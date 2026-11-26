ఏపీలో సమాజ ఆధారిత కేన్సర్ నివారణ, ముందస్తు గుర్తింపులో ఫైజర్- టాటా కేన్సర్ కేర్ ఫౌండేషన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని తిరుపతిలో కేన్సర్ అవగాహన, స్క్రీనింగ్, ఆరోగ్య కార్యకర్తల సామర్థ్య పెంపు కార్యక్రమాల ద్వారా 2,38,000 మంది లబ్ధిదారులకు చేరువయ్యాము.
నోటి, రొమ్ము, గర్భాశయ ముఖద్వార కేన్సర్ల గుర్తింపు కోసం మొత్తం 1,57,000 మందికి పరీక్షలు నిర్వహించారు. వీరిలో 701 మందికి కేన్సర్ ఉన్నట్లు అనుమానించగా, 84 మందికి కేన్సర్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. అలాగే, కేన్సర్ సంరక్షణ సేవలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు 9,700 మంది ఫ్రంట్లైన్ ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు శిక్షణ ఇచ్చారు.
ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సమాజ స్థాయిలో కేన్సర్ నివారణ, ముందస్తు గుర్తింపు సేవలను బలోపేతం చేయడంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల భాగస్వామ్యం ఎంత ముఖ్యమైనదో తెలియజేస్తుంది.
తిరుపతి: ఫైజర్, టాటా కేన్సర్ కేర్ ఫౌండేషన్ (TCCF), టాటా ట్రస్ట్లచే స్థాపించబడిన సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కమ్యూనిటీ స్థాయిలో కేన్సర్ అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించడాన్ని బలోపేతం చేయడానికి భాగస్వామ్యం కలిగి ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా కేన్సర్ పరీక్షలు మరింత మందికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే ఆరోగ్య కార్యకర్తల సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం, కేన్సర్ ఉన్నట్లు అనుమానించిన వారికి సకాలంలో వైద్య సేవలు అందేలా చూడటంపై దృష్టి పెట్టారు. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా జార్ఖండ్, అస్సాం, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో మొత్తం 14.1 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు సేవలు అందించారు. ఇప్పటివరకు 11,15,558 మందికి కేన్సర్ పరీక్షలు నిర్వహించగా, 31,000 మంది ఆరోగ్య నిపుణులకు శిక్షణ ఇచ్చారు.
ఈ నిరంతర ప్రయత్నాల్లో భాగంగా, ఫైజర్, TCCF సంస్థలు 2026 నవంబర్ 25న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతిలో వివిధ భాగస్వాములతో ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహించాయి. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వం, ప్రజారోగ్య సంస్థలు, ఆరోగ్య సేవా సంస్థలు, అభివృద్ధి భాగస్వాముల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ‘కేన్సర్ సంరక్షణలో వివిధ రంగాల భాగస్వామ్యంతో నూతన ఆవిష్కరణలు, మార్పులు’ అనే అంశంపై ఈ సమావేశం జరిగింది. సమాజ భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం, కేన్సర్ పరీక్షలను మెరుగుపరచడం, కేన్సర్ ఉన్నట్లు అనుమానించిన వారికి సకాలంలో వైద్య సేవలు అందేలా చూడటం వంటి అంశాలపై చర్చించేందుకు ఈ సమావేశం ఒక వేదికగా నిలిచింది. ఈ సమావేశంలో డాక్టర్ ఎస్. వెంకటేశ్వర్ IAS, కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, శ్రీ వెంకయ్య చౌదరి, అదనపు కార్యనిర్వహణ అధికారి, TTDతో పాటు TCCF, ఫైజర్, టాటా ట్రస్ట్స్, అస్సాం కేన్సర్ కేర్ ఫౌండేషన్ (ACCF), SVICAR, పబ్లిక్ హెల్త్ తిరుపతి, IISER, IIT తిరుపతి సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
భారతదేశంలో కేన్సర్ ఇప్పటికీ ప్రజారోగ్యానికి ఒక పెద్ద సవాలుగా ఉంది. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్కు చెందిన నేషనల్ కేన్సర్ రిజిస్ట్రీ ప్రోగ్రామ్ (ICMR-NCRP) అంచనాల ప్రకారం, 2024లో దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 15.3 లక్షల కొత్త కేన్సర్ కేసులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా కేన్సర్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2022లో 70,424గా ఉన్న అంచనా కేన్సర్ కేసుల సంఖ్య, 2024 నాటికి 76,708 కొత్త కేసులకు పెరిగింది. ఈ గణాంకాలు సమాజ స్థాయిలో కేన్సర్ పై అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. అలాగే, కేన్సర్ను ముందుగానే గుర్తించడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, బాధితులకు సకాలంలో వైద్య సేవలు అందేలా చూడటం ఎంతో ముఖ్యం. ఇందుకోసం సమాజ స్థాయిలో కేన్సర్ పరీక్షలను విస్తరించడంతో పాటు, కేన్సర్ ఉన్నట్లు అనుమానించిన వారిని సరైన వైద్య సేవలకు సకాలంలో పంపించే సమర్థవంతమైన విధానాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
పెరుగుతున్న కేన్సర్ కేసులను ఎదుర్కోవడంలో కేన్సర్ పైన అవగాహన కల్పించడం, వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించడం చాలా కీలకం. కేన్సర్ లక్షణాలు, వ్యాధికి కారణమయ్యే ప్రమాద కారకాలపై సరైన అవగాహన కల్పించడం, కేన్సర్ పరీక్షలు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం, అనుమానిత కేసులను సకాలంలో వైద్య సేవలకు పంపించడం ద్వారా కేన్సర్ను ముందుగానే గుర్తించి, మెరుగైన వైద్య సంరక్షణ అందించవచ్చు. ఈ సేవలను ముఖ్యంగా వైద్య సదుపాయాలు తక్కువగా ఉన్న ప్రజలకు చేరువ చేయడంలో, క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు శిక్షణ ఇవ్వడం, ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలోని వివిధ విభాగాలు పరస్పరం కలిసి పనిచేయడం ఎంతో కీలకం.
తిరుపతి కలెక్టర్- జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ డాక్టర్ ఎస్. వెంకటేశ్వర్, IAS మాట్లాడుతూ, “కేన్సర్ నివారణ, వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించడం కోసం నిరంతర ప్రయత్నాలు అవసరం. ఇందుకోసం ప్రజలకు చేరువ కావడం, కేన్సర్ పై అవగాహన పెంచడం, తగిన వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం చాలా ముఖ్యం. ఫైజర్, TCCF వంటి సంస్థల భాగస్వామ్యాలు ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు, ఆరోగ్య సేవా సంస్థలు, ఇతర సంస్థలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువస్తాయి. ప్రజారోగ్య కార్యక్రమాలకు తోడ్పాటునందిస్తూ, కేన్సర్ పై అవగాహన కల్పించడం నుంచి చికిత్స అందించడం వరకు ప్రతి దశలో వైద్య సేవలను బలోపేతం చేస్తాయి. ఈ ప్రాధాన్యతలకు మద్దతునిస్తూ, తిరుపతి ప్రజలకు మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాలు అందించేందుకు దోహదపడే ఇటువంటి ఉమ్మడి కార్యక్రమాలను మేము స్వాగతిస్తున్నాము.”
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల(TTD) అదనపు కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ వెంకయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ, "అపారమైన సాంస్కృతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత కలిగిన తిరుపతికి, సామాజిక ఆరోగ్యం పట్ల తన నిబద్ధతను మరింత బలోపేతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.
ఫైజర్ ఇండియా కంట్రీ ప్రెసిడెంట్ మీనాక్షి నేవాటియా మాట్లాడుతూ, “పెరుగుతున్న కేన్సర్ భారం మన దేశ ప్రజారోగ్య అజెండాలో దీనిని ప్రధాన అంశంగా నిలుపుతోంది. కేన్సర్ చికిత్స ఫలితాలను మెరుగుపరచడానికి, సకాలంలో సమాచారాన్ని అందించడంతో పాటు సరైన సంరక్షణ మార్గాలను కలపడం వంటి సమగ్ర విధానం అవసరం. మెరుగైన అవగాహన, శిక్షణ పొందిన ఆరోగ్య సంరక్షణ సామర్థ్యాలు ఉన్న సమాజాలలో శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణలు గణనీయమైన మార్పును తీసుకురాగలవు. క్యాన్సర్ నివారణలోని లోపాలను సరిదిద్దడానికి, ప్రజలకు మెరుగైన సంరక్షణను అందించడానికి ప్రజారోగ్య భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేస్తున్నందున, టాటా క్యాన్సర్ కేర్ ఫౌండేషన్తో మా సహకారం ఈ ఉమ్మడి నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
టాటా ట్రస్ట్స్ వారిచే స్థాపించబడిన టాటా కేన్సర్ కేర్ ఫౌండేషన్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి డాక్టర్ శైలేష్ శ్రీఖండే మాట్లాడుతూ, “సమర్థవంతమైన కేన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం చికిత్సకే పరిమితం కాదు, దానిలో అవగాహన, ముందస్తు గుర్తింపు, అందుబాటు కూడా ఉంటాయి. ఫైజర్తో మా భాగస్వామ్యం, కేన్సర్ అవగాహన, స్క్రీనింగ్లో ఉన్న లోపాలను పరిష్కరించడానికి సమాజ స్థాయిలో జరుగుతున్న ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేస్తుంది. అదే సమయంలో, ప్రజలు సంరక్షణ పొందే మార్గంలో ముందుకు సాగడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఈ ప్రయత్నాలను చివరి అంచె వరకు తీసుకువెళ్లడం ద్వారా, సకాలంలో ఆరోగ్య సంరక్షణ సలహాలు తీసుకునే అలవాట్లను ప్రోత్సహించడం, ముందస్తు రోగ నిర్ధారణను సాధ్యం చేయడం, అవసరమైన సేవల అందుబాటును మెరుగుపరచడం మా లక్ష్యం. ఈ సహకారం ద్వారా, సమాజ ఆరోగ్యానికి గణనీయమైన మార్పు తీసుకురావాలని, కేన్సర్ భారాన్ని తగ్గించే విస్తృత జాతీయ ప్రయత్నానికి దోహదపడాలని మేము ఆశిస్తున్నాము.”
ఈ కార్యక్రమం ఇప్పటివరకూ విస్తరించిన తీరు:
క్యాన్సరుపై అవగాహన కార్యక్రమాల ద్వారా ఇప్పటివరకు 14 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలకు చేరువైంది.
నోటి కేన్సర్, రొమ్ము కేన్సర్, గర్భాశయ ముఖద్వార కేన్సర్ నిర్ధారణ కోసం 11,15,558కు పైగా స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు నిర్వహించారు.
720 మందిలో కేన్సర్ ఉన్నట్లు నిర్ధారించడంలో సహాయపడింది. తద్వారా వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించి, తగిన వైద్య చికిత్స పొందేందుకు అవకాశం కల్పించింది.
ఈ కార్యక్రమం, కేన్సర్ చికిత్స వల్ల వ్యక్తులు, రాష్ట్రం, ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థపై పడే భారాన్ని తగ్గించాలనే ఫైజర్, టాటా కేన్సర్ కేర్ ఫౌండేషన్, ప్రభుత్వ భాగస్వామ్య సంస్థల ఉమ్మడి నిబద్ధతకు నిదర్శనం. సమాజ భాగస్వామ్యంతో కేన్సర్ నివారణ కార్యక్రమాలను మరింత బలోపేతం చేయడం, వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించే పరీక్షలను ఎక్కువమందికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, మెరుగైన వైద్య ఫలితాలు సాధించేలా పటిష్టమైన ఆరోగ్య వ్యవస్థలను నిర్మించడం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా కేన్సర్ ప్రభావాన్ని తగ్గించే దిశగా ఈ కార్యక్రమం నిరంతరం కృషి చేస్తోంది.