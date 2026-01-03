2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీ
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన విజయంతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తూ, జన్యు రక్త రుగ్మతలను నిర్మూలించడానికి తాము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించినట్లు తలసేమియా-సికిల్ సెల్ సొసైటీ(TSCS) వెల్లడించింది.
మే 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 మధ్య, కమలా హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో 54 ప్రినాటల్ డయాగ్నసిస్(PND) పరీక్షలను TSCS విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియాకు సంబంధించి పిండం యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి, తద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల జననాన్ని నివారించడానికి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.
ఈ విజయం నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణ, జన్యు పరీక్షల పట్ల సొసైటీ యొక్క నిరంతర నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది. ప్రతి విజయవంతమైన నిర్ధారణ ఈ రుగ్మతల వ్యాప్తిని జనాభాలో తగ్గించడానికి ఒక అడుగు ముందుకు వేసినట్లే. ఈ మైలురాయి తలసేమియా రహిత భారతదేశం దిశగా తమ లక్ష్యంలో మరో ముఖ్యమైన ముందడుగు అని TSCS ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. అధునాతన రోగనిర్ధారణ సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా, అవగాహన మరియు నివారణలో TSCS ముందుండి, తదుపరి తరానికి ఆరోగ్యకరమైన భవిష్యత్తును అందిస్తోంది.