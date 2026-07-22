సంబంధిత వార్తలు
- డీఎంకేకు విపక్షంలో ఉన్నా మద్దతిస్తా... ఆ పార్టీకి కట్టప్పను : సత్యరాజ్
- Kiran Abbavaram,: యు/ఎ సర్టిఫికేషన్ పొందిన కిరణ్ అబ్బవరం... చెన్నై లవ్ స్టోరీ
- అక్క కుమార్తె మొబైల్కు అశ్లీల వీడియోలు.. అసభ్యకర సందేశాలు...
- Kiran Abbavaram: ఒడిదొడుకులు చూశా. ఇలాంటి మంచి సినిమాల కోసమే నిత్యం ప్రయత్నిస్తున్నా: కిరణ్ అబ్బవరం
- పట్టభద్రులైన విద్యార్థుల్ని, బంగారు పతకం సాధించిన దీపికను అభినందించిన విశాల్
రేలా ఆస్పత్రిలో అద్భుత ఆవిష్కరణ - 97 యేళ్ల వృద్ధుడికి బెలూన్తో భజం సర్జరీ
ఇంట్లో ప్రమాదవశాత్తు కిందపడటం వల్ల భుజం కండరంలో తీవ్రమైన, కోలుకోలేని గాయంతో బాధపడుతున్న 97 ఏళ్ల వృద్ధుడికి చెన్నై క్రోంపేటలో ఉన్న ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రి సరికొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించింది. అత్యాధునిక మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ సర్జరీ ద్వారా, వైద్యులు అతని భుజంలో సహజంగానే గాలి పోయే ఒక ప్రత్యేక బెలూన్ను అమర్చి, అతని నొప్పిని తగ్గించి, చేయి పనితీరును పునరుద్ధరించారు.
ఆ వృద్ధుడి వయస్సు, బలహీనమైన గుండె పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకుని, వైద్య బృందం అతనికి ప్రాణాపాయం కలిగించే అవకాశం ఉన్నందున జనరల్ అనస్థీషియా ఇవ్వకుండా జాగ్రత్తపడింది. దానికి బదులుగా, వారు ఒక ఆధునిక పద్ధతిని ఉపయోగించారు. ఈ పద్ధతిలో కేవలం ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతానికి మాత్రమే మత్తు ఇచ్చి, శస్త్రచికిత్స సమయంలో రోగి పూర్తిగా మెలకువగా ఉండి వైద్యులతో మాట్లాడేలా వీలు కల్పించారు.
చాలా చిన్న కోత మాత్రమే పెట్టిన ఈ ఆధునిక చికిత్స ఫలితంగా, ఆ వృద్ధుడు కొన్ని రోజులు జనరల్ వార్డులో ఉండి, సరైన ఫిజియోథెరపీ వ్యాయామాలు చేసిన తర్వాత, శస్త్రచికిత్స జరిగిన రెండు రోజులకే ఆరోగ్యంగా తనంతట తానుగా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాడు.
మన మణికట్టు చుట్టూ ఉండే కఫ్ లాగా, 'రొటేటర్ కఫ్' అనేది భుజం కీలు చుట్టూ ఉండే నాలుగు ప్రధాన కండరాలు మరియు వాటి స్నాయువుల సమూహం. ఇవే భుజఫలకాన్ని దాని సాకెట్లో పట్టి ఉంచి, చేయిని పైకి ఎత్తడానికి మరియు తిప్పడానికి సహాయపడతాయి.
కింద పడటంతో ఆ వృద్ధుడి ఎడమ భుజానికి తీవ్రమైన ఫ్రాక్చర్ అయింది, మరియు అతను దాదాపు ఒక నెల పాటు నిరంతర నొప్పితో బాధపడ్డాడు. అతను తన ఎడమ చేతిని అస్సలు కదపలేకపోయాడు. విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత కూడా నొప్పి రోజురోజుకు పెరుగుతూనే ఉంది.
తదనంతరం, ఆ వృద్ధుడిని చికిత్స కోసం రేలా ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చారు, అక్కడ మైక్రోసర్జరీ మరియు స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ నిపుణులు 'ఇన్స్పేస్' అనే జీవవిచ్ఛిన్నమయ్యే బెలూన్ను ఉపయోగించి ఈ వైద్య అద్భుతాన్ని ప్రదర్శించారు. తీవ్రమైన టెండన్ చిరుగులతో బాధపడే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడిన, శరీరంలో కరిగిపోయే ఏకైక వైద్య ఉత్పత్తి ఇది.
ఈ పద్ధతిలో, భుజం బ్లేడ్ కింద ఉండే చిన్న రంధ్రాల ద్వారా గాలి తీసివేసిన ఒక చిన్న బెలూన్ను చొప్పించి, స్వచ్ఛమైన ఉప్పునీటితో నెమ్మదిగా ఉబ్బిస్తారు. ఈ బెలూన్ ఒక మెత్తటి కుషన్ లాగా పనిచేస్తూ, ఎముకలు ఒకదానికొకటి రాసుకున్నప్పుడు కలిగే భరించలేని నొప్పిని నివారిస్తుంది.చేయి పైకి ఎత్తడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. కొన్ని నెలల్లో, ఈ బెలూన్ శరీరానికి ఎలాంటి హాని కలిగించకుండా దానంతట అదే కరిగిపోతుంది; అప్పటికి, భుజం కండరాలు ఈ కదలికకు అలవాటుపడి ఉంటాయి. ఈ విధంగా, శరీరం లోపల శాశ్వతమైన స్క్రూలు లేదా లోహపు ఆధారాలు ఏవీ మిగిలి ఉండవు.
డాక్టర్ అశోక్ ఎస్., రేలా హాస్పిటల్, జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ విభాగాధిపతి. డాక్టర్ కవాస్కర్ స్పందిస్తూ, 'ఈ రోగికి చాలా తీవ్రమైన టెండన్ చిరుగు ఉంది. టెండన్లో చాలా భాగం ఎముక నుండి వేరుపడి, కుంచించుకుపోవడం వల్ల, సాంప్రదాయ పద్ధతిలో టెండన్ కుట్లు వేయడం సాధ్యం కాలేదు. 97 ఏళ్ల వృద్ధుడిలో ఇంత పెద్ద గాయానికి చికిత్స చేయడం ఒక పెద్ద వైద్య సవాలు. సాధారణంగా, ఈ ప్రక్రియను జనరల్ అనస్థీషియా ఇచ్చి నిర్వహిస్తారు. అయితే, ఆ వృద్ధుడికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా ఉండేందుకు, మేము ‘ఇంటర్స్కేలీన్ నర్వ్ అనస్థీషియా’ను ఉపయోగించి కేవలం భుజం ప్రాంతాన్ని మాత్రమే మొద్దుబారించి, రోగి పూర్తిగా మెలకువగా ఉన్నప్పుడే శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించాము. దీనివల్ల ఆ వృద్ధుడికి ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు కలగకుండా నివారించబడింది మరియు ఆయన త్వరగా, సురక్షితంగా కోలుకోవడానికి సహాయపడింది'.
శస్త్రచికిత్స బృందానికి నాయకత్వం వహించిన రేలా హాస్పిటల్ ఆర్థోపెడిక్, మైక్రోసర్జరీ మరియు స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ప్రకాష్ అయ్యదురై మాట్లాడుతూ, “ఈ రోజుల్లో రోటేటర్ కఫ్ చిరుగుళ్లు అత్యంత సాధారణమైన ఎముక మరియు కీళ్ల సమస్యలలో ఒకటిగా మారాయి; ముఖ్యంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ, ఈ పరిస్థితి వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. భారతదేశంలో వృద్ధుల జనాభా పెరుగుతున్నందున, ఈ ఆరోగ్య సమస్య వైద్య రంగానికి ఒక సవాలుగా మారుతోంది. భారతదేశంలో నిర్వహించిన అధ్యయనాల ప్రకారం, 40 ఏళ్లు పైబడిన ప్రతి ఐదుగురు వృద్ధులలో ఒకరికి ఏదో ఒక రూపంలో భుజం లిగమెంట్ చిరుగు ఉంది. అంతేకాకుండా, ప్రతి దశాబ్దం గడిచేకొద్దీ ఈ పరిస్థితి తీవ్రత నాటకీయంగా పెరుగుతుంది. ఈ వయస్సు వర్గంలోని సుమారు 10 నుండి 11 శాతం మందికి లిగమెంట్ పూర్తిగా చిరిగిపోతుంది అని పేర్కొన్నారు.
ఆస్ట్రేలియా బాండీ బీచ్ కాల్పుల ఘటన హీరోకు సిడ్నీలో శాశ్వత నివాసం
ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ నగరంలో ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన బాండీ బీచ్లో గత యేడాది డిసెంబరు నెలలో జరిగిన కాల్పలు ఘటనలో నిందితుడి సొంత ఊరిగా హైదరాబాద్ పేరు వినిపించింది. ఈ కాల్పులకు పాల్పడిన తండ్రీకొడుకు సాజిద్ అక్రమ్, నవీద్ అక్రమ్కు హైదరాబాద్ మూలాలున్నాయి. తండ్రీకొడుకులు కాల్పులకు తెగబడటంతో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ షూటింగ్ ఘటన హైదరాబాద్కు అపఖ్యాతి తీసుకురాగా.. ఈ నగరానికే చెందిన రెహ్మత్ పాషా మాత్రం నాడు కాల్పుల సమయంలో అసాధారణ ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించి ప్రజలను కాపాడాడు. పాషా తెగువకు మెచ్చి శాశ్వత నివాస హోదాను కల్పిస్తున్నట్లు ఆస్ట్రేలియా ప్రకటించింది. కాల్పుల వేళ ఈ క్యాబ్ డ్రైవర్ దాదాపు 18 నుంచి 20 మందిని కాపాడారు.
ఏపీలో కొత్తగా ఏడు కోవిడ్ కేసులు.. 26కి చేరిన యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంగళవారం ఏడు కొత్త కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 26కి చేరింది. ఆరోగ్య శాఖ వివరాల ప్రకారం, కొత్త కేసులలో గుంటూరు నుండి నాలుగు, తూర్పు గోదావరి నుండి రెండు, బాపట్ల నుండి ఒక కేసు ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు మొత్తం 145 మందికి పరీక్షలు నిర్వహించారు. అత్యధికంగా కడపలో ఎనిమిది కేసులు నమోదవ్వగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో గుంటూరు (ఆరు), తూర్పు గోదావరి (మూడు), కాకినాడ (రెండు) మరియు బాపట్ల (రెండు) ఉన్నాయి. విశాఖపట్నం, ఏలూరు, నెల్లూరు, ఎన్టీఆర్, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల నుండి ఒక్కో కేసు నమోదైంది.
ఇందిరమ్మ గృహాలకు ఆధార్ లింక్ తప్పనిసరి : తెలంగాణ సర్కార్ ఆదేశం
ఇందిరమ్మ పక్కా గృహాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునేవారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న ఈ పథకం కింద లబ్దిపొందాలంటే తమ ఆధార్ నంబరును అనుసంధానం చేయాలని ఆదేశించింది. అయితే, తొలి రోజున దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకున్న వారికి కొన్ని చోట్ల చేదు అనుభవం ఎదురైంది. దరఖాస్తుదారుల తమ తల్లిదండ్రుల ఆధార్ కార్డులు కూడా తప్పనిసరిగా అప్లోడ్ చేయాలనడంతో అవి లేని వారు నిరాశతో వెనుదిరిగారు. మరోవైపు సర్వర్ మొరాయించడంతో మీసేవా కేంద్రాల్లో అక్కడక్కడ రద్దీ కనిపించింది.
భార్య, పిల్లల నోటికి ప్లాస్టర్ అంటించి గొంతునులిమి హత్య చేసిన భర్త.. ఆపై తాను కూడా..
ఇండిగో ఉద్యోగినిపై క్యాబ్ డ్రైవర్ అత్యాచార యత్నం
హైదరాబాద్ నగరంలో క్యాబ్ డ్రైవర్ అఘాయిత్యానికి తెగబడ్డాడు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఇండిగో ఉద్యోగినిపై క్యాబ్ డ్రైవర్ అత్యాచారయత్నానికి పాల్పడ్డారు. ఇది స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఇండిగో ఉద్యోగిని రోజు మాదిరిగానే రాత్రి విధులకు క్యాబ్లో ఇంటి నుంచి బయల్దేరారు. క్యాబ్ డ్రైవర్ శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రదేశంలోకి కారును మళ్లించి అత్యాచారయత్నం చేశాడు.
ఆ పోస్ట్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు.. ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను : అమితాబ్
జియోస్టార్, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆరు బిగ్ బాస్ ఎడిషన్లు ఒకేచోట
భారతదేశం పండుగ సీజన్కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా భాషలలో బిగ్ బాస్ యొక్క ఆరు ఎడిషన్లను ప్రారంభించడానికి జియోస్టార్ సిద్ధమైంది. తద్వారా దేశంలోని అతిపెద్ద రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రాంచైజీకి అపూర్వమైన వేడుకను సృష్టిస్తోంది. మొట్టమొదటిసారిగా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు బిగ్ బాస్ యొక్క ఉత్సాహం, డ్రామా, అభిమానాన్ని ఏకకాలంలో అనుభవించబోతున్నారు. ఇది భారతదేశంలో రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఈ ఆరు ఎడిషన్లు సెప్టెంబర్ 2026 నుండి జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్, జియోహాట్స్టార్లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రసారం కానున్నాయి.
Prabhas: స్పిరిట్ పంపిణీ కోసం పీపుల్ మీడియా, ఏషియన్ సురేష్ భాగస్వామ్యం
కర్ణాటకలో ‘స్పిరిట్’ సినిమా పంపిణీ కోసం ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో తమ ప్రతిష్టాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కర్ణాటకలో పంపిణీ చేయనున్నారు.
Priyadarshi: ఈ కథ విన్నప్పుడు మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది : ప్రియదర్శి
72వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ లో "35 చిన్న కథ కాదు" సినిమా ఉత్తమ బాలల చిత్రం, ఉత్తమ బాల నటుడు విభాగాల్లో రెండు అవార్డ్స్ గెల్చుకుంది. ఉత్తమ బాల నటుడిగా మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్ పోతుల జాతీయ అవార్డ్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం తను "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే బాలల చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో "35 చిన్న కథ కాదు" మూవీ టీమ్ ను అభినందించారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా టీమ్. ఈ సినిమాను ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు శ్రీకర్. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Vijay: ఒకేలా బతకడానికి ఇంత పెద్ద జన్మ ఎందుకు? అనేది నాకు స్పూర్తి : వెంకట్ కె. నారాయణ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ ‘జన నాయకుడు’ సినిమా విడుదలవుతోంది. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. భారీ అంచనాలు వున్న ఈ చిత్రం జులై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.