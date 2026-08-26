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  4. MGM Cancer Institute Uses Vacuum-Assisted Technique to Remove Breast Lump, Preserving Natural Breast Appearance
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (18:54 IST)

ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లో బ్రెస్ట్ కేన్సర్‌‍కు అధునాతన చికిత్స

mgm cancer institute
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (18:54 IST)
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చెన్నైనగరంలోని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన క్లినిక్ బి, చెన్నైకి చెందిన 33 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణురాలికి ఒకే రొమ్ములోని రెండు నిరపాయకరమైన గడ్డలకు రెండు వేర్వేరు అధునాత వైద్య శస్త్రచికిత్సా విధానాలను ఉపయోగించి విజయవంతంగా చికిత్స అందించింది. ఒకదానికి ఓపెన్ సర్జరీ, మరొకదానికి మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ వాక్యూమ్ అసిస్టెడ్ ఎక్సిషన్ (వీఏఈ) విధానం ద్వారా చికిత్స చేసి, రొమ్ము యొక్క సహజ రూపాన్ని కాపాడింది. మొదటి సర్జరీ వల్ల ఏర్పడిన మచ్చ అంతగా కనిపించదు మరియు కాలక్రమేణా అది మరింత అస్పష్టంగా మారుతుందని అంచనా వేయగా, వీఏఈ విధానం సాంప్రదాయ శస్త్రచికిత్స కోతను నివారించి, ఎటువంటి మచ్చను కనిపించకుండా చేసింది.
 
ఆ రోగికి రొమ్ములో ఒక గడ్డ ఆకారం మారుతూ, పరిమాణంలో పెరుగుతూ, నొప్పితో బాధపడుతోంది. గడ్డలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా ఆమె వైద్య పరీక్ష మరియు చికిత్స కోసం వెళ్ళింది. ఎంజీఎం కేన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లోని వైద్యులు ఆమెకు బ్రెస్ట్ ఫైబ్రోఅడెనోమా, అంటే రొమ్ముకు సంబంధించిన ఒక నిరపాయకరమైన వ్యాధి అని నిర్ధారించి, అదే రొమ్ములో రెండు వేర్వేరు గడ్డలను కనుగొన్నారు. ఆ గడ్డలలో ఒకటి ఏరియోలార్ ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉండగా, రెండవది రొమ్ము మధ్య భాగంలో ఉంది.
 
రొమ్ములోని ఆ రెండు గడ్డల స్థానాలను బట్టి, ఒక్కొక్కదానికి వేర్వేరు చికిత్సా విధానాలు అవసరమయ్యాయి. ఆ గడ్డలలో ఒకదానిని సాంప్రదాయ ఓపెన్ సర్జరీ ద్వారా తొలగించారు, ఎందుకంటే ఆ ప్రక్రియలో కొంత సాధారణ కణజాలంతో పాటు దానిపై ఉన్న చర్మాన్ని కూడా తొలగించాల్సి వచ్చింది. దీని ఫలితంగా ఏరియోలాకు సమీపంలో ఏర్పడిన మచ్చ స్పష్టంగా కనిపించదు, కాలక్రమేణా అది మరింత తగ్గిపోతుందని భావిస్తున్నారు.
 
రొమ్ము మధ్య భాగంలో ఉన్న రెండవ గడ్డను, అల్ట్రాసౌండ్-గైడెడ్ వీఏఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి తొలగించారు. ఈ పద్ధతిలో సాంప్రదాయ ఓపెన్ సర్జరీ లేకుండా, కొన్ని రకాల రొమ్ము గడ్డలను తొలగించడానికి సక్షన్ (పీడనం) ను ఉపయోగిస్తారు. ఈ ప్రక్రియ రెండవ శస్త్రచికిత్స మచ్చ, కుట్లు మరియు రొమ్ము గణనీయంగా ఆకారం మారిపోకుండా నివారించడంలో సహాయపడింది.
 
శస్త్రచికిత్స బృందానికి నాయకత్వం వహించిన, రొమ్ము క్యాన్సర్ కన్సల్టెంట్ అయిన డాక్టర్ కీర్తి కేథరీన్ కబీర్ తన వ్యాఖ్యలలో ఇలా అన్నారు, “ఫైబ్రోఅడెనోమా యువతులలో సర్వసాధారణం. వారిలో సుమారు 55-70 శాతం మందికి రొమ్ము ఫైబ్రోఅడెనోమా ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అవుతుంది. ఫైబ్రోఅడెనోమా కేన్సర్‌గా మారదు, కానీ అది పెరగడం కొనసాగించి, రొమ్ములో నొప్పి, అసౌకర్యం లేదా వక్రీకరణకు కారణం కావచ్చు. 
 
ఈ సందర్భంలో, రోగికి ఒకే రొమ్ములో రెండు గడ్డలు ఉండటంతో, వాటికి వేర్వేరు విధానాలు అవసరమయ్యాయి. ఒక గడ్డపై ఉన్న కొంత చర్మాన్ని, అలాగే కొంత సాధారణ కణజాలాన్ని తొలగించాల్సి వచ్చినందున, దానికి ఓపెన్ సర్జరీ అవసరమైంది. రెండవ మచ్చ రాకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేకంగా రెండవ గడ్డకు వీఏఈ (వర్చువల్ ఏజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎంబ్లమేషన్) ను ఎంచుకున్నారు. ఈ ప్రక్రియలు విజయవంతమయ్యాయి. రోగిని అదే రోజు డిశ్చార్జ్ చేశారు మరియు ప్రక్రియ తర్వాత సహాయక బ్రా ధరించడంతో, ఆమె కొన్ని రోజుల్లోనే తన సాధారణ దినచర్యకు తిరిగి రాగలిగారు.”
 
మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ సర్జరీ గురించి ఆమె మాట్లాడుతూ, “యువతులలో రొమ్ము గడ్డలను తొలగించడానికి, ముఖ్యంగా సౌందర్య పరంగా, వీఏఈ ఒక వరంగా మారింది. ఈ ప్రక్రియలో, మేము అల్ట్రాసౌండ్ ఇమేజింగ్‌ను ఉపయోగించి రొమ్ములోని గడ్డను కచ్చితంగా గుర్తించి, రొమ్ములో చేసిన ఒక చిన్న రంధ్రం ద్వారా ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రోబ్‌ను లోపలికి చొప్పిస్తాము. వాక్యూమ్ సక్షన్ ఉపయోగించి ఆ ప్రోబ్ గడ్డను పరికరం వైపుకు లాగుతుంది, అదే సమయంలో ఒక కటింగ్ మెకానిజం అదే ప్రోబ్ ద్వారా కణజాలాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తొలగిస్తుంది. గడ్డ పూర్తిగా తొలగించబడే వరకు మేము ఈ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తాము. ఇందులో సంప్రదాయ శస్త్రచికిత్స కోత ఉండదు కాబట్టి, సాధారణంగా కుట్లు అవసరం ఉండవు. దీనివల్ల కనిపించే మచ్చలు తగ్గి, రొమ్ము సహజ స్వరూపం చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుంది.” అని అన్నారు.
 
ఎంజీఎం క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్, మెడికల్ ఆంకాలజీ డైరెక్టర్ మరియు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అయిన డాక్టర్ ఎం. ఎ. రాజా మాట్లాడుతూ, “మా దృష్టి కేవలం మా రోగులకు అధునాతన మరియు వినూత్న సాంకేతికతలను అందించడంపైనే కాకుండా, ఈ సాంకేతికతలు వారికి ముఖ్యమైన ఆందోళనలు మరియు అవసరాలను పరిష్కరించేలా చూడటంపై కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా యువతులకు చికిత్స చేసేటప్పుడు ఇది చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే వారి చికిత్సా ప్రయాణంలో వారి రూపాన్ని మరియు జీవన నాణ్యతను కాపాడుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన భాగం కావచ్చు. మా నిపుణులు ప్రతి రోగికి తగిన ప్రతి చికిత్సా విధానాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు మరియు ఈ సందర్భంలో వలె, సాధ్యమైనంత ఉత్తమ ఫలితాన్ని సాధించడానికి సాంప్రదాయ మరియు మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ పద్ధతులను మిళితం చేయవచ్చు. ఈ రోగి-కేంద్రీకృత విధానం, చికిత్స యొక్క క్లినికల్ ప్రభావంపై మరియు రోగి యొక్క క్రియాత్మక, సౌందర్య మరియు మొత్తం జీవన నాణ్యత ఫలితాలపై దృష్టి పెట్టడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది.”
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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