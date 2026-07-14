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ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య ద్వారా మహిళలకు ఆరోగ్య సేవల ప్రాప్యత బలోపేతం చేస్తున్న మీనాక్షి ఎనర్జీ
నెల్లూరు: సమాజ ఆరోగ్యాభివృద్ధి, మహిళల సంక్షేమం పట్ల తన నిబద్ధతను మరోసారి చాటుతూ, వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ తన ప్రధాన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమమైన ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య కింద, తమ్మినపట్నం పంచాయతీలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరుకు చెందిన జయభారతి హాస్పిటల్ సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ వైద్య శిబిరం మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందులో ప్రజనన మార్గ సంక్రమణలు(Reproductive Tract Infections – RTIs), రక్తహీనత (అనీమియా), ఇతర స్త్రీరోగ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలపై నివారణాత్మక ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్య సంప్రదింపులు, చికిత్సలు అందించబడ్డాయి. రోజంతా నిర్వహించిన ఈ శిబిరంలో 100 మందికి పైగా మహిళలు ఆరోగ్య సేవలను పొందారు.
జయభారతి హాస్పిటల్కు చెందిన స్త్రీరోగ నిపుణులు(గైనకాలజిస్టులు), జనరల్ ఫిజీషియన్లు పాల్గొన్న వైద్య బృందం సమగ్ర ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించి, వైద్య సలహాలు అందించడంతో పాటు అవసరమైన మందులను ఉచితంగా పంపిణీ చేసింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నాణ్యమైన ఆరోగ్య సేవలను మరింత చేరువ చేయడం, ఆరోగ్య సమస్యలను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి సకాలంలో చికిత్స అందించడం, అలాగే మహిళల్లో నివారణాత్మక ఆరోగ్య సంరక్షణపై అవగాహన పెంపొందించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది.
ఈ సందర్భంగా వేదాంత పవర్ లిమిటెడ్ ముఖ్య కార్యనిర్వాహణ అధికారి (సీఈఓ) రాజిందర్ సింగ్ ఆహుజా మాట్లాడుతూ, వేదాంత పవర్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ప్రాంతాల్లో సమాజ ఆరోగ్యాభివృద్ధి మా సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమాల్లో అత్యంత కీలకమైన అంశం. కుటుంబాలు, సమాజం, దేశ అభివృద్ధికి మహిళల ఆరోగ్యం ఎంతో కీలకం. ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్యలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న ఇటువంటి నివారణాత్మక ఆరోగ్య కార్యక్రమాల ద్వారా ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంపొందించడం, సకాలంలో వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, ఆరోగ్య సమస్యల ప్రారంభ దశలోనే వైద్యులను సంప్రదించే అలవాటును ప్రోత్సహించడం మా లక్ష్యం. మా కార్యకలాపాల పరిసర ప్రాంతాల ప్రజల సమగ్ర సంక్షేమాన్ని పెంపొందించే సమాజాభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మేము నిరంతరం కట్టుబడి ఉంటాము అని తెలిపారు.
ఈ వైద్య శిబిరాన్ని వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ ముఖ్య కార్యనిర్వాహణ అధికారి (సీఈఓ) కె. బి. బిను రాఫెల్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మహిళా లబ్ధిదారులతో మాట్లాడి, క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం, అలాగే కుటుంబాలు మరియు సమాజంలో నివారణాత్మక ఆరోగ్య సంరక్షణపై అవగాహన పెంపొందించడం ఎంత ముఖ్యమో వివరించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సేవల ప్రాప్యతను మరింత మెరుగుపరచే క్రమంలో, ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య కింద పరిసర గ్రామాల్లో ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్ (ABHA) కార్డుల నమోదును కూడా
వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ చేపడుతోంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి వ్యక్తికి ప్రత్యేక డిజిటల్ ఆరోగ్య గుర్తింపు (Digital Health ID) లభిస్తుంది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సేవా సంస్థలలో ఆరోగ్య రికార్డులను సులభంగా వినియోగించుకోవడంతో పాటు ఆరోగ్య సేవలను సులభంగా పొందే అవకాశం కలుగుతుంది. ఇప్పటివరకు 150 మందికి పైగా లబ్ధిదారులు ఈ నమోదు కార్యక్రమం ద్వారా ప్రయోజనం పొందగా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో డిజిటల్ ఆరోగ్య సేవలపై అవగాహన మరియు వినియోగం మరింత పెరుగుతోంది.
అకాడమీ ఆఫ్ గాంధియన్ స్టడీస్ (AGS) భాగస్వామ్యంతో అమలు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య ద్వారా వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ సమాజ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. గ్రామీణ ప్రజలు, గ్రామ ప్రతినిధులు, భాగస్వామ్య సంస్థల చురుకైన సహకారంతో ఈ వైద్య శిబిరం విజయవంతంగా ముగిసింది.
కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం ఇకలేరు
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రోడ్డు ప్రమాదాలు కామనే.. 18 ఏళ్ల యువకుడిపై కేసు పెడతారా?: వైఎస్ జగన్
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మా బిడ్డ జీవితం కళ్లముందే బూడిదైపోయాడు : కేతన్ అగర్వాల్ తల్లి
ప్రేమ-పెళ్లితో ఉన్మాది వేధింపులు.. సూసైడ్ నోట్ రాసి ఉరేసుకుని యువతి ఆత్మహత్య
ప్రేమించాలని ఓ ఉన్మాది వేధింపులకు ఓ యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ప్రేమ, పెళ్లి అంటూ ఓ ఉన్మాది వేధింపులు తాళలేక.. తప్పించుకునే మార్గం లేకపోవడంతో ఓ యువతి బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ మండలం టేకుమట్ల గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. టేకుమట్ల గ్రామానికి చెందిన గోషిక బాలేష్, రాజేశ్వరి దంపతుల నాలుగో కుమార్తె మాధవి (26) బీ ఫార్మసీ పూర్తి చేసింది. అదే గ్రామానికి చెందిన గోనె వెంకటేశ్ అనే సింగరేణి కార్మికుడు గత రెండేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్నానంటూ, పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ వెంటపడ్డాడు.
బావ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు కుటుంబంతో సహా ఆత్మహత్య.. ఎక్కడ?
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Thiruveer: నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నా, నాటకాలు కంటే సినిమా చాలా పెద్ద బాధ్యత : హీరో తిరువీర్
హీరో తిరువీర్, ట్యాలెంటెడ్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ విలేజ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి'తో అలరించబోతున్నారు. నూతన దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ దర్శకత్వంలో గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై మహేశ్వర్ రెడ్డి మూలి నిర్మిస్తున్నారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన తొలి సినిమా 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది.
'సత్లుజ్' మూవీ నిర్మాణ సంస్థపై కేంద్రం కన్నెర్ర.. ఎందుకో తెలుసా?
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