క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్, ముందస్తు గుర్తింపు సేవలను ప్రజల ఇంటి వద్దకే తీసుకువస్తోన్న మీనాక్షి ఎనర్జీ
ఆంధ్రప్రదేశ్: వేదాంత పవర్(వేద్పవర్) అనుబంధ సంస్థ అయిన వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ (ఎంఈఎల్), నెల్లూరులోని ఎస్విఐసిసిఎఆర్ ఆసుపత్రితో భాగస్వామ్యం చేసుకుని ప్రారంభించిన 'ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య' ద్వారా తాము కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న ప్రాంతాల్లోని చుట్టుపక్కల సమాజాలలో నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమాలను మరింతగా చేరువ చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, కంపెనీ 120 మందికి పైగా లబ్ధిదారుల ఇంటి వద్దనే ఒక ప్రత్యేక క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఈ శిబిరంలో గర్భాశయ, రొమ్ము, నోటి క్యాన్సర్ల కోసం పరీక్షలను నిర్వహించారు. తదుపరి వైద్య సంరక్షణ అవసరమైన వ్యక్తులను అదనపు పరీక్షల కోసం పంపించి, ఉచిత చికిత్సకు మద్దతు అందించారు. తద్వారా, ముందస్తు గుర్తింపు, సకాలంలో ప్రత్యేక ఆరోగ్య సంరక్షణ అందుబాటుపై దృష్టిని బలోపేతం చేశారు.
గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో నిర్వహించిన ఈ శిబిరంలో ఈ శిబిరంలో క్యాన్సర్ నివారణ, ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానాలు, క్రమం తప్పని ఆరోగ్య పరీక్షల ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన కల్పించడంతో పాటు, వ్యాధిని తొలిదశలో గుర్తించడం, ముందస్తు వైద్య సేవలు పొందడంపై ప్రజలకు వివరించారు.
మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ తాత్కాలిక సీఈఓ కె. బినూ రాఫెల్ మాట్లాడుతూ, “ఒక సంస్థగా మా బాధ్యత మా ప్లాంట్ కార్యకలాపాలకే పరిమితం కాకుండా, మా చుట్టూ ఉన్న సమాజాల సంక్షేమం వరకు విస్తరించి ఉంది. స్థానిక అవసరాలను అర్థం చేసుకోవడానికి, వాటిని అర్థవంతంగా, స్థిరంగా పరిష్కరించే చర్యలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. ఆరోగ్యవంతమైన సమాజాలను నిర్మించడంలో నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ముందస్తు అవగాహన చాలా ముఖ్యమైనవి. శాశ్వతమైన మార్పు తీసుకురావడానికి మేము స్థానిక భాగస్వాములతో మా సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తూనే ఉంటాము” అని అన్నారు.
ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య కింద ఎంఈఎల్ చేపట్టిన విస్తృత ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమాలలో ఈ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ శిబిరం ఒక భాగం. ఈ కార్యక్రమాలలో ABHA (ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్) కార్డుల పంపిణీ శిబిరాలు, ప్రత్యేక గైనకాలజీ వైద్య శిబిరాలు, పలు పంచాయతీలలో క్యాన్సర్ అవగాహన, స్క్రీనింగ్ కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమాలు డిజిటల్ ఆరోగ్య రికార్డులు, మహిళల ఆరోగ్య సంరక్షణ, నివారణ ఆరోగ్య పరీక్షలు, క్యాన్సర్ ప్రమాద కారకాలపై సమాచారం, స్వీయ-పరీక్ష , అందుబాటులో ఉన్న చికిత్సా విధానాలకు అవకాశాలను ప్రోత్సహిస్తాయి.
లబ్ధిదారులకు, వారి గ్రామాల్లోనే ఇటువంటి సేవలు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల ఆరోగ్య సేవలను పొందడం మరింత సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది. వరగల్లి గ్రామ నివాసి, ఈ శిబిరం లబ్ధిదారురాలైన కామేశ్వరి మాట్లాడుతూ, “మా గ్రామంలో నిర్వహించిన క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ శిబిరం చాలా విజ్ఞానదాయకంగా, సహాయకరంగా ఉంది. తిరుపతిలోని ఎస్విఐసిసిఎఆర్ వైద్య బృందం వివిధ రకాల క్యాన్సర్లు, నివారణ చర్యలు, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు, స్వీయ పరీక్షా పద్ధతులు, క్రమంతప్పని స్క్రీనింగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించారు. మా గ్రామంలోనే సమగ్ర స్క్రీనింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉండటంతో, ఆసుపత్రికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే పరీక్షలు చేయించుకోవడం మాకు చాలా సులభమైంది. ఈ శిబిరాన్ని నిర్వహించి, మన సమాజంలో క్యాన్సర్ నివారణ, ఆరోగ్య సంరక్షణపై అవగాహన కల్పించినందుకు మీనాక్షి ఎనర్జీకి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను” అని అన్నారు.
ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య- ప్రాజెక్ట్ వికాసిని ద్వారా, వేదాంత పవర్ వారి మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ మహిళలు, పిల్లలు, కౌమారదశలో ఉన్నవారు మరియు బలహీన వర్గాలపై దృష్టి సారిస్తూ, నివారణ మరియు చికిత్సా ఆరోగ్య సంరక్షణను అభివృద్ధి చేస్తూనే ఉంది. తద్వారా ఆరోగ్యకరమైన, మరింత పటిష్టమైన సమాజాల నిర్మాణానికి దోహదపడుతోంది.