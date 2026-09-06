ఎంజీఎం హెల్త్కేర్లో తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్లుయేషన్
చెన్నై మహానగరంలో ఉన్న ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం హెల్త్కేర్ చెన్నై నగరంలోనే తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్యులేషన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇంప్లాంటేషన్ను నిర్వహించింది. ఇది ఒక అధునాతన చికిత్స, దీనిలో నరాల కార్యకలాపాలను నియంత్రించి, కదలిక, పనితీరు పునరుద్ధరణకు సహాయపడే నియంత్రిత విద్యుత్ ప్రేరణలను అందించడానికి వెన్నెముకకు సమీపంలో చిన్న ఎలక్ట్రోడ్లను అమర్చే ప్రక్రియ.
ఒక యేడాది క్రితం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రమైన వెన్నెముకకు గాయం కారణంగా రెండు కాళ్ల కదలికను కోల్పోయి, మోచేతుల కింద చేతుల కదలిక తీవ్రంగా పరిమితమైన వేలూకురు చెందిన 30 ఏళ్ల ఆటో డ్రైవర్పై ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించారు. చికిత్స తర్వాత, రోగి చేతి కండరాల బలం క్రమంగా మెరుగుపడింది. ప్రస్తుతం, గత 6 నెలల్లో రోగి డిస్టల్ హ్యాండ్ పవర్లో ఎంఏఆర్ 1 గ్రేడ్ మేర అద్భుతమైన మెరుగుదల చూపించారు.
రోగి యొక్క నాడీ సంబంధిత పనితీరు మెరుగుపడే కొద్దీ, అతనికి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్యులేషన్ ఎలక్ట్రోడ్లను తరచుగా ప్రోగ్రామింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది. అతని కోలుకోవడం రాబోయే ఒకటి నుండి ఒకటిన్నర సంవత్సరాల పాటు కొనసాగుతుందని అంచనా వేయబడింది. ఇందులో, క్రియాత్మక పునరుద్ధరణను గరిష్ఠ స్థాయికి చేర్చడంలో క్రమమైన ఫాలో-అప్ మరియు పునరావాసం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.
రోగిని ఆసుపత్రిలో చేర్చినప్పుడు, ప్రమాదం తర్వాత వెన్నెముకకు జరిగిన నష్టం యొక్క పరిధిని అంచనా వేయడానికి వైద్యులు సర్వైకల్ స్పైనల్ (C-స్పైన్)కు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేశారు. క్లినికల్ పరీక్ష, ఇమేజింగ్ ఫలితాలతో పాటుగా, అతనికి ఏఎస్ఐఏ గ్రేడ్ బి వెన్నుపాము గాయం ఉందని నిర్ధారించింది. ఇది ఒక తీవ్రమైన గాయాన్ని సూచిస్తుంది, దీనిలో గాయం స్థాయికి దిగువన స్పర్శ జ్ఞానం ఉంటుంది, కానీ సాధారణ మోటార్ ఫంక్షన్ చాలా వరకు లోపిస్తుంది.
ఈ నిర్ధారణ తర్వాత, వైద్య బృందం నాడీ సంబంధిత పునరుద్ధరణకు మద్దతుగా స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్యులేషన్ను ఎంచుకుంది. మెడ వెన్నెముకలోని C5 స్థాయి వద్ద, వెన్నుపాము యొక్క రక్షిత బయటి పొర అయిన డ్యూరాపై ఎలక్ట్రోడ్లను జాగ్రత్తగా అమర్చి, 16-కాంటాక్ట్ల వెన్నుపాము ఉద్దీపన ఎలక్ట్రోడ్ వ్యవస్థను అమర్చడం జరిగింది.
రోగి యొక్క బలహీనమైన చలన పనితీరుకు సంబంధించిన వెన్నుపాము ప్రాంతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ అమరికను ప్రణాళిక చేశారు. ఈ ఎలక్ట్రోడ్లు వెన్నుపాము కార్యకలాపాలను నియంత్రించడానికి నియంత్రిత విద్యుత్ ప్రేరణలను అందిస్తాయి. రోగి యొక్క వైద్య పరీక్ష మరియు పురోగతి ఆధారంగా ప్రేరణ సెట్టింగ్లను ఎప్పటికప్పుడు సర్దుబాటు చేస్తారు.
ఈ ప్రక్రియను న్యూరోసర్జరీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రూపేష్ కుమార్ మరియు కన్సల్టెంట్ న్యూరోసర్జన్ డాక్టర్ అజింక్య రేవత్కర్లతో కూడిన న్యూరోసర్జికల్ బృందం నిర్వహించింది. వీరే ఎలక్ట్రోడ్ అమరిక మరియు వెన్నుపాము ప్రేరణ చికిత్సకు నాయకత్వం వహించారు.
డాక్టర్ రూపేష్ కుమార్ తన వ్యాఖ్యలలో ఇలా అన్నారు, “సాంప్రదాయ చికిత్స మరియు పునరావాసం చేసినప్పటికీ, బలహీనత, తీవ్రమైన నొప్పి లేదా కండరాల బిగువుతో బాధపడుతూ, మోటార్ రికవరీ తక్కువగా లేదా ఆలస్యంగా జరుగుతున్న వెన్నుపాము గాయాల రోగులకు స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్యులేషన్ ఒక కొత్త ఆశాకిరణాన్ని అందిస్తుంది. ఈ రోగి విషయంలో, చికిత్స ఇప్పటికే చేతి కదలికలో కొలవదగిన మెరుగుదలకు దారితీసింది, ఇది ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. మేము ఈ ప్రక్రియకు ముందు ఒక వివరణాత్మక అంచనాను నిర్వహించి, ఇంప్లాంటేషన్ తర్వాత అవసరమైన పునరావాసం కోసం అతన్ని సిద్ధం చేశాము.
స్టిమ్యులేషన్ అనేది కేవలం ఒకే ఒక్క చికిత్స కాదు. క్రమబద్ధమైన ఫిజియోథెరపీ మరియు పునరావాసంతో కలిపి చేసినప్పుడు ఇది ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. క్లినికల్ మెరుగుదల ఆధారంగా ఎలక్ట్రోడ్లను క్రమం తప్పకుండా ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం ద్వారా, రాబోయే నెలల్లో అతని నాడీ సంబంధిత రికవరీని గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచగలమని మేము ఆశిస్తున్నాము. ఈ సాంకేతికత జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసిన రోగులకు ఒక వరం కాగలదు, లేకపోతే తీవ్రంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉన్న పనితీరును తిరిగి పొందేందుకు ఇది ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.”