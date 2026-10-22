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  4. Star Health Urges People in Andhra Pradesh to Seek Timely Preventive Care This Season, Here are health tips
Written By జయ
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (19:48 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలు ఈ సీజన్‌లో సకాలంలో ముందస్తు ఆరోగ్య సంరక్షణ తీసుకోవాలి

Health Preventive Care Tips
Written By: జయ
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (19:54 IST)
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ఈ వర్షాకాలం అనంతర సీజన్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో, ముఖ్యంగా తీర ప్రాంతాలు, ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో మలేరియా, డెంగ్యూ, సీజనల్ జ్వరాలు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి. రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఆగస్టు 30 నాటికి మలేరియా కేసులు 27.9 శాతం పెరిగి 7,895కి చేరుకున్నాయి. ముఖ్యంగా అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, విజయనగరం జిల్లాలలో ఈ కేసులు అధికంగా నమోదయ్యాయి. అలాగే రాష్ట్రంలో 1,475 డెంగ్యూ కేసులు నమోదయ్యాయి. రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో బర్డ్ ఫ్లూ కూడా ఆందోళన కలిగిస్తుండటంతో, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
 
చాలావరకు సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రాథమిక లక్షణాలు ఒకేలా ఉండటం వల్ల, స్వయంగా మందులు వాడటం కంటే సకాలంలో వైద్యులను సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ నేపథ్యంలో, భారతదేశంలోని ప్రముఖ స్టాండలోన్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలలో ఒకరైన స్టార్ హెల్త్ అండ్ అలైడ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, కుటుంబాలు నివారణకు ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ప్రోత్సహిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వర్చువల్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్లు, గైడెడ్ కేర్ సపోర్ట్, హోమ్ హెల్త్ కేర్ సేవలను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది.
 
వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఇంటి వద్దే చికిత్స
స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ డేటా ప్రకారం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఇంటి వద్దే చికిత్స తీసుకునే వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అర్హులైన పాలసీదారుల మధ్య హోమ్ హెల్త్ కేర్ (ఇంటి వద్దే వైద్య సేవలు) వినియోగం, గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 2026 ఏప్రిల్ నుండి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో 4.2 రెట్లకు పైగా పెరిగింది. అంతకుముందు సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఇది మూడు రెట్లు పెరగగా, రెండేళ్లలో మొత్తం వృద్ధి 12 రెట్లకు పైగా చేరుకుంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, గుంటూరు, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, కడప, ప్రకాశం(దర్శి), గుడివాడ, నరసరావుపేట, నర్సాపురం మరియు అనంతపురం వంటి ప్రధాన ప్రాంతాలలో ఈ సేవల వినియోగం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.
 
ఆరోగ్యకరమైన సీజన్ కోసం సులభమైన మార్గాలు:
దోమల సంతతిని అరికట్టండి: రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ చేపడుతున్న వారంవారీ 'ఫ్రైడే డ్రై డే' నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇంటి చుట్టూ నిల్వ ఉన్న నీటిని ఎప్పటికప్పుడు తొలగించండి.
 
దోమల బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడండి: దోమతెరలు, దోమల నివారణ మందులను ఉపయోగించండి. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో పూర్తి చేతుల నిండా దుస్తులు ధరించండి.
 
జ్వరంతో పాటు చలి, తీవ్రమైన తలనొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు లేదా కీళ్ల నొప్పులు ఉంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించండి. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, పిల్లలు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒకవేళ శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, తీవ్రమైన జ్వరం, రక్తస్రావం లేదా డీహైడ్రేషన్ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే తక్షణ వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి.
 
ఈ సలహాపై స్పందిస్తూ స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ బిజినెస్ హెడ్, శ్రీనివాస్ కేబీబీ మాట్లాడుతూ, నివారణ అనేది ఆరోగ్య సంరక్షణలో అత్యంత సరళమైన, ప్రభావవంతమైన మార్గం. మలేరియా, డెంగ్యూ, కాలానుగుణ ఫ్లూ, వైరల్ జ్వరాల ప్రాథమిక దశలో లక్షణాలు ఒకేలా కనిపిస్తాయి. వీటి మధ్య తేడాను కేవలం వైద్యులు మాత్రమే గుర్తించగలరు. కాబట్టి, సమస్యానంతరం వాటంతట అవే తగ్గుతాయని వేచి చూడటం కుటుంబాలు చేసే ఖరీదైన పొరపాటు అవుతుంది. ఏప్రిల్ నుండి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో మా ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్ల మధ్య హోమ్ హెల్త్ కేర్ వినియోగం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 4.2 రెట్లకు పైగా పెరిగింది. పరిస్థితి అనుకూలించినప్పుడు కుటుంబాలు ఇంటి వద్దే వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందడానికి ఎక్కువ  ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయని ఇది నిరూపిస్తోంది. 'టాక్ టు స్టార్', వర్చువల్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్లు మరియు హోమ్ హెల్త్ కేర్ సేవలతో మా పాలసీదారులు కేవలం ఒక్క ఫోన్ కాల్ దూరంలోనే సరైన వైద్య సేవలను పొందవచ్చు అని తెలిపారు.
 
మూడు సేవలు, ప్రత్యేక వెసులుబాట్లు:
పాలసీదారుల కోసం అపరిమిత టెలికన్సల్టేషన్లు: లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే ప్రారంభ దశలోనే వైద్య సలహా పొందడానికి పాలసీ కాలవ్యవధిలో ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
 
పాలసీదారుల కోసం 'టాక్ టు స్టార్': కేర్ పాత్‌వేలు, క్యాష్‌లెస్ ప్రక్రియలు, నెట్‌వర్క్ ఆసుపత్రులపై మార్గదర్శకత్వం పొందడానికి ఫోన్ నంబర్‌కు కాల్ చేసి, హోమ్ హెల్త్ కేర్ కోసం '1' నొక్కండి లేదా ప్లాన్డ్ హాస్పిటలైజేషన్ కోసం '2' నొక్కండి.
 
క్యాష్‌లెస్ హోమ్ హెల్త్ కేర్: ఇంటి వద్దే చికిత్స పొందేందుకు అర్హులైన పాలసీదారుల కోసం, పాలసీ నిబంధనలకు లోబడి నర్సింగ్ కేర్, రక్త పరీక్షలు, పర్యవేక్షణ, ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ మరియు ఇంజెక్షన్లతో సహా డాక్టర్ సూచించిన చికిత్సను స్టార్ హెల్త్ సులభతరం చేస్తుంది.
 
సాధారణ ప్రజల కోసం ఉచిత వర్చువల్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్:
స్టార్ హెల్త్ పాలసీదారులు కాని సాధారణ ప్రజలు కూడా స్టార్ హెల్త్ కస్టమర్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, ప్రాథమిక వివరాలతో సైన్ అప్ అయి మెను నుండి 'టెలిమెడిసిన్' ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవడం ద్వారా 24/7 ఉచిత వర్చువల్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్‌ను పొందవచ్చు.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు, ముఖ్యంగా వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాలు తమ పరిసర ప్రాంతాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలని, దోమతెరలను ఉపయోగించాలని మరియు సొంతంగా మందులు వాడకుండా దీర్ఘకాలిక జ్వరాలకు వైద్య సలహా తీసుకోవాలని స్టార్ హెల్త్ కోరుతోంది.
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జయ
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