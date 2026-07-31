ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్ ఫ్రీ కార్డు ఆవిష్కరణ - చెన్నై నగర వాసులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన ఎస్ఆర్ఎస్ హాస్పిటల్స్.. చెన్నై రామాపురం వాసులకు ప్రత్యేక ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రయోజనాలు కల్పించేందుకు వీలుగా ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్ ఉచిత కార్డును ప్రవేశపెట్టింది. రామాపురంలోని ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ హాస్పిటల్కు ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉండే ప్రజలకు ఇది వర్తించనుంది. ఈ ఉచిత 'ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ కార్డ్' ద్వారా నిపుణులైన వైద్యుల సంప్రదింపులు, నివారణ ఆరోగ్య సేవలు, చికిత్సలో రాయితీలు, అత్యవసర అంబులెన్స్ సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి.
తమ నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమంలో భాగంగా, ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ హాస్పిటల్ 'ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్' పరిధిలో నివసిస్తున్న మొదటి 10,000 మంది నివాసితులకు వైద్య శిబిరం ద్వారా ఉచిత ఆరోగ్య పరీక్షలను అందిస్తుంది. ఈ జోన్ పరిధిలో రామపురం, మనపాక్కం, పోరూర్, ముగలివాక్కం, వలసరవాక్కం, కేకే నగర్, నేశపాక్కం, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని గృహాలకు 10,000 ఉచిత ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ కార్డులను పంపిణీ చేయాలని ఆసుపత్రి యోచిస్తోంది. ఈ ప్రైమ్ జోన్ ద్వారా దీనివల్ల వారికి అధునాతన వైద్య సేవలు త్వరగా అందడం, ప్రత్యేక ఆరోగ్య సదుపాయాలు, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు వంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రముఖ సినీ నేపథ్య గాయకుడు మనో శుక్రవారం ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ హాస్పిటల్ సీఈవో శివ, హెల్త్కేర్ సర్వీసెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెల్వ రామసామి, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (మెడికల్ సర్వీసెస్) డాక్టర్ శ్రీలేఖ వెంకటేశన్, అలాగే స్థానిక నాయకులు, వివిధ నివాసితుల సంక్షేమ సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, ప్రైమ్ జోన్ పరిధిలోని 10,000 మంది నివాసితులకు వైద్య శిబిరం ద్వారా ఉచిత ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించడం. వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించడం, సమాజ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకునేలా ప్రోత్సహించడం ఈ భారీ స్థాయి నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యక్రమం యొక్క లక్ష్యంగా నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.
ఈ ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా, ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ 'ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ కేర్' అనే ప్రత్యేక ప్రివిలేజ్ కార్డును ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కార్డు ద్వారా అనేక ప్రత్యేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి: వివిధ విభాగాలకు చెందిన నిపుణులైన వైద్యులతో పరిమిత సంఖ్యలో ఉచిత సంప్రదింపులు, ఉచిత ఆహార నియమాల (డైట్) సలహాలు, రక్త పరీక్షలపై 20 శాతం రాయితీ, అలాగే బెడ్ ఛార్జీలు మరియు ఫార్మసీ బిల్లులపై 10 శాతం రాయితీ వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. కార్డుదారులు ఆసుపత్రి వారి మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్పై 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' ఆఫర్ ప్రయోజనాన్ని కూడా పొందవచ్చు. వారు ఆసుపత్రికి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివసిస్తుంటే, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉచిత అంబులెన్స్ పికప్ సేవకు కూడా అర్హులు.
ఈ సందర్భంగా శివ మాట్లాడుతూ, “రామపురంలోని ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ హాస్పిటల్లో, నాణ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ అందరికీ అందుబాటులో, సరసమైన ధరలలో, నివారణాత్మకంగా ఉండాలని, మరియు సమాజంతో గాఢంగా అనుసంధానమై ఉండాలని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్ ప్రారంభం మరియు ఉచిత ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ కార్డ్ అందించడం ద్వారా, మేము సేవలు అందిస్తున్న ప్రజలకు నాణ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణను మరింత చేరువ చేస్తున్నాము. ఈ నిబద్ధతను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.
మా నివారణాత్మక ఆరోగ్య సంరక్షణ లక్ష్యంలో ఒక కీలక భాగంగా, ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ జోన్లో నివసిస్తున్న మొదటి 10,000 మంది నివాసితులకు మేము ఉచిత ఆరోగ్య పరీక్షలను అందిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా, ఈ 10,000 మంది ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ కార్డ్ హోల్డర్లు ఉచిత స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్లు, నివారణాత్మక ఆరోగ్య సేవలు, రోగ నిర్ధారణ మరియు చికిత్సలపై డిస్కౌంట్లు, అత్యవసర అంబులెన్స్ సహాయంతో సహా అనేక ప్రత్యేక ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
ఈ చొరవ ద్వారా, కుటుంబాలు నివారణాత్మక సంరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, సకాలంలో వైద్య సహాయం పొందాలని, మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. ప్రపంచ స్థాయి ఆరోగ్య సంరక్షణ అందరికీ అందుబాటులో, సౌకర్యవంతంగా మరియు ప్రతిఒక్కరికీ చేరువలో ఉండేలా చూసుకుంటూనే, సమాజంతో శాశ్వత సంబంధాలను నిర్మించుకోవడమే మా లక్ష్యంమని వివరించారు.
ఎస్ఆర్ఎం ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనేది 300 పడకల క్వాటర్నరీ కేర్ మల్టీ-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి. ఇది వైద్య నైపుణ్యం, అత్యాధునిక సాంకేతికత మరియు రోగి-కేంద్రీకృత సంరక్షణ ద్వారా ప్రపంచ స్థాయి ఆరోగ్య సంరక్షణను అందించడానికి కట్టుబడి ఉంది. దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత అధునాతన ఎంఆర్ఐ సిస్టమ్, అత్యాధునిక ఎండోస్కోపీ సూట్, డా విన్సీ ఎక్స్ఐ రోబోటిక్ సర్జికల్ సిస్టమ్, అధునాతన క్రిటికల్ కేర్ సౌకర్యాలు మరియు 24 గంటల అత్యవసర మరియు ట్రామా సేవలతో కూడిన ఈ ఆసుపత్రి, ఒకే చోట అనేక రకాల స్పెషాలిటీలలో సమగ్రమైన, అధిక-నాణ్యత గల వైద్య సంరక్షణను అందిస్తుంది.