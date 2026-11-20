డాక్టర్ శ్రీవర్మ'స్ వెల్నెస్కు పాలీహెర్బల్ యాంటీ డయాబెటిక్ ఫార్ములా : ఎస్ఆర్ఎంటీ వెల్లడి
సాంప్రదాయ వైద్య పరిశోధనను ప్రయోగశాల నుండి మార్కెట్కు తీసుకువచ్చే దిశగా ఒక అడుగు వేస్తూ, ఎస్ఆర్ఎం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (ఎస్ఆర్ఎంఐఎస్టీ), భారతదేశం అంతటా మధుమేహ నిర్వహణ కోసం తన పేటెంట్ పొందిన బహుళ మూలికల ఫార్ములేషన్ యొక్క తయారీ, మార్కెటింగ్ కొరకు డాక్టర్ శ్రీవర్మ'స్ వెల్నెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో ఒక నాన్-ఎక్స్క్లూజివ్ లైసెన్సింగ్ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం యొక్క జీవితకాల విలువ ₹125 లక్షలు.
స్థానిక గిండీలోని రమడ ప్లాజా బై విండమ్ హోటల్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఈ ఒప్పంద పత్రాలపై సంతకాలుచేశారు. ఎస్ఆర్ఎంఐఎస్టీ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ టి.ఆర్.పారివేందర్ ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించారు. ఎస్ఆర్ఎం ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ సి.ముత్తమిళచెల్వన్, ఎస్ఆర్ఎం ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ ఎస్.పొన్నుస్వామి, డాక్టర్ శ్రీవర్మ వెల్నెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ డాక్టర్ శ్రీవర్మ, డైరెక్టర్ డాక్టర్ హెనోక్ మార్సోలతో పాటు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ఈ ఫార్ములేషన్ను ఎస్ఆర్ఎంఐఎస్టీలోని ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ డీన్ డాక్టర్ సతీష్ కుమార్ మరియు అతని పరిశోధన బృందం అభివృద్ధి చేసింది. ఈ ఫార్ములేషన్ మధుమేహాన్ని నియంత్రించడంలో సహాయపడే మూలికలను మిళితం చేస్తుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడటంతో పాటు, ఇది బలమైన యాంటీఆక్సిడెంట్ చర్యను దర్శిస్తుంది. మూత్రపిండాలు, గుండెను రక్షించడానికి రూపొందించబడింది, తద్వారా మధుమేహం సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
లైసెన్సింగ్ ప్రక్రియను ఎస్ఆర్ఎం టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫీస్ (ఎస్ఆర్ఎం టీటీవో) మొదటి నుండి చివరి వరకు సులభతరం చేసింది. ఇది ఆవిష్కర్తలతో సన్నిహితంగా పనిచేసి, పరిశ్రమ భాగస్వామితో నిబంధనలను చర్చించి, ఒప్పందాన్ని రూపొందించి, అమలు చేసింది. ఇది లైసెన్స్ మైలురాళ్లను కూడా పర్యవేక్షిస్తూ, దాని కాలపరిమితి అంతటా అనుగుణ్యతను నిర్ధారిస్తుంది. ఎస్ఆర్ఎం టీటీవో, టెక్నాలజీ లైసెన్సింగ్, ఆప్షన్ ఒప్పందాలు, పరిశ్రమ-విద్యాసంస్థల సంయుక్త సాంకేతికతల సృష్టి ద్వారా ఆవిష్కరణలను పరిశ్రమకు బదిలీ చేయడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
ఎస్ఆర్ఎంఐఎస్టీ ఇప్పటివరకు 1,171 పేటెంట్లను దాఖలు చేయగా, వాటిలో 1,107 ప్రచురణకు నోచుకున్నాయి. 638 మంజూరు చేయబడ్డాయి. దాఖలు నుండి మంజూరు వరకు మార్పిడి రేటు 75 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉంది. మా మార్పిడి రేటు అన్ని ఐఐటీలు మరియు ఐఐఎస్సీల జాతీయ సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉంది. బలమైన పరిశ్రమ భాగస్వామ్యాలను ఏర్పరచుకోవడం ద్వారా, విద్యార్థులు, పరిశోధకులు ఆలోచన నుండి మార్కెట్ వరకు పూర్తి ప్రయాణాన్ని అనుభవించడానికి వీలు కల్పించే లైవ్ ల్యాబ్లను స్థాపించడం ద్వారా, బదిలీ చేయదగిన సాంకేతికతల శక్తి కేంద్రంగా ఎదగాలని ఈ సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ సందర్భంగా ఎస్ఆర్ఎంఐఎస్టి ఛాన్సలర్ డాక్టర్ టి.ఆర్.పారివేందర్ మాట్లాడుతూ, ''పరిశోధన ప్రయోగశాల నుండి బయటకు వచ్చి, అది సేవ చేయాలనుకున్న ప్రజలను చేరినప్పుడే నిజంగా విజయం సాధిస్తుంది. మన పరిశోధకులు మరియు పారిశ్రామిక భాగస్వాములు ఒకే లక్ష్యం కోసం పనిచేసినప్పుడు ఏమి సాధించవచ్చో ఈ లైసెన్స్ చూపిస్తుంది. ఎస్ఆర్ఎంఐఎస్టీలో, ప్రతి బలమైన పరిశోధన సమాజంలోకి చేరాలని మేము కోరుకుంటున్నాము, భారతీయ వైద్య విధానాలలో మా కృషి దానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ. నేను, డాక్టర్ సతీష్ కుమార్, అతని బృందాన్ని అభినందిస్తున్నాను. ఈ ఒప్పందాన్ని మొదటి నుండి చివరి వరకు నడిపించినందుకు ఎస్ఆర్ఎం టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫీస్కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను'' అని పేర్కొన్నారు.
ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ (ఐఐఐఎస్ఎం) డీన్ అయిన డాక్టర్ సతీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, “మా లక్ష్యం కేవలం ఒక ఫార్ములేషన్ను అభివృద్ధి చేయడమే కాదు, ప్రజల దైనందిన జీవితంలో ఉపయోగపడే దానిని అభివృద్ధి చేయడం. కాలక్రమేణా మధుమేహం మొత్తం శరీరాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, కాబట్టి మేము కేవలం రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడంపైనే కాకుండా, కలిసి పనిచేసే మూలికల సమ్మేళనంపై దృష్టి సారించాము. దీనికి మార్కెట్లో లైసెన్స్ లభించడం మొత్తం ట్రిపుల్ఐఎస్ఎం బృందానికి గర్వకారణం, ప్రతి దశలో మాకు మద్దతు ఇచ్చినందుకు విశ్వవిద్యాలయానికి, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫీస్కు మేము కృతజ్ఞులం అని పేర్కొన్నారు.0
డాక్టర్ శ్రీవర్మస్ వెల్నెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, చైర్మన్ స్పందిస్తూ, 'ఎస్ఆర్ఎం ఐఎస్టీతో భాగస్వామ్యం కావడం, ఇంతటి జాగ్రత్తతో కూడిన పరిశోధన నుండి వెలువడిన ఒక ఫార్ములేషన్ను మాకు అప్పగించినందుకు మేము గౌరవంగా భావిస్తున్నాము. దీని నుండి ప్రయోజనం పొందగల ప్రజలకు దీనిని అందించడం, దీనిని అభివృద్ధి చేయడంలో చూపిన అదే శ్రద్ధ మరియు నాణ్యతతో ఆ పనిని చేయడం ఇప్పుడు మా బాధ్యత. డాక్టర్ టి. ఆర్. పారివేందర్, డాక్టర్ సతీష్ కుమార్, ఎస్ఆర్ఎ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫీస్కు వారి మద్దతుకు మరియు ఈ ఒప్పందం సజావుగా కుదరడానికి సహకరించినందుకు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము, మరియు మేము దీర్ఘకాలిక మరియు ఫలవంతమైన అనుబంధం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాము.”