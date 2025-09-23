మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025
భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

హైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడంలో ఆశాజనక ఫలితాలను చూపించిన ఆశాజనక చికిత్స, రెనల్ డెనర్వేషన్‌పై నిపుణులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
 
జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే డేటా ప్రకారం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రక్తపోటు ప్రాబల్యం 16 శాతం నుండి 25 శాతం వరకు ఉంది, పట్టణ ప్రాంతాల్లో చికిత్స ఉన్నప్పటికీ రక్తపోటు అదుపులో లేని రోగుల శాతం ఎక్కువగా ఉంది. రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్-డైయురేటిక్‌తో సహా వివిధ తరగతులకు చెందిన కనీసం మూడు యాంటీ హైపెర్టెన్సివ్ ఏజెంట్లను ఒకేసారి ఉపయోగించినప్పటికీ, అన్ని ఏజెంట్లను గరిష్టంగా లేదా గరిష్టంగా తట్టుకోగల మోతాదులో ఇచ్చినప్పటికీ, చికిత్సా లక్ష్యం కంటే ఎక్కువగా ఉండే రక్తపోటు(బ్లడ్ ప్రెషర్)గా నిర్వచించబడింది.
 
రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్ అనేది ఈ సవాలుకు తక్కువ గుర్తింపు పొందిన సహకారిగా ఉంది. ఇది రోగుల దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సును ప్రభావితం చేస్తుంది. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే-5 ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో హైపర్‌టెన్షన్ (అధిక రక్తపోటు) ప్రాబల్యం 22.6 శాతంగా అంచనా వేయబడింది.
 
రెసిస్టెంట్ హైపర్‌టెన్షన్ క్రమంగా పురోగమిస్తుంది. తరచుగా తలనొప్పి, తలతిరగడం, ఊపిరి ఆడకపోవడం లేదా అప్పుడప్పుడు ఛాతీలో అసౌకర్యం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాలక్రమేణా, నిరంతరం పెరిగిన రక్తపోటు హృదయనాళ వ్యవస్థ, ఇతర ముఖ్యమైన అవయవాలపై నిరంతర ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. సిస్టోలిక్ రక్తపోటును కేవలం 10 mmHg తగ్గించడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని 20 శాతం, స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని 27 శాతం తగ్గించవచ్చని క్లినికల్ అధ్యయనాలు చూపిస్తున్నాయి.
 
వర్క్‌షాప్‌లో AIG హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్‌లోని కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్, కో-డైరెక్టర్ కాథ్లాబ్, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరడి మాట్లాడుతూ, యాంటీహైపర్‌టెన్సివ్ మందులు చాలామందికి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉన్నప్పటికీ, గణనీయమైన సంఖ్యలో రోగులకు నియంత్రణ కష్టంగా ఉంటుంది. రోగులు వారి పరిస్థితిని, అందుబాటులో ఉన్న ఎంపికలను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, వారు తమ ఆరోగ్యాన్ని నియంత్రించుకోవడానికి, మెరుగైన ఫలితాల కోసం వారి వైద్యులతో కలిసి పని చేయడానికి బాగా సన్నద్ధమవుతారు. రెనల్ డెనర్వేషన్ (RDN) అనేది ఒక ఆశాజనక చికిత్స. ఇది మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్. కాథెటర్ ఆధారిత ప్రక్రియ. ఇది రక్తపోటు అంతర్లీన చోదకశక్తులలో ఒకటైన మెదడు, మూత్రపిండాల మధ్య అతి చురుకైన నరాల సంకేతాలను పరిష్కరిస్తుంది. ఈ సంకేతాలకు అంతరాయం కలిగించడం ద్వారా, RDN కాలక్రమేణా రక్తపోటును తగ్గించడానికి, స్థిరీకరించడానికి సహాయపడుతుంది అని అన్నారు.
 
హైదరాబాద్‌లోని AIG హాస్పిటల్స్‌ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్, కాథ్‌లాబ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా తాను చికిత్స చేసిన రోగి అనుభవాల నుండి ఇలా జోడించారు. ఇటీవల మేం 41 ఏళ్ల రోగికి చికిత్స అందించాం. అతను తీవ్రమైన తలనొప్పి, అలసట, నిరంతరం అధిక రక్తపోటుతో బాధపడ్డాడు. సగటున 170/100 mmHgతో ఉన్నాడు. అతను పలు యాంటీ హైపర్‌ టెన్సివ్ మందులు వాడుతున్నప్పటికీ సిఫార్సు చేయబడిన తర్వాత, అతను రెనల్ డినర్వేషన్ చేయించుకున్నాడు. కొన్ని రోజుల్లోనే, మేం గణనీయమైన మెరుగుదలను గమనించాం. డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు అతని రక్తపోటు 130/88 mmHgకి తగ్గింది. అతని తలనొప్పులు తగ్గాయి. అతని మొత్తం శక్తి స్థాయిలు మెరుగుపడ్డాయి. క్లినికల్ అధ్యయనాల ప్రకారం, ఈ రోగులలో డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు సిస్టోలిక్ BPలో 50 mmHg వరకు తగ్గుదల కనిపిస్తుంది, ప్రక్రియ తర్వాత 1- 6 నెలల తర్వాత స్థిరమైన మెరుగుదలలు ఉంటాయి. సరైన వైద్య చికిత్స ఉన్నప్పటికీ నియంత్రణ లేకుండా ఉండే రెసిస్టెంట్ హైపర్‌టెన్షన్(అదుపులోకి రాని రక్తపోటు) ఉన్న రోగులలో రెనల్ డినర్వేషన్ అర్థవంతమైన ఉపశమనం. నిరంతర రక్తపోటు నుంచి నియంత్రణను ఎలా అందిస్తుందో ఇది చూపిస్తుంది.
 
రెనల్ డెనర్వేషన్(RDN)తో కూడిన ఇటీవలి క్లినికల్ అనుభవాలు, విభిన్న రోగుల సమూహంలో సానుకూల ఫలితాలను చూపించాయి. సిస్టోలిక్ BPని కేవలం 10 mmHg తగ్గించడం వల్ల స్ట్రోక్ ప్రమాదాలు 27%, గుండె వైఫల్యానికి 28%, కరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్ ప్రమాదాలు 17% తగ్గుతాయని తెలిసింది. RDN కూడా యాంటీహైపెర్టెన్సివ్ ఔషధాల సంఖ్యలో అర్థవంతమైన తగ్గుదలకు దారితీసింది- సగటున 5 నుండి కేవలం 3కి పైగా- దుష్ప్రభావాలను తగ్గించడంలో, చికిత్సకు కట్టుబడి ఉండటాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.
 
అనియంత్రిత, రెసిస్టెంట్ హైపర్‌టెన్షన్(అదుపులోకి రాని రక్తపోటు) అనేది గుండెపోటు, స్ట్రోక్, మూత్రపిండాల వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచడమే కాకుండా అధిక ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చులు, ఆసుపత్రిలో చేరడం, ఉత్పాదకత తగ్గడానికి కూడా దోహదం చేస్తుంది. రక్తపోటు నియంత్రణను మెరుగుపరచడం ద్వారా, RDN వంటి చికిత్సలు రోగులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలపై దీర్ఘకాలిక భారాన్ని తగ్గించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దీని అర్థం ఆయా వ్యక్తులకు తక్కువ మందులు, తక్కువ ఆసుపత్రి సందర్శనలు, నియంత్రణతో చురుకైన, సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని గడపగల సామర్థ్యం.

