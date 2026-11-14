బ్రిటిష్ పోషకాహార శాస్త్రాన్ని భారతదేశానికి పరిచయం చేస్తూ, షిఫ్ట్లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీని ఆవిష్కరించిన మోడికేర్
భారతీయులకు ఆహారమంటే ఎంతో ఇష్టం. వేడివేడి పరాటాలు, కరకరలాడే దోసెల నుంచి సువాసనభరితమైన బిర్యానీ, నోరూరించే డెజర్ట్ల వరకు ఆహారం మన సంస్కృతిలో, వేడుకల్లో, రోజువారీ జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, మనం ఏమి తింటున్నామనే దానిపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడతాం కానీ, భోజనం చేసిన తర్వాత శరీరంలో ఏమి జరుగుతుందనే విషయాన్ని ఎంతవరకు ఆలోచిస్తాం? కార్బోహైడ్రేట్లు అధికంగా ఉండే ప్రతి భోజనం సహజంగానే రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచి, ఇన్సులిన్ ప్రతిస్పందనను ప్రేరేపిస్తుంది. భోజనం తర్వాత శరీరంలో చోటుచేసుకునే ఈ మార్పులను నియంత్రించడం జీవక్రియ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో కీలకమైన అంశం. షిఫ్ట్లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం.
మోడికేర్ వారి సరికొత్త న్యూట్రాస్యూటికల్, పేటెంట్ పొందిన బ్రిటిష్ పోషకాహార విజ్ఞానాన్ని భారతదేశానికి పరిచయం చేస్తోంది. ఇందులో క్లినికల్ అధ్యయనాలకు లోనైన రెడ్యూకోస్ అనే తెల్ల మల్బరీ ఆకు సారం ఉంది. నిర్దిష్ట అధ్యయన పరిస్థితుల్లో ఇది భోజనం తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిల పెరుగుదలను 40% వరకు తగ్గించగలదని నిరూపితమైంది. ఎందుకంటే, మీకు ఇష్టమైన ఆహారాన్ని ఆస్వాదిస్తూనే మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడం కూడా అంతే ముఖ్యం.
షిఫ్ట్లైఫ్ను ఎంచుకోవడానికి గల ఐదు కారణాలు
1. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలలో పెరుగుదలను 40% వరకు తగ్గిస్తుంది: క్లినికల్ అధ్యయనాలకు లోనైన రెడ్యూకోస్ టెక్నాలజీ, నిర్దిష్ట అధ్యయన పరిస్థితుల్లో భోజనం తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిల పెరుగుదలను 40% వరకు తగ్గించగలదని నిరూపితమైంది.
2. ఇన్సులిన్ ప్రతిస్పందనను మరింత నియంత్రితంగా ఉంచుతుంది: కార్బోహైడ్రేట్లు అధికంగా ఉండే భోజనం తర్వాత శరీరంలో ఇన్సులిన్ ప్రతిస్పందనను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
3. ఆకలి తగ్గుతుంది. కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉంటుంది: భోజనం తర్వాత మరింత తృప్తికరమైన అనుభూతిని అందించడంలో సహాయపడుతుంది.
4. చక్కెర పదార్థాలపై కోరిక తగ్గుతుంది: రోజువారీగా కలిగే తీపి పదార్థాల కోరికలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
5. శక్తి ఎక్కువసేపు నిలిచి ఉండేందుకు తోడ్పడుతుంది: రోజువారీ శక్తి స్థాయులు, జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.
3,4,5 పాయింట్లలో ఉన్న ప్రయోజనాలకు సంబంధిత ఉత్పత్తి క్లెయిమ్లకు తగిన ఆధారాలు అవసరం.
గ్లూకోజ్ ఆరోగ్యం ప్రతి ఒక్కరికీ ఎందుకు ముఖ్యం?
1. మధుమేహానికే పరిమితం కాని గ్లూకోజ్ ఆరోగ్యం: గ్లూకోజ్ ఆరోగ్యం అనేది ఇకపై మధుమేహానికి సంబంధించిన అంశం మాత్రమే కాదు. రోజువారీ ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు విషయంలోనూ దీనికి ప్రాధాన్యత పెరుగుతోంది.
2. మెదడు చురుకుదనం, మానసిక స్పష్టత: గ్లూకోజ్ నియంత్రణ అనేది మెదడు పనితీరు, మానసిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పలు అంశాల్లో ఒకటిగా అధ్యయనం చేయబడుతోంది.
3. పెరిమెనోపాజ్, మెనోపాజ్ దశలు: హార్మోన్లలో వచ్చే మార్పులు ఇన్సులిన్ సున్నితత్వం, ఆకలి, శక్తి స్థాయులు, గ్లూకోజ్ జీవక్రియపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
4. శక్తి స్థాయులు, మధ్యాహ్నపు అలసట: శరీరం గ్లూకోజ్ను ఎలా వినియోగించుకుంటుందో తెలుసుకోవడం రోజువారీ జీవక్రియ ఆరోగ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ముఖ్యమైన అంశం.
5. బరువు నిర్వహణ, ఆకలి నియంత్రణ: శరీరం శక్తిని ఎలా వినియోగించుకుంటుంది, నిల్వ చేసుకుంటుంది అనే విషయంలో గ్లూకోజ్, ఇన్సులిన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
6. ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం: దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు కోసం జీవక్రియ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం.
షిఫ్ట్లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీ, భోజనం తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు, ఇన్సులిన్ ప్రతిస్పందనను నియంత్రించడంలో తోడ్పడటంపై దృష్టి సారిస్తుంది. ఇది సంపూర్ణ ఆరోగ్య సంరక్షణలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం.
బ్రిటిష్ విజ్ఞానం. రోజువారీ జీవితానికి సులభమైన పరిష్కారం.
షిఫ్ట్లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీలో 250 మి.గ్రా. రెడ్యూకోస్ ఉంటుంది. ఇది భోజనం తర్వాత గ్లూకోజ్, ఇన్సులిన్ ప్రతిస్పందనలపై చూపే ప్రభావాల కోసం క్లినికల్గా అధ్యయనం చేయబడిన, పేటెంట్ పొందిన తెల్ల మల్బరీ ఆకు సారం. ఈ ఫార్ములాలో క్రోమియం పికోలినేట్ కూడా ఉంది. ఇది సాధారణ గ్లూకోజ్ జీవక్రియలో కీలక పాత్ర పోషించే సూక్ష్మ ఖనిజమైన క్రోమియంను అందిస్తుంది. ఆధునిక భారతీయ జీవనశైలికి అనుగుణంగా రూపొందించిన ఈ ఉత్పత్తి, రోజువారీ గ్లూకోజ్ ఆరోగ్య సంరక్షణకు శాస్త్రీయ ఆధారిత విధానాన్ని అందిస్తుంది.
“భారతీయులు ఇష్టపడే ఆహారాన్ని వదులుకోవాలని నేను కోరుకోవడం లేదు.”
డాక్టర్ సమీర్ కుమార్ మోడీ, వ్యవస్థాపకుడు మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, మోడికేర్ లిమిటెడ్ మాట్లాడుతూ, “ఆహారం జీవితంలో లభించే గొప్ప ఆనందాల్లో ఒకటి. అది కుటుంబాలను ఒక్కచోట చేర్చుతుంది, మధురమైన జ్ఞాపకాలను సృష్టిస్తుంది, మన సంప్రదాయాలతో మనల్ని అనుసంధానిస్తుంది. అయితే, మన ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. చాలాకాలంగా గ్లూకోజ్ గురించి చర్చ ప్రధానంగా మధుమేహం చుట్టూనే సాగుతోంది.
కానీ, జీవక్రియ ఆరోగ్యం అనేది మనందరికీ ముఖ్యమైన అంశం. షిఫ్ట్లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీ ద్వారా, క్లినికల్ పరిశోధనలకు లోనైన బ్రిటిష్ పోషకాహార సాంకేతికతను భారతీయ కుటుంబాలకు పరిచయం చేస్తున్నాం. తద్వారా రోజువారీ ఆరోగ్యం గురించి కొత్త కోణంలో ఆలోచించేలా ప్రోత్సహిస్తున్నాం. భారతీయులు ఇష్టపడే ఆహారాన్ని వదులుకోవాలని నేను కోరుకోవడం లేదు. భోజనం చేసిన తర్వాత శరీరంలో జరిగే మార్పులపై నియంత్రణ సాధించాలని మాత్రమే కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే, మెరుగైన ఆరోగ్యం కోసం జీవితంలోని ఆనందాలను వదులుకోవాల్సిన అవసరం ఎప్పటికీ లేదు,” అని అన్నారు.
శ్రీ వౌటర్ క్లేర్హౌట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఏపీఏసీ, ఫైనోవా మాట్లాడుతూ, “భారతీయ వినియోగదారులకు మా పేటెంట్ పొందిన రెడ్యూకోస్ టెక్నాలజీని పరిచయం చేసేందుకు మోడికేర్తో భాగస్వామ్యం కావడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. భోజనం తర్వాత గ్లూకోజ్, ఇన్సులిన్ ప్రతిస్పందనలపై చూపే ప్రభావాల కోసం క్లినికల్గా అధ్యయనం చేయబడిన రెడ్యూకోస్, రోజువారీ జీవక్రియ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ఒక వినూత్నమైన విధానాన్ని అందిస్తుంది. భారతదేశానికి గొప్ప ఆహార సంస్కృతి ఉంది. జీవక్రియ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడమంటే ప్రజలు ఇష్టపడే ఆహారాన్ని వదులుకోవడం కాదని మేము విశ్వసిస్తున్నాం. షిఫ్ట్లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీ ద్వారా ఈ పోషకాహార సాంకేతికతను భారతీయ కుటుంబాలకు మరింత చేరువ చేయాలని ఆశిస్తున్నాం,” అని అన్నారు.
ఆరోగ్య భవిష్యత్తు రుచితోనూ నిండుగా ఉండాలి.
భారతీయులు తమకు ఇష్టమైన ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడానికి, అదే సమయంలో ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడానికి మధ్య ఏదో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. షిఫ్ట్లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీ ద్వారా, రోజువారీ జీవక్రియ ఆరోగ్యంపై సరికొత్త అవగాహనను పెంపొందించేందుకు మోడికేర్ కృషి చేస్తోంది.
మీ ఆహారాన్ని ఆస్వాదించండి. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోండి.
ప్రోడక్టు వివరాలు
షిఫ్ట్లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీ ఒక న్యూట్రాస్యూటికల్ ప్రోడక్టు. ఇది ఏ వ్యాధినైనా నిర్ధారించడం, చికిత్స చేయడం, నయం చేయడం లేదా నివారించడం కోసం ఉద్దేశించబడలేదు. సమతుల్య పోషకాహారం, శారీరక శ్రమ లేదా వైద్యుల సూచనల మేరకు పొందే వైద్య సంరక్షణకు ఇది ప్రత్యామ్నాయం కాదు. 40% వరకు తగ్గింపు అనే గణాంకం నిర్దిష్ట అధ్యయన పరిస్థితుల్లో రెడ్యూకోస్ పై నిర్వహించిన క్లినికల్ అధ్యయనాల ఫలితాలకు సంబంధించినది. దీనిని ప్రతి వినియోగదారుడికీ లభించే హామీతో కూడిన ఫలితంగా లేదా తుది ప్రోడక్టు ఫార్ములేషన్పై స్వతంత్రంగా నిర్ధారించబడిన ఫలితంగా పరిగణించరాదు.
ఆకలి, కడుపు నిండిన భావన, ఆహారంపై కలిగే కోరికలు, శక్తి స్థాయులకు సంబంధించిన వాదనలకు తగిన శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉండాలి. అలాగే, అవి FSSAI నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. బ్రెయిన్ ఫాగ్(మెదడు మబ్బుగా అనిపించడం), మెనోపాజ్ లక్షణాలు, బరువు నిర్వహణ, ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం అనేవి విస్తృతమైన ఆరోగ్య, శ్రేయస్సు అంశాలు మాత్రమే. ఇవి షిఫ్ట్లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీ వల్ల నిరూపితమైన చికిత్సా ఫలితాలు కావు.
వినియోగదారులు ఆమోదించబడిన ప్రోడక్టు లేబుల్పై పేర్కొన్న సూచనలను పాటించాలి. అవసరమైన సందర్భాల్లో ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి.