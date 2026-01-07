గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్
ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం.
సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్లెట్లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.
సైన్స్-ఆధారిత నివారణ సంరక్షణ హార్టిసేఫ్ కఠినమైన శాస్త్రీయ మద్దతు ద్వారా తనను తాను వేరు చేస్తుంది. కీలకమైన పదార్ధం, ఫ్రూట్ఫ్లో, ఎండలో పండిన టమోటాల విత్తనాల చుట్టూ ఉన్న జెల్లీ నుండి తీసుకోబడిన నీటిలో కరిగే సారం. ఇది సంవత్సరాల పరిశోధన, 90కి పైగా క్లినికల్ అధ్యయనాల ఫలితం.
హృదయనాళ ఆరోగ్యంలో అనేక ప్రపంచ పేటెంట్లను కలిగి ఉన్న అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ అసిమ్ కె. దత్తారోయ్ అభివృద్ధి చేసిన ఫ్రూట్ఫ్లో అనేది EFSA(యూరోపియన్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ) ఆమోదించిన సహజ యాంటీ ప్లేట్లెట్. ఇది ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్ను నివారించడం ద్వారా పనిచేస్తుంది, అయితే జోడించిన ద్రాక్ష విత్తనాల సారం రక్త నాళాల గోడలను బలపరుస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యంలో అంతరాన్ని తగ్గించడం NRoute యొక్క CEO నిమిష్ థాకర్, భారత మార్కెట్లో నివారణ పరిష్కారాల యొక్క అత్యవసర అవసరాన్ని హైలైట్ చేశారు. ప్రస్తుత జీవనశైలి మరియు కోమోర్బిడ్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా భారతదేశంలో చాలా ఎక్కువ గుండె జబ్బుల భారం ప్రమాదం ఉంది అని మిస్టర్ థాకర్ అన్నారు. చికిత్స వైపు మనం గణనీయమైన పురోగతిని చూసినప్పటికీ, నివారణ రోజువారీ గుండె మద్దతు పరంగా చాలా తక్కువ అందుబాటులో ఉంది. హార్టిసేఫ్ ఆ అంతరాన్ని నింపుతుంది.
ఆయన ఇలా అన్నారు, మన జీవనశైలి ఆధారంగా గంట గంటకు మారగల రక్త ప్రవాహం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం తరచుగా విస్మరిస్తాము. ఆరోగ్యకరమైన రక్త ప్రవాహానికి ప్రమాదకరమైన గడ్డలను నివారించడానికి స్పష్టమైన నాళాలు మరియు మృదువైన ప్రసరణ అవసరం. మీ దినచర్యలో హార్టిసేఫ్ను చేర్చడం దీనిని నిర్వహించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. లభ్యత మరియు మోతాదు హార్టిసేఫ్ వేగంగా పనిచేస్తుంది, 1.5 గంటల్లోపు పనిచేయడం ప్రారంభించి 18 గంటల వరకు ఉంటుంది. సిఫార్సు చేయబడిన ఉపయోగం రోజుకు రెండు గుళికలు.
ఈ ఉత్పత్తి ఇప్పుడు అధికారిక NRoute వెబ్సైట్లో, భారతదేశం అంతటా ఎంపిక చేసిన రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా అందుబాటులో ఉంది. ప్రతి ప్యాక్లో 30 క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి, దాని ధర ₹800. ఎన్రూట్ త్వరలో వెజ్ కొల్లాజెన్, వెజ్ ఒమేగా-3 సప్లిమెంట్లను విడుదల చేయడం ద్వారా తన ఉత్పత్తుల శ్రేణిని విస్తరించాలని కూడా యోచిస్తోంది.