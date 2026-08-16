ఆంథోసయనిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు గుండె, జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి ఎలా తోడ్పడతాయి?
'ది అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్'లో ప్రచురితమైన ఒక కొత్త అధ్యయనం, మెటా-విశ్లేషణ ప్రకారం, ఎరుపు, నీలం, ఊదా రంగు ఆహారాలలో లభించే సహజ జీవక్రియాశీల సమ్మేళనాలైన ఆంథోసయనిన్లను అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉన్న పెద్దలలో గుండె, జీవక్రియల ఆరోగ్యానికి మద్దతు లభించవచ్చు. ఆంథోసయనిన్లు అనేవి మొక్కలలో సహజంగా లభించే సమ్మేళనాలు. ఇవి అనేక పండ్లు, కూరగాయలకు ఎరుపు, ఊదా, నీలం రంగులను అందిస్తాయి. బెర్రీలలో ఇది అత్యధికంగా ఉంటుంది. అమెరికా బ్లూబెర్రీలు గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడే ఆంథోసయనిన్లను అందిస్తాయి.
పరిశోధకులు దాదాపు 27 ప్రచురణలలో నివేదించబడిన 18 సంభావ్య కోహార్ట్ అధ్యయనాలను, అలాగే నిర్ధారిత వ్యాధి లేని పెద్దలతో కూడిన 65 రాండమైజ్డ్ కంట్రోల్డ్ ట్రయల్స్ను సమీక్షించారు. సాధారణంగా తక్కువ ఆంథోసయనిన్ తీసుకునేవారితో పోలిస్తే, దానిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ క్రింది ప్రయోజనాలు కనిపించాయి:
గుండె జబ్బుల ప్రమాదం 26% తగ్గింది.
సాధారణంగా గుండెపోటు అని పిలువబడే మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్ ప్రమాదం 18% తక్కువగా వుంది.
టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం 11% తక్కువగా కనిపించింది.
గుండె సంబంధిత మరణాల ప్రమాదం 9% తక్కువ
అధిక రక్తపోటు ప్రమాదం 8% తక్కువ
రోజుకు 50 మిల్లీగ్రాముల నుండి ఆహారంలో ఆంథోసయనిన్ తీసుకోవడం ప్రారంభించినప్పుడు, రక్తనాళాల పనితీరు , ఇన్సులిన్ సాంద్రతలలో మెరుగుదలలు కనిపించాయని యాదృచ్ఛిక నియంత్రిత పరీక్షలు నివేదించాయి. ఆంథోసయనిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాల ద్వారా ఈ స్థాయిని సాధించవచ్చని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు.
భారతదేశానికి ఎందుకు ఈ అధ్యయనం అతి ముఖ్యమైనది
గుండె జబ్బులు, అధిక రక్తపోటు, టైప్ 2 మధుమేహంపై పెరుగుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ పరిశోధన ఫలితాలు భారతదేశానికి ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తాయి. రోజువారీ భోజనంలో సహజంగా రంగురంగుల పండ్లు, కూరగాయలను విస్తృత శ్రేణిలో చేర్చడం మొత్తం ఆహార నాణ్యతకు మద్దతు ఇస్తుంది. అమెరికా బ్లూబెర్రీలను తాజాగా, గడ్డకట్టించి లేదా ఎండబెట్టి ఆస్వాదించవచ్చు. వాటిని పెరుగు, ఓట్స్, స్మూతీలు, అల్పాహార వంటకాలు, సలాడ్లు, డెజర్ట్లు, ఎంపిక చేసిన భారతీయ వంటకాల్లో సులభంగా చేర్చుకోవచ్చు.
ఈ పరిశోధన ఆహార వైవిధ్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను, మన రోజువారీ భోజనంలో సహజంగా రంగురంగుల ఆహార పదార్థాలను చేర్చుకోవాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. అమెరికా బ్లూబెర్రీలు గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడే ఆంథోసియానిన్లను అందిస్తాయి. వీటిని సమకాలీన భారతీయ ఆహారపు అలవాట్లలో సులభంగా చేర్చుకోవచ్చు అని యూ.ఎస్. హైబుష్ బ్లూబెర్రీ కౌన్సిల్ భారత ప్రతినిధి రాజ్ కపూర్ అన్నారు.
ఏ ఒక్క ఆహార పదార్థం వ్యాధిని నివారించగలదని లేదా చికిత్స చేయగలదని ఈ పరిశోధన సూచించడం లేదు. దీనికి బదులుగా శారీరక శ్రమ, తగినంత నిద్ర , సరైన వైద్య మార్గదర్శకత్వంతో పాటు మొత్తం సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా ఆంథోసియానిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను చేర్చుకోవడాన్ని ఈ పరిశోధన ఫలితాలు సమర్థిస్తున్నాయి. ఈ అధ్యయనానికి ప్రధాన పరిశోధకుడైన ప్రొఫెసర్ ఏడిన్ కాసిడీ మాట్లాడుతూ సులభమైన, ఆచరణీయమైన ఆహారపు మార్పులు గుండె జబ్బులు, అధిక రక్తపోటు మరియు టైప్ 2 మధుమేహం వంటి వాటి దీర్ఘకాలిక ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి దోహదపడతాయని ఈ పరిశోధన ఫలితాలు సూచిస్తున్నాయని అన్నారు.