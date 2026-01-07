బుధవారం, 7 జనవరి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: బుధవారం, 7 జనవరి 2026 (18:52 IST)

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

Heart Attack
ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం.
 
సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.
 
సైన్స్-ఆధారిత నివారణ సంరక్షణ హార్టిసేఫ్ కఠినమైన శాస్త్రీయ మద్దతు ద్వారా తనను తాను వేరు చేస్తుంది. కీలకమైన పదార్ధం, ఫ్రూట్‌ఫ్లో, ఎండలో పండిన టమోటాల విత్తనాల చుట్టూ ఉన్న జెల్లీ నుండి తీసుకోబడిన నీటిలో కరిగే సారం. ఇది సంవత్సరాల పరిశోధన, 90కి పైగా క్లినికల్ అధ్యయనాల ఫలితం.
 
హృదయనాళ ఆరోగ్యంలో అనేక ప్రపంచ పేటెంట్లను కలిగి ఉన్న అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ అసిమ్ కె. దత్తారోయ్ అభివృద్ధి చేసిన ఫ్రూట్‌ఫ్లో అనేది EFSA(యూరోపియన్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ) ఆమోదించిన సహజ యాంటీ ప్లేట్‌లెట్. ఇది ప్లేట్‌లెట్ అగ్రిగేషన్‌ను నివారించడం ద్వారా పనిచేస్తుంది, అయితే జోడించిన ద్రాక్ష విత్తనాల సారం రక్త నాళాల గోడలను బలపరుస్తుంది.
 
గుండె ఆరోగ్యంలో అంతరాన్ని తగ్గించడం NRoute యొక్క CEO నిమిష్ థాకర్, భారత మార్కెట్లో నివారణ పరిష్కారాల యొక్క అత్యవసర అవసరాన్ని హైలైట్ చేశారు. ప్రస్తుత జీవనశైలి మరియు కోమోర్బిడ్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా భారతదేశంలో చాలా ఎక్కువ గుండె జబ్బుల భారం ప్రమాదం ఉంది అని మిస్టర్ థాకర్ అన్నారు. చికిత్స వైపు మనం గణనీయమైన పురోగతిని చూసినప్పటికీ, నివారణ రోజువారీ గుండె మద్దతు పరంగా చాలా తక్కువ అందుబాటులో ఉంది. హార్టిసేఫ్ ఆ అంతరాన్ని నింపుతుంది.
 
ఆయన ఇలా అన్నారు, మన జీవనశైలి ఆధారంగా గంట గంటకు మారగల రక్త ప్రవాహం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం తరచుగా విస్మరిస్తాము. ఆరోగ్యకరమైన రక్త ప్రవాహానికి ప్రమాదకరమైన గడ్డలను నివారించడానికి స్పష్టమైన నాళాలు మరియు మృదువైన ప్రసరణ అవసరం. మీ దినచర్యలో హార్టిసేఫ్‌ను చేర్చడం దీనిని నిర్వహించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. లభ్యత మరియు మోతాదు హార్టిసేఫ్ వేగంగా పనిచేస్తుంది, 1.5 గంటల్లోపు పనిచేయడం ప్రారంభించి 18 గంటల వరకు ఉంటుంది. సిఫార్సు చేయబడిన ఉపయోగం రోజుకు రెండు గుళికలు.
 
ఈ ఉత్పత్తి ఇప్పుడు అధికారిక NRoute వెబ్‌సైట్‌లో, భారతదేశం అంతటా ఎంపిక చేసిన రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా అందుబాటులో ఉంది. ప్రతి ప్యాక్‌లో 30 క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి, దాని ధర ₹800. ఎన్‌రూట్ త్వరలో వెజ్ కొల్లాజెన్, వెజ్ ఒమేగా-3 సప్లిమెంట్లను విడుదల చేయడం ద్వారా తన ఉత్పత్తుల శ్రేణిని విస్తరించాలని కూడా యోచిస్తోంది.

సముద్రంలో కలిసే నీళ్లు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుసముద్రంలో కలిసే నీళ్లు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. పోలవరం నిర్మాణ పనులను ఆయన బుధవారం పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, 'సముద్రంలో కలిసే నీళ్లు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. నీటి విషయంలో రాజకీయాలు చేయవద్దని తెలంగాణను కోరుతున్నా. రాజకీయ నేతలు పోటీపడి మాట్లాడటం సరికాదు. అక్కడి ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలని కోరారు.

iBomma Ravi: ఐబొమ్మ రవికి నాంపల్లి కోర్టులో పెద్ద ఎదురుదెబ్బఐబొమ్మ రవికి నాంపల్లి కోర్టులో పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఐదు కేసులకు సంబంధించి అతని బెయిల్ పిటిషన్లను కోర్టు తిరస్కరించింది. ఈ కేసులలో ఉపశమనం కోరుతూ రవి కోర్టును ఆశ్రయించాడు. విచారణ సందర్భంగా, ఈ కేసులు ఇంకా దర్యాప్తులో ఉన్నాయని పోలీసులు కోర్టుకు తెలిపారు. బెయిల్ మంజూరు చేస్తే దర్యాప్తుకు ఆటంకం కలుగుతుందని వారు వాదించారు.

వెనెజులా అధ్యక్షుడు మదురోను ఎలా నిర్భంధంచారో తెలుసా? (Video)వెనెజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను నిర్బంధించిన వీడియో ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. దాన్ని కృత్రిమ మేధతో తయారు చేశారు. ఒక దేశాధ్యక్షుడిని అగ్రరాజ్యం కొన్నిగంటల వ్యవధిలో తన కస్టడీలోకి తీసుకోవడం సంచలనం సృష్టించింది. తాజాగా మదురో నిర్బంధానికి సంబంధించిన ఏఐ వీడియో ఒకటి వైరల్‌గా మారింది. ఆయన తన నివాసం టెర్రస్‌పై చేతిలో గ్లాస్‌ పట్టుకొని, ఏదో సుదీర్ఘంగా ఆలోచిస్తుండగా.. అమెరికా సైన్యానికి చెందిన విమానాలు చుట్టుముట్టాయి.

అసెంబ్లీ కౌరవ సభగా మారిపోయింది.. కేసీఆర్‌ను కాదు రాహుల్‌ను అలా చేయండి.. కేటీఆర్అసెంబ్లీని కౌరవ సభగా వర్ణించారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. అసెంబ్లీ బూతుల సభగా మారిందని చెప్పారు. మంగళవారం తన జనగామ పర్యటన సందర్భంగా, ఆయన పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి స్పష్టమైన సూచనలు ఇచ్చారు. తన సోదరి పేరు చెప్పకుండా, అంతర్గత కుటుంబ విభేదాల గురించి మాట్లాడారు. కుటుంబాలు తరచుగా అంతర్గత సమస్యలు, తాత్కాలిక దురభిప్రాయాలను ఎదుర్కొంటాయని కేటీఆర్ అన్నారు. పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, ప్రజా ప్రతిచర్యలను నివారించాలని ఆయన కోరారు.

కుక్క ఏ మూడ్‌లో ఉందో ఎవరూ ఊహించలేరు : సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలుదేశంలో వీధి కుక్కల బెడద ఎక్కువైపోయింది. రోడ్లు, వీధుల్లో నడిచి వెళుతున్న పాదాచారులపై దాడి చేసి గాయపరుస్తున్నాయి. పలు సందర్భాల్లో వీధి కుక్కల దాడిలో కొందరు చిన్నారులు సైతం ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో వీధి కుక్కల నుంచి ప్రజలు అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకుని తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కుక్కల పంచాయతీ సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. ఈ సందర్భంగా అపెక్స్ కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

మెగాస్టార్ - రెబల్ స్టార్ చిత్రాలకు ఊరట... 'రాజాసాబ్' టిక్కెట్ ధర రూ.1000మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు', యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన 'రాజాసాబ్' చిత్రాలకు టిక్కెట్ల ధరల పెంపు అంశంపై తెలంగాణ హైకోర్టు నుంచి ఊరట లభించింది. దీంతో ప్రభాస్ చిత్రానికి టిక్కెట్ ధరలను పెంచుతూ ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ఒక రోజు మందు అంటే జనవరి 8వ తేదీన రాత్రి ప్రీమియర్ షో వేసుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. 8వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి అర్థరాత్రి 12 గంటల లోపు ఈ ప్రదర్శన వేసుకోవచ్చని తెలిపింది.

Sakshi Vaidya: నాకు పర్సనల్గా చాలా రిలేట్ అయిన పాత్ర చేశా : సాక్షి వైద్యనిత్య క్యారెక్టర్, ఈ కథ చాలా నచ్చాయి. ఈ క్యారెక్టర్ నాకు పర్సనల్గా చాలా రిలేట్ అవుతుంది. తను ఇన్నోసెంట్ గా కనిపించే అమ్మాయి. నిజాయితీగా వుంటుంది అని హీరోయిన్ సాక్షి వైద్య అన్నారు. శర్వా, రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో నటించిన చిత్రం నారి నారి నడుమ మురారి. అనిల్ సుంకర, రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. జనవరి 14న ఈ చిత్రం థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ సాక్షి వైద్య సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Raviteja: సంక్రాంతికి భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి తో సరదగా గోలగోల చేద్దాం : రవితేజమాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో, సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' జనవరి 13న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. డింపుల్ హయతి, ఆషిక రంగనాథ్ కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే టీజర్, మొదటి మూడు పాటలతో హ్యుజ్ బజ్‌ను సృష్టించింది. ఈ జోష్ ని కొనసాగిస్తూ, చిత్ర బృందం ఇప్పుడు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేసింది.

ద్రౌప‌ది 2 నుంచి పీరియాడిక్ ట‌చ్‌తో సాగే తారాసుకి..సాంగ్ రిలీజ్తాజాగా బుధ‌వారం రోజున ఈ సినిమా నుంచి ‘తారాసుకి..’ అనే పాట‌ను రిలీజ్ చేశారు మేక‌ర్స్‌. ఇందులో మ‌హ్మ‌బీన్ తుగ్ల‌క్ పాత్ర‌లో న‌టిస్తోన్న చిరాగ్ జానీపై ఈ పాట‌ను చిత్రీక‌రించారు. ఈ పాట కోసం భారీ సెట్ వేసి మ‌రీ చిత్రీక‌రించారు. పీరియాడిక్ ట‌చ్‌తో సాగే ఈ పాట మంచి బీట్‌తో ఆక‌ట్టుకుంటోంది. జిబ్రాన్ సంగీత సార‌థ్యంలో చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు మోహ‌న్‌.జి రాసిన ఈ పాట‌ను జిబ్రాన్‌, గోల్డ్ దేవ‌రాజ్‌, గురు హ‌రిరాజ్ ఆల‌పించారు.

Aishwarya: ఐశ్వర్య అర్జున్ అందాలు హైలైట్ గా సీతా పయనం నుంచి సాంగ్ రిలీజ్యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న కొత్త సినిమా 'సీతా పయనం'. శ్రీ రామ్ ఫిలిమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్ పై తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కుమార్తె ఐశ్వర్య అర్జున్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా.. నిరంజన్, సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్, కోవై సరళ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కూడా ఓ ప్రత్యేకమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. అతని మేనల్లుడు యాక్షన్ ప్రిన్స్ ధ్రువ సర్జా మరో స్పెషల్ కామియో రోల్ పోషిస్తున్నారు.
