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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

సిమ్స్‌లో సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌

sims vista
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (09:44 IST)
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చెన్నై నగరంలోని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన్ సిమ్స్ ఆస్పత్రి సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇనిస్టిట్యూట్‌‍ను తాజాగా ప్రారంభించారు. ఈ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, డెర్మటాలజీ, కాస్మెటిక్ ప్రసూతి, గైనకాలజీ, మరియు మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ సర్జరీ అనే నాలుగు ప్రత్యేక విభాగాలను ఒకే చోటకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ఫేషియల్ ఎస్తెటిక్స్, బాడీ కాంటూరింగ్, బ్రెస్ట్ ఎస్తెటిక్స్, చర్మ, కేశ సంరక్షణ, కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ, మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ ఎస్తెటిక్స్ వంటి శస్త్రచికిత్స, శస్త్రచికిత్స రహిత సౌందర్య చికిత్సల యొక్క సమగ్ర శ్రేణిని అందిస్తుంది.
 
ఈ ఎస్తెటిక్స్ కేంద్రం ఇది సౌందర్య శస్త్రచికిత్స, సౌందర్య వైద్యం కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది నిపుణుల నేతృత్వంలో సమగ్ర సౌందర్య సంరక్షణను ఒకే చోటకి తీసుకువస్తుంది. ఈ ఇన్‌స్టిట్యూట్ అనేక రకాల సౌందర్య సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, అధునాతన విధానాలు మరియు వైద్య నైపుణ్యాన్ని మిళితం చేస్తూ, వ్యక్తిగతీకరించిన చికిత్సా పరిష్కారాలను అందిస్తుంది.
 
ఎస్ఏఐ యొక్క ఒక ప్రత్యేక లక్షణం దాని బహుళ-విభాగాల విధానం. ఇది ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, డెర్మటాలజీ, కాస్మెటిక్ ప్రసూతి, గైనకాలజీ, మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ సర్జరీ అనే నాలుగు ప్రధాన నైపుణ్య రంగాలను ఒకచోట చేర్చుతుంది. ఈ సంస్థ ఫేషియల్ ఈస్తటిక్ విధానాలు, బాడీ కాంటూరింగ్, బ్రెస్ట్ ఈస్తటిక్స్, చర్మ, జుట్టు చికిత్సలు, కాస్మెటిక్ గైనకాలజికల్ విధానాలు, మరియు మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ ఈస్తటిక్ విధానాలతో సహా విస్తృత శ్రేణిలో శస్త్రచికిత్స, శస్త్రచికిత్స రహిత సౌందర్య సేవలను అందిస్తుంది.
 
తన వ్యాఖ్యలలో, ఎస్ఆర్ఎం గ్రూప్ వ్యవస్థాపక-ఛాన్సలర్ అయిన టి.ఆర్.పారివేందర్ ఇలా అన్నారు, 'సౌందర్య వైద్యం అనేది కేవలం విడివిడిగా సౌందర్య మెరుగుదలలకే పరిమితం కాకుండా, రూపం, అనుపాతం, పనితీరు, శ్రేయస్సును కలిపి పరిగణించే సౌందర్య సమగ్ర అవగాహన వైపు పయనిస్తోంది. రోగులు ముఖం, చర్మం, జుట్టు, దంతాలు, శరీరం, రొమ్ము, అంతర్గత భాగాలకు సంబంధించిన పరిష్కారాలను ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నందున, ప్రతి సమస్యకు విడిగా చికిత్స చేయడం కాకుండా, వ్యక్తి చుట్టూ విభిన్న ప్రత్యేకతలను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడంలోనే సౌందర్య సంరక్షణ భవిష్యత్తు ఉంది. ఈ తత్వం ఆధారంగానే ఎస్ఏఐ రూపొందించబడింది. సౌందర్యానికి ఒక సార్వత్రిక నిర్వచనాన్ని సూచించడం మా లక్ష్యం కాదు, సహజమైన అనుపాతాలు, పనితీరు, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా భద్రతను కాపాడుతూ, రోగులు తమ సొంత సౌందర్య ఆకాంక్షలను సాధించడానికి అవసరమైన నైపుణ్యం, ఎంపికలను వారికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం.”
 
డా.ఎస్ఆర్ఎం గ్రూప్ ఛైర్మన్, సిమ్స్ హాస్పిటల్స్ ఛైర్మన్ రవి పచ్చముత్తు మాట్లాడుతూ, “సౌందర్య సంరక్షణ భవిష్యత్తును వ్యక్తిగత విధానాలు లేదా ప్రత్యేకతలు కాకుండా, అవన్నీ రోగి చుట్టూ ఎంత తెలివిగా ఏకమవుతాయనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎస్ఏఐలో, మేము ఒక సమీకృత నమూనాను ఊహించుకుంటున్నాము. దీనిలో రోగి యొక్క సౌందర్య లక్ష్యాలను సమగ్రంగా అంచనా వేసి, వ్యక్తిగతీకరించిన చికిత్సా మార్గాన్ని రూపొందించడానికి చర్మవ్యాధి శాస్త్రం, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, మాక్సిలోఫేషియల్ సర్జరీ లేదా కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ నుండి సరైన నైపుణ్యాన్ని ఒకచోట చేర్చుతాము. శస్త్రచికిత్స, శస్త్రచికిత్స రహిత సౌందర్య చికిత్సల మధ్య సరిహద్దులు నిరంతరం మారుతున్నందున, ఈ బహుళ-విభాగాల విధానం మరింత ముఖ్యమైనదిగా మారుతుంది. దీని వెనుక ఉన్న తత్వం చాలా సులభం: నిపుణుడు రోగికి ఏమి అవసరమో నిర్ణయించడం కాకుండా, రోగి అవసరాలే నిపుణుడిని మరియు చికిత్సను నిర్ణయించాలి.”
 
సిమ్స్ హాస్పిటల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రాజు శివస్వామి ఇంకా ఇలా అన్నారు, “ప్రతి వ్యక్తికి విభిన్నమైన శరీర నిర్మాణం, అంచనాలు, సాంస్కృతిక ప్రభావాలు, సౌందర్య ప్రాధాన్యతలు ఉంటాయి. ప్రతి వ్యక్తి ఏమి కోరుకుంటున్నారో అర్థం చేసుకుని, సురక్షితంగా, సహజంగా ఏమి సాధించవచ్చో నిర్ధారించడమే మా లక్ష్యం. సౌందర్య వైద్యం వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరచాలి, దానిని చెరిపివేయకూడదు. అందరికీ ఒకే విధానం అనే పద్ధతిలో కాకుండా, ప్రతి ఒక్కరినీ అంచనా వేసిన తర్వాతే సరైన చికిత్సను నిర్ణయిస్తారు. ప్రతి రోగికి సరైన నిపుణుడి నుండి సరైన చికిత్స అందేలా చూడటమే కీలకం అని వెల్లడించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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