహిత కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి) జనాభాలో 9% నుండి 32% మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అంటే దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిపై దీని ప్రభావం ఉంటోంది. దీనిని ప్రస్తుతం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిగా గుర్తిస్తున్నారు. కాలేయ సంబంధిత వైద్య పరిస్థితులు ఇప్పటికే మొత్తం మరణాలలో 66% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. భారతదేశం NAFLD స్క్రీనింగ్‌ను తన NP-NCD (అసంక్రమిత వ్యాధుల నివారణ మరియు నియంత్రణ జాతీయ కార్యక్రమం)లో విలీనం చేసినప్పటికీ, ఈ విధానపరమైన ముందడుగుకు వ్యక్తిగత స్థాయిలో మరింత పటిష్టమైన ఆర్థిక సంసిద్ధత తోడుగా ఉండాలి.
 
ప్రపంచ కాలేయ దినోత్సవం సందర్భంగా, వ్యక్తిగత మరియు కుటుంబ స్థాయిలలో ఈ సవాలు యొక్క తీవ్రతను కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గణాంకాలు చూపుతున్నాయి. పెరుగుతున్న చికిత్స తీవ్రత, నిరంతరం విస్తరిస్తున్న జనాభా మరియు భౌగోళిక పరిధి కారణంగా, గత మూడేళ్లలో కాలేయ సంబంధిత క్లెయిమ్‌లు రెట్టింపు అయ్యాయని ఈ విశ్లేషణ సూచిస్తోంది. నేడు, కాలేయ వ్యాధుల చికిత్సకు అయ్యే వైద్య ఖర్చులు 3 సంవత్సరాల క్రితం కంటే దాదాపు 100% అధికంగా ఉన్నాయి. క్లెయిమ్‌ల అనుభవం ప్రకారం, కాలేయ వ్యాధి చికిత్సకు తగినంత ఆర్థిక రక్షణ కోసం కనీసం రూ. 15 లక్షలు, అంతకంటే ఎక్కువ కవరేజీ వేగంగా ప్రాథమిక ప్రమాణంగా మారుతోంది.
 
ఈ డేటా ప్రకారం, యువ పాలసీదారులలో కాలేయ వ్యాధులు ఏటా 5-10% చొప్పున పెరుగుతున్నాయని, టైర్ 2 మరియు టైర్ 3 నగరాల నుండి వచ్చే క్లెయిమ్‌లు ఏటా 10-15% చొప్పున పెరుగుతున్నాయని, మహిళా పాలసీదారుల క్లెయిమ్‌లు ఏటా దాదాపు 10% చొప్పున పెరుగుతున్నాయని తెలుస్తోంది. దీనిని బట్టి కాలేయ వ్యాధులు ఇకపై కేవలం వృద్ధులు, పురుషులు లేదా మెట్రో నగరాల ఆధారిత జనాభాకే పరిమితం కాలేదని స్పష్టమవుతోంది. 
 
ఈ పరిశోధన ఫలితాలపై కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ మనీష్ దోడేజా మాట్లాడుతూ, కాలేయ వ్యాధులు ఇకపై ఒక పరిమిత ప్రమాద వర్గానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, ఆందోళన కలిగించే రీతిలో విస్తరిస్తున్నాయి. వాటి స్వరూపం, తీవ్రత రెండింటిలోనూ మేము స్పష్టమైన మార్పును గమనించాము. కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి, యువత ప్రభావితమవుతోంది. కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఇది కేవలం వైద్యపరమైన సమస్య మాత్రమే కాదు; ఇది అంతకంతకూ ఆర్థిక సమస్యగా కూడా మారుతోంది. అందువల్ల, వ్యక్తులు తమ ఆరోగ్య బీమాను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోవడం, ఈ మారుతున్న ప్రమాదాలకు అనుగుణంగా తమ బీమా మొత్తం ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే, అవగాహన, ముందస్తు గుర్తింపు, ఆర్థిక సంసిద్ధత కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగకపోతే, ప్రమాదానికి, సంసిద్ధతకు మధ్య అంతరం పెరుగుతూనే ఉంటుంది అని అన్నారు. 
 
ఈ పరిశీలనలు విస్తృతమైన వైద్య మరియు మహమ్మారి శాస్త్ర సంబంధిత ఫలితాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి. భారతీయ పీడియాట్రిక్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ ప్రమాణాల ఆధారంగా ఇటీవల వెలువడిన వైద్య మార్గదర్శకాలు, పిల్లలలో, ముఖ్యంగా ఊబకాయం మరియు సంబంధిత జీవక్రియ ప్రమాద కారకాలు ఉన్నవారిలో, ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి దీర్ఘకాలిక కాలేయ వ్యాధికి ఒక ప్రధాన కారణంగా వేగంగా ఆవిర్భవిస్తోందని సూచిస్తున్నాయి. వరల్డ్ ఒబేసిటీ అబ్జర్వేటరీ ప్రకారం, ప్రస్తుత ధోరణులు ఇలాగే కొనసాగితే 2040 నాటికి సుమారు 1.19 కోట్ల మంది భారతీయ పిల్లలు కాలేయ వ్యాధితో జీవించే అవకాశం ఉంది. ఇది అన్ని వయసుల వారిలో జీవనశైలి మరియు ఆహార సంబంధిత ప్రమాద కారకాలు పెరుగుతున్న ఆందోళనగా మారాయని సూచిస్తోంది.
 
పెరుగుతున్న చికిత్స ఖర్చులు మరియు మరింత సంక్లిష్టమవుతున్న సంరక్షణ విధానాల వల్ల, నేడు ఒక భారతీయ కుటుంబం ఎదుర్కోగల అత్యంత ఆర్థిక భారం కలిగించే వైద్య సమస్యలలో కాలేయ వ్యాధి ఒకటిగా మారింది. ప్రపంచ కాలేయ దినోత్సవం సందర్భంగా, రోగ నిర్ధారణ మీ తరపున నిర్ణయం తీసుకునే ముందే, ప్రతి ఒక్కరూ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవర్చుకోవాలని, మరియు మీ ఆరోగ్య బీమాను సమీక్షించుకోవాలని కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది.

పెరంబూరులో విజిల్ ముగ్గులు వేసుకుంటున్న నటుడు విజయ్టీవీకె పార్టీ చీఫ్ విజయ్ పోటీ చేస్తున్న పెరంబూరులో ఈరోజు తమ పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ కార్యాలయం వాకిలిలో తమ పార్టీ గుర్తు విజిల్ ముగ్గును వేసారు. ఈ ముగ్గులకు రంగులు వేసేందుకు పార్టీ మహిళా కార్యకర్తలు పోటీపడ్డారు. శనివారం నాడు పెరంబూరులోని గడప గడపకూ పర్యటన చేయనున్నట్లు పార్టీ ప్రతనిధులు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పరిస్థితి చూస్తుంటే తమిళ నటుడు విజయ్ పార్టీ విజయబావుంటా ఎగురవేసేటట్లే వుంది.

విధ్వంసం చాలా సులభం, నిర్మించడం చాలా కష్టం: ట్రంప్ పైన విరుచుకపడ్డ పోప్ఇజ్రాయెల్, యూఎస్ సంయుక్తంగా ఇరాన్ పైన చేస్తున్న యుద్ధం గురించి పోప్ లియో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. బిలియన్ డాలర్ల కొద్దీ డబ్బు ఖర్చు చేస్తూ యుద్ధాలు చేసే కొద్దిమంది నియంతల వల్ల ప్రపంచం తీవ్ర వినాశనానికి గురవుతుందని పరోక్షంగా ట్రంప్ కి చురకలు అంటించారు. దేనినైనా విధ్వంసం చేయడం చాలా సులభమనీ, ఐతే నిర్మించడం చాలా కష్టతరం అని ఆయన అన్నారు. దక్షిణాఫ్రికాలో పర్యటిస్తున్న పోప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసారు. పోప్ వ్యాఖ్యలపై ట్రంప్ మండిపడ్డారు. పోప్‌కి ఆ పదవి తనవల్లనే వచ్చిందనీ, ఐతే ఆయన విదేశాంగ విధానం చాలా దారుణంగా వుందని విమర్శించారు.

భర్తను చంపేందుకు రూ.5 లక్షలు సుపారీ ఇచ్చాం : భార్య వాంగ్మూలంకట్టుకున్న భర్తను తన ప్రియుడితో కలిసి చంపేసిన కేసులో పోలీసులకు భార్య వాంగ్మూలం ఇచ్చింది. ఇందులో తన భర్తను చంపేందుకు రూ.5 లక్షలు సుపారీ ఇచ్చినట్టు వాంగ్మూలం ఇచ్చింది. తన ప్రియుడితో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు వెల్లడించింది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నాడనే నెపంతోనే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్టు చెప్పింది. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హన్మకొండలో జరిగింది.

లోక్‌సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు - అనుకూలం 298, వ్యతిరేకం 230మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మరోమారు చుక్కెదురైంది. లోక్‌సభలో ఈ బిల్లు వీగిపోయింది. రెండు రోజుల సుధీర్ఘ చర్చ తర్వాత శుక్రవారం సాయంత్రం లోక్‌సభలో ఓటింగ్ నిర్వహించారు. ఇందులో బిల్లుకు మద్దతుగా 298 ఓట్లు వేయగా, వ్యతిరేకంగా 230 మంది సభ్యులు ఓటు వేశారు. దీంతో 2/3 మెజార్టీతో బిల్లు వీగిపోయింది. దీంతో పాటు 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుతో పాటు డీ లిమిటేషన్ బిల్లు కూడా వీగిపోయింది.

800 అడుగులో లోయలో పడిన టూరిస్ట్ వ్యాను - 10 మంది మృతితమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కోయంబత్తూరు జిల్లా పొల్లాచ్చి సమీపంలోని వాల్‌పారై ఘాట్ రోడ్డులో నియంత్రణ కోల్పోయి రక్షణ గోడను ఓ టూరిస్ట్ వ్యాను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో పది మంది పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతులంతా కేరళకు చెందిన పర్యాటకులే. మరికొందరు గాయపడ్డారు.

Watch More Videos

గాడిదలా నటించాలని ఆ దర్శకుడు కోరితే ఏమాత్రం ఆలోచించను : హీరో ఆర్యకోలీవుడ్ హీరో ఆర్య ఆసక్తకర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమిళ సినీ దర్శకుడు బాలా ఒక సినిమాలో గాడిదలా నటించాలని తనను కోరితే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా ఆ పాత్ర చేస్తానని ఆర్య అన్నారు. ఆయన తాజాగా నటించిన చిత్రం మిస్టర్ ఎక్స్. మను ఆనంద్ దర్శకుడు. తమిళం, తెలుగు భాషల్లో చిత్రీకరించారు. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆర్య మాట్లాడారు. ఒకవేళ ఏదైనా సినిమాలో గాడిదలా నటించమని బాలా అడిగితే.. ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా అంగీకరిస్తానని తెలిపారు.

Ramcharan: తన తండ్రి చిరంజీవిని తన ఆదర్శ హీరోగా పేర్కొన్న రామ్ చరణ్హాంకాంగ్ ఫోటోషూట్‌తో ఎస్క్వైర్ ఇండియా ఏప్రిల్ కవర్‌పై ఏప్రిల్ 16న మెరిసిన రామ్ చరణ్, #MyHero సిరీస్‌లో భాగంగా, షూటింగ్‌ల సమయంలో రాత్రికి కేవలం నాలుగు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతూ, కుటుంబానికి మూడు రోజుల విరామానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే చిరంజీవి వారసత్వాన్ని ప్రశంసించారు. కుటుంబ నిబద్ధత, పనిలో క్రమశిక్షణ, విమర్శలను తట్టుకునే శక్తి, మరియు తాను దాదాపు 15 సార్లు పాటించిన అయ్యప్ప దీక్ష వంటి ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాల గురించి ఆయన తన పాఠాలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.

అమ్మాయిలను వేధించే వారికి శిక్షలు ఉండాలని చెప్పే ఓ అందాల రాక్షసిషెరాజ్ మెహదీ దర్శకత్వంలో తానే హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఓ అందాల రాక్షసి’. గతంలో విడుదలైన ఈ సినిమా హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల అభ్యర్థన మేరకు ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 24న రీ-రిలీజ్ చేయనున్నట్లు చిత్రయూనిట్ ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించి, అనంతరం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.

The Big Picture: దేశవ్యాప్తం గా తొలి రియాలిటీ షో బిగ్ పిచ్చర్ ప్రారంభంహైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 17, 2026: భారత వినోద రంగానికి కొత్త దిశను చూపించే అడుగుగా గ్యామెన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ‘బిగ్ పిచ్చర్’ పేరుతో వినూత్న పాన్ ఇండియా రియాలిటీ షోను ప్రారంభించింది. సినిమా నిర్మాణ బాధ్యతలను నేరుగా ప్రేక్షకుల చేతుల్లో ఉంచే ఈ కార్యక్రమం త్వరలో జియోహాట్స్టార్ వేదికగా ఐదు భాషల్లో ప్రసారం కానుంది. “ఇప్పటివరకు సినిమాలకు మీరు తీర్పు చెప్పారు... ఇక మీరు ఒక సినిమా తీయండి” అనే సవాల్తో దేశవ్యాప్తం గా ప్రేక్షకులను ఈ షో ఆహ్వానిస్తోంది.

Naga Chaitanya: INCA అవార్డ్స్ 2026లో తాండెల్ చిత్రానికి ఉత్తమ నటుడిగా నాగ చైతన్యఏప్రిల్ 16న జరిగిన INCA అవార్డ్స్ వేడుకలో, పాకిస్థాన్ చేత నిర్బంధించబడిన ఆంధ్ర మత్స్యకారుల జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందిన 'తాండెల్' చిత్రంలో తన సహజమైన పాత్రకు గాను నాగ చైతన్య తెలుగు విభాగంలో ఉత్తమ నటుడి అవార్డును గెలుచుకున్నారు. చందూ మొండేటి దర్శకత్వంలో, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 7, 2025న విడుదలైంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com