సోమవారం, 30 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : సోమవారం, 30 మార్చి 2026 (15:59 IST)

అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్-తమిళనాడు చాప్టర్ భాగస్వామ్యం

తమిళనాడు అంతటా ఆరోగ్య సంరక్షణ సరఫరా వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో అఫర్డ్‌ప్లాన్ మరియు అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్ (ఇండియా)- తమిళనాడు చాప్టర్(AHPI-TN) ఈరోజు ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించాయి. ఒక అధికారిక అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ద్వారా, AHPI-TN సభ్యులు అఫర్డ్‌ప్లాన్ యొక్క ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన ప్రొకాలిక్స్(Procalyx) యాక్సెస్‌ను పొందుతారు. ఫార్మాస్యూటికల్ మరియు వైద్య పరికరాల రంగాలలో వస్తువులు, వాటి ధరలను పారదర్శకంగా కనుగొనడానికి ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ రూపొందించబడింది.
 
హెల్త్‌కేర్ పరిశ్రమ సాంప్రదాయకంగా అసంఘటిత ప్రొక్యూర్‌మెంట్ డేటాతో(కొనుగోలు సమాచార లోపంతో) సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. దీనివల్ల ఒకేరకమైన ఫార్మా ఉత్పత్తులు, వైద్య పరికరాల ధరలలో ఆసుపత్రులకు తరచుగా వ్యత్యాసాలు ఎదురవుతున్నాయి. అఫర్డ్‌ప్లాన్ Procalyx అనుసంధానం ద్వారా AHPI-TN సభ్య ఆసుపత్రులకు ఉత్పత్తులు, మార్కెట్ ధరలను అంచనా వేయడానికి ఒక ప్రామాణికమైన ఫ్రేమ్‌వర్క్ లభిస్తుంది. తద్వారా వారు మరింత అవగాహనతో కూడిన కొనుగోలు నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. ఈ పారదర్శకత కారణంగా, ఆసుపత్రి యజమానులు వైద్య సేవల నాణ్యతలో ఏమాత్రం రాజీ పడకుండానే తమ ప్రొక్యూర్‌మెంట్ బడ్జెట్‌లను సమర్థవంతంగా వినియోగించగలుగుతారు.
 
ఈ ఒప్పందం(MOU) ప్రాధాన్యతతో కూడిన యాక్సెస్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను వివరిస్తుంది. అంకితమైన మద్దతుతో AHPI-TN సభ్య ఆసుపత్రులు ఈ డిజిటల్ టూల్స్‌ను తమ రోజువారీ కార్యకలాపాలలోకి సజావుగా చేర్చుకునేలా ఇది నిర్ధారిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం, సమాచార అసమానతలను తొలగించి డేటా-ఆధారిత నిర్ణయాల వైపు అడుగులు వేయడం. అఫర్డ్‌ప్లాన్ Procalyxను ఉపయోగించడం ద్వారా, ఆసుపత్రులు ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఇతర వినియోగ వస్తువుల మార్కెట్ ధరలను రియల్-టైమ్‌లో సరిచూసుకోవచ్చు. సప్లై చైన్‌లో తీసుకువస్తున్న ఈ నిర్మాణాత్మక మార్పు, హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్ల దీర్ఘకాలిక కార్యాచరణ స్థిరత్వానికి అవసరమైన ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు.
 
అఫర్డ్‌ప్లాన్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు శ్రీ ఆనంద్ నెవేటియా మాట్లాడుతూ, ఒక అసోసియేషన్‌గా, మా సభ్య ఆసుపత్రుల ఉమ్మడి స్థిరత్వంపైనే మా ప్రధాన దృష్టి ఉంటుంది. ఆసుపత్రి యాజమాన్యాలకు అధిక ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఖర్చులు, సప్లై చైన్‌లో పారదర్శకత లోపించడం అనేవి ఇప్పటికీ ప్రధాన సవాళ్లుగా మిగిలిపోయాయి. అఫర్డ్‌ప్లాన్‌తో కుదిరిన ఈ ఒప్పందం ద్వారా, మా సభ్యులు తమ ఖర్చులను ఆడిట్ చేసుకోవడానికి, సరసమైన మార్కెట్ ధరకు వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారో లేదో నిర్ధారించుకోవడానికి ఒక ఆచరణాత్మక సాధనం లభించింది. అంతిమంగా ఇది మా ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థల ఆర్థిక మనుగడకు ఎంతో తోడ్పడుతుంది అని అన్నారు.
 
AHPI తమిళనాడు చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ సతీష్ దేవదాస్ మాట్లాడుతూ, పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య, అఫర్డ్‌ప్లాన్ అందిస్తున్న ఈ పరిష్కారం మా సభ్య ఆసుపత్రులకు ఎంతో సకాలంలో అవసరమైన మద్దతును ఇస్తుంది. ఈ సహకారం ఆర్థిక పారదర్శకతను పెంచడమే కాకుండా, సేవల నాణ్యతలో ఎలాంటి రాజీ పడకుండా ఆసుపత్రులు తమ వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది AHPI-TN యొక్క ప్రధాన ప్రాధాన్యత అని పేర్కొన్నారు.
 
AHPI తమిళనాడు చాప్టర్ సెక్రటరీ శ్రీ అడెల్ జె. మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలోని హెల్త్‌కేర్ సప్లై చైన్‌లలో రియల్-టైమ్ ధరల ప్రమాణాలపై పారదర్శకత చాలా కాలంగా లోపించింది. ఈ పరిస్థితిని మార్చడానికే Procalyx రూపొందించబడింది. ఇది తాము చెల్లిస్తున్న ధరకు మరియు వాస్తవ మార్కెట్‌లో ఉన్న ధరకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఆసుపత్రులకు డేటా ఆధారంగా స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. AHPI-TN సభ్యులకు ఇది మరింత స్మార్ట్ కొనుగోలు ప్రక్రియలకు మరియు కచ్చితమైన ఖర్చు నియంత్రణకు నేరుగా ఉపయోగపడుతుంది అని వివరించారు.
 
అఫర్డ్‌ప్లాన్ సప్లై చైన్ హెడ్ డాక్టర్ విక్కీ కొఠారి మాట్లాడుతూ, మాన్యువల్ కొనుగోలు ప్రక్రియ వల్ల తలెత్తే అదనపు నిర్వహణ భారాలను పరిష్కరించడానికి ఈ చొరవ రూపొందించబడింది. ఇది ఆసుపత్రి నిర్వాహకులు అత్యవసర సామాగ్రి సేకరణను ఒక ధృవీకరించబడిన డిజిటల్ వాతావరణం ద్వారా మరింత వేగవంతంగా, సులభంగా చేయడానికి అనుమతిస్తుంది అని తెలిపారు.

అనకాపల్లిలో ఏసీ పేలి వ్యక్తి మృతి, ఏసీలు ఎందుకు పేలతాయి? కారణాలుఅనకాపల్లి లక్ష్మీదేవిపేటలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. రేబాక రామారావు అనే విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇంట్లో ఏసీ పేలి అతడు మృత్యువాత పడ్డాడు. మిగిలిన కుటుంబసభ్యులు తృటిలో తప్పించుకున్నారు. అసలు ఎండాకాలంలో ఏసీలు బాంబుల్లా ఎందుకు పేలతాయి? దీని వెనుక ఉన్న ప్రధాన సాంకేతిక కారణాలు, మనం చేయకూడని పొరపాట్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఏసీల్లో వాడే గ్యాస్, ముఖ్యంగా పాత మోడల్స్‌లో వాడే R-22 లేదా కొత్త వాటిలో వాడే R-32 గ్యాస్ చాలా ప్రమాదకరమైనవి.

ప్రియురాలి మొండెం ఫ్రిడ్జిలో... తలను తీసుకెళ్లి నిప్పు పెట్టాడు...విశాఖపట్టణంలో వెలుగు చూసిన మౌనిక హత్య కేసులో మరో విషయం బైటపడింది. మౌనిక తనకు డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయమైందని నిందితుడు పోలీసులకు తెలిపాడు. తొలుత ఆమెకి రూ. 3.50 లక్షలు ఇచ్చాననీ, ఐతే ఆ తర్వాత కూడా డబ్బు కావాలంటూ వేధించడంతో చంపేసినట్లు నిందితుడు రవీంద్ర చెప్పినట్లు సమాచారం. విశాఖపట్టణంలోని ఎల్వీ నగరులో విజయనగరం రాజాంకు చెందిన 35 ఏళ్ల రవీంద్ర నేవీలో టెక్నీషియన్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఇతడికి కొన్ని నెలల క్రితం పెళ్లయ్యింది. ఐతే అంతకుముందే మౌనిక అనే యువతితో సన్నిహిత సంబంధం వుంది.

సీట్లు లేవని రైలు డోరు వద్ద వేలాడుతూ ప్రయాణం, కిందపడకుండా టవల్‌తో కట్టేసుకున్నారుదేశంలో ఎన్ని రైళ్లు వేసినా ప్రయాణికుల రద్దీ మాత్రం తగ్గటం లేదు. ఏ రైలు బండి చూసినా కిటకిటలాడుతూనే వుంటున్నాయి. దీనికితోడు రైలులో వుండే జనరల్ బోగీల సంఖ్య నామమాత్రంగా వుండటంతో సామాన్య ప్రయాణికుల పరిస్థితి హీనంగా వుంటోంది. జనరల్ బోగీల్లో కూర్చోవడం అటుంచి కనీసం నిలబడటానికి కూడా ఖాళీ దొరకడంలేదు. దీనితో పలువురు ప్రయాణికులు ప్రమాదకర రీతిలో ప్రయాణిస్తున్నారు. తాజాగా ఓ రైలు బోగీకి వుండే ఫుట్ బోర్డుపై నిలబడి కింద జారిపడకుండా వుండేందుకు టవల్ కట్టుకుని ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రయాణం సాగించారు. పక్క స్టేషనులో ఈ వ్యక్తుల్ని గమనించిన రైల్వే పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

మాతంగి పూనకంలో అమ్మవారు, కల్లు తాగి భక్తులపై ఉమ్మేస్తుంది, వీడియోవేసవి కాలం రాగానే అంటువ్యాధులు ప్రబలుతుంటాయి. ఆటలమ్మ, చికెన్ పాక్స్ ఇత్యాది వైరల్ వ్యాధులు వస్తుంటాయి. ఇలాంటివి రాకుండా వుండేందుకు పూర్వకాలం నుంచి శక్తిస్వరూపిణి అయిన దుర్గమ్మ జాతరలు, గ్రామ దేవతల జాతరలు చేస్తూ వస్తున్నారు. జాతరలో మాతంగి (అమ్మవారు) పూనకంలో ఉన్నప్పుడు కల్లు తాగి భక్తులపై ఉమ్మేయడం అనేది తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా జాతరలు (బోనాలు, ఎల్లమ్మ జాతర వంటివి) జరిగినప్పుడు కనిపించే ఒక విభిన్నమైన జానపద ఆచారం.

విశాఖలో దారుణం: ప్రియురాలిని ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టాడువివాహేతర సంబంధాలు దారుణ ఘటనలకు దారితీస్తున్నాయి. ఒకరికొకరు ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. తాజాగా విశాఖపట్టణంలో దారుణం చోటుచేసుకున్నది. తన మాజీ ప్రియురాలిని ఇంటికి పిలిపించి కిరాతకంగా హత్య చేసి ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్ లో పెట్టాడో వ్యక్తి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. విశాఖపట్టణంలోని ఎల్వీ నగరులో విజయనగరం రాజాంకు చెందిన 35 ఏళ్ల రవీంద్ర నేవీలో టెక్నీషియన్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఇతడికి కొన్ని నెలల క్రితం పెళ్లయ్యింది. ఐతే అంతకుముందే మౌనిక అనే యువతితో సన్నిహిత సంబంధం వుంది. భార్యను పుట్టింటికి పంపించిన రవీంద్ర తన మాజీ ప్రియురాలు మౌనికను ఇంటికి పిలిచాడు.

Watch More Videos

Salman Khan: సల్మాన్ ఖాన్, వంశీ పైడిపల్లి, దిల్ రాజు కాంబినేషన్ లో చిత్రం ప్రకటనబాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ తన తదుపరి పెద్ద సినిమా ప్రాజెక్ట్‌పైన పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. 'మాతృభూమి: మై వార్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్' షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్న ఆయన, తాజాగా తన కొత్త సినిమాను ప్రకటించారు. ఇది యాక్షన్-థ్రిల్లర్ మూవీగా ఉండగా, దీనికి వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. దర్శకుడితో తీసుకున్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ, ఈ సినిమా ఇంకా టైటిల్ నిర్ణయించలేదని తెలిపారు. ఈ చిత్రం 2027 ఈద్ సందర్భంగా విడుదల కావచ్చని సమాచారం. ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో నిర్మించబడుతుందని, 2026 ఏప్రిల్‌లో షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు.

Hema: ఆ టైంలో మా ఇంటికి పనిమనిషి కూడా రానంది : హేమ ఆవేదనగతంలో బెంగుళూరులో జరిగిన డ్రగ్స్ కేసులో నటి హేమ వుందని కొన్ని మీడియా సంస్థలు, సోషల్ మీడియా ప్రచారం చేయడంతో తాను తీవ్రంగా మానసికంగా క్రుంగిపోయాననీ, తన తప్పు ఏమీలేకుండానే నేను మానసిక క్షోభను అనుభవించాననీ, ఇది తెలిసిన తర్వాత మా ఇంటి పనిమనిషి కూడా ఇంటికి రానంది, ఆ క్షణం చనిపోవాలనుకున్న అని నటి హేమ ఆవేదన వ్యక్తంచేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె చేసిన న్యాయపోరాటంలో కోర్టు కూడా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. నేడు హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో మీట్ ది ప్రెస్ ఏర్పాటు చేసింది.

Dhurandhar sequel collections:: ధురందర్ ది రివెంజ్ 11 రోజుల్లోనే ₹1365 కోట్లను వసూలు చేసిందిరెండవ వారాంతంలో కూడా

Sesh Adavi: డెకాయిట్‌ చిచ్చుబుడ్డి ఫుల్ సాంగ్ లో మెరిసిన అడివి శేష్, జోనితా గాంధీ, పవన్ సింగ్డెకాయిట్‌ లో అడివి శేష్ డాన్స్ చేసిన చిచ్చుబుడ్డి ఫుల్ సాంగ్ నేడు రిలీజ్ అయింది. రామ్ మిరియాలా, జోనిత గాంధీ ఆలపించారు. భాస్కరభట్ల రవికుమార్ సాహిత్యం అందించారు. భీమ్స్ సిరిలియో సంగీతం సమకూర్చారు. ఏప్రిల్ 10న థియేటర్లలోకి రాబోతున్న పాన్-ఇండియా యాక్షన్-రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ 'డెకాయిట్‌'తో అడవి శేష్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో శేష్ తొలిసారిగా మాస్, రగ్గడ్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రోమోలు, ఫస్ట్ సింగిల్ 'రుబారూ' ఒక రగ్గడ్ హీరోని ప్రజెంట్ చేశాయి.

Prakash Raj: ప్రకాశ్ రాజ్ కు మాత్రుమూర్తి సువర్ణలత వియోగంప్రకాశ్ రాజ్ మాతృమూర్తి సువర్ణలత (86) ఈ రోజు ఉదయం స్వగృహంలో స్వర్గస్తులయ్యారు. ఈరోజు సాయంత్రం బెంగుళూర్ లో అంత్య క్రియలు జరుగుతాయని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. స్వర్ణలత రాజ్ నర్సు, బెంగళూరులోనే మంజునాథ్ రాయ్‌తో విహం అయింది. అయితే సువర్ణలత గత కొద్దికాలంగా మతిమరుపు వ్యాధితో బాధపడుతోంది. ఇటీవలే డిమెన్షియా స్నేహపూర్వక ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించే ఒక చొరవలో భాగంగా ప్రకాష్ రాజ్ ఆదివారం బెంగుళూరులో జరిగిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com