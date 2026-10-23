ఎస్ఆర్ఎం వైద్య కాలేజీ ఆస్పత్రిలో 'ఏజ్ వెల్ ఇండియా'
చెన్నై నగరంలోని ప్రముఖ వైద్య కాలేజీ, ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎస్ఆర్ఎం మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, తన కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ విభాగం ద్వారా, “నివారణ నుండి విధానం వరకు: ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్య వ్యవస్థల నిర్మాణం” అనే ఇతివృత్తంపై ఏజ్ వెల్ ఇండియా జాతీయ వృద్ధుల సదస్సును ప్రారంభించింది. వృద్ధుల ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాలపై, అలాగే ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి తోడ్పడే వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాల్సిన ప్రాముఖ్యతపై మరింత దృష్టిని తీసుకురావడమే ఈ సదస్సు లక్ష్యం. ఈ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన న్యూఢిల్లీలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బినోద్ కుమార్ పాత్రో, గౌరవ అతిథిగా హాజరైన డాక్టర్ వి. ఎస్. నటరాజన్ జెరియాట్రిక్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు మరియు చైర్మన్ పద్మశ్రీ డాక్టర్ వి. ఎస్. నటరాజన్ సమక్షంలో ప్రారంభమైంది.
ప్రజారోగ్యం, వైద్య విద్యలో వృద్ధుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను ఈ సదస్సు నొక్కి చెబుతోంది. నివారణా విధానాలు, వృద్ధులకు సమగ్ర ఆరోగ్య సంరక్షణ, సుస్థిరమైన, అందుబాటులో ఉండే వృద్ధాప్య సంరక్షణ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయడంలో విధానాల పాత్రపై ఇది ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తుంది. వృద్ధాప్యం వైపు సాగుతున్న జనాభా యొక్క మారుతున్న అవసరాలను తీర్చడానికి ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు, విద్యా సంస్థలు, విధాన రూపకర్తలు, ప్రజారోగ్య సంస్థల మధ్య సమన్వయ ప్రయత్నాల ఆవశ్యకతను ఈ సదస్సు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నొక్కి చెబుతోంది.
ప్రసంగంలో భాగంగా, ఎస్.ఆర్.ఎం మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ & రీసెర్చ్ సెంటర్ డీన్ (మెడికల్) ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఆర్.జయంతి మాట్లాడుతూ, 'వృద్ధుల సంరక్షణ అంటే కేవలం వైద్య అవసరాలను తీర్చడం మాత్రమే కాదు, అది వృద్ధాప్యంలో గౌరవాన్ని అందించడం. ప్రపంచ జనాభా వృద్ధాప్యం వైపు సాగుతున్న కొద్దీ, ప్రతి వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా, హుందాగా, గౌరవప్రదంగా వృద్ధాప్యాన్ని గడిపేందుకు సహాయపడటం మనందరి సమిష్టి బాధ్యత' అని అన్నారు.
న్యూఢిల్లీలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బినోద్ కుమార్ పాత్రో మాట్లాడుతూ, 'వృద్ధుల సంరక్షణను ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణలో విలీనం చేయాలి. ఇందులోభాగంగా నివారణ, పునరావాసం, వృద్ధులకు గౌరవప్రదమైన సంరక్షణ అందించడంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఈ సదస్సు నుండి లభించిన అంతర్దృష్టులు, భారతదేశం అంతటా వృద్ధుల సంరక్షణను బలోపేతం చేయడానికి ఆచరణాత్మక విధానాలుగా రూపుదిద్దుకోవాలి' అని అన్నారు.
గౌరవ అతిథిగా విచ్చేసిన డాక్టర్ వి.ఎస్.నటరాజన్ జెరియాట్రిక్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు, ఛైర్మన్, పద్మశ్రీ డాక్టర్ వి.ఎస్.నటరాజన్ మాట్లాడుతూ, 'వృద్ధాప్యాన్ని చాలా తీవ్రంగా పరిగణించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. వృద్ధుల సంరక్షణ అనేది కేవలం వైద్యపరమైన బాధ్యత మాత్రమే కాదు, సామాజిక బాధ్యత కూడా. మన వృద్ధ జనాభా పెరుగుతూ, యువతరం తగ్గిపోతున్నందున, వృద్ధులు గౌరవంగా, స్వతంత్రంగా, నాణ్యమైన జీవితం గడిపేలా చూడటానికి మనం వృద్ధుల సంరక్షణ సేవలను, పునరావాస కేంద్రాలను, మరింత మంది జెరియాట్రిషియన్ల శిక్షణను బలోపేతం చేయాలి' అని అన్నారు.
ఏజ్ వెల్ ఇండియా ద్వారా, కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ విభాగం ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యాన్ని విస్తృత ప్రజారోగ్య ఎజెండాలో చేర్చడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను బలోపేతం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ సదస్సు యొక్క ఇతివృత్తం, 'నివారణ నుండి విధానం వరకు: ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్య వ్యవస్థలను నిర్మించడం' వృద్ధులకు మెరుగైన మద్దతునిచ్చి, వారి జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణను సంస్థాగత ప్రణాళిక మరియు విధానపరమైన చర్యలతో అనుసంధానించాల్సిన అవసరాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
వృద్ధుల ఆరోగ్య సంరక్షణపై చర్చను ప్రోత్సహించడానికి మరియు జనాభా వృద్ధాప్యంతో ముడిపడి ఉన్న ఆరోగ్య సంరక్షణ సవాళ్లు, అవకాశాలకు ప్రతిస్పందించడంలో వైద్య సంస్థల పాత్రను ప్రముఖంగా చూపడానికి, ఎస్ఆర్ఎం మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ & రీసెర్చ్ సెంటర్లో చేపట్టిన ఒక ముఖ్యమైన విద్యాపరమైన కార్యక్రమానికి ఈ ఈవెంట్ నాంది పలుకుతుంది.