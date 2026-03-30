అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్కేర్ ప్రొవైడర్స్-తమిళనాడు చాప్టర్ భాగస్వామ్యం
తమిళనాడు అంతటా ఆరోగ్య సంరక్షణ సరఫరా వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో అఫర్డ్ప్లాన్ మరియు అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్కేర్ ప్రొవైడర్స్ (ఇండియా)- తమిళనాడు చాప్టర్(AHPI-TN) ఈరోజు ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించాయి. ఒక అధికారిక అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ద్వారా, AHPI-TN సభ్యులు అఫర్డ్ప్లాన్ యొక్క ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్లాట్ఫారమ్ అయిన ప్రొకాలిక్స్(Procalyx) యాక్సెస్ను పొందుతారు. ఫార్మాస్యూటికల్ మరియు వైద్య పరికరాల రంగాలలో వస్తువులు, వాటి ధరలను పారదర్శకంగా కనుగొనడానికి ఈ ప్లాట్ఫారమ్ రూపొందించబడింది.
హెల్త్కేర్ పరిశ్రమ సాంప్రదాయకంగా అసంఘటిత ప్రొక్యూర్మెంట్ డేటాతో(కొనుగోలు సమాచార లోపంతో) సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. దీనివల్ల ఒకేరకమైన ఫార్మా ఉత్పత్తులు, వైద్య పరికరాల ధరలలో ఆసుపత్రులకు తరచుగా వ్యత్యాసాలు ఎదురవుతున్నాయి. అఫర్డ్ప్లాన్ Procalyx అనుసంధానం ద్వారా AHPI-TN సభ్య ఆసుపత్రులకు ఉత్పత్తులు, మార్కెట్ ధరలను అంచనా వేయడానికి ఒక ప్రామాణికమైన ఫ్రేమ్వర్క్ లభిస్తుంది. తద్వారా వారు మరింత అవగాహనతో కూడిన కొనుగోలు నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. ఈ పారదర్శకత కారణంగా, ఆసుపత్రి యజమానులు వైద్య సేవల నాణ్యతలో ఏమాత్రం రాజీ పడకుండానే తమ ప్రొక్యూర్మెంట్ బడ్జెట్లను సమర్థవంతంగా వినియోగించగలుగుతారు.
ఈ ఒప్పందం(MOU) ప్రాధాన్యతతో కూడిన యాక్సెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ను వివరిస్తుంది. అంకితమైన మద్దతుతో AHPI-TN సభ్య ఆసుపత్రులు ఈ డిజిటల్ టూల్స్ను తమ రోజువారీ కార్యకలాపాలలోకి సజావుగా చేర్చుకునేలా ఇది నిర్ధారిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం, సమాచార అసమానతలను తొలగించి డేటా-ఆధారిత నిర్ణయాల వైపు అడుగులు వేయడం. అఫర్డ్ప్లాన్ Procalyxను ఉపయోగించడం ద్వారా, ఆసుపత్రులు ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఇతర వినియోగ వస్తువుల మార్కెట్ ధరలను రియల్-టైమ్లో సరిచూసుకోవచ్చు. సప్లై చైన్లో తీసుకువస్తున్న ఈ నిర్మాణాత్మక మార్పు, హెల్త్కేర్ ప్రొవైడర్ల దీర్ఘకాలిక కార్యాచరణ స్థిరత్వానికి అవసరమైన ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు.
అఫర్డ్ప్లాన్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు శ్రీ ఆనంద్ నెవేటియా మాట్లాడుతూ, ఒక అసోసియేషన్గా, మా సభ్య ఆసుపత్రుల ఉమ్మడి స్థిరత్వంపైనే మా ప్రధాన దృష్టి ఉంటుంది. ఆసుపత్రి యాజమాన్యాలకు అధిక ప్రొక్యూర్మెంట్ ఖర్చులు, సప్లై చైన్లో పారదర్శకత లోపించడం అనేవి ఇప్పటికీ ప్రధాన సవాళ్లుగా మిగిలిపోయాయి. అఫర్డ్ప్లాన్తో కుదిరిన ఈ ఒప్పందం ద్వారా, మా సభ్యులు తమ ఖర్చులను ఆడిట్ చేసుకోవడానికి, సరసమైన మార్కెట్ ధరకు వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారో లేదో నిర్ధారించుకోవడానికి ఒక ఆచరణాత్మక సాధనం లభించింది. అంతిమంగా ఇది మా ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థల ఆర్థిక మనుగడకు ఎంతో తోడ్పడుతుంది అని అన్నారు.
AHPI తమిళనాడు చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ సతీష్ దేవదాస్ మాట్లాడుతూ, పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య, అఫర్డ్ప్లాన్ అందిస్తున్న ఈ పరిష్కారం మా సభ్య ఆసుపత్రులకు ఎంతో సకాలంలో అవసరమైన మద్దతును ఇస్తుంది. ఈ సహకారం ఆర్థిక పారదర్శకతను పెంచడమే కాకుండా, సేవల నాణ్యతలో ఎలాంటి రాజీ పడకుండా ఆసుపత్రులు తమ వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది AHPI-TN యొక్క ప్రధాన ప్రాధాన్యత అని పేర్కొన్నారు.
AHPI తమిళనాడు చాప్టర్ సెక్రటరీ శ్రీ అడెల్ జె. మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలోని హెల్త్కేర్ సప్లై చైన్లలో రియల్-టైమ్ ధరల ప్రమాణాలపై పారదర్శకత చాలా కాలంగా లోపించింది. ఈ పరిస్థితిని మార్చడానికే Procalyx రూపొందించబడింది. ఇది తాము చెల్లిస్తున్న ధరకు మరియు వాస్తవ మార్కెట్లో ఉన్న ధరకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఆసుపత్రులకు డేటా ఆధారంగా స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. AHPI-TN సభ్యులకు ఇది మరింత స్మార్ట్ కొనుగోలు ప్రక్రియలకు మరియు కచ్చితమైన ఖర్చు నియంత్రణకు నేరుగా ఉపయోగపడుతుంది అని వివరించారు.
అఫర్డ్ప్లాన్ సప్లై చైన్ హెడ్ డాక్టర్ విక్కీ కొఠారి మాట్లాడుతూ, మాన్యువల్ కొనుగోలు ప్రక్రియ వల్ల తలెత్తే అదనపు నిర్వహణ భారాలను పరిష్కరించడానికి ఈ చొరవ రూపొందించబడింది. ఇది ఆసుపత్రి నిర్వాహకులు అత్యవసర సామాగ్రి సేకరణను ఒక ధృవీకరించబడిన డిజిటల్ వాతావరణం ద్వారా మరింత వేగవంతంగా, సులభంగా చేయడానికి అనుమతిస్తుంది అని తెలిపారు.