నెఫ్రోప్లస్: డయాలిసిస్కు అనుకూలమైన ఆహారోత్సవం ద్వారా రోగులు, సంరక్షకులను ఒకేచోట
మహబూబాబాద్: ఆసియాలోనే ప్రముఖ డయాలిసిస్ నెట్వర్క్ అయిన నెఫ్రోప్లస్, తెలంగాణలోని మహబూబాబాద్లో ధరణి హాస్పిటల్లో తొలిసారిగా ‘డయాలిసిస్కు అనుకూలమైన ఆహారోత్సవం’ (Dialysis-Friendly Food Festival) నిర్వహించింది. డయాలిసిస్ చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులు, వారి కుటుంబ సభ్యుల్లో పోషకాహారంపై అవగాహన పెంపొందించడమే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ కార్యక్రమంలో రోగులు, సంరక్షకులు, కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొని, వివిధ ఇంటరాక్టివ్ కార్యకలాపాలు, ఆచరణాత్మక ప్రదర్శనలు, పోషకాహార అవగాహన కార్యక్రమాల ద్వారా తమకు అనువైన ఆహార ఎంపికల గురించి తెలుసుకున్నారు. డయాలిసిస్ చికిత్స పొందుతున్న వారు కూడా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని పోషక విలువలతో పాటు రుచికరంగా ఆస్వాదించవచ్చనే విషయాన్ని ఈ కార్యక్రమం చాటి చెప్పింది.
ఈ ఆహారోత్సవంలో సుమారు 30 మంది పాల్గొన్నారు. వీరిలో ధరణి హాస్పిటల్లోని నెఫ్రోప్లస్ కేంద్రం నుంచి 20 మంది, సమీపంలోని నెఫ్రోప్లస్కు చెందని ఇతర డయాలిసిస్ కేంద్రాల నుంచి 10 మంది పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు వారి సంరక్షకులు, కుటుంబ సభ్యులు కూడా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిప్పు ఉపయోగించకుండా వంట చేసే (Fireless Cooking) కార్యకలాపం నిలిచింది. ఇందులో పాల్గొన్నవారు ప్రత్యామ్నాయ పదార్థాలు, వంట పద్ధతులను ఉపయోగించి సులభంగా తయారు చేసుకోగలిగే, రుచికరమైన, డయాలిసిస్కు అనుకూలమైన వంటకాల గురించి తెలుసుకున్నారు. సాధారణంగా పాటించే ఆహార పరిమితులకు మించి ఆలోచించి, రోజువారీ భోజనంలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలను ఎలా చేర్చుకోవచ్చో తెలుసుకునేలా ఈ కార్యకలాపం రోగులు, సంరక్షకులను ప్రోత్సహించింది.
డయాలిసిస్ చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తుల ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సులో పోషకాహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. వారి వ్యక్తిగత వైద్య అవసరాలను బట్టి సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్, ద్రవాలు, ప్రోటీన్ల తీసుకునే పరిమాణాన్ని వారు జాగ్రత్తగా నియంత్రించుకోవాల్సి ఉంటుంది. తగిన ఆహార పదార్థాలను ఎంచుకోవడం, ద్రవాల తీసుకునే పరిమాణాన్ని నియంత్రించడం, ఉప్పు వినియోగాన్ని తగ్గించడం, సంప్రదాయ వంటకాల్లో అవసరమైన మార్పులు చేసుకోవడం వంటివి రోగులు, వారి కుటుంబాలు ఎదుర్కొనే సాధారణ సవాళ్లు. సరైన పదార్థాల ఎంపిక, ఆహార పరిమాణంపై నియంత్రణ, తగిన వంట పద్ధతుల ద్వారా వైద్యులు సూచించిన ఆహార నియమాలను పాటిస్తూనే విభిన్న రకాల ఆహారాన్ని ఆస్వాదించవచ్చని ఈ ఆహారోత్సవం ద్వారా వివరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహార తయారీ ప్రదర్శనలు, పోషకాహార అవగాహన సెషన్లు, రోజువారీ ఆహార సంబంధిత సవాళ్లపై చర్చలు నిర్వహించారు. రోగులు, సంరక్షకులు తమ వంటకాల ఆలోచనలు, అనుభవాలను కూడా పరస్పరం పంచుకున్నారు. తద్వారా ఈ ఆహారోత్సవం ఒకరి నుంచి మరొకరు నేర్చుకోవడానికి, అనుభవాలను పంచుకోవడానికి మంచి వేదికగా నిలిచింది. ఇంట్లో భోజన ప్రణాళిక, ఆహార తయారీలో కుటుంబ సభ్యుల పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైనది కాబట్టి, పోషకాహారంపై అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాల్లో వారిని కూడా భాగస్వాములను చేయడం ఎంత అవసరమో ఈ కార్యకలాపాలు తెలియజేశాయి.
ఈ కార్యక్రమం గురించి నెఫ్రోప్లస్ గ్రూప్ సీఈఓ రోహిత్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, “మా వద్దకు వచ్చే వారికి నాణ్యమైన డయాలిసిస్ చికిత్స అందించడంతోనే మా బాధ్యత ముగియదు. డయాలిసిస్తో కూడిన జీవితంలో వారు ప్రతిరోజూ ఎదుర్కొనే సవాళ్లను అధిగమించడంలో వారికి సహాయపడటం కూడా మా బాధ్యత. అటువంటి అంశాల్లో పోషకాహారం ఒకటి. ఈ విషయంలో అవగాహన కేవలం సమాచారానికే పరిమితం కాకుండా, రోజువారీ జీవితంలో ఆచరించగలిగే పరిష్కారాలుగా మారాలి. మా మొట్టమొదటి డయాలిసిస్కు అనుకూలమైన ఆహారోత్సవం ద్వారా రోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఒకచోట చేరి, వంటలు చేసుకుంటూ, ఆలోచనలు పంచుకుంటూ, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని సులభంగా, ఆనందంగా ఆస్వాదించవచ్చని తెలుసుకునే వేదికను మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం” అని అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమం క్లినికల్ డయాలిసిస్ చికిత్సకు మించి, రోగులకు సమగ్ర సహాయాన్ని అందించడంతో పాటు, వారికి అవగాహన కల్పించడంలో నెఫ్రోప్లస్ నిరంతర నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆచరణాత్మక పోషకాహార అవగాహన కార్యక్రమాల్లో రోగులు, సంరక్షకులు పాల్గొనే అవకాశాలను కల్పించడం ద్వారా, ఆహార సంబంధిత మార్గదర్శకాలను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో పాటు, వాటిని రోజువారీ జీవితంలో ఆచరించేలా చేయాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మహబూబాబాద్లో నిర్వహించిన ఈ ఆహారోత్సవానికి లభించిన స్పందన, అందులో నేర్చుకున్న అంశాల ఆధారంగా, మరింత విస్తృతమైన రోగుల సమాజానికి పోషకాహారంపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఇతర కేంద్రాల్లోనూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించే అవకాశాలను నెఫ్రోప్లస్ పరిశీలించనుంది.