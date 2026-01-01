25 వారాలకే జన్మించిన శిశువుకు కొత్త జీవితం అందించిన సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ వైద్యులు
సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్లోని నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (NICU) వైద్య బృందం అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో జన్మించిన ఓ మగ శిశువుకు విజయవంతంగా చికిత్స అందించారు. ఈ శిశువు కేవలం 25 వారాల 3 రోజుల గర్భధారణ సమయంలో, 816 గ్రాముల బరువుతో అత్యంత ప్రీటర్మ్గా జన్మించింది. గర్భధారణ సమయంలో తల్లికి PPROM (ప్రీటర్మ్ ప్రీమెచ్యూర్ రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్స్), తీవ్రమైన ఒలిగోహైడ్రామ్నియోస్, కొరియోఅమ్నియోనైటిస్, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్(UTI) వంటి పలు క్లిష్ట సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. జననం వెంటనే శిశువుకు తీవ్ర శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు తలెత్తడంతో వెంటనే NICUలో చేర్చి అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందించారు.
శిశువుకు ఆధునిక రెస్పిరేటరీ సపోర్ట్తో పాటు PICC లైన్, సెంట్రల్ లైన్ ద్వారా టోటల్ ప్యారెంటరల్ న్యూట్రిషన్ (TPN) అందించారు. చికిత్స మొత్తం కాలంలో తల్లిపాలు, కంగారూ మదర్ కేర్(KMC), వైద్యులు, నర్సింగ్ సిబ్బంది, అలాగే తల్లిదండ్రుల నిరంతర సహకారం శిశువు కోలుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. చికిత్స అనంతరం మెదడులో రక్తస్రావం(ఇంట్రాక్రానియల్ బ్లీడింగ్), కంటి రెటీనా సమస్య(ROP) వంటి తీవ్రమైన సమస్యలు లేకుండానే శిశువు పూర్తిగా కోలుకుంది. ప్రస్తుతం శిశువు ఆరోగ్యంగా బరువు పెరుగుతూ సాధారణ ఎదుగుదల దిశగా పయనిస్తోంది.
భవిష్యత్తులో కూడా శిశువు ఆరోగ్యాన్ని క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన ఫాలోఅప్ చికిత్సను అందించనున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా డా. దీపా ధరణప్ప శెట్టి, సీనియర్ నియోనాటాలజిస్ట్ & పీడియాట్రిషన్ మాట్లాడుతూ, కేవలం 25 వారాలకే, 816 గ్రాముల బరువుతో జన్మించిన శిశువును ఆరోగ్యంగా డిశ్చార్జ్ చేయడం మా NICU బృందానికి ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిన విజయంగా భావిస్తున్నాం. అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలు, నిపుణులైన వైద్య బృందం, తల్లిపాల ప్రాధాన్యం, కంగారూ మదర్ కేర్ (KMC), తల్లిదండ్రుల అంకితభావం కలిసి ఈ విజయాన్ని సాధించాయి.
అత్యంత ప్రీటర్మ్గా జన్మించిన శిశువులు కూడా సరైన సమయంలో నాణ్యమైన వైద్యం అందితే ఆరోగ్యంగా ఎదిగే అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి అని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో డా. సృజన ఎస్, (సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ప్రసూతి & స్త్రీరోగ నిపుణురాలు, లాపరోస్కోపిక్ సర్జన్ మరియు ఇన్ఫెర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్), డా. మాధవి, (సీనియర్ కన్సల్టెంట్ గైనకాలజికల్ ఆంకాలజిస్ట్, ప్రసూతి & స్త్రీరోగ నిపుణురాలు), డా. సజితా రెడ్డి, (కన్సల్టెంట్ నియోనాటాలజిస్ట్ & పీడియాట్రిషన్) సెంటర్ హెడ్ కృష్ణవేణి, మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డా. ప్రశాంత్ పాల్గొన్నారు.