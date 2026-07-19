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సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మూవ్మెంటమ్ 2026
హైదరాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ ఆధ్వర్యంలో మూవ్మెంటమ్ 2026 పేరుతో 25 వేలకుపైగా విజయవంతమైన ఆర్థోపెడిక్ శస్త్రచికిత్సల మైలురాయిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డా. ఉదయ్ కృష్ణ మైనేని, హెచ్వోడి & చీఫ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ ఆధ్వర్యంలో చికిత్స పొందిన సుమారు 100 మంది రోగులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన జుంబా ఫిట్నెస్ సెషన్లో రోగులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని, శస్త్రచికిత్సల అనంతరం తిరిగి పొందిన ఆరోగ్యం, చురుకుదనం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించారు.
కార్యక్రమంలో వెల్నెస్, పునరావాసం, క్రమం తప్పని వ్యాయామం ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా డా. ఉదయ్ కృష్ణ మైనేని మాట్లాడుతూ, విజయవంతమైన శస్త్రచికిత్స కంటే రోగులు నొప్పిలేని, చురుకైన జీవితాన్ని తిరిగి పొందడం చూడటమే వైద్యుడికి నిజమైన సంతృప్తి. 25 వేలకుపైగా శస్త్రచికిత్సలు పూర్తి చేయడం రోగులు మాపై ఉంచిన విశ్వాసానికి నిదర్శనం. అత్యాధునిక, రోగి కేంద్రిత ఆర్థోపెడిక్ సేవలను అందించేందుకు మెడికవర్ హాస్పిటల్ ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటుంది అని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రోగులు తమ ఆరోగ్య పునరుద్ధరణ అనుభవాలను పంచుకుని వైద్య బృందానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మెడికవర్ హాస్పిటల్స్కు చెందిన ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ నిపుణులు డా. కె. సతీష్ కుమార్ (సీనియర్ కన్సల్టెంట్- జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్, ఆర్థ్రోస్కోపిక్ & ట్రామా సర్జన్), డా. వినయ్ కందుకూరి (కన్సల్టెంట్- జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్, ట్రామా & స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్), డా. రవీష్ అజ్మీరా (కన్సల్టెంట్- ఆర్థోపెడిక్, ట్రామా & జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్), డా. అనుదీప్ పెద్దినేని (కన్సల్టెంట్- ఆర్థోపెడిక్ & స్పైన్ సర్జన్), డా. రాజు బి (కన్సల్టెంట్- ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్), డా. శ్రీనివాస్ (హెచ్వోడి- అనస్థీషియా), శ్రీమతి కృష్ణవేణి (సెంటర్ హెడ్), డా. ప్రశాంత్ (మెడికల్ సూపరింటెండెంట్) పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కీళ్ల ఆరోగ్యానికి ముందస్తు నిర్ధారణ, సకాలంలో చికిత్స, సరైన పునరావాసం, క్రమంతప్పని వ్యాయామం ఎంతో అవసరమని వారు సూచించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రుణ వితరణ: రూ.393.17 కోట్ల రుణాలను మంజూరు చేసిన కెనరా బ్యాంక్, రూ. 36.85 లక్షల సీఎస్ఆర్ సాయం
పల్నాడు: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడు జిల్లాలో శుక్రవారం, 17 జూలై 2026న జరిగిన రుణ వితరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ద్వారా ఆర్థిక సమ్మిళితం, సమ్మిళిత వృద్ధి పట్ల తన నిబద్ధతను కెనరా బ్యాంక్ పునరుద్ఘాటించింది. ఈ రుణ వితరణ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవనీయులైన కేంద్ర ఆర్థిక- కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్, గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. కెనరా బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ శ్రీ బ్రజేష్ కుమార్ సింగ్, ఇతర ప్రముఖులతో కలిసి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రుణ మంజూరు పత్రాలను పంపిణీ చేశారు
వందేమాతరాన్ని అవమానిస్తే మూడేళ్ల జైలుశిక్ష : కేంద్రం
నెలకు ఇంటి అద్దె రూ.80 వేలు.. అయినా క్యాబ్ డ్రైవర్
చాలా మంది చేతిలో డబ్బులు ఉంటే అనేక మంది పని చేసేందుకు అనాసక్తి చూపుతుంటారు. కానీ, ఢిల్లీలోని ఓ వ్యక్త నెలకు ఇంటి అద్దెగా రూ.80 వేలు ఆదాయం వస్తున్నా.. క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. రోజుకు ఏకంగా 12 గంటలపాటు క్యాబ్ నడుపుతున్నాడు. అదనంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో కాదు. తనను ఎవరూ పనికిరాని వ్యక్తిగా చూడకూడదనే ఆత్మగౌరవంతో క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ కథను ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో వేలాది మందిని ఆలోచింపజేస్తోంది.
నిలకడగా వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం... కాక్రోచ్ మార్చ్ను విజయవంతం చేయాలంటూ పిలుపు
ప్రముఖ సామాజిక ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. నీట్ యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో కేంద్ర విద్యాశాఖామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో ఆయన గత కొన్ని రోజులుగా నిరాహారదీక్ష చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఆయన ఆరోగ్యం మరింతగా క్షీణించింది. దీంతో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు.. అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించేందుకే వాంగ్చుక్ను జంతర్మంతర్లోని దీక్షా స్థలి నుంచి ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు.
నేతలెవ్వరూ గాంధీ భవన్ వైపు రావొద్దంటున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఆగస్టు మూడో తేదీ వరకు పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయమైన గాంధీ భవన్వైపు రావొద్దని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. సర్ పై నిర్వహించిన జూమ్ సమావేశంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవుల కోసం గాంధీ భవన్కు చ్చే వారికి అపాయింట్మెంట్లు ఇవ్వొద్దని ఆయన సూచించారు. జూలై 20వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు నేతలు గాంధీభవన్కు రావొద్దన్నారు. కొందరు నేతలు హైదరాబాద్లో కూర్చొని పనిచేయట్లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఎస్ఐఆర్ గడువు ఆగస్టు 3 వరకు పొడిగించారని, ఇన్ఛార్జి మంత్రులు అన్ని జిల్లాల్లో సర్పై సమీక్షలు నిర్వహిస్తారని తెలిపారు.
'రామాయణం' చిత్రం కాదు.. భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే ప్రయాణం : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణం' చిత్రంలో భాగం కావడం తనకు గర్వకారణంగా ఉందని, ఇది ఒక చిత్రం కాదని, భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ప్రయాణం అని హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన రామాయణం ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఒక చిత్రం కాదని, భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే గొప్ప ప్రయాణమని చెప్పింది. ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులు ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని తెలిపింది.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.