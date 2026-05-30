తిరుపతిలో క్యాన్సర్ విజృంభణను అడ్డుకోవడం: సంరక్షణ చర్యలను విస్తరిస్తోన్న ఎస్విఐసిసిఎఆర్
తిరుపతి: గత మూడేళ్లుగా, తిరుపతి ప్రాంతం ఒక ఆందోళనకరమైన ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని చూస్తోంది. ఇక్కడ కొత్తగా నమోదవుతున్న క్యాన్సర్ కేసులలో 175% పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 2022 చివరి నాటికి 2,556గా ఉన్న నమోదిత కేసులు, 2025 చివరి నాటికి 7,000కు పైగా పెరగడంతో, క్యాన్సర్ భారం ఇక్కడి కుటుంబాలపై గతంలో కంటే తీవ్రంగా పడుతోంది.
ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గుట్కా, పొగాకు నమలడం. ఆకలి, అలసటను తట్టుకోవడానికి దీనిని పొలాల్లో, దుకాణాల్లో అతి సాధారణముగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడి వారి జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైపోయినట్లుగా ఈ అలవాటు మారిపోయింది. ఈ కారణం చేత నోటిలో నొప్పి లేని తెల్లటి మచ్చ వంటి ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలను పట్టించుకోకపోవటం లేదు. మింగడం బాధాకరంగా మారే వరకు లేదా గొంతు బొంగురుపోయే వరకు లక్షణాలను విస్మరించి, వ్యాధి ముదిరిన దశకు హాస్పిటల్కు చేరుకుంటున్నారు.
పెరుగుతున్న ఈ సంక్షోభంపై టాటా ట్రస్ట్స్ మద్దతుతో నడుస్తున్న టాటా క్యాన్సర్ కేర్ ఫౌండేషన్ యొక్క విభాగమైన ఎస్విఐసిసిఎఆర్(SVICCAR) మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ప్రశాంత్ మాట్లాడుతూ, తిరుపతి, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో క్యాన్సర్ భారం పెరుగుతోందని గణాంకాలు స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి. 2023 నుండి రిజిస్ట్రేషన్లలో 60% పెరుగుదల తీవ్రమైన విషయమే అయినప్పటికీ, ఇది ఈ వ్యాధి పట్ల పెరిగిన అవగాహనను, సకాలంలో వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకతను ప్రజలు గుర్తిస్తున్నారని కూడా వెల్లడిస్తుంది.
రోగులు సుదూర నగరాలకు ప్రయాణించాల్సిన అవసరం లేకుండా, ప్రపంచ స్థాయి, నిరూపిత-ఆధారిత క్యాన్సర్ సంరక్షణను తిరుపతిలో అందించడమే మా లక్ష్యం. మా విస్తృతమైన కమ్యూనిటీ కార్యక్రమాల ద్వారా, మేము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ను క్షేత్రస్థాయికి చురుకుగా తీసుకువెళ్తున్నాము, పొగాకు వల్ల కలిగే ప్రమాదాల గురించి సమాజంలో అవగాహన కల్పిస్తున్నాము. వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తించడానికి స్థానిక వైద్యులను, ఫ్రంట్లైన్ ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు తగిన శిక్షణ అందించటం ద్వారా శక్తివంతం చేస్తున్నాము అని అన్నారు.
అదృష్టవశాత్తూ, తిరుపతిలోనే ఈ అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సా కేంద్రం ఉండటం వల్ల రోగుల జీవితాలు మెరుగుపడుతున్నాయి. ప్రాణరక్షణ కోసం సుదూర మెట్రో నగరాలకు ప్రయాణించాల్సిన అవసరమిప్పుడు లేదు. ఎస్విఐసిసిఎఆర్లో, కీమోథెరపీ నుండి అధునాతన రేడియేషన్ థెరపీ, ప్రత్యేక నొప్పి నివారణ వరకు అన్ని సేవలనూ నిపుణులు అందిస్తున్నారు. ఎస్విఐసిసిఎఆర్లో తల, మెడ క్యాన్సర్ల కోసం సంక్లిష్టమైన, ప్రాణరక్షక శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకుంటున్న రోగుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 22-23లో కేవలం 33గా ఉన్న ఈ సంఖ్య, ఆర్థిక సంవత్సరం 25-26 నాటికి 697కి చేరింది.
ఈ వ్యాధిని తొలిదశలోనే గుర్తించటానికి, ఈ సంస్థ ఒక ప్రత్యేక పొగాకు విరమణ క్లినిక్ను ప్రారంభిస్తోంది. ఇది స్థానికులు తమ వ్యసనాన్ని క్యాన్సర్గా మారకముందే వదిలించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఎస్విఐసిసిఎఆర్ ప్రతి నెలా 4 నుండి 5 అవగాహన సదస్సులతో 20 అవుట్రీచ్ కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహిస్తోంది. 2020 సంవత్సరం నుండి ఎస్విఐసిసిఎఆర్ అవుట్రీచ్ బృందాలు ఈ ప్రాంతంలో నోటి, రొమ్ము, గర్భాశయ క్యాన్సర్ల కోసం 1,43,567 మందికి స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు నిర్వహించాయి. వారు పొగాకు ప్రమాదాల గురించి ప్రజలను హెచ్చరించడానికి క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తూనే, క్యాన్సర్ యొక్క ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలను గుర్తించడానికి వేలాది మంది స్థానిక ఆరోగ్య కార్యకర్తలు మరియు వైద్యులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
ప్రమాదాలు ఎక్కడ మొదలవుతాయో గుర్తించి అందుకు తగినట్లుగా చర్యలు తీసుకుంటుంది ఎస్విఐసిసిఎఆర్. పిల్లలు చిన్న వయసులోనే ఈ అలవాటును అలవర్చుకోకుండా కాపాడటానికి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక తరగతులను నిర్వహించటంతో పాటుగా స్థానిక ఆటో-రిక్షా యూనియన్లతో కలిసి లక్షిత అవగాహన కార్యక్రమాలను కూడా సంస్థ బృందాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. అంతిమంగా, సమాజాన్ని రక్షించడం అనేది రెండు సాధారణ విషయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వైద్యులు, నాణ్యమైన వైద్య సంరక్షణ అందుబాటులో ఉంచటం, రోజువారీ జీవితంలో ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు చేసుకోవడం. ఎస్విఐసిసిఎఆర్ వంటి సంస్థల ద్వారా స్థానిక కుటుంబాలకు సంరక్షణ విస్తరిస్తూనే ఉంది. పొగాకు వల్ల కలిగే ప్రమాదాలు తీవ్రరూపం దాల్చక ముందే వాటిని గుర్తించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి రక్షణ ఇంట్లోనే మొదలవుతుంది. ముందస్తుగా గుర్తించడం, బలమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ మద్దతుతో, కోలుకునే మార్గం గతంలో కంటే మరింత సులువుగా, ఆశాజనకంగా నిలిచింది.
బాల్క సుమన్పై నాన్ బెయిలబుల్ కేసు : అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

భారత రాష్ట్ర సమితి నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్కు వ్యతిరేకంగా నాన్ బెయిలబుల్ అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ అయింది. దీంతో ఆయనును తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని తెలంగాణ భవన్లో ఉన్నట్టు సమాచారం రావడంతో అక్కడకు చేరుకున్న నాంపల్లి పోలీసులు... బాల్క సుమన్ను అదుపులోకి తీసుకుని ఠాణాకు తరలించారు.
తన భార్య ఆమె ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడపడాన్ని కట్టుకున్న భర్త చూసి షాక్ తిన్నాడు. ఆమెను నిలదీశాడు. అందుకు ఆమె ఎంతమాత్రమూ పశ్చాత్తాపం చెందకుండా... మా ఇద్దర్నీ కలిసి వుండటం చూసావు కదా, నీతో కలిసి కాపురం చేయడం నాకిష్టం లేదు. నేను నా ప్రియుడితోనే వుంటాను అని పదేళ్ల కొడుకుని, భర్తను వదిలేసి వచ్చిన భార్య అలా సమాధానం చెప్పింది. దీనితో భర్త తన భార్య కోసం తను ఎంత కష్టపడిన విషయాన్ని పోలీసులకు వెల్లడించాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బీహారు రాష్ట్రంలో హాజీపూర్లో అమన్ కుమార్, గుంజన్ కుమారి నివాసం వుంటున్నారు.
ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని భువనేశ్వర్లో ఘోర ప్రమాదం నుంచి తండ్రి కుమార్తె తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న కారును ఓ ట్రక్కు ఢీకొట్టింది. ఢీకొట్టిన తర్వాత ఆ కారును ట్రక్కు కొంతదూరం మేరకు ఈడ్చుకెళ్లింది. పలాసునీ బ్రిడ్జ్పై ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఓ పెద్దపులి స్థానికులను హడలెత్తిస్తోంది. గత నాలుగు నెలలుగా ఈ పెద్ద పులి సంచారం ఉన్నట్టు నిర్ధారించుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు ఆ పులి జాడను తెలుసుకునేందుకు ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ దాన్ని బంధించలేకపోతున్నారు. దీంతో ఈ పులి ఏ క్షణంలో దాడి చేస్తోందన్న భయంతో ప్రజలు వణికిపోతున్నారు.
శరణ్య-సుధీక్ష సమర్పణలో స్కంద ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ‘మన డాక్టర్ బాబే’ అనే సినిమాని కృతాక్షి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీతో శ్రీ స్కంద హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ సినిమాకి చలపతి కుమార్ పువ్వల స్కోరీ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు టీజర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు వీఎన్ ఆదిత్య ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా "కలర్ ఫొటో", "బేబి" వంటి కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీస్ ప్రేక్షకులకు అందించిన మేకర్స్ ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ". ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.
ధర్మ మహేష్ హీరోగా కిరణ్ తిరుమలశెట్టి దర్శకత్వంలో ఎవరెస్ట్ సినిమాస్, స్మార్ట్ స్ర్కీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై బసవరాజు శ్రీనివాస్, ఇస్మాయిల్ షేక్, బసవరాజు లహరిధర్ నిర్మించిన చిత్రం ‘డ్రింకర్ సాయి’. “బ్రాండ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ బాయ్స్” అనే ట్యాగ్లైన్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలై యూత్, మాస్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుని పాజిటివ్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది.
దిగ్గజ దర్శకుడు దాసరి నారాయణరావు సమాధి దుస్థితిపై కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరలవుతున్నాయి. ఓ నెటిజన్ షేర్ చేసిన వీడియోకు మంచు మనోజ్ స్పందించారు. శనివారం నేరుగా ఆ సమాధి వద్దకు వెళ్లి దాన్ని శుభ్రం చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అన్న మాట ప్రకారం శనివారం తన టీమ్తో కలిసి సమాధి వద్దకు చేరుకున్న ఆయన.. ఆ ప్రాంగణంలో ఉన్న చెత్తా చెదారాన్ని స్వయంగా తొలగించారు.