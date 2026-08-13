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  4. SIMS Hospital Gives New Lease of Life to 31-Year-Old with End-Stage Heart Failure
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (12:25 IST)

ఆగిన గుండే... ట్రాన్స్‌ప్లాంట్‌తో సరికొత్త జీవితం ప్రసాదించిన సిమ్స్ వైద్యులు

sims doctors - dr pachamuthu
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (12:25 IST)
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చెన్నైలోని సిమ్స్ ఆస్పత్రి వైద్యులు అరుదైన ఆపరేషన్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. 31 యేళ్ల వ్యక్తికి గుండె ఆగిపోయింది. ఆ వ్యక్తికి గుండె మార్పిడి ఆపరేషన్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ఆ వ్యక్తికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు. 23 ఏళ్ల బ్రెయిన్ డెడ్ రోగి నుండి సేకరించిన దాత గుండెను కేవలం 20 నిమిషాల్లో ఆసుపత్రికి తరలించి, ఈ ఆపరేషన్‌ను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేశారు. 
 
పుదుచ్చేరికి చెందిన ఈ రోగి ఫిబ్రవరి నుండి తీవ్రమైన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, అతను వెల్లకిలా పడుకోలేకపోయినప్పుడు, అతని శ్వాస సమస్యలు అతని రోజువారీ కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగించడం ప్రారంభించినప్పుడు మాత్రమే వైద్య సహాయం కోరాడు. ఎకోకార్డియోగ్రామ్ పరీక్షలో గుండె వైఫల్యంతో పాటు తీవ్రమైన ఎడమ జఠరిక పనితీరు లోపం ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. 
 
తదనంతరం చేసిన కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ, డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతీ (డీసీఎం), గుండె వైఫల్యం అనే వ్యాధి నిర్ధారణను ధృవీకరించింది. డీసీఎంలో, గుండె కండరం, ముఖ్యంగా ఎడమ జఠరిక, ఉబ్బి బలహీనపడుతుంది. దీనివల్ల రక్తాన్ని సమర్థవంతంగా పంప్ చేసే గుండె సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. కాలక్రమేణా, ఈ పరిస్థితి తీవ్రమై గుండె వైఫల్యానికి దారితీసింది.
 
డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతీ అనేది కార్డియోమయోపతీలలో అత్యంత సాధారణమైన రకం. ఈ సందర్భంలో, ఈ వ్యాధి రోగి తండ్రి నుండి సంక్రమించింది. ఆయన కూడా ఈ వ్యాధికి చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆసుపత్రిలో చేరిన సమయంలో, రోగికి గుండెపోటు వచ్చింది, కానీ విజయవంతంగా పునరుజ్జీవింపజేయడంతో అతని పరిస్థితి నిలకడగా మారింది.
 
గుండె మార్పిడి ఉత్తమ చికిత్సా విధానమని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత, వైద్య బృందం రోగిని మార్పిడి కోసం జాబితాలో చేర్చి, రక్త సమూహ అనుకూలత, శరీర బరువు, వయస్సు, క్రాస్‌మ్యాచ్ ఫలితాలు మరియు రోగనిరోధక అనుకూలత ఆధారంగా తగిన దాత గుండె కోసం వెతకడం ప్రారంభించింది. రాష్ట్ర అవయవ భాగస్వామ్య నెట్‌వర్క్ ద్వారా తగిన దాత గుండె అందుబాటులోకి వచ్చింది.
 
మార్పిడి బృందం తెల్లవారుజామున దాత ఆసుపత్రికి చేరుకుని, 20 నిమిషాల్లో దాత గుండెను సిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించింది. ఇంతలో, మరో శస్త్రచికిత్స బృందం అప్పటికే రోగి యొక్క వ్యాధిగ్రస్తమైన గుండెను తొలగించడం ప్రారంభించి, రోగికి కార్డియోపల్మోనరీ బైపాస్ సపోర్ట్‌ను అందించింది. ఈ ప్రక్రియ సమయంలో, ఇది తాత్కాలికంగా గుండె, ఊపిరితిత్తుల విధులను చేపట్టింది. ఈ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స సుమారు నాలుగు గంటల్లో పూర్తయింది.
 
శస్త్రచికిత్స అనంతరం, రోగిని ఏడు రోజుల పాటు ఇంటెన్సివ్ కేర్ పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. ఈ మార్పిడి బృందానికి ఐసిఎడి (ఐసీఏడీ) చీఫ్ కార్డియాక్ సర్జన్ మరియు డైరెక్టర్ అయిన డాక్టర్ బాషి నాయకత్వం వహించారు. ఈ బృందంలో గుండె మార్పిడి సర్జన్ డాక్టర్ రాజీవ్ తిలక్ చెల్లసామి, కార్డియాక్ సర్జన్ డాక్టర్ మహమ్మద్ ఇబ్రహీం, గుండె వైఫల్య కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ శిల్పా మీనన్, చీఫ్ కార్డియాక్ అనస్థీటిస్ట్ డాక్టర్ అజు జాకబ్, కార్డియాక్ అనస్థీటిస్ట్ డాక్టర్ అరుణ్‌కుమార్, కార్డియాక్ అనస్థీటిస్ట్ డాక్టర్ కిషోర్ ఉన్నారు.
 
ఈ ప్రక్రియపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, డాక్టర్ బాషి స్పందిస్తూ, 'గుండె వైఫల్యం చివరి దశలో ఉన్న రోగులకు, ఇతర చికిత్సా మార్గాలన్నీ విఫలమైనప్పుడు, గుండె మార్పిడి ఒక కొత్త ఆశను అందిస్తుంది. విజయవంతమైన గుండె మార్పిడికి అవాంతరాలు లేని బహుళ విభాగాల సహకారం మరియు సమన్వయం అవసరం. ఒక్క క్షణం కూడా వృధా కాకుండా దాత అవయవాన్ని వేగంగా రవాణా చేయడానికి, మార్పిడి బృందం, దాత కేంద్రం యొక్క అంకితభావంతో కూడిన సమన్వయ ప్రయత్నాలు జరిగాయి. అవయవ దానం అనే బహుమతిని గ్రహీతకు ఒక కొత్త ఆరంభంగా మార్చడానికి సర్జన్లు, కార్డియాలజిస్టులు, అనస్థీషియాలజిస్టులు, మార్పిడి సమన్వయకర్తలు, నర్సులు మరియు క్రిటికల్ కేర్ బృందాలు ఏకతాటిపై పనిచేస్తాయి' అని పేర్కొన్నారు. 
 
డాక్టర్ రాజీవ్ తిలక్ మాట్లాడుతూ, 'ఆసుపత్రిలో చేరిన సమయంలో రోగికి గుండెపోటు రావడంతో, మేము మార్పిడికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక చేసాం. దాత గుండె రవాణా, మార్పిడి శస్త్రచికిత్స రెండూ అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో మరియు జాగ్రత్తతో నిర్వహించబడ్డాయి. శస్త్రచికిత్స తర్వాత, రాబోయే ఆరు నెలల పాటు రోగిని నిశితంగా పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ కాలంలో అవయవ తిరస్కరణ ప్రమాదం అత్యధికంగా ఉంటుంది' అని పేర్కొన్నారు. 
 
డాక్టర్ శిల్పా మీనన్ మాట్లాడుతూ, 'తీవ్రమైన గుండె వైఫల్యం యొక్క నిర్వహణ కేవలం గుండె మార్పిడికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. అత్యంత సముచితమైన చికిత్సను నిర్ధారించడానికి ప్రతి రోగికి సమగ్ర మూల్యాంకనం జరుగుతుంది, ఇందులో మెరుగైన వైద్య చికిత్స, పరికర-ఆధారిత చికిత్స, యాంత్రిక రక్తప్రసరణ సహాయం లేదా గుండె మార్పిడి ఉండవచ్చు. సాధ్యమైనంత ఉత్తమ ఫలితాలను సాధించడానికి బహుళ-విభాగాల విధానం చాలా అవసరం' అని అన్నారు. 
 
ఎస్ఆర్ఎం గ్రూప్ ఛైర్మన్, డాక్టర్ రవి పచ్చముత్తు మాట్లాడుతూ, 'ఈ విజయవంతమైన గుండె మార్పిడి, ప్రత్యేక గుండె సంరక్షణను అభివృద్ధి చేయడానికి, రోగులకు క్లిష్టమైన, ప్రాణరక్షక చికిత్సలను అందించడానికి మా నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. మా గుండె నిపుణులు, సర్జన్లు, అనస్థీటిస్టులు, ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ కోఆర్డినేటర్లు, నర్సులు, సహాయక బృందాల అంకితభావం వల్లే ఈ విజయం సాధ్యమైంది. సిమ్స్ హాస్పిటల్‌లో, మేము అధునాతన వైద్య సామర్థ్యాలను, క్లినికల్ నైపుణ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము, తద్వారా రోగులు తమ ఇంటికి దగ్గరలోనే క్లిష్టమైన చికిత్సలను పొందగలుగుతారు' అని పేర్కొన్నారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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