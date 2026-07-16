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హైదరాబాద్లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఉన్న మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో హాస్పిటల్స్లో 11 పడకల, అత్యాధునిక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసియు) ఐసియు ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ను ప్రారంభించాయి. ఈ కొత్త కేంద్రం మెడ్ట్రానిక్ అధునాతన అక్యూట్ కేర్ & మానిటరింగ్ (ACM) సాంకేతికతలు, ఉత్పత్తులను పూర్తిస్థాయిలో కలిగిఉంటుంది. ఇది భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
జూబ్లీహిల్స్ క్యాంపస్లో జరిగిన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో అపోలో హాస్పిటల్స్ గ్రూప్ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సంగీతారెడ్డి, అపోలో హెల్త్ యాక్సిస్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ మన్ప్రీత్ సింగ్, మెడ్ట్రానిక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ & వైస్ ప్రెసిడెంట్ మన్దీప్ సింగ్ కుమార్ ఈ అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు.
మెడ్ట్రానిక్ ఏసీఎం బృందంతో కలిసి అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ ఇన్షియేటివ్ క్లిష్టమైన సంరక్షణ మౌలిక సదు పాయాలను బలోపేతం చేయడంలో, భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలను అభివృద్ధి చేయడంలో ముందడుగు వేస్తుంది. క్లినిషియన్లు, టెక్నాలజీ లీడర్ల మధ్య సన్నిహిత సహకారాన్ని పెంపొందిస్తూ, మారుతున్న క్లినికల్ అవసరాలకు మద్దతుగా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐసీయూ రూపొందించబడింది. క్లినికల్ నైపుణ్యం, అధునాతన సాంకేతికతలను ఒకచోట చేర్చడం ద్వారా, మరింత సమాచారంతో కూడిన సంరక్షణ డెలివరీని ప్రారంభించడంలో సహాయపడటాన్ని, మెరుగైన రోగి ఫలితాలకు దోహదపడడాన్ని ఈ భాగస్వామ్యం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మెడ్ట్రానిక్లో, అర్థవంతమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణ అనేది బలమైన వైద్య సహకారం, సంరక్షణ అందించే విధానంపై లోతైన అవగాహనపై ఆధారపడి ఉంటుందని మేం విశ్వసిస్తాం అని మెడ్ ట్రానిక్ వైస్ ప్రెసి డెంట్- ఇండియా సబ్కాంటినెంట్ కంట్రీస్, మన్దీప్ సింగ్ కుమార్ అన్నారు. అపోలో హాస్పిటల్స్లోని ఈ అధునాతన ఐసీయూ, రోగుల సంరక్షణ, వైద్య నైపుణ్యం పట్ల మా ఉమ్మడి నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, వాస్తవ ప్రపంచ వైద్య వాతావరణం నుండి విలువైన ఇన్సైట్స్ పొందాలని మేం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ఇవి భారతదేశంలో, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వైద్యులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, రోగుల సం రక్షణను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల అభివృద్ధికి మార్గదర్శకంగా ఉంటాయి అని అన్నారు.
అపోలో హాస్పి టల్స్ గ్రూప్ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సంగీతా రెడ్డి మాట్లాడుతూ, క్లిష్టమైన సంరక్ష ణలో తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం, ప్రతి నిమిషం, చేసే ప్రతి పని ప్రాణానికి, మరణానికి మధ్య తేడాను సృష్టించ గలవు. వైద్య రంగం నానాటికీ డేటా ఆధారితంగా మారుతున్నందున, భారతదేశానికి అత్యుత్తమ సాంకేతికత లను తీసుకురావడమే కాకుండా, అవి వైద్యపరమైన నిర్ణయాలను, రోగి ఫలితాలను అర్థవంతంగా మెరుగు పరిచేలా చూడటం కూడా మా బాధ్యత. అధునాతన పర్యవేక్షణ సాంకేతికతలను, మా వైద్యుల నైపుణ్యాన్ని, డిజిటల్ ఆవిష్కరణల శక్తిని మేళవించి, క్లిష్టమైన సంరక్షణ భవిష్యత్తును పునఃసృష్టించాలనే మా ఉమ్మడి నిబద్ధతను మెడ్ట్రానిక్తో మా భాగస్వామ్యం ప్రతిబింబిస్తుంది.
రెండు సంస్థలుగా కలిసి, రోగి పరిస్థితి క్షీణించ డాన్ని ముందుగానే ఊహించి, సకాలంలో జోక్యం చేసుకుని, నిజమైన వ్యక్తిగత సంరక్షణను అందించడానికి మరింత అనుసంధానించబడిన, మరింత తెలివైన, మెరుగైన సదుపాయాలు గల ఐసీయూలను నిర్మిస్తు న్నాం. సాంకేతికత మానవ నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించి, వైద్యులు ఎక్కువ మంది ప్రాణాలను కాపాడ టానికి సహాయపడటంతో పాటు, రోగులకు, వారి కుటుంబాలకు అత్యంత క్లిష్టమైన క్షణాలలో మరింత విశ్వాసాన్ని అందించే ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను సృష్టించే దిశగా అపోలో సాగిస్తున్న ప్రయాణంలో ఇది మరో ముందడు గు’’ అని అన్నారు.
మెడ్ట్రానిక్, అక్యూట్ కేర్ మానిటరింగ్, ఆర్&డి విపి అయిన జేసన్ కేస్ మాట్లాడుతూ, ఆవిష్కరణలు వైద్యుల కోసం అని కాకుండా, వారితో కలిసి అభివృద్ధి చేసినప్పుడే అత్యంత శక్తివంతంగా ఉంటాయి. అపోలో హాస్పిటల్స్లోని డిజిటల్గా పనిచేసే ఐసియు ఒక వాస్తవ ప్రపంచ ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ టెక్నాలజీ డెవలపర్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు కలిసి పనిచేసి, క్లిష్టమైన సంరక్షణలోని సవాళ్లు, అవకాశాలను మరింత బాగా అర్థం చేసుకోగలరు. వైద్యులు రోగి సంరక్షణను వ్యక్తిగతీకరించడానికి వీలు కల్పించే మరింత తెలివైన, మరింత అనుసంధానించబడిన ఉత్పత్తులను మేమంతా కలిసి అందించాలని ఆశిస్తున్నాం అని అన్నారు.
ఈ భాగస్వామ్యాన్ని వేడుక చేసుకోవడానికి జరిగిన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి రెండు సంస్థల నుండి కీలకమైన ప్రపంచ, ప్రాంతీయ ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన ప్రముఖులతో పాటు, ఈ కార్యక్రమానికి మెడ్ట్రానిక్ ప్రపంచ స్థాయి ఉన్నతాధికారులు వచ్చారు. వీరిలో అక్యూట్ కేర్ మాని టరింగ్ ఎస్విపి, ప్రెసిడెంట్ కేట్ బెనెడిక్ట్; అక్యూట్ కేర్ మానిటరింగ్, ఆర్&డి విపి జేసన్ కేస్; డిజిటల్ హెల్త్ సీనియర్ డైరెక్టర్ దేవ్ జాషువా; పోర్ట్ఫోలియో ఆర్&డి, పిఎంఓ- ఇన్నోవేషన్ డెలివరీ సీనియర్ డైరెక్టర్ గౌరీ జోగ్లేకర్; మెడ్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ (MEIC) బోర్డు మెంబర్, ఇంజనీరింగ్ విపి దివ్య ప్రకాష్ జోషి ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి అపోలో హాస్పిటల్స్ నుండి అపోలో హెల్త్ యాక్సిస్ సీఈఓ మన్ప్రీత్ సింగ్, చీఫ్ ఫిజిషియన్, తేజస్వి రావు, సీఈఓ- అపోలో హాస్పిటల్స్ (ఏపీ & తెలంగాణ), ఇన్నోవేషన్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ సాయి ప్రవీణ్ హరనాథ్, పార్ట్నర్షిప్స్ అండ్ క్లయింట్ సొల్యూషనింగ్ విపి డాక్టర్ రాహుల్ ఖండేల్వాల్ వంటి కీలక ఉన్నత నాయకులు కూడా హాజరయ్యారు.
ఇక్కడ పొందుపరిచిన సమాచారం అంతా కేవలం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే, మరియు ఇందులో ఉన్న దేనినీ వైద్య సలహాగా లేదా సిఫార్సుగా పరిగణించరాదు. రోగులు తమ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి చర్చించడానికి, సంబంధిత వైద్య సలహా పొందడానికి వారి వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. రోగి వైద్య పరిస్థితులను బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు.
మైనర్ బాలికను పార్కుకు తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసిన కామాంధుడు...
హైదరాబాద్ నగరంలోని సనత్ నగర్లో ఓ దారుణం జరిగింది. మైనర్ బాలికను ఓ వ్యక్తి నమ్మించి పార్కుకు తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి తెగబడ్డాడు. ఈ దారుణ ఘటన సనత్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. బుధవారం ఉదయం బాలిక పాఠశాలకు వెళ్తుండగా షాబాజ్ అనే వ్యక్తి ఆమెను వెంబడించి బైక్ ఎక్కించుకున్నాడు. అనంతరం సనత్నగర్లోని ఓ పార్క్లోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు సనత్నగర్ పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ను పరామర్శించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్
కుడి భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేయించున్న రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రివర్యులు పవన్ కల్యాణ్ గారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ గారు పరామర్శించారు. గవర్నర్ గారు గురువారం ఉదయం హైదరాబాద్ లోని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నివాసానికి విచ్చేశారు. ఆయనతో మాట్లాడి శస్త్ర చికిత్స అనంతరం ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. వైద్య నిపుణుల సూచనలు పాటించాలని చెప్పారు. త్వరగా కోలుకుని, సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో విధుల్లోకి రావాలని ఆకాంక్షించారు.
ముద్రగడకు ప్రభుత్వ లాంఛనాలను అడ్డుకోవడం దుర్మార్గపు చర్య : జ్యోతుల నెహ్రూ
కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం రెండు రోజుల క్రితం అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. ఆయన అంత్యక్రియలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించాలని భావించింది. అయితే, వైకాపా నేతలు మాత్రం ఆ అంత్యక్రియల్లో అతిగా ప్రవర్తించారు. దీనిపై జగ్గంపేటకు చెందిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ స్పందించారు. ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియల సమయంలో వైకాపా నాయకులు అనుసరించిన తీరు అత్యంత హేయమని, ప్రభుత్వ లాంఛనాలను అడ్డుకోవడం దుర్మార్గపు చర్యగా ఆయన అభివర్ణించారు.
co-living తంటా, ప్రియుడి ఇంటికి వెళ్లిన యువతి, పెళ్లి చేసేసిన పెద్దలు
co-living, సహజీవనం... ఇది ఇప్పుడు కామన్ అయ్యింది. ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై తదితర నగరాలకు వెళ్లే యువతీయువకులు తమ సేఫ్టీ దృష్ట్యా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇల్లు తీసుకుని అక్కడ కలిసే వుంటున్నారు. ఐతే ఈ సమయంలో ఎవరికివారు దూరం పాటించేవారు కొంతమంది వుంటే... ఒకరికొకరు దగ్గరై ప్రేమలో పడుతున్నవారు కూడా వుంటున్నారు. ఇలా ప్రేమలో కూరుకుపోయినవారు ఒక్కోసారి పెద్దలకు చెప్పలేక చాటుమాటుగా తమ ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్నారు. ఇట్లాంటి ఘటనే పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లిలో జరిగింది. పలనాడు జిల్లా సత్తెనపల్లికి చెందిన ఓ యువజంట గత కొన్ని నెలలుగా ప్రేమలో వున్నారు.
విఫలమైన ప్రేమ ... ఉరేసుకున్న యువతి ... మృతదేహానికి తాళి కట్టాలంటూ డిమాండ్
ఏపీలోని గుంటూరుకు చెందిన ఓ యువతి ప్రేమ విఫలంకావడంతో ముంబైలో ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ప్రియుడు పెళ్లికి నిరాకరించడమే ఆమె బలవన్మరణానికి కారణమని మృతురాలి బంధువులు ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, మృతదేహంలో ప్రేమికుడి ఇంటి ముందు ఆందోళనకు దిగారు. పైగా, మృతదేహానికే తాళి కట్టాలంటూ వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.
Aishwarya Rajesh: హీరోయిన్ కి మూడేళ్ళ స్పాన్ అనే వారు. అదే నిజం అనుకున్నా : ఐశ్వర్య రాజేష్
నేను తమిళ్ లో వరుసగా ఐదు హిట్లు ఇచ్చాను. ఆ సంవత్సరం మా ఇంటికి చాలా బొకేలు వచ్చాయి. తర్వాత ఏడాది రెండు హిట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అప్పుడు ఇంటికి వచ్చే బొకేల సంఖ్య కూడా తగ్గింది. బొకేలు ఎక్కువ వచ్చినా, తక్కువ వచ్చినా నాలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లడమే ఈ ప్రయాణంలో నేర్చుకున్నాను అని హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ తెలిపారు.
జీ5 కిడ్స్ లో యానిమేటెడ్ పౌరాణిక సిరీస్ శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క
పిల్లలకు ఇష్టమైన, సురక్షితమైన, హాస్యాన్ని అందించేలా కిడ్స్ జెడ్ (KidZ) కంటెంట్ను డిజైన్ చేసే ప్రదేశంగా మారింది. తాజాగా దీన్ని మరింతగా బలోపేతం చేస్తూ మరో సరికొత్త యానిమేటెడ్ సిరీస్ ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ (SKM) ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ రచయిత ఆనంద్ నీలకంఠన్ రాసిన అత్యధికంగా అమ్ముడైన పిల్లల పుస్తకం ‘ ది వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ, మోస్ట్ నాటీ అసుర టేల్స్ ఫర్ కిడ్స్’ ఆధారంగా ఈ సిరీస్ రూపొందింది. ఇది జూలై 17 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. మన అందరికీ తెలిసిన పౌరాణిక ప్రపంచాన్ని ఈ యానిమేటెడ్ సిరీస్ ద్వారా స్క్రీన్పై సరికొత్తగా అందించనున్నారు.
అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్, డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్. హైవాన్ లుక్
అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ రూపొందిస్తున్న సినిమా "హైవాన్". సరికొత్త థ్రిల్లర్ గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీతో ఫస్ట్ టైమ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నారు అక్షయ్ కుమార్. "హైవాన్" సినిమా సెప్టెంబర్ 11న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది. తాజాగా ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లో అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటెన్స్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ప్రేమ, జ్ఞాపకాలతో తెరకెక్కిన సహ సినిమా చాలా నచ్చింది : కిరణ్ అబ్బవరం
ప్రేమ, జ్ఞాపకాలు, జీవిత పోరాటం వంటి భావోద్వేగాలతో హృదయాన్ని హత్తుకునే కథగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'సాహ (లైఫ్ ఆఫ్ సంజు)'. నాస్టాల్జిక్ ఎమోషన్స్తో సాగే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు గుర్తుండిపోయే అనుభూతిని అందించబోతోంది. నిశాంత్ దోటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో శివ కుమార్ కాసారం హీరోగా నటిస్తుండగా, శ్వేత లక్ష్మణ్, వ్రజనా పాండ్యా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సుమైరా స్టూడియోస్ బ్యానర్పై తేజేశ్వర్ వెల్పుచర్ల ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
Vijay Sethupathi: విజయ్ సేతుపతి ఆవిష్కరించిన ఫీల్ మై లవ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్
ఆదిత్య భాస్కర్, ఐరా, అమ్ము అభిరామి,మధుసుదన్ రావు, రాజయ్యప్ప, నోబెల్ జేమ్స్, ప్రియాంక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన .చిత్రం ఫీల్ మై లవ్ . ఈ మూవీకి హరి ప్రకాష్ ఎం రచన, దర్శకత్వం వహించారు. రొమాన్స్, కామెడీ, ఎమోషన్స్, యూత్కి నచ్చే కంటెంట్తో ఈ మూవీ రాబోతోంది. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టైటిల్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.. శ్రీ లక్ష్మీ జ్యోతి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద ఏ.ఎన్. బాలాజీ నిర్మిస్తున్నారు.