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Written By జయ
Last Modified: Monday, 29 June 2026 (22:03 IST)

పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్

MEDICOVER HOSPITALS FINANCIAL DISTRICT FELICITATES
BY: జయ
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (22:03 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (22:07 IST)
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హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు.
 
సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కృష్ణా జిల్లా మంటాడ గ్రామానికి చెందిన డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్, ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీలో ఉన్నత విద్యను పూర్తి చేసి, అమెరికాలోని ప్రముఖ క్యాన్సర్ వైద్య సంస్థల్లో విశిష్ట సేవలు అందించారు. బ్రాకీథెరపీ చికిత్సలో ఆయన చేసిన పరిశోధనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్ చికిత్సకు కొత్త దిశను చూపించాయి. బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అభివృద్ధిలోనూ ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.
 
ఈ సందర్భంగా మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంటర్ హెడ్ డా. ఎ. శరత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, "డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారు ప్రపంచ స్థాయి వైద్య విజ్ఞానాన్ని భారతదేశానికి తీసుకువచ్చిన మహోన్నత వ్యక్తి. క్యాన్సర్ వైద్య రంగానికి ఆయన అందించిన విశిష్ట సేవలకు పద్మభూషణ్ పురస్కారం అత్యంత సముచిత గౌరవం. ఆయన ప్రయాణం యువ వైద్యులకు స్ఫూర్తిదాయకం" అని అన్నారు.
 
మెడికవర్ ఆంకాలజీ కన్సల్టెంట్ డా. రిగ్వేద్ నిట్టాల మాట్లాడుతూ, డా. నోరి గారి వైద్య జీవితం ప్రతి ఆంకాలజిస్టుకు ఆదర్శం. రోగి కేంద్రిత వైద్య సేవలు ఎలా ఉండాలో ఆయన చూపిన మార్గం మాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఆయనతో జరిగిన చర్చ మా బృందానికి ఎంతో విలువైన అనుభవంగా నిలిచింది అని తెలిపారు. సన్మానానికి స్పందించిన డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ నాకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమైన నగరం. ప్రపంచ స్థాయి క్యాన్సర్ చికిత్స ప్రతి రోగికి అందుబాటులోకి రావాలన్నదే నా లక్ష్యం. మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ యాజమాన్యం, వైద్య బృందం అందించిన ఈ గౌరవానికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అని పేర్కొన్నారు.
 
ఈ కార్యక్రమంలో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన డా. మాధాల రవికృష్ణ (మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్)తో పాటు సీనియర్ కన్సల్టెంట్లు, వైద్యులు, నర్సింగ్ మరియు ఇతర వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.ఈ ప్రెస్ నోట్ పత్రికలు, టీవీ మీడియా మరియు డిజిటల్ మీడియాకు విడుదల చేయడానికి అనువైన శైలిలో రూపొందించబడింది.
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జయ
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