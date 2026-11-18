సిమ్స్ ఆస్పత్రిలో ఆసియాలోనే తొలిసారి : పదేళ్ల బాలుడికి కృత్రిమ అవయవంతో ప్రొస్థెటిక్ గ్రాఫ్ట్
చెన్నై నగరం, స్థానిక వడపళనిలోని సిమ్స్ ఆస్పత్రిలో ఆసియాలోనే తొలిసారి పదేళ్ల బాలుడికి కృత్రిమ అవయవంతో ప్రొస్థెటిక్ గ్రాఫ్ట్ చికిత్సను వైద్యులు విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. కొన్నేళ్లుగా అయోర్టోఆర్టరైటిస్తో బాధపడుతున్న అతి చిన్న వయసు రోగికి ఆసియాలోనే మొట్టమొదటి అతిపెద్ద అయోర్టిక్ అనూరిజం శస్త్రచికిత్సను సిమ్స్ హాస్పిటల్ నిర్వహించింది.
శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, గుండె దడ (పాల్పిటేషన్) అని పిలవబడే హృదయ స్పందన రేటు పెరుగుదలతో ఈ బాలుడు తీవ్రమైన పరిస్థితిలో సిమ్స్కు వచ్చాడు. ఆ సమయంలో రోగి సరిగ్గా పడుకోలేక, నిద్రపోలేక పోయేవాడు. ఈ అనూరిజం పగిలిపోతే ప్రాణాంతకం కావచ్చు కాబట్టి, పాక్షిక అత్యవసరంగా శస్త్రచికిత్స చేయవలసి వచ్చింది. అతని అతిపెద్ద రక్తనాళమైన అయోర్టా ఎంతగా ఉబ్బిందంటే, ఛాతీ గోడపై స్పందనలు (పల్సేషన్స్) మాకు కనిపించాయి, అది ఎవరికైనా భయానకంగా ఉంది.
మేము ఆ బాలుడిని చూడగానే, అవసరమైన అన్ని పరీక్షలు చేసి, అతనికి థొరాసిక్ అయోర్టాలో ఒక పెద్ద అనూరిజం ఉందని కనుగొన్నాము. ఆ వ్యాధిని అయోర్టోఆర్టరైటిస్ లేదా తకయాసు ఆర్టరైటిస్ అని నిర్ధారించారు. ఈ పరిస్థితిలో, రక్తనాళాలు కొన్నిసార్లు మందంగా, పెద్దవిగా (అనూరిస్మల్) అవుతాయి. వ్యాధి తీవ్రంగా ఉన్నందున, శస్త్రచికిత్సకు సిద్ధం చేయడానికి మేము ఆ బాలుడిని రుమటాలజీ విభాగానికి పంపించాము.
రక్తనాళంలో వాపు ఉన్నప్పుడు, శస్త్రచికిత్సలో రక్తస్రావం అయ్యే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు ఇది సాంకేతికంగా కూడా చాలా కష్టమైనది. కాబట్టి, ఆపరేషన్కు సిద్ధం చేయడానికి మేము అతనికి మందులు ఇవ్వవలసి వచ్చింది, లేకపోతే శస్త్రచికిత్స చాలా ప్రమాదకరంగా ఉండేది. మేము దీనిని తకయాసు ఆర్టరైటిస్ అని పిలుస్తాము, ఇది పిల్లలలో చాలా అరుదుగా వస్తుంది మరియు దాదాపు 40 సంవత్సరాలుగా అయోర్టిక్ అనూరిజం శస్త్రచికిత్సల విషయంలో మేము చూసిన రోగులలో ఇతనే అత్యంత చిన్నవాడు.
బృహద్ధమనిలోని ఈ ఉబ్బు (అన్యూరిజం) రొమ్ము ఎముకకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నందున, సాధారణ పద్ధతిలో ఛాతీని తెరిచి చేసే శస్త్రచికిత్స, బృహద్ధమని దెబ్బతినడం వల్ల ప్రాణాంతకం కావచ్చు. దీని కారణంగా, మేము మొదట గజ్జల్లోని ధమని మరియు సిరలో రంధ్రం చేసి, బిడ్డను హార్ట్-లంగ్ మెషీన్కు అనుసంధానించవలసి వచ్చింది. బిడ్డ బరువు సుమారు 18 కిలోగ్రాములు మాత్రమే ఉన్నందున, మేము చాలా చిన్న గొట్టాలను ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది.
తరువాత మేము బిడ్డను సుమారు 16 డిగ్రీల సెల్సియస్కు చల్లబరిచాము, దీనిని మేము డీప్ హైపోథెర్మిక్ సర్క్యులేటరీ అరెస్ట్ అని పిలుస్తాము. గుండెను ఆపడానికి మేము మందులు ఇస్తాము, ఆ తర్వాత సుమారు 40 నిమిషాల పాటు శరీరమంతటికీ రక్త ప్రసరణను నిలిపివేస్తాము. ఈ సమయంలో, మేము బృహద్ధమనిని (అయోర్టా) తెరిచి, దానిని డాక్రాన్ గ్రాఫ్ట్తో (ఇది డాక్రాన్ గుడ్డ గొట్టం) మరమ్మత్తు చేస్తాము.
మేము దానికి కుట్లు వేసి, ఆ తర్వాత అనూరిజంను తిరిగి దాని స్థానంలోకి చేర్చి, మరమ్మత్తు చేశాము. మరమ్మత్తు పూర్తయిన తర్వాత, మేము హార్ట్-లంగ్ మెషీన్తో రోగిని సాధారణ శరీర ఉష్ణోగ్రతకు వేడి చేసి, ఆ మెషీన్ నుండి రోగిని వేరు చేశాము. దీని తర్వాత, రోగిని ఐసియుకు తరలించారు, మరియు అతను చాలా బాగా కోలుకుని 9వ రోజున చాలా మంచి ఆరోగ్య స్థితిలో డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు.
అతను తల్లిదండ్రుల కంటే పూర్తిగా మారిపోయాడు మరియు సాధారణ కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించాడు. అతను ఎలాంటి సమస్య లేకుండా నడవగలుగుతున్నాడు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదు మరియు హాయిగా నిద్రపోగలుగుతున్నాడు. అయితే, వ్యాధి మరింత ముదరడాన్ని మరియు బృహద్ధమనిలోని ఇతర భాగాలలో అనూరిజం ఏర్పడటాన్ని నివారించడానికి అతను మందులు తీసుకోవలసి ఉంది.
కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ అయిన డాక్టర్ బాషి వి. వేలాయుధన్ నేతృత్వంలోని సర్జన్ల బృందం ఈ శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించింది. ఈ బృందంలో కార్డియోథొరాసిక్ సర్జరీ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అయిన డాక్టర్ మహమ్మద్ ఇధ్రీస్, అనస్థీషియాలజీ సీనియర్ కన్సల్టెంట్లు అయిన డాక్టర్ అజు జాకబ్ మరియు డాక్టర్ అరుణ్ కుమార్ అనస్థీషియా సహాయాన్ని అందించారు. ఈ బృందంలోని ఇతర సభ్యులలో శస్త్రచికిత్స సమయంలో సహాయపడటానికి స్క్రబ్ నర్సులు, హార్ట్ లంగ్ మెషీన్ను ఆపరేట్ చేయడానికి పెర్ఫ్యూషనిస్ట్, అనస్థీషియాలజీ బృందానికి సహాయపడటానికి థియేటర్ టెక్నీషియన్ ఉన్నారు.
ఈ సందర్భంగా, కార్డియోథొరాసిక్ సర్జరీ డైరెక్టర్ / సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అయిన డాక్టర్ బాషి వి. వేలాయుధన్ మాట్లాడుతూ, “అత్యంత అరుదైన మరియు ప్రాణాంతకమైన ఈ పరిస్థితితో వచ్చిన ఈ చిన్నారిని మేము విజయవంతంగా కాపాడగలిగినందుకు సంతోషంగా ఉన్నాము. ఒక చిన్నారిలో అసెండింగ్ అయోర్టా మరియు అయోర్టిక్ ఆర్చ్ను మార్చడం చాలా సవాలుతో కూడుకున్నది - ఎందుకంటే, అయోర్టాలోని వ్యాధిగ్రస్త భాగాలను తొలగించి, వాటి స్థానంలో గ్రాఫ్ట్ను అమర్చడానికి వీలుగా రక్త ప్రసరణను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం ఈ ఆపరేషన్లో అత్యంత కీలకమైన అంశాలలో ఒకటి. ఈ సమయంలో మెదడు, మూత్రపిండాలు, ప్రేగులు మరియు వెన్నుపాము వంటి కీలక అవయవాలను రక్షించడానికి, మేము కార్డియోపల్మోనరీ బైపాస్ యంత్రాన్ని ఉపయోగించి చిన్నారి శరీరాన్ని 16°C కి చల్లబరిచాము. ఇది శరీరం యొక్క జీవక్రియ కార్యకలాపాలను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది మరియు తత్ఫలితంగా, ఆక్సిజన్ అవసరాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది, తద్వారా కీలక అవయవాలు తాత్కాలిక రక్త సరఫరా అంతరాయాన్ని తట్టుకోగలుగుతాయి. మేము అయోర్టిక్ పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు సుమారు 40 నిమిషాల పాటు రక్త ప్రసరణను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశాము, ఆ తర్వాత జాగ్రత్తగా రక్త ప్రసరణను పునరుద్ధరించాము” అని అన్నారు.
డాక్టర్ మహమ్మద్ ఇధ్రీస్, సీనియర్ కన్సల్టెంట్, కార్డియోథొరాసిక్ సర్జరీ, సిమ్స్ హాస్పిటల్, "ఇది కార్డియోథొరాసిక్ సర్జరీకి గర్వకారణమైన క్షణం మరియు మా బృందం యొక్క శస్త్రచికిత్సా నైపుణ్యానికి నిదర్శనం. మా బృందం సాధించినది చిన్న విషయం కాదు. సర్జన్ సున్నితమైన అయోర్టిక్ పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు సుమారు 40 నిమిషాల పాటు రక్త ప్రసరణను నిలిపివేశారు, ఆ తర్వాత జాగ్రత్తగా ప్రసరణను పునరుద్ధరించారు," అని అన్నారు.