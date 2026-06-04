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ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
చెన్నైలోని ప్రఖ్యాత ఎంజీఎం హెల్త్కేర్, మలర్ హాస్పిటల్ వైద్యులు, ప్రాణాపాయస్థితిలో ఒకే సమయంలో పక్షవాతం, గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదంతో ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చిన 68 ఏళ్ల మహిళకు, అధునాతన సింగిల్-పోర్టల్ విధానం ద్వారా నరాల, గుండె సంబంధిత చికిత్సలు విజయవంతంగా అందించి ఆమె ప్రాణాలను కాపాడారు.
ఇప్పటికే అధిక రక్తపోటు, మధుమేహంతో బాధపడుతున్న ఆ రోగికి, మెదడుకు వెళ్లే రక్తనాళాలలో (ఎంసీఏ, కెరోటిడ్ ఆర్టరీ) తీవ్రమైన అడ్డంకులు ఏర్పడటం వల్ల పక్షవాతం వచ్చింది. అంతేకాకుండా, కరోనరీ ఆర్టరీలో కూడా ఒక పెద్ద అడ్డంకి ఉన్నట్లు గుర్తించారు, ఇది ఆమె గుండెకు రక్త ప్రసరణను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది.
వివిధ స్పెషాలిటీలకు చెందిన వైద్యుల బృందం, మెదడులోని అడ్డంకిని సరిచేయడానికి మొదట పుర్రె లోపల స్టెంట్ అమర్చే ప్రక్రియను నిర్వహించింది. దీని తర్వాత, మెడలోని అడ్డంకిని తొలగించడానికి కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ చేశారు. ఆపై, గుండెకు రక్త ప్రసరణను పునరుద్ధరించడానికి కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీ చేశారు. ఆశ్చర్యకరంగా, ఈ మూడు ప్రక్రియలను కేవలం లోకల్ అనస్థీషియా ఇంజెక్షన్తోనే నిర్వహించారు.
ఈ విప్లవాత్మక, ఆధునిక ప్రక్రియల వల్ల, రోగి త్వరగా కోలుకుని, నాలుగు రోజుల్లోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఇంటికి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ప్రాణరక్షకమైన ఈ క్లిష్టమైన ప్రక్రియలను నిర్వహించిన వైద్య బృందానికి సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ కార్తికేయన్ మరియు సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ మనోహర్ నాయకత్వం వహించారు.
డాక్టర్ కార్తికేయన్ మాట్లాడుతూ, 'ఇది నిజంగా ఒక సవాలుతో కూడిన ప్రక్రియ, ఎందుకంటే రోగికి మెదడు, గుండె రెండింటినీ ఒకే సమయంలో ప్రభావితం చేసే తీవ్రమైన రక్తనాళాల అడ్డంకులు ఉన్నాయి. వీలైనంత త్వరగా మెదడుకు రక్త ప్రసరణను పునరుద్ధరించడమే మా మొదటి లక్ష్యం. ఇంట్రాక్రానియల్ స్టెంటింగ్ అనేది మెదడులోని చాలా సన్నని రక్తనాళాలపై నిర్వహించే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రక్రియ.
ఈ విధానం కొన్ని అగ్రశ్రేణి ఆసుపత్రులలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియను సూది వంటి చిన్న కోత ద్వారా నిర్వహిస్తారు. ఈ ప్రక్రియ యొక్క మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మేము మెదడుతో పాటు ప్రాణాంతకమైన గుండె సమస్యకు కూడా ఒకే సమయంలో విజయవంతంగా చికిత్స అందించాము. ఈ ప్రక్రియలను జనరల్ అనస్థీషియా లేదా పెద్ద శస్త్రచికిత్స లేకుండా నిర్వహించడం వల్ల, ఎటువంటి మచ్చలు మిగలకుండా రోగి చాలా త్వరగా కోలుకున్నారు' అని అన్నారు.
చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్, గ్రూప్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వేణుగోపాల్ భట్ మాట్లాడుతూ, 'ఇటువంటి సంక్లిష్టమైన, ప్రాణాంతకమైన వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడంలో వేగవంతమైన రోగ నిర్ధారణ, వైద్యుల సమన్వయం మరియు సకాలంలో చికిత్స యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఈ విజయవంతమైన ప్రక్రియ హైలైట్ చేస్తుంది. రోగి ప్రాణాలను కాపాడిన ఈ విజయవంతమైన సంఘటన, మా వైద్య బృందం యొక్క నైపుణ్యాన్ని, బహుళ విభాగాల వైద్యుల సమిష్టి కృషిని, అత్యాధునిక న్యూరాలజీ, కార్డియాక్ కేర్ సౌకర్యాల మద్దతును ప్రతిబింబిస్తుంది' అని అన్నారు.
ఎంజిఎం హెల్త్కేర్ మలర్ హాస్పిటల్లో, ఒక సమగ్ర స్ట్రోక్ యూనిట్ రోజుకు 24 గంటలూ పనిచేస్తుంది. ఇందులో న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరోసర్జన్లు, అనస్థీషియాలజిస్టులు, శిక్షణ పొందిన స్ట్రోక్ నిపుణులు, ఫిజియోథెరపిస్టులు మరియు ఇంటెన్సివ్ కేర్ నిపుణుల బృందం పనిచేస్తుంది. వీరు రోగులకు సరైన సమయంలో ఉత్తమ చికిత్స అందేలా మరియు వారు కోలుకునేలా చూసుకుంటారు.
తిరువణ్ణామలై గిరిప్రదక్షిణలో మహిళను నగ్నంగా చేసి లైంగికదాడి...
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరువణ్ణామలైలో గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో దారుణం జరిగింది. మే నె 31వ తేదీ పౌర్ణమి రోజున గిరిప్రదక్షిణకు వెళ్లిన తిరువణ్ణామలై (అరుణాచలం) గిరి ప్రదక్షిణబాటలో దారుణాలు చోటుచేసుకున్నాయి. తన స్నేహితురాలితో కలిసి గిరిప్రదక్షిణ చేస్తున్న ఓ మహిళపై ఓ ముఠా సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడగా పోలీసులు ఎనిమిది మందిని అరెస్టుచేశారు. వీరిలో ఓ మైనర్ బాలుడు కూడా ఉన్నాడు.
మహిళను బెదిరించి అన్నాదమ్ముల అత్యాచారం
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ఆస్పత్రిలో అగ్నిప్రమాదం... రోగులను వదిలేసిన పారిపోయిన సిబ్బంది
బీహార్ రాష్ట్రం ముజఫర్ పూర్ జిల్లాలోని ఓ ఆస్పత్రిలో అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆస్పత్రిలో మంటలు చెలరేగగా రోగులను వదిలివేసి ఆస్పత్రి సిబ్బంది పారిపోయారు. ఆస్పత్రిలో భారీ మంటలు చెలరేగగా ఈ ఘటనలో ముగ్గురు రోగులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకా సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు.
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పోలవరం జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పులి.. 12 ఆవులు బలి.. పట్టుకునేందుకు అంతా సిద్ధం
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రోడ్డు ప్రమాదంలో 'ఢీ' జోడీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు గాయాలు
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