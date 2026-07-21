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క్లెఫ్ట్స్- గ్రహణం మొర్రి ముందస్తు నిర్ధారణ కోసం అవగాహనకు స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియా కృషి
శస్త్రచికిత్స రంగంలో భారతదేశం ఒక ప్రధాన మైలురాయిని చేరుకుంటున్న తరుణంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియాకు చెందిన రెండు క్రియాశీల భాగస్వామ్య ఆసుపత్రుల నెట్వర్క్ 8,000కు పైగా ఉచిత క్లెఫ్ట్ శస్త్రచికిత్సలకు మద్దతు ఇచ్చింది. ఇది చికిత్స నుండి దృష్టిని మళ్ళించి, ముందస్తు నిర్ధారణ, అవగాహనపై దృష్టి సారించాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కి చెబుతోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచ క్లెఫ్ట్ (గ్రహణం మొర్రి) అవగాహన దినోత్సవంగా(WCAD) జూలై 20న పాటిస్తున్నారు. క్లెఫ్ట్ లిప్(పెదవి చీలిక), ప్యాలెట్(అంగిలి చీలిక)ను ప్రధాన ప్రజారోగ్య చర్చలలోకి తీసుకురావడానికి, గ్రహణం మొర్రితో జన్మించిన ప్రతి బిడ్డకు సకాలంలో, సమగ్రమైన చికిత్స అందేలా చూడటానికి స్మైల్ ట్రైన్ 2025లో దీనిని పరిచయం చేసింది. ఈ సంవత్సరం, దేశంలో గ్రహణం మొర్రిపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించిన ప్రముఖ స్వచ్ఛంద సంస్థ అయిన స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియా ఒక గర్వించదగిన మైలురాయిని చేరుకుంది. 2000 సంవత్సరం నుండి దేశవ్యాప్తంగా పిల్లలకు 8 లక్షలకు పైగా ఉచిత గ్రహణం మొర్రి శస్త్రచికిత్సలకు మద్దతు ఇచ్చింది. ఈ విజయం ఆధారంగా, ఈ సంస్థ ఇప్పుడు తమ ప్రభావాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకువెళ్తోంది. గ్రహణం మొర్రితో జన్మించిన ప్రతి బిడ్డను ముందుగానే గుర్తించి, వారు అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం కల్పించేలా అవగాహన కల్పించడం లక్ష్యంగా చేసుకుంది.
భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 35,000 మంది పిల్లలు గ్రహణం మొర్రితో జన్మిస్తున్నారు, అయినప్పటికీ అపోహలు, తప్పుడు సమాచారం మరియు వివక్ష కారణంగా చాలా మంది చికిత్స చేసేందుకు అనువైన కీలకమైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నారు. ఆలస్యమైన చికిత్స వల్ల ఆహారం తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు, పోషకాహార లోపం, మాట, వినికిడి లోపాలు, దీర్ఘకాలిక సామాజిక, భావోద్వేగ సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. మెరుగైన ఫలితాలు, సమగ్ర మైన రీతిలో వైద్య సేవలను పొందడానికి, ముందుగానే వ్యాధిని గుర్తించడం, సకాలంలో శస్త్రచికిత్స చేయడం చాలా కీలకం. ప్రపంచ గ్రహణం మొర్రి అవగాహన దినోత్సవంను అవగాహన కల్పించడానికి, అపోహలను తొలగించడానికి, పెదవి చీలిక(గ్రహణం మొర్రి)తో జన్మించిన ప్రతి బిడ్డకు సకాలంలో చికిత్స అందేలా చూడటానికి ఉద్దేశించబడింది.
శస్త్రచికిత్సను ఒక పెద్ద ప్రణాళికలో ఒక భాగంగా స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియా పరిగణిస్తుంది. దీని యొక్క సమగ్ర నమూనాలో పోషకాహార మద్దతు, స్పీచ్ థెరపీ, ఆర్థోడాంటిక్ చికిత్స వంటివి ఉంటాయి. ఇవి పిల్లలు జీవితంలో సంపూర్ణంగా ఎదగడానికి సహాయపడతాయి. దీనికి ఆధారం సుస్థిరతకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే వ్యూహం: స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియా, స్థానికంగా మెరుగైన చికిత్స అందించడానికి స్థానిక సర్జన్లు, అనస్థీటిస్టులు, నర్సులు, మరియు బహుళ-విభాగాల క్లెఫ్ట్ బృందాలకు శిక్షణ ఇచ్చి, వారిని శక్తివంతం చేస్తుంది. భాగస్వామ్య ఆసుపత్రులను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ఈ సంస్థ పిల్లలు తమ ఇంటికి దగ్గరలోనే నాణ్యమైన, ఉచిత క్లెఫ్ట్ సంరక్షణను పొందగలరని నిర్ధారిస్తుంది.
ఈ సంవత్సరం అవగాహన కార్యక్రమానికి విస్తృత మద్దతు లభించింది. భాగస్వాములు, దాతలు, రాయబారులు, శ్రేయోభిలాషులు, విస్తృత సమాజం, క్లెఫ్ట్ బాధితులు, వారి కుటుంబాలు WCAD (ప్రపంచ క్లెఫ్ట్ అవేర్నెస్ డే)ని పురస్కరించుకుని ఏకమయ్యారు. వీరిలో చాలామంది తమ గళాన్ని వినిపించడానికి , ఈ సంభాషణను వైద్య సమాజం దాటి సామాన్య ప్రజల ఇళ్ల వరకు విస్తరించడానికి సోషల్ మీడియా మరియు ఇతర వేదికలను ఉపయోగించుకున్నారు.
చికిత్స అందుబాటును విస్తరించడంలో మేము నిజమైన పురోగతిని సాధించాము, కానీ అవగాహన కల్పించడమే మాకు అత్యంత కఠినమైన సవాలుగా నిలిచిపోయింది," అని స్మైల్ ట్రైన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఆసియా- రీజినల్ డైరెక్టర్, మమతా కారోల్ అన్నారు. "ప్రతిరోజూ, పిల్లలు రావలసిన సమయం కంటే నెలలు లేదా సంవత్సరాలు ఆలస్యంగా మా వద్దకు వస్తున్నారు. చికిత్స అందుబాటులో లేదని కాదు, పెదవి చీలికకు చికిత్స చేయవచ్చని వారి కుటుంబాలకు తెలియకపోవడం వల్ల లేదా దాని చుట్టూ ఉండే అపోహలను గురించి భయపడటం వల్ల అలా జరుగుతుంది. మనం ఆ అవగాహన అంతరాన్ని పూడ్చగలిగితే, ఈ పిల్లలను సకాలంలో చేరుకోగలం, ఒక్కరు కూడా నిరీక్షణలోనే ఉండకుండా చూసుకోగలం అని అన్నారు.
ఈ ప్రపంచ గ్రహణం మొర్రి అవగాహన దినోత్సవం సందర్భంగా తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు, విధాన రూపకర్తలు, మీడియా మరియు సమాజాలను అవగాహన పెంచడంలో, ముందస్తు రోగ నిర్ధారణను ప్రోత్సహించడంలో మరియు పెదవి చీలికల చుట్టూ ఉన్న అపోహలను సవాలు చేయడంలో చురుకైన పాత్ర పోషించాలని స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియా కోరుతోంది. ఉచిత గ్రహణం మొర్రి చికిత్స లేదా మరింత సమాచారం కోరుకునే కుటుంబాలు సహాయం కోసం స్మైల్ ట్రైన్ ఇండియా టోల్-ఫ్రీ హెల్ప్లైన్కు కాల్ చేయవచ్చు.
తెలిసినవారితో తెలుగు అమ్మాయిలు జాగ్రత్త, 80 శాతం లైంగిక దాడులకు వీళ్లే కారకులు, రిపోర్ట్
తమకు బాగా తెలిసినవారితోనే తెలుగు రాష్ట్రాల అమ్మాయిలు ఎంతో జాగ్రత్తగా వుండాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఎందుకంటే... గత ఏడాది కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అత్యాచార కేసుల్లో తెలిసినవారే 98 శాతం నిందితులగా తేలడం గమనార్హం. గత ఏడాది తెలంగాణ పోలీసు వార్షిక నివేదిక 2025 వివరాలను పరిశీలిస్తే షాకింగ్ విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. 98 శాతం తెలిసినవారే కామాంధులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలపై నమోదైన మొత్తం నేరాల సంఖ్య 20,551గా వున్నాయి. 2024 లోని 19,922 కేసులతో పోలిస్తే 3.16 శాతం పెరుగుదల కనబడుతోంది. వీటిలో అత్యాచార కేసులు 2,549 నమోదయ్యాయి. 2024తో పోలిస్తే 13 శాతం పెరుగుదల చోటుచేసుకున్నది.
Rahul Gandhi: జంతర్ మంతర్ వద్ద రాహుల్ గాంధీ.. ఎత్తుకెళ్లిన పోలీసులు
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ప్రజల నుండి నిరసనలు, అసమ్మతి వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన నీట్ పరీక్ష నిర్వహణలో లోపాలపై కాక్రోచ్ పార్టీ జంతర్ మంతర్ వద్ద చేపట్టిన నిరసనతో ఇది మొదలైంది. పంజాబ్లో ప్రారంభమవుతున్న రైతుల నిరసన కూడా ఈ అసమ్మతికి బలాన్ని చేకూరుస్తోంది. ఈ క్రమంలో, భారత ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ కూడా ఈ నిరసనలో భాగమయ్యారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై పోలీసు బలగాలను ప్రయోగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాహుల్ గాంధీ మోదీ నివాసం వద్ద నిరసన తెలిపారు.
బ్రిటన్లో తొలి ఏఐ మంత్రిగా భారతీయుడు
బ్రిటన్ నూతన ప్రధానమంత్రిగా ఆండీ బర్న్హామ్ (56) బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆండీ మంత్రివర్గంలో భారత మూలాలు ఉన్న ఇద్దరికి మంత్రి పదవులు దక్కాయి. వీరిలో ఒకరు కనిష్క నారాయణ్ కాగా, మరొకరు లీసా నాండీ. వేల్స్ నుంచి ఎంపీగా గెలిచిన కనిష్క యూకే తొలి ఏఐ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. బీహార్ రాష్ట్రంలో కనిష్క జన్మించారు. మరోవైపు, కీర్స్టార్మర్ ప్రభుత్వంలో సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన లీసా నాండీకి మరోసారి అదే పదవి దక్కింది.
Mysuru: భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెల గొంతు నులిమి చంపేసిన భర్త
మైసూరు జిల్లా హున్సూర్ తాలూకాలోని న్యూ మారుతీ లేఅవుట్లో మంగళవారం ఒక వ్యక్తి తన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నొప్పి నివారణకు వాడే అడెసివ్ ప్లాస్టర్లతో వారి ముక్కు, నోరు మూసివేసి ఊపిరి ఆడకుండా చేయడం ద్వారా అతను వారిని హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మృతులను హరీష్ (39), అతని భార్య నిశ్చిత (37), కుమార్తెలు రక్ష (8) నక్ష (4)గా పోలీసులు గుర్తించారు.
దారుణం, రెండ్రోజుల వయసున్న ఆడ శిశువును సంచీలో పెట్టి రోడ్డుపక్కన వదిలేసారు
శంషాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ సర్వీస్ రోడ్డుపై దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. రెండ్రోజుల వయసున్న ఓ నవజాత ఆడ శిశువును కూరగాయల తెచ్చుకునే సంచీలో పెట్టి రోడ్డు పక్కనే వదిలి వెళ్లారు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు. ఈ సర్వీస్ రోడ్డు ఎయిర్ పోర్ట్ కాలనీ బ్రిడ్జికి కలుపుతూ వెళ్తుంది. పసిపాపను చూసినవారు వెంటనే డయల్ 100కి సమాచారం అందించారు. పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బిడ్డను శంషాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాధమిక చికిత్స చేసి బిడ్డను అమీర్ పేటలోని శిశు విహార్ కి తరలించారు.
జియోస్టార్, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆరు బిగ్ బాస్ ఎడిషన్లు ఒకేచోట
భారతదేశం పండుగ సీజన్కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా భాషలలో బిగ్ బాస్ యొక్క ఆరు ఎడిషన్లను ప్రారంభించడానికి జియోస్టార్ సిద్ధమైంది. తద్వారా దేశంలోని అతిపెద్ద రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రాంచైజీకి అపూర్వమైన వేడుకను సృష్టిస్తోంది. మొట్టమొదటిసారిగా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు బిగ్ బాస్ యొక్క ఉత్సాహం, డ్రామా, అభిమానాన్ని ఏకకాలంలో అనుభవించబోతున్నారు. ఇది భారతదేశంలో రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఈ ఆరు ఎడిషన్లు సెప్టెంబర్ 2026 నుండి జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్, జియోహాట్స్టార్లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రసారం కానున్నాయి.
Prabhas: స్పిరిట్ పంపిణీ కోసం పీపుల్ మీడియా, ఏషియన్ సురేష్ భాగస్వామ్యం
కర్ణాటకలో ‘స్పిరిట్’ సినిమా పంపిణీ కోసం ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో తమ ప్రతిష్టాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కర్ణాటకలో పంపిణీ చేయనున్నారు.
Priyadarshi: ఈ కథ విన్నప్పుడు మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది : ప్రియదర్శి
72వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ లో "35 చిన్న కథ కాదు" సినిమా ఉత్తమ బాలల చిత్రం, ఉత్తమ బాల నటుడు విభాగాల్లో రెండు అవార్డ్స్ గెల్చుకుంది. ఉత్తమ బాల నటుడిగా మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్ పోతుల జాతీయ అవార్డ్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం తను "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే బాలల చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో "35 చిన్న కథ కాదు" మూవీ టీమ్ ను అభినందించారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా టీమ్. ఈ సినిమాను ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు శ్రీకర్. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Vijay: ఒకేలా బతకడానికి ఇంత పెద్ద జన్మ ఎందుకు? అనేది నాకు స్పూర్తి : వెంకట్ కె. నారాయణ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ ‘జన నాయకుడు’ సినిమా విడుదలవుతోంది. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. భారీ అంచనాలు వున్న ఈ చిత్రం జులై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
సోనమ్ రఘువంశీ ప్రవర్తనపై ప్రశ్నాస్త్రాలను సంధించిన సుప్రీం కోర్టు
మేఘాలయలో హనీమూన్ సమయంలో తన భర్త రఘు రఘువంశీని హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సోనం రఘువంశీ ప్రవర్తనపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. అలాగే, ఈ కేసులో ఆమె విచారణను ఎదుర్కోవాలని సూచించింది. మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్కు చెందిన ఈమె, గత ఏడాది మే 23న మేఘాలయలోని సోహ్రా ప్రాంతంలో పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు తన వ్యాపారవేత్త అయిన భర్తను హత్య చేసినందుకు గాను గత ఏడాది జూన్లో అరెస్టయ్యారు. ఆ తర్వాత, జూన్ 2, 2025న రఘు మృతదేహం ఒక లోతైన లోయలో లభ్యమైంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం హంతకులతో కుమ్మక్కై సోనం తన భర్తను హత్య చేసిందని పోలీసులు ఆరోపించారు.