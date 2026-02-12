మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

సందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.
ఒక వ్యక్తి జీవితం ప్రారంభంలో ప్రతికూలతలతో ఎలా రూపుదిద్దుకుందో, ప్రత్యేక హక్కులు లేదా పోషణ లేకుండా ఎలా పెరిగిందో, ఆకలి మరియు ఉత్సాహాన్ని అనూహ్యంగా ఎలా పెంచుకుందో, జాతీయ ఆరోగ్య ప్రాధాన్యతలను మరియు ప్రపంచ ప్రమాణాలను మిళితం చేయడానికి, 120 కంటే ఎక్కువ దేశాలలో రోగులకు మందులు చేరే బహుళ బిలియన్ డాలర్ల సంస్థను నిర్మించడానికి ఎలా సాధ్యపడిందో ఈ పుస్తకం వివరిస్తుంది.
రాజస్థాన్లో ఓ కుగ్రామానికి చెందిన బాలుడు, ఆ తర్వాతికాలంలో ఉపాధ్యాయుడు, ప్రొఫెసర్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఉద్యోగిగా ఎలా మారాడు, మారడమే కాదు 10 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన కంపెనీని ఎలా స్థాపంచాడు, స్థాపించే ముందు ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డాడు అనేది మేడ్ ఇన్ ఇండియా చూపిస్తుంది. తన ఆదర్శాలను గుర్తుచేసుకుంటూ, వ్యవస్థను ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నించి, బోధన, ఫార్మా ఉద్యోగాలను వదిలి, విజయవంతమైన కంపెనీని నిర్మించడానికి, ప్రపంచ స్థాయి పరిశ్రమకు రెక్కలు ఇవ్వడానికి, దేశానికి వ్యాపార చిహ్నంగా ఎలా మారాడనేది ఈ పుస్తకంలో చాలా సుధీర్ఘంగా వివరించిన కథ ఇది.
టీమ్లీజ్ సర్వీసెస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు మనీష్ సభర్వాల్, జర్నలిస్ట్ సందీప్ ఖన్నా నిజాయితీతో రాసిన ఈ పుస్తకం, ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద జనరిక్స్ సంస్థలలో ఒకటైన సంస్థ యొక్క నిర్మాణంలో వైఫల్యాలు, ఆర్థిక సంక్షోభాలు, విజయంతో పాటు నాయకత్వం యొక్క వ్యక్తిగత నష్టాన్ని ఎలా సరిదిద్దుకుందో చూపిస్తుంది. ఇది పురాణాలు లేకుండా వ్యవస్థాపకత యొక్క అద్భుతమైన చిత్రం - సంస్థలు నెమ్మదిగా ఎలా నిర్మించబడతాయి, తీవ్రంగా పరీక్షించబడతాయి, సంకల్పంతో ఎలా తిరిగి నిర్మించబడతాయి అనేది చూపిస్తుంది. అన్నింటికి మించి మేడ్ ఇన్ ఇండియా దేశ్ బంధు గుప్తా వినయపూర్వకమైన ప్రొఫెసర్ నుండి ఫార్మసిషియన్గా మారడం, ప్రజల తీర్చలేని అవసరాలను తీర్చడంలో తన నిజమైన పిలుపును కనుగొనడం గురించి ఒక స్పష్టమైన కథాంశాన్ని అల్లుకుంది. ఇది భవిష్యత్ నాయకులకు శక్తివంతమైన పిలుపునిస్తుంది, దార్శనిక వ్యవస్థాపకత యొక్క ప్రయాణంను ప్రదర్శిస్తుంది. ముడి దృఢ సంకల్పం, అచంచలమైన దృఢ నిశ్చయంతో ఎదురుదెబ్బల నుండి ఎదగడం చూపిస్తుంది.
లుపిన్ నిర్మాణంలో జరిగిన ప్రయత్నాలు, విజయాల మధ్య దేశ్ బంధు గుప్తా గారి భార్య మంజు గుప్తా పోషించిన కీలక పాత్రను మేడ్ ఇన్ ఇండియా కూడా హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ జంట సంయుక్తంగా సమాజ సేవ, గ్రామీణ మద్దతు కార్యక్రమాలకు ఊతమిచ్చారు. లుపిన్ మరియు భారతదేశం ఔషధాల యొక్క నమ్మకమైన ప్రపంచ సరఫరాదారుగా మారినప్పటికీ.
భారతదేశం నేడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా మారింది: అమెరికన్లు ప్రతి ఏడాది వినియోగించే 400 బిలియన్ మాత్రలలో దాదాపు సగం భారతదేశంలోనే తయారవుతాయి, అలాగే ప్రపంచంలోని వ్యాక్సిన్లలో 60 శాతం కూడా ఉన్నాయి. అమెరికాలో ఔషధాలను విక్రయించే 700US ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆమోదించిన కర్మాగారాలలో, మూడో వంతు భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి. భారతీయ ఫార్మా సహ-సృష్టికర్తలు- డాక్టర్ యూసుఫ్ హమీద్ (సిప్లా), అంజి రెడ్డి (డాక్టర్ రెడ్డీస్), పర్వీందర్ సింగ్ (రాన్బాక్సీ), దిలీప్ షాంఘ్వి(సన్), రామన్భాయ్ పటేల్(జైడస్-కాడిలా), హబీల్ ఖోరాకివాలా (వోక్హార్డ్ట్) మరియు DBG(లుపిన్)- వారి కంపెనీల ఆదాయం, ఎగుమతి లేదా లాభాల కంటే భారతదేశానికి ఎక్కువ ముఖ్యమైనవి.
ఎందుకంటే వారు మరెవరూ చేయని పనిని చేసి చూపించారు. వారు భారతదేశం యొక్క మృదువైన మరియు కఠినమైన శక్తిని పెంచారు, బహుళజాతి సంస్థలు భారతీయ కంపెనీలపై అన్యాయమైన ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయనే అపోహను కూల్చివేసారు. భారతదేశం యొక్క వస్తువులను ఎగుమతి చేయగల సామర్థ్యం గురించి నిరాశావాదాన్ని అంతం చేశారు, ఫార్మా భారతదేశం యొక్క అతిపెద్ద తయారీ విజయంగా మారింది. తెలివైన వ్యవస్థాపకులు స్మార్ట్ పాలసీని కలిసినప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం సంక్లిష్ట పరిశ్రమపై ఆధిపత్యం చెలాయించగలదని వారు కలిసి ప్రపంచానికి చూపించారు. కలిసి, వారు భారతదేశాన్ని ప్రపంచానికి ఫార్మసీగా మార్చారు.
పుస్తకావిష్కరణ సందర్భంగా మేడ్ ఇన్ ఇండియా అందరికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. రచయితలు మరియు ప్రచురణకర్త తమ ప్రయాణాలను పంచుకున్న తర్వాత, ఫార్మా రంగ ప్రముఖులైన దిలీప్ సంఘ్వీ(సన్ ఫార్మా), డాక్టర్ యూసుఫ్ హమీద్(సిప్లా), జి.వి. ప్రసాద్(డాక్టర్ రెడ్డీస్), వినీతా గుప్తా (లూపిన్), ప్రొఫెసర్ ఎం. ఎం. శర్మ(మాజీ-యుడిసిటి/ఐసిటి)లతో భారతీయ ఫార్మా గతం మరియు భవిష్యత్తు అనే అంశంపై ఒక విజ్ఞానవంతమైన మరియు ఆసక్తికరమైన ప్యానెల్ చర్చ జరిగింది. ఈ ప్యానెల్ నాయకత్వం, దేశ నిర్మాణం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరోగ్య సంరక్షణను సరసమైనదిగా మరియు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో భారతీయ ఫార్మా పరిశ్రమ పోషించిన కీలక పాత్రపై తమ అంతర్దృష్టులను చర్చించింది.
పుస్తకంపై ప్రశంసలు:
సన్ ఫార్మాకు చెందిన దిలీప్ సంఘ్వీ ఇలా అన్నారు, డిబిజి ఒక దార్శనికుడు, ఆయన భారతదేశం కోసం మరియు భారతీయ రోగుల కోసం ఎప్పుడూ తపన పడేవారు. పర్ ఫెక్షన్ కోసం ఆయన అవిశ్రాంతంగా దృష్టి పెట్టారు. ఆయన మనందరికీ ఒక విశిష్టమైన ఆదర్శప్రాయుడు మరియు భారతదేశాన్ని ప్రపంచానికి ఔషధశాలగా మార్చడంలో సహాయపడిన నిజమైన రూపశిల్పులలో ఒకరు.
సిప్లాకు చెందిన యూసుఫ్ హమీద్ మాట్లాడుతూ, DBG లుపిన్ను చాలా నిరాడంబరమైన ప్రారంభంగా నిర్మించారు. దృఢ సంకల్పం మరియు రోగులకు సేవ చేయడం పట్ల లోతైన నిబద్ధతతో మార్గనిర్దేశం చేశారు. DBG జీవిత కథ స్ఫూర్తిదాయకం మాత్రమే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యక్తుల ప్రయోజనం ఆరోగ్య సంరక్షణను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మరియు సరసమైనదిగా చేయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
ప్రపంచంలో భారతదేశం యొక్క స్థానం గురించి ఆలోచించే, భారతదేశం నుండి ప్రపంచ ప్రముఖ పరిశ్రమ యొక్క రోల్ మోడల్లను కోరుకునే, విలువైన కంపెనీని నిర్మించడం గురించి ప్రేరణ కోసం చూస్తున్న వ్యవస్థాపకులు మరియు వ్యాపారవేత్తలు, చివరకు, భారతదేశంలోని యువత మరియు వారి తల్లిదండ్రులు, ఆశయం, అన్వేషణ మరియు దృఢ సంకల్పాన్ని పెంపొందించే లక్ష్యంతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఒక పుస్తకం.