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  4. Rela Hospital Performs Tamil Nadus First of its Kind Endoscopic Procedure to Treat Rare Swallowing Disorder in an Eight Year Old
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (22:57 IST)

చెన్నై రేలా ఆస్పత్రిలో అన్నవాహికకు అరుదైన చికిత్స - తమిళనాడులోనే తొలిసారి

Rare Swallowing Disorder
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (22:57 IST)
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చెన్నై నగరంలోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన రేలా ఆస్పత్రిలో అకలేసియా కార్డియా  వ్యాధికి అరుదైన చికిత్స చేశారు. దుబాయ్‌కు చెందిన ఎనిమిదేళ్ల బాలికకు ఎండోస్కోపిక్ విధానం ద్వారా ఈ చికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. అకలేసియా కార్డియా అనేది అరుదైన రుగ్మతల్లో ఒకటని, లక్ష మందిలో ఒకరికి ఈ తరహా వ్యాధి వస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ తరహా చికిత్స చేయడం తమిళనాడులోనే తొలిసారి అని ఆస్పత్రి చైర్మన్ డాక్టర్ రేలా వెల్లడించారు. 
 
తమిళనాడులోనే మొట్టమొదటిసారిగా, రేలా ఆసుపత్రి టైప్ II అకలేసియా కార్డియా అనే అత్యంత అరుదైన రుగ్మతతో బాధపడుతున్న ఎనిమిదేళ్ల బాలుడికి పెరోరల్ ఎండోస్కోపిక్ మయోటమీ (పీఓఈఎం) అనే అధునాతన ఎండోస్కోపిక్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ రుగ్మత ఆహార నాళం (అన్నవాహిక) కండరాలను నియంత్రించే నరాలను ప్రభావితం చేస్తుంది, దీనివల్ల ఆహారం మరియు ద్రవాలు కడుపులోకి వెళ్లడం కష్టమవుతుంది.
 
ఆ చిన్న రోగికి ఘన మరియు ద్రవ పదార్థాలు రెండింటినీ మింగడంలో క్రమంగా తీవ్రమవుతున్న ఇబ్బంది ఎదురవుతూ వచ్చింది. చికిత్స తర్వాత, అతను సంతృప్తికరంగా కోలుకుని, 24 గంటల్లోపే స్పష్టమైన ద్రవ పదార్థాలు, ఆ తర్వాత మెత్తటి ఆహారం తీసుకోవడం తిరిగి ప్రారంభించగలిగాడు.
 
సాధారణ పరిస్థితులలో, మింగేటప్పుడు, ఆహార నాళం యొక్క దిగువ చివరన ఉండే కండర కవాటమైన దిగువ అన్నవాహిక స్పింక్టర్, ఆహారం మరియు ద్రవ పదార్థాలు కడుపులోకి వెళ్ళడానికి వీలుగా సడలిపోతుంది. అయితే, అకలేసియా కార్డియాలో, ఈ కండరం తగినంతగా సడలదు, అసాధారణంగా బిగుతుగా ఉండి, ఆహారం కడుపులోకి వెళ్ళడానికి అడ్డుపడుతుంది. 
 
దీని ఫలితంగా మింగడంలో క్రమంగా ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. మరియు ఇది పిల్లల పోషణ, పెరుగుదల మరియు మొత్తం ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. అకలేసియా పిల్లలలో చాలా అరుదుగా వస్తుంది, సంవత్సరానికి ప్రతి లక్ష మంది పిల్లలకు 0.1-0.18 మందికి మాత్రమే వస్తుంది.
 
సాంప్రదాయకంగా, అకలేసియాకు లాప్రోస్కోపిక్ విధానం ద్వారా చికిత్స చేస్తారు. ఈ విధానంలో శస్త్రవైద్యుడు పొత్తికడుపులో చిన్న కోతల ద్వారా ఆహార నాళంలోకి ప్రవేశించి బిగుతుగా ఉన్న కండరాన్ని సడలిస్తాడు. ఈ శస్త్రచికిత్సకు బాహ్య కుట్లు, అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఎక్కువ కాలం (3-4 రోజులు) శస్త్రచికిత్స అనంతర సంరక్షణ అవసరం. 
 
దీనికి భిన్నంగా, వీఓఈఎం అనేది ఒక అధునాతన ఎండోస్కోపిక్ విధానం. దీనిలో నోటి ద్వారా ఎండోస్కోప్‌ను పంపి, ఆహార నాళం గోడ లోపల ఒక చిన్న సొరంగాన్ని సృష్టించి, బిగుసుకుపోయిన కండర తంతువులను చేరి జాగ్రత్తగా విభజిస్తారు. ఇది అడ్డంకిని తొలగించి, ఘన, ద్రవ పదార్థాలు రెండూ మరింత సులభంగా కడుపులోకి వెళ్ళడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియను నోటి ద్వారానే నిర్వహిస్తారు, దీనికి బయట ఎలాంటి కోతలు, కుట్లు లేదా కనిపించే మచ్చలు ఉండవు.
 
నిపుణులైన అనస్థీషియా బృందం, పీడియాట్రిక్ బృందం, నర్సింగ్ బృందం సహకారంతో, మెడికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అండ్ ఎండోస్కోపిక్ సర్జన్ డాక్టర్ ఎస్.ఎన్.కె. చెందూరన్ ఈ ప్రక్రియను విజయవంతంగా నిర్వహించారు.
 
తన వ్యాఖ్యలలో, డాక్టర్ ఎస్.ఎన్.కె.చెందూరన్ ఇలా అన్నారు, “ఎనిమిదేళ్ల పిల్లవాడికి పీఓఈఎం (పోస్ట్-ఆపరేటివ్ ఎంబోలిజం) చేయడానికి గణనీయమైన సాంకేతిక నైపుణ్యం మరియు ఖచ్చితత్వం అవసరం. ఎందుకంటే, పెద్దలతో పోలిస్తే పిల్లలలో అన్నవాహిక చాలా చిన్నదిగా, సన్నగా ఉంటుంది, దీనివల్ల ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించడానికి చాలా పరిమితమైన పని ప్రదేశం మాత్రమే లభిస్తుంది. 
 
అంతేకాకుండా, పిల్లలలోని సున్నితమైన కణజాలాల కోసం అన్నవాహిక గోడ లోపల ఒక సొరంగాన్ని సృష్టించడానికి సరైన కణజాల పొరలో చాలా జాగ్రత్తగా కోయడం అవసరం. ఈ సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, మేము సుమారు 50 నిమిషాలలో ఈ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాము. ఈ అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న పిల్లలకు సమర్థవంతమైన, అతి తక్కువ కోతతో కూడిన చికిత్సా విధానాన్ని అందించడంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన పురోగతి.”
 
రేలా హాస్పిటల్, హెపటాలజీ, మెడికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ దినేష్ జోతిమణి మాట్లాడుతూ, 'అచలేసియాతో బాధపడుతున్న ఈ చిన్నారి ఒక పెద్ద శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవడం, ట్యూబుల ద్వారా ఆహారం తీసుకోవడం, చాలా కాలం పాటు ఆసుపత్రిలో ఉండటాన్ని ఊహించుకోండి. ఇటువంటి వినూత్న ఎండోస్కోపిక్ పద్ధతులు, నైపుణ్యం అభివృద్ధి చెందడం వల్ల, ఆ చిన్నారి 24 గంటల్లోనే పూర్తిగా మింగే సామర్థ్యాన్ని తిరిగి పొంది ఇంటికి వెళ్లగలిగింది. అచలేసియా నిర్వహణలో ముందుగా గుర్తించడం, సకాలంలో చికిత్స చేయడం చాలా ముఖ్యం. 
 
ఆహారం లేదా నీరు మింగడంలో ఇబ్బంది, జీర్ణం కాని ఆహారం బయటకు రావడం (రగ్గిటింగ్), పదేపదే వాంతులు, కారణం తెలియని బరువు తగ్గడం లేదా తింటున్నప్పుడు దగ్గు వంటి హెచ్చరిక సంకేతాల పట్ల తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈ లక్షణాలను పిల్లలలో సాధారణంగా కనిపించే తినే ఇబ్బందులుగా కొట్టిపారేయకూడదు. నిరంతరంగా మింగడంలో ఇబ్బంది పడుతున్న ఏ చిన్నారినైనా వైద్యుడిచే పరీక్ష చేయించాలి. ముందుగా వ్యాధిని గుర్తించి, సరైన చికిత్స అందించడం ద్వారా పోషకాహార లోపం, బరువు సరిగ్గా పెరగకపోవడం మరియు ఆహారం ఊపిరితిత్తులలోకి వెళ్లడం వంటి సమస్యలను నివారించవచ్చు.”
 
ఈ అరుదైన మైలురాయిపై రేలా హాస్పిటల్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ మహమ్మద్ రేలా ఇలా అన్నారు, “పెద్దలలో అచలేసియాకు పీఓఈఎం ఒక స్థిరపడిన చికిత్స అయినప్పటికీ, దీనిని పిల్లలలో నిర్వహించడానికి చాలా ఎక్కువ సాంకేతిక ఖచ్చితత్వం, ప్రత్యేక నైపుణ్యం అవసరం. పరిమిత సంఖ్యలో ఉన్న అధునాతన థెరప్యూటిక్ ఎండోస్కోపిస్టులు, కేంద్రాలకు మాత్రమే పీడియాట్రిక్ పీఓఈఎంను నిర్వహించే నైపుణ్యం ఉంది. 
 
తమిళనాడులో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రక్రియను విజయవంతంగా నిర్వహించడం, రాష్ట్రం యొక్క అధునాతన థెరప్యూటిక్ ఎండోస్కోపీ సామర్థ్యాలలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఇది పిల్లలకు అత్యంత ప్రత్యేకమైన, అతి తక్కువ కోతతో కూడిన చికిత్సా విధానాలను అందించాలనే మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది, తద్వారా వారు కోత లేని ప్రక్రియల నుండి ప్రయోజనం పొందగలుగుతారు, ఇది వేగవంతమైన ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అని ఆయన వివరించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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