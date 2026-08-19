తలలోని అతిపెద్ద కేన్సర్ కణితిని తొలగించిన ఎంజీఎం హెల్త్కేర్ మలర్ వైద్యులు
చెన్నై నగరంలోని ఎంజీఎం హెల్త్కేర్ మలర్ ఆస్పత్రి వైద్యులు అరుదైన రికార్డును నెలకొల్పారు. తలలో ఉన్న అతిపెద్ద మెదడు భాగంలో ఉన్న కేన్సర్ కణితిని తొలగించారు. ఈ కణితి బరువు 890 గ్రామాలుగా ఉంది. ఇది ఇప్పటివరకు నమోదైన అతిపెద్ద కణితుల్లో ఒకటిగా వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
మెదడులోకి ప్రవేశించడానికి వీలుగా పుర్రెలోని ఒక భాగాన్ని తాత్కాలికంగా తొలగించే ఒక ఓపెన్ మెదడు శస్త్రచికిత్సా విధానమైన, అత్యంత నిశితమైన క్రానియోటమీ ద్వారా ఈ కణితిని తొలగించారు. ఆపరేషన్కు ముందు, వైద్యులు కణితికి రక్త సరఫరాను గణనీయంగా తగ్గించడానికి, ప్రత్యేకమైన ప్రీఆపరేటివ్ ఎంబొలైజేషన్ అనే ఒక అధునాతన, అతి తక్కువ కోతతో చేసే న్యూరోఇంటర్వెన్షనల్ పద్ధతిని నిర్వహించారు.
ఆధునిక న్యూరోసర్జరీ, ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరాలజీలో ఒక అద్భుతమైన ఘనతగా, అడయార్లోని ఎంజీఎం హెల్త్కేర్ మలర్కు చెందిన బహుళ-విభాగాల బృందం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైద్య రంగంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన అతిపెద్ద కణితులలో ఒకటైన 890 గ్రాముల భారీ మెదడు కణితిని విజయవంతంగా తొలగించింది. సంక్లిష్టమైన బహిరంగ మెదడు శస్త్రచికిత్స ద్వారా కణితిని తొలగించడానికి ముందు, వైద్యులు మొదట ప్రీఆపరేటివ్ ఎంబొలైజేషన్ ద్వారా దాని రక్త సరఫరాను గణనీయంగా తగ్గించారు.
ఆ రోగి నిరంతర తలనొప్పి, బలహీనత, రోజువారీ పనులు చేయడంలో ఇబ్బంది వంటి క్రమంగా తీవ్రమవుతున్న నాడీ సంబంధిత లక్షణాలతో బాధపడుతున్నారు. వివరణాత్మక మెదడు ఇమేజింగ్లో, మెదడు మరియు వెన్నుపామును చుట్టుముట్టి ఉండే రక్షిత కణజాల పొరలైన మెనింజెస్ నుండి ఉద్భవించే ఒక భారీ మెనింగియోమా అనే కణితి బయటపడింది.
ఈ కణితిని తొలగించడానికి, మెదడులోకి ప్రవేశం కల్పించి, కణితిని తీసివేయడానికి వీలుగా పుర్రెలోని ఒక భాగాన్ని తాత్కాలికంగా తొలగించే ఒక బహిరంగ మెదడు శస్త్రచికిత్సా విధానమైన, క్షుణ్ణమైన క్రానియోటమీ అవసరమైంది. అయితే, ఈ ప్రత్యేక శస్త్రచికిత్సకు ముందు, వైద్యులు ఎంబొలైజేషన్ అనే ఒక అధునాతన, అతి తక్కువ కోతతో చేసే న్యూరోఇంటర్వెన్షనల్ పద్ధతిని నిర్వహించారు.
ఈ పద్ధతిలో, కణితికి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ప్రధాన రక్తనాళాలను ఎంపిక చేసి నిరోధించి, దాని రక్త సరఫరాను గణనీయంగా తగ్గించారు. ఈ ప్రక్రియ, తదుపరి శస్త్రచికిత్స సమయంలో అధిక రక్తస్రావం ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడింది మరియు న్యూరోసర్జికల్ బృందానికి మెరుగైన దృశ్యమానతను అందించింది. దీనివల్ల కణితిని మరింత సురక్షితంగా, ఖచ్చితంగా తొలగించడం సాధ్యమైంది.
సీనియర్ ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరాలజిస్టులైన డాక్టర్ కార్తికేయన్ ఎస్.డాక్టర్ సాయి ప్రశాంత్ పి.ఆర్. ఎంబొలైజేషన్ను నిర్వహించగా, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ న్యూరోసర్జన్ డాక్టర్ అఖిబ్ సలియా క్రానియోటమీని నిర్వహించారు. ఈ కేసును విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి, న్యూరోఇంటర్వెన్షనల్ నిపుణులు, న్యూరో సర్జన్లు, న్యూరో అనస్థీషియాలజిస్టులు, ఇంటెన్సివ్ కేర్ నిపుణులతో కూడిన బహుళ-విభాగాల బృందం మధ్య సజావైన సహకారం అవసరమైంది.
తన వ్యాఖ్యలలో డాక్టర్ కార్తికేయన్ ఇలా అన్నారు, 'మెదడులో ఇంత పెద్ద కణితులు రావడం అత్యంత అరుదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలాంటి కొన్ని కేసులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి. జాగ్రత్తగా చేసిన ప్రణాళిక, బహుళ విభాగాల బృందం మధ్య సజావుగా సాగిన సమన్వయం వల్ల ఇంత పెద్ద కణితిని పూర్తిగా తొలగించడం సాధ్యమైంది. శస్త్రచికిత్సకు ముందు చేసిన ఎంబోలైజేషన్, కణితికి రక్త సరఫరాను గణనీయంగా తగ్గించింది. దీనివల్ల మేము మరింత భద్రతతో, ఖచ్చితత్వంతో శస్త్రచికిత్సను చేపట్టగలిగాం. సాధారణంగా ప్రజలు మెదడు కణితి శస్త్రచికిత్సను చాలా బలహీనపరిచే, అలసట కలిగించే ప్రక్రియగా భావిస్తారు. అయితే, ఆధునిక న్యూరోసర్జికల్, న్యూరోఇంటర్వెన్షనల్ పద్ధతులతో, ఇప్పుడు పరిస్థితి అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు' అని వైద్యులు వివరించారు.
ఎంజీఎం హెల్త్కేర్ మలర్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వేణుగోపాల్ భట్ మాట్లాడుతూ, 'ఇంత పెద్ద, అధిక రక్తనాళాలు గల మెదడు కణితిని విజయవంతంగా నిర్వహించడం, శస్త్రచికిత్సకు ముందు చేసిన నిశితమైన ప్రణాళిక మరియు బహుళ విభాగాల బృందం మధ్య సజావుగా సాగిన సహకారం ద్వారా సాధ్యమైంది. న్యూరోసర్జరీ, ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరాలజీలో వచ్చిన పురోగతులు, సంక్లిష్టమైన మెదడు కణితులకు చికిత్స చేసే అవకాశాలను ఎలా విస్తరిస్తున్నాయో కూడా ఈ కేసు తెలియజేస్తుంది' వెల్లడించారు.