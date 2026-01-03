శనివారం, 3 జనవరి 2026
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 3 జనవరి 2026 (17:12 IST)

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీ

image
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన విజయంతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తూ, జన్యు రక్త రుగ్మతలను నిర్మూలించడానికి తాము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించినట్లు తలసేమియా-సికిల్ సెల్ సొసైటీ(TSCS) వెల్లడించింది.
 
మే 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 మధ్య, కమలా హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో 54 ప్రినాటల్ డయాగ్నసిస్(PND) పరీక్షలను TSCS విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియాకు సంబంధించి పిండం యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి, తద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల జననాన్ని నివారించడానికి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.
 
ఈ విజయం నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ, జన్యు పరీక్షల పట్ల సొసైటీ యొక్క నిరంతర నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది. ప్రతి విజయవంతమైన నిర్ధారణ ఈ రుగ్మతల వ్యాప్తిని జనాభాలో తగ్గించడానికి ఒక అడుగు ముందుకు వేసినట్లే. ఈ మైలురాయి తలసేమియా రహిత భారతదేశం దిశగా తమ లక్ష్యంలో మరో ముఖ్యమైన ముందడుగు అని TSCS ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. అధునాతన రోగనిర్ధారణ సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా, అవగాహన మరియు నివారణలో TSCS  ముందుండి, తదుపరి తరానికి ఆరోగ్యకరమైన భవిష్యత్తును అందిస్తోంది.

డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు

డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడుమాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటూ జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు పోలీసులకు దొరికిపోయాడు. హైదరాబాదులోని నార్సింగ్ లో కొంతమంది డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నట్లు పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. దీనితో ఈగల్ టీమ్, నార్సింగ్ పోలీసులు వలపన్ని అక్కడ డ్రగ్స్ సేవిస్తున్న ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ ఇద్దరిలో జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు సుధీర్ రెడ్డి కూడా వుండటం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. సుధీర్ రెడ్డితో పాటు మరొక వ్యక్తికి డ్రగ్స్ పరీక్ష చేయగా ఇద్దరికీ పాజిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. దీనితో సుధీర్ రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు అతడిని డీ అడిక్షన్ కేంద్రానికి తరలించారు.

వెనిజులా అధ్యక్షుడు భార్యను కూడా బంధించాం: ట్రంప్ ప్రకటన, కారణం ఏంటి?

వెనిజులా అధ్యక్షుడు భార్యను కూడా బంధించాం: ట్రంప్ ప్రకటన, కారణం ఏంటి?ప్రపంచంలోనే అత్యధిక చమురు నిల్వలున్న దేశం వెనిజులా. ఈ దేశంపై అమెరికా దండయాత్రం చేసింది. వెనిజులాపై అమెరికా దాడికి ప్రధాన కారణాలుగా చమురు, మాదక ద్రవ్యాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ప్రయోజనాలుగా చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రపంచంలోనే అత్యధిక చమురు నిల్వలున్న దేశంగా వెనిజులా నిలిచింది. ఇక్కడ సుమారుగా 300 బిలియన్ బ్యారెల్స్ చమురు వున్నట్లు గణాంకాలను బట్టి తెలుస్తోంది. ఐతే చమురును వెలికి తీసేందుకు గతంలో ఈ దేశంలో అమెరికన్ కంపెనీలు భారీగా చమురు ప్రాజెక్టులు నిర్మించాయి. వెనిజులాకు హ్యూగో అధ్యక్షుడిగా వున్న సమయంలో ఈ ప్రాజెక్టులన్నిటినీ జాతీయం చేసారు.

నా మీదే ఫిర్యాదు చేస్తారా... అన్నంలో విషం కలిపి చంపేయండి... విచక్షణ మరిచిన వార్డెన్

నా మీదే ఫిర్యాదు చేస్తారా... అన్నంలో విషం కలిపి చంపేయండి... విచక్షణ మరిచిన వార్డెన్తనపై విద్యార్థులు ఫిర్యాదు చేయడంతో హాస్టల్ వార్డెన్ విచక్షణ మరిచిపోయాడు. నా మీదే ఫిర్యాదు చేస్తారా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ.. అన్నంలో విషం కలిపి చంపేయండి అంటూ వంట సిబ్బంది హుకుం జారీచేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. దీనిపై స్పందించిన సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య.. ఆ వార్డెన్‌ను తక్షణం సస్పెండ్ చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ వార్డెన్ పేరు కిషన్ నాయక్. సంగారెడ్డి జిల్లా సిర్గాపూర్‌లోని సాంఘిక సంక్షేమ బాలుర వసతి గృహం వార్డెన్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు.

బంగ్లాదేశ్‌లో మరో హిందువును చంపేశారు..

బంగ్లాదేశ్‌లో మరో హిందువును చంపేశారు..బంగ్లాదేశ్‌లో మైనార్టీలుగా ఉన్న హిందువులకు ఏమాత్రం రక్షణ లేకుండాపోయింది. ముఖ్యంగా, ఆ దేశంలో ఇటీవలి కాలంలో నెలకొన్న అస్థిరత, తద్వారా చెలరేగిన అల్లర్ల కారణంగా కొందరు దుండగులు హిందువులపై దాడి చేసి చంపేస్తున్నారు. తాజాగా మరో హిందువు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇటీవల ఖోకన్ చంద్రదాస్ (50) అనే వ్యాపారిపై కొందరు దుండగులు దాడి చేసి నిప్పంటించిన విషయం తెల్సిందే. వారి నుంచి తప్పించుకునేందుకు చెరువులో దూకిన ఆ వ్యక్తి తాజాగా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచాడు.

కుమార్తె కాపురం చక్కదిద్దేందుకు వెళ్లి... గోదావరిలో దూకిన తల్లి

కుమార్తె కాపురం చక్కదిద్దేందుకు వెళ్లి... గోదావరిలో దూకిన తల్లితన కుమార్తె కాపురం చక్కదిద్దేందుకు వెళ్లిన ఓ మహిళ... గోదావరి నదిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన రాజమండ్రి వద్ద జరిగింది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. దేవరపల్లి మండలం దుద్దుకూరుకు చెందిన ఈగల ధనలక్ష్మి తన కుమార్తె విజయకుమారిని మండపేటకు చెందిన బూసాల వినయ్ కుమార్‌కు ఇచ్చి 2020లో వివాహం చేశారు.

