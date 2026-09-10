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  4. NephroPlus launches NIDA, NephroPlus International Dialysis Academy, to build a Global Pipeline of Dialysis-Trained Nurses
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (20:00 IST)

నెఫ్రోప్లస్ NIDA, నెఫ్రోప్లస్ అంతర్జాతీయ డయాలిసిస్ అకాడమీ ప్రారంభం

NephroPlus launches NIDA
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (20:02 IST)
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హైదరాబాద్: ఆసియాలోనే అతిపెద్ద డయాలిసిస్ నెట్‌వర్క్‌లలో ఒకటైన NephroPlus, డయాలిసిస్ చికిత్సలో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన నర్సులను తయారు చేసి, వారికి దేశ, విదేశాల్లో మంచి కెరీర్ అవకాశాలు కల్పించే ఉద్దేశంతో NephroPlus అంతర్జాతీయ డయాలిసిస్ అకాడమీ(NIDA)ను ఈరోజు ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా భారత్ మరియు ఫిలిప్పీన్స్‌లో నర్సింగ్ చదువు పూర్తి చేసిన వారిని డయాలిసిస్ చికిత్సలో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇచ్చి, ఈ రంగంలో కెరీర్‌కు మరియు విదేశాల్లో పనిచేయడానికి సిద్ధం చేస్తారు.
 
NIDAకు సంబంధించిన మొదటి శిక్షణా కేంద్రాన్ని ఈరోజు హైదరాబాద్‌లోని బంజారా హిల్స్‌లో ఉన్న NephroPlus ప్రత్యేక డయాలిసిస్ కేంద్రంలో ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి NephroPlus గ్రూప్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి రోహిత్ సింగ్ హాజరయ్యారు. అకాడమీకి సంబంధించిన రెండో శిక్షణా కేంద్రాన్ని నవంబర్ 2026లో ఫిలిప్పీన్స్‌లోని క్వెజోన్ సిటీలో ప్రారంభించనున్నారు.
 
డయాలిసిస్, కిడ్నీ సంరక్షణలో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన, ఇతర దేశాల్లో కూడా పనిచేయగల నర్సులను తయారు చేయడానికి NIDAను ఒక క్రమబద్ధమైన శిక్షణా కార్యక్రమంగా రూపొందించారు. ఇందులో తరగతి గది ద్వారా శిక్షణ, ప్రాక్టికల్ శిక్షణ, అనుభవజ్ఞుల పర్యవేక్షణలో ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసే అవకాశం, మార్గదర్శకత్వం, ధ్రువపత్రాలు పొందేందుకు సహాయం, అలాగే విదేశాల్లో ఉద్యోగం మరియు అక్కడ పనిచేయడానికి అవసరమైన అనుమతులు, పరీక్షలకు సిద్ధం చేయడం వంటి అంశాలు ఉంటాయి.
 
ఈ శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులను, వారికి వర్తించే అన్ని నిబంధనలు మరియు శిక్షణలో చేరే సమయంలో అంగీకరించిన పని బాధ్యతలకు అనుగుణంగా, NephroPlus విదేశీ కేంద్రాల్లో పనిచేసేందుకు ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంటుంది. భారత్‌లో కొత్తగా నర్సింగ్ చదువు పూర్తి చేసిన వారికి అందించే కార్యక్రమం 24 నెలల పాటు ఉంటుంది. మొదటి మూడు నెలల్లో తరగతి గది శిక్షణతో పాటు ప్రాక్టికల్ శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత 21 నెలల పాటు NephroPlus కేంద్రాల్లో అనుభవజ్ఞుల పర్యవేక్షణలో ప్రత్యక్షంగా పనిచేస్తూ శిక్షణ పొందుతారు.
 
ఫిలిప్పీన్స్‌లో కూడా దాదాపు ఇదే కాలవ్యవధిలో ఈ కార్యక్రమం ఉంటుంది. అక్కడ మొదట రెండు వారాల పాటు డయాలిసిస్ మరియు క్లినికల్ శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత NephroPlus ఫిలిప్పీన్స్ కేంద్రాల్లో నేరుగా పనిచేస్తూ, అనుభవజ్ఞుల పర్యవేక్షణలో శిక్షణ పొందుతారు. ఈ శిక్షణలో కిడ్నీలు, డయాలిసిస్‌కు సంబంధించిన విషయాలు, రోగుల చికిత్స, సంరక్షణ, రోగుల పరిస్థితిని నిర్వహించడం, అలాగే ఇతర దేశాల్లో పనిచేయడానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తారు. దీంతో నర్సులు డయాలిసిస్ రోగులకు అవసరమైన ప్రత్యేక సేవలు అందించడంతో పాటు, విదేశాల్లో కూడా పనిచేసేందుకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను పొందగలుగుతారు.
 
ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం గురించి NephroPlus గ్రూప్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి రోహిత్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, “ప్రపంచవ్యాప్తంగా కిడ్నీ సంబంధిత చికిత్సలో నైపుణ్యం ఉన్న సిబ్బందికి కొరత ఉంది. ఈ కొరతను తీర్చడానికి NIDAను రూపొందించాం. ప్రత్యేక శిక్షణ, ప్రత్యక్షంగా పనిచేసే అనుభవం, ఇతరులతో మాట్లాడే విధానం, భాషలో శిక్షణ వంటి అంశాలను ఒక క్రమబద్ధమైన కార్యక్రమంగా అందిస్తున్నాం. దీని ద్వారా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా పనిచేయడానికి పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్న కిడ్నీ సంరక్షణ నర్సులను తయారు చేస్తున్నాం. NephroPlusకు ఉన్న అంతర్జాతీయ నెట్‌వర్క్ కారణంగా, ఇది కేవలం కాగితంపై ఉన్న ఉద్యోగ అవకాశం కాదు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉద్యోగం పొందేందుకు నిజమైన అవకాశం” అని అన్నారు.
 
NephroPlus సహ వ్యవస్థాపకుడు కమల్ డి షా మాట్లాడుతూ, డయాలిసిస్ అనేది ఆరోగ్య సంరక్షణలో చాలా ప్రత్యేకమైన విభాగం. అందుకే రోగులకు ఎక్కడైనా ఒకే విధమైన, మంచి నాణ్యతతో కూడిన చికిత్స మరియు సంరక్షణ అందించాలంటే సరైన శిక్షణ పొందిన నర్సులను తయారు చేయడం చాలా అవసరం. ప్రత్యేకమైన వైద్య నైపుణ్యాలను పెంచడంపై NephroPlus చాలా కాలంగా దృష్టి పెట్టింది. NIDA కూడా అదే ప్రయత్నంలో మరో ముందడుగు.
 
నర్సులు డయాలిసిస్ రంగంలో తమ కెరీర్‌ను ప్రారంభించే సమయంలోనే వారికి సరైన శిక్షణ, అలాగే నిజంగా రోగులతో పనిచేసే అనుభవాన్ని అందించడం ద్వారా, వారికి మంచి ఉద్యోగ మరియు కెరీర్ అవకాశాలను కల్పించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అదే సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కిడ్నీ సంరక్షణకు అవసరమైన నైపుణ్యం ఉన్న నర్సుల సంఖ్యను కూడా పెంచాలని మా లక్ష్యం” అని చెప్పారు.
 
కిడ్నీ సంబంధిత ప్రత్యేక వైద్య సేవలకు అవసరమైన నైపుణ్యం ఉన్న సిబ్బందిని పెంచడం, అలాగే నైపుణ్యం ఉన్న ఆరోగ్య సంరక్షణ సిబ్బందిని అందించే దేశంగా భారత్‌కు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యతకు మద్దతు ఇవ్వడం వంటి NephroPlus విస్తృతమైన లక్ష్యాల్లో NIDA కూడా ఒక భాగం. ప్రస్తుతం అకాడమీ హైదరాబాద్ మరియు ఫిలిప్పీన్స్‌లోని క్వెజోన్ సిటీలో ఉన్న శిక్షణా కేంద్రాల ద్వారా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుంది. NephroPlus విదేశాల్లో తన కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, అవసరాన్ని బట్టి దశలవారీగా మరిన్ని ప్రాంతాలకు ఈ కార్యక్రమాన్ని విస్తరించాలని సంస్థ ప్రణాళిక చేస్తోంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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