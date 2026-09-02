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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (22:55 IST)

డిమెన్షియాను ముందుగానే గుర్తించి నిర్ధారించాలని పిలుపునిచ్చిన టాటా ట్రస్ట్స్

Dementia
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (22:57 IST)
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ఈ ప్రపంచ అల్జీమర్స్ మాసం సందర్భంగా డిమెన్షియాపై టాటా ట్రస్ట్స్ దృష్టి సారించింది. డిమెన్షియా అనేది ఒక ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సవాలు. ఇది మనం ఊహించిన దానికంటే ముందే భారతదేశం లోని వృద్ధులను తాకవచ్చు. కేవలం బాధితుల కుటుంబాలే కాకుండా, మొత్తం వ్యవస్థ స్థాయిలో కూడా ముందస్తు జోక్యాలు చేపట్టాలని టాటా ట్రస్ట్స్ చేపట్టిన 'వజూద్ రహే మౌజూద్' ప్రచారం పిలుపునిస్తోంది.
 
భారతదేశంలో వృద్ధుల జనాభా వేగంగా పెరుగుతోంది. 2050 నాటికి, భారతదేశంలో 60 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు గల వారు 347 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువమంది ఉంటారని అంచనా. ఈ జనాభా దాదాపుగా నేటి అమెరికా మొత్తం జనాభాకు సమానం. ఈ జనాభా మార్పు భారతదేశ ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలు, కుటుంబాలు, సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలపై పడే భారాన్ని ప్రాథమికంగా పునర్నిర్మిస్తుంది. అందువల్ల, వృద్ధాప్యం, దానితో సంబంధం ఉన్న ఆరోగ్య సవాళ్లు, చిత్తవైకల్యం(డిమెన్షియా)తో సహా, పరిశోధన, కార్యాచరణకు అత్యవసర అంశంగా మారాయి.
 
అల్జీమర్స్&డిమెన్షియా జర్నల్ ప్రకారం, భారతదేశంలో నేడు 8.8 మిలియన్ల వృద్ధులు డిమెన్షియాతో జీవిస్తున్నారని అంచనా. భారతదేశంలో దాదాపు 90% డిమెన్షియా కేసులు నిర్ధారణ కాకుండానే ఉండిపోతున్నాయని మరో అధ్యయనం సూచించింది. ఈ సవాలు తీవ్రత వేగంగా పెరుగుతోంది; 2023 ఎయిమ్స్-యూ ఎస్‌సి అధ్యయనం ప్రకారం, డిమెన్షియాతో జీవిస్తున్న భారతీయ వృద్ధుల సంఖ్య 2036 నాటికి 16.9 మిలియన్లకు చేరుకోవచ్చని, ఇది ఊహించిన దానికంటే ముందే దాదాపు రెట్టింపు అవుతుందని అంచనా వేసింది. అందుకే భారతదేశ స్పందన కేవలం ముందస్తు గుర్తింపునకే పరిమితం కాకుండా, మరింత పటిష్టమైన, మరింత సహకారంతో కూడిన డిమెన్షియా పరిసర వ్యవస్థను నిర్మించడం వైపు ఉండాలని ఇది నొక్కి చెబుతోంది.
 
మనోవైద్యులు, నరాల వైద్యులు, వృద్ధాప్య వైద్య నిపుణులు, అలాగే తొలిదశ డిమెన్షియాతో జీవిస్తున్న రోగులు, సంరక్షకుల ప్రత్యక్ష అనుభవాలను ఉపయోగించుకుని, డిమెన్షియా అనేది కేవలం జ్ఞాపకశక్తిని కోల్పోయేలా చేసే వ్యాధి మాత్రమే కాదని, వాస్తవానికి ఇది రోగులు క్రమంగా తమ స్వీయ స్పృహను కోల్పోయేలా చేసే వ్యాధి అనే వాస్తవాన్ని ఈ క్యాంపెయిన్ నొక్కి చెబుతోంది. ‘వజూద్ రహే మౌజూద్’ క్యాంపెయిన్ డిమెన్షియాపై అవగాహ న కల్పించడంతో పాటు, దాని తొలి లక్షణాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వాటిని వృద్ధాప్యానికి ఆపాదించవద్దని మనల్ని కోరుతోంది.
 
ఈ ప్రచారం ప్రాముఖ్యత గురించి టాటా ట్రస్ట్స్ సీఈఓ శ్రీ సిద్ధార్థ్ శర్మ మాట్లాడుతూ, రాబోయే మూడు దశా బ్దాలలో భారతదేశంలో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన కీలక చర్చలలో డిమెన్షియా ఒకటిగా నిలవనుంది. భారత దేశంలో డిమెన్షియాపై ఉమ్మడి, సాక్ష్యాధారిత అవగాహనను పెంపొందించడమే మా ప్రయత్నం. ఈ అవగాహన కేవలం వ్యాధిని మాత్రమే కాకుండా, వ్యక్తి, సంరక్షకుని వాస్తవ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, వారి చుట్టూ ఒక సంరక్షణ వ్యవస్థను నిర్మించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అని అన్నారు.
 
వృద్ధుల సంరక్షణలో టాటా ట్రస్ట్స్ చేస్తున్న విస్తృతమైన కృషిపై ఆధారపడి ఈ ప్రచారం ఉంది. ఈ కృషి, వృద్ధా ప్యాన్ని కేవలం ఆరోగ్య సంరక్షణకు మించిన ఒక అభివృద్ధి ప్రాధాన్యతగా గుర్తిస్తుంది. తెలంగాణలో ప్రయోగాత్మ కంగా ప్రారంభించిన 'ఎల్డర్ స్ప్రింగ్' హెల్ప్‌లైన్‌తో సహా వృద్ధుల సంరక్షణలో ట్రస్ట్స్ చేసిన తొలి కృషి, 'ఎల్డర్ లైన్' (14567) అభివృద్ధికి దోహదపడింది. తదనంతరం, భారత ప్రభుత్వం దీనిని జాతీయ స్థాయిలో విస్తరించి, వయో వృద్ధులకు సమాచారం, కౌన్సెలింగ్, మద్దతును అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ అనుభవాల ఆధారంగా, ట్రస్ట్స్ తమ దృష్టిని సామాజిక భాగస్వామ్య కేంద్రాల ద్వారా వృద్ధుల సంరక్షణ విస్తృత పరిసర వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడం, డిమెన్షియాతో సహా తరచుగా నిర్లక్ష్యం చేయబడే మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలపై ఎక్కువ దృష్టి సారించడంపైకి విస్తరించింది.
 
ఇందులో భాగంగా, కమ్యూనిటీ ఆధా రిత పరిశోధనల ద్వారా డిమెన్షియాపై ఆధారాలను నిర్మించడానికి 'సెంటర్ ఫర్ బ్రెయిన్ రీసెర్చ్- టాటా లాంగిట్యూడినల్ స్టడీ ఆన్ ఏజింగ్'కు మద్దతు ఇవ్వడం, డిమెన్షియాతో జీవిస్తున్న వ్యక్తులు, వారి సంరక్షకుల కోసం అవగాహన, సామర్థ్యాలు, నిరంతర మద్దతు, సంరక్షణను బలోపేతం చేయడంలో 'డిమెన్షియా ఇండియా అలయన్స్'కు మద్దతు ఇవ్వడం వంటివి ఉన్నాయి. ఈ ప్రయత్నాలన్నీ కలిసి, భారతదేశంలోని వృద్ధ జనాభా మారుతున్న అవసరాలకు స్పందించడానికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, జ్ఞానం, సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నాయి.
 
ఆరోగ్య విభాగం సీనియర్ సలహాదారు డాక్టర్ అనురా కుర్పాడ్ దీని గురించి మరింత వివరించారు. ఈ సందర్భం గా ఆయన మాట్లాడుతూ, ‘‘ప్రజలు తరచుగా జ్ఞాపకశక్తి, ప్రవర్తన లేదా రోజువారీ కార్యకలాపాలలో మార్పులను కేవలం వృద్ధాప్యంగా వర్ణిస్తారు. కానీ ఈ మార్పులు డిమెన్షియా ప్రారంభ సంకేతాలు కావచ్చు. వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ప్రస్తుతం డిమెన్షియాకు ఎటువంటి నివారణ లేనప్పటికీ, ముందస్తు నిర్ధారణ అద్భుతమైన మార్పును తీసుకురాగలదు. ఈ విషయంపై ఉన్న సమాచారం ఒక కీలక అనారోగ్య నివారణ అవకాశాన్ని నొక్కి చెబుతోంది. మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, ఇతర జీవనశైలి కారకాల వంటి మార్చగల ప్రమాద కారకాలపై క్రమబద్ధమైన చర్యల ద్వారా మనం దానిని ఉపయోగించుకోవాలి” అని అన్నారు.
 
డిమెన్షియా సంరక్షణలో ఉన్న అంతరాన్ని గురించి డిమెన్షియా ఇండియా అలయన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ రమణి సుందరం ప్రస్తావించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, ‘‘డిమెన్షియాను ముందుగానే గుర్తించడం ఒక ముఖ్యమైన మొదటి అడుగు, కానీ అది ఒంటరిగా ఉండకూడదు. నేడు భారతదేశంలో 50 కంటే తక్కువగానే పూర్తిస్థాయి డిమెన్షియా సంరక్షణ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. మనకు మరింత బలమైన, అనుసంధానించబడిన డిమెన్షియా వ్యవస్థ అవసరం. అది వ్యక్తులకు, సంరక్షకులకు మద్దతు ఇవ్వాలి. ఈ కష్టమైన ప్రయాణాన్ని ఎదుర్కోడానికి కుటుంబాలకు వనరులు, జ్ఞానాన్ని అందించాలి. చురుకుగా, సమర్థవంతంగా స్పందించడానికి ఆరోగ్య సంరక్షణ, సమాజాలు, కార్యాలయాలు, విధాన రూపకర్తలను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావాలి అని అన్నారు.
 
ఈ కార్యక్రమానికి తమ మద్దతు ద్వారా, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలు, విధాన రూపకర్తలు, కార్పొరేట్ యజ మాన్యాలు, సమాజాలు ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలను గుర్తించి, ప్రారంభ వైద్య పరీక్షలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని టాటా ట్రస్ట్స్ పిలుపునిస్తోంది. తద్వారా రోగులు వీలైనంత కాలం తమ గౌరవాన్ని, స్వీయ నిర్ణయాధికారాన్ని, నాణ్యమైన జీవితాన్ని నిలబెట్టుకునేలా చూడాలని కోరుతోంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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