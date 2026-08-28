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  4. Maa Kauvery, Chennai’s New 120-Bed Exclusive Women and Children’s Hospital Inaugurated by TN Health Minister Arunraj
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (23:46 IST)

మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి

dr arunraj
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (23:46 IST)
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ప్రముఖ హాస్పిటల్ నెట్‌వర్క్ కావేరీ గ్రూప్ హాస్పిటల్స్ మరో ఆస్పత్రిని ప్రారంభించింది. కేవలం, మహిళలు, చిన్నారుల కోసమే ఈ ఆస్పత్రిని నిర్మించింది. మొత్తం 120 పడకల సామర్థ్యంలో నిర్వహించిన ఈ ఆస్పత్రి భవనాన్ని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖామంత్రి డాక్టర్ కె.అరుణ్ రాజా తాజాగా ప్రారంభించారు. మా కావేరీ పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ ఆస్పత్రిలో ప్రసూతి సంరక్షణ, ప్రసూతి, స్త్రీల వ్యాధులు, సంతానోత్పత్తి, నవజాత శిశు సంరక్షణ, పిల్లల వైద్యం, పిల్లల అత్యవసర సంరక్షణ వంటి సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ ఆసుపత్రిలో లెవెల్ త్రి నవజాత శిశువుల ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌తో సహా అధునాతన నవజాత శిశు, పిల్లల సంరక్షణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
 
ఈ ఆస్పత్రిని డాక్టర్ తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఆరోగ్య, వైద్య విద్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ అరుణ్‌రాజ్, కావేరీ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్, వ్యవస్థాపక, ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ డాక్టర్ ఎస్.చంద్రకుమార్, వ్యవస్థాపక, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మణివన్నన్ సెల్వరాజ్, సహ-వ్యవస్థాపకుడు, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అరవిందన్ సెల్వరాజ్, సహ వ్యవస్థాపకుడు, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ డి.సెంగుట్టువన్ సమక్షంలో ఈ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించారు.
 
మా కావేరీ ఆసుపత్రి గర్భిణీ స్త్రీలకు 24/7 ప్రసూతి సంరక్షణను, అలాగే సాధారణ మరియు అధిక-ప్రమాద గర్భాలకు ప్రత్యేక నిర్వహణను అందిస్తుంది. గర్భధారణ, ప్రసవ వేదన, శిశుజననం అంతటా మహిళలకు మద్దతుగా ప్రత్యేక క్లినికల్ బృందాలు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ ఆసుపత్రి ప్రత్యేక ప్రసవ సౌకర్యాలతో పాటు, సమగ్ర ప్రసవపూర్వ, ప్రసవ, ప్రసవానంతర సంరక్షణను అందిస్తుంది. తద్వారా ప్రసూతి ప్రయాణం అంతటా తల్లులకు,  నవజాత శిశువులకు సమన్వయ మద్దతును అందిస్తుంది.
 
ఈ సమగ్ర ప్రసూతి సంరక్షణకు అధునాతన లాపరోస్కోపిక్ గైనకాలజిక్ సర్జరీ, ఫీటల్ మెడిసిన్ సేవలు తోడవుతాయి. దీనివల్ల మహిళలు తమ ప్రసూతి ప్రయాణంలోని వివిధ దశలలో ప్రత్యేక సంరక్షణను పొందగలుగుతారు. ఈ ఆసుపత్రి, ఇంట్రాటెరిన్ ఇన్సెమినేషన్, ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ వంటి సహాయక పునరుత్పత్తి సేవల ద్వారా, తన మహిళల ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను సంతాన సంరక్షణ వరకు కూడా విస్తరిస్తుంది.
 
నవజాత శిశువుల కోసం, ఈ ఆసుపత్రిలో లెవెల్ 3 నియోనాటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌తో సహా అధునాతన నవజాత శిశు సంరక్షణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఆసుపత్రిలోనే ఉన్న లెవెల్ 3 ఎన్.ఐ.సి.యు, 30 వారాల గర్భధారణ కంటే ముందు పుట్టిన లేదా 1.5 కిలోల కంటే తక్కువ బరువు ఉన్న నెలలు నిండని శిశువులతో సహా, తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న నవజాత శిశువులకు అధునాతన మరియు సమగ్ర సంరక్షణను అందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ యూనిట్‌లో నియోనాటల్ నిపుణులు, శ్వాసకోశ సహాయం, అధునాతన ప్రాణరక్షణ సాంకేతికతలు 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంటాయి. పీడియాట్రిక్ స్పెషాలిటీలలో పీడియాట్రిక్ పల్మనాలజీ, పీడియాట్రిక్ నెఫ్రాలజీ, పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్, పీడియాట్రిక్ హెమటాలజీ, నియోనాటాలజీ, సహాయక సంరక్షణ కూడా ఉన్నాయి.
maa kauvery hospital
 
పిల్లల కోసం, మా కావేరి ఆసుపత్రి పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, 24/7 పీడియాట్రిక్ అత్యవసర సేవలతో సహా సమగ్ర పీడియాట్రిక్ సంరక్షణను అందిస్తుంది. తీవ్ర అనారోగ్యంతో అధిక ప్రమాదం ఉన్న పిల్లలకు సత్వర అంచనా, నిర్వహణను అందించడానికి ప్రత్యేక బృందాలు 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంటాయి.
 
కావేరీ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సహ-వ్యవస్థాపకులు, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ డి.సెంగుట్టువన్ మాట్లాడుతూ, “మహిళలు, పిల్లల ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలు ప్రత్యేకమైనవి. నిరంతరం మారుతూ ఉంటాయి. 2024 నుండి కావేరీ హాస్పిటల్ తిరుచ్చిలో 200 పడకల 'మా కావేరీ'ని విజయవంతంగా నడుపుతూ, మహిళలు, పిల్లల కోసం ఒక సమగ్ర సంరక్షణ నమూనాను అభివృద్ధి చేస్తూ, మెరుగుపరుస్తోంది. 
 
చెన్నైలోని రేడియల్ రోడ్‌లో 'మా కావేరీ'ని ప్రారంభించడంతో, మేము ఈ నిరూపితమైన, పరిపూర్ణమైన నమూనాను నగరానికి తీసుకువస్తున్నాము. ఇందులో ప్రత్యేక నైపుణ్యం, అధునాతన మౌలిక సదుపాయాలు, సంరక్షణ ఒకే చోట కలపబడ్డాయి. ఈ ఆసుపత్రి అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో 24/7 అందుబాటులో ఉండే అత్యంత శిక్షణ పొందిన నిపుణుల బృందంతో సన్నద్ధమై ఉంది. ఇది కౌమారదశ ఆరోగ్యం, పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యం, సంతాన సంరక్షణతో సహా జీవితంలోని ప్రతి దశలో మహిళల మారుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలను కూడా తీరుస్తుంది. తిరుచ్చిలో మా అనుభవం ఆధారంగా, ఈ కొత్త సౌకర్యం చెన్నైలో శిశు, ప్రసూతి సంరక్షణలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.”
 
ప్రసూతి, శిశువైద్య సేవలతో పాటు, మా కావేరి సమగ్ర స్త్రీ జననేంద్రియ సంరక్షణను అందిస్తుంది, తద్వారా మహిళల జీవితంలోని వివిధ దశలలో వారికి నిరంతర ఆరోగ్య సంరక్షణను అందిస్తుంది. ఈ సేవలు ఋతుక్రమ ఆరోగ్యం, పీఎంఓఎస్ నుండి మెనోపాజ్, ఇతర స్త్రీ జననేంద్రియ సమస్యల వరకు విస్తృత శ్రేణి అవసరాలను తీరుస్తాయి. ఈ కేంద్రంలో వ్యక్తిగత ఆరోగ్య సలహాలు, నివారణ సంరక్షణను అందించే కౌన్సెలింగ్ క్లినిక్‌తో పాటు, మామోగ్రఫీతో సహా స్త్రీ జననేంద్రియ క్యాన్సర్, రొమ్ము ఆరోగ్యం కోసం ప్రత్యేక సేవలు కూడా ఉంటాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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