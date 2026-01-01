గురువారం, 1 జనవరి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 1 జనవరి 2026 (12:51 IST)

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రం

Painkiller Tablets
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
మానవ ఆరోగ్యానికి కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తున్నాయంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటిపై నిషేధం విధించింది. 100 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ మోతాదులో పెయిన్ కిల్లర్ ఔషధం అయిన నిమెసులైడ్ కలిగిన ఔషధ తయారీ, అమ్మకం, పంపిణీని కేంద్రం నిషేధించింది. ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్(ICMR) సిఫార్సు, డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డు(DTAB)తో సంప్రదించిన తర్వాత కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం, 1940లోని సెక్షన్ 26A కింద ఈ నిషేధం విధించబడింది. ఇది వెంటనే అమలులోకి వస్తుందని తెలిపింది.
 
నిమెసులైడ్ అనేది నొప్పి, జ్వరం తగ్గడం కోసం ఉపయోగించే నాన్-స్టెరాయిడ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్. కానీ ఇది కాలేయాన్ని దెబ్బతీస్తుందని పరిశీలనలో తేలింది. దాంతో ఈ మందుపై నిషేధం విధించబడింది. ICMR సిఫార్సు, DTABతో సంప్రదింపులను అనుసరించి ఈ నిర్ణయం తీసుకోబడింది.

పెన్నును మింగుతానంటూ ఫ్రెండ్స్‌తో పందెం, మింగేసాడు

పెన్నును మింగుతానంటూ ఫ్రెండ్స్‌తో పందెం, మింగేసాడుఒక్కోసారి స్నేహితులతో వేసే పందేలు ప్రాణాల మీదికి వస్తుంటాయి. అటువంటి ఘటన గుంటూరులో జరిగింది. మూడేళ్ల క్రితం 13 ఏళ్ల రవి మురళీకృష్ణ అనే యువకుడు తన స్నేహితులతో పెన్ను మింగుతానంటూ పందెం కాసాడు. ఏదో సరదాగా అన్నమాట కోసం పెన్నును గొంతులో వేసుకున్నాడు. అది కాస్తా కడుపులోకి వెళ్లిపోయింది. ఐతే విషయాన్ని పెద్దలకు చెబితే ఏం చేస్తారోనని దాచాడు. కానీ ఏడాది నుంచి అతడు తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో విలవిలలాడసాగాడు. దీనితో బాలుడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు పరీక్షించి చూడగా అతడి కడుపులో పెన్ను వున్నట్లు గుర్తించారు.

యువతిని ప్రేమించి పెళ్లాడాడని స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టారు

యువతిని ప్రేమించి పెళ్లాడాడని స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టారుప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడని యువకుడిని స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టారు యువతి తరపు బంధువులు. ఈ ఘటన ఏలూరు జిల్లాలోని ముసునూరులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సాయిచంద్, సాయిదుర్గ అనే ఇద్దరు యువతీయువకులు గత ఎనిమిదేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఐతే వీరి ప్రేమను ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు అంగీకరించలేదు. దీనితో వీరిరువురూ రెండు రోజుల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న యువతి తరపు బంధువులు యువకుడిని పట్టుకుని స్తంభానికి కట్టేసి తీవ్రంగా కొట్టారు. యువకుడి తరపు కుటుంబ సభ్యులు యువతి తరపు కుటుంబ సభ్యులపై కేసు పెట్టడంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

చైనాలో సంతానోత్పత్తి పెరుగుదల కోసం తంటాలు.. కండోమ్స్‌పై పన్ను పోటు

చైనాలో సంతానోత్పత్తి పెరుగుదల కోసం తంటాలు.. కండోమ్స్‌పై పన్ను పోటుడ్రాగన్ కంట్రీ చైనాలో జనాభా సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. ముఖ్యంగా యువతరం తగ్గిపోతుండగా వృద్ధుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. దీనికితోడు చైనా ప్రజలు కుటుంబ నియంత్రణ పాటిస్తుండటం కూడా సంతానం తగ్గుదలకు ఓ కారణంగా ఉంది. దీంతో సంతానం పెరుగుదలకు చైనా పాలకులు చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులోభాగంగా, కండోమ్ సహా గర్భ నిరోధక సాధనాలు, ఔషధాలు వాడకుండా చూసేందుకు వీలుగా వాటిపై 13 శాతం పన్ను విధించింది. ఈ పన్ను పోటు కొత్త సంవత్సరం రోజైన జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచే అమల్లోకిరానుంది.

వామ్మో.. ఏం తాగేశారు.. మూడు రోజుల్లో రూ.వెయ్యి కోట్ల మద్యం విక్రయాలు

వామ్మో.. ఏం తాగేశారు.. మూడు రోజుల్లో రూ.వెయ్యి కోట్ల మద్యం విక్రయాలుతెలంగాణ రాష్ట్రంలో నూతన సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మద్యం బాబులు రెచ్చిపోయారు. 2025 సంవత్సరాఖరులో ఇష్టారాజ్యంగా మద్యం సేవించారు. దీనికి నిదర్శనమే మూడు రోజుల్లో ఏకంగా వెయ్యి కోట్ల రూపాయలకు మద్యం సేవించారు. నూతన సంవత్సరం సంబరాల్లో భాగంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రూ.వెయ్యి కోట్లకు పైగా మద్యం విక్రయాలు జరిగినట్టు ఆ రాష్ట్ర అబ్కారీ అధికారులు వెల్లడించారు.

బ్రహ్మదేవుడి కంటే నాకే ఎక్కువ తెలుసు, నేను చెప్పింది వినిసావు: యువతితో వీడియోలో అన్వేష్

బ్రహ్మదేవుడి కంటే నాకే ఎక్కువ తెలుసు, నేను చెప్పింది వినిసావు: యువతితో వీడియోలో అన్వేష్ఇదివరకు మీరు చెప్పింది బాగా అనిపించేది ఇప్పుడెందుకో నెగటివ్ అనిపిస్తుంది, అందుకే నేను మీ ఛానల్ అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేసా అని ఓ యువతి వీడియో ద్వారా యూ ట్యూబర్ అన్వేష్ తో అన్నది. ఆ మాటలు విన్న అన్వేష్... నాకు ఇన్‌స్టాగ్రాంలో 18 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ వున్నారు. వాళ్లంతా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అని తెలుసుకున్నా. నాకిప్పుడు మరో 20 వేల మంది పెరిగారు. నేనేమన్నా ఫాలో అవ్వమని చెప్పానా. వాళ్లని నా యూ ట్యూబ్ సబ్‌స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పానా. నాకేంటి? నాకు నచ్చిందే నేను చెప్తా. నీకు నచ్చితే చూడు లేపోతే ఫో.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానిని : హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి

మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానిని : హీరో నవీన్ పోలిశెట్టితాను మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానినని హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి అన్నారు. నవీన్ హీరోగా, దర్శకుడు మారి తెరకెక్కించిన చిత్రం అనగనగా ఒక రాజు. ఈ నెల 14వ తేదీన విడుదలకానుంది. మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, అనగనగా ఒక రాజు పెళ్లి రిసెప్షన్ పేరుతో ఓ ఈవెంట్‌ను మేకర్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో మీడియా మిత్రులు అడిగిన ప్రశ్నకు నవీన్ పోలిశెట్టి సమాధానమిచ్చారు.

శివాజీ గారు అలా మాట్లాడితే విజిల్స్, చప్పట్లు కొట్టారు, వాళ్లనేం చేయాలి?: నవదీప్ ప్రశ్న

శివాజీ గారు అలా మాట్లాడితే విజిల్స్, చప్పట్లు కొట్టారు, వాళ్లనేం చేయాలి?: నవదీప్ ప్రశ్ననటుడు శివాజీ మాట్లాడేటప్పుడు మీరు కూడా స్టేజిపైనే వున్నారు కదా, ఎందుకు ఆపలేదు అంటూ కొందరు నటుడు నవదీప్‌ను ప్రశ్నించారు. దానికి ఆయన స్పందిస్తూ... సినీ ఇండస్ట్రీలో ఆయన 30 ఏళ్ల సీనియర్. ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు మనం మధ్యలో కల్పించుకుని ఏమని అంటాము. స్టేజి పైన ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అప్పటికప్పుడు ఎలా స్పందించగలను. క్లాసులో టీచర్ ఒక విషయం గురించి చెబుతున్నప్పుడు పక్కవాడు ఏదో మాట్లాడుతాడు. దాని గురించి మనం వెంటనే చెప్పలేము కదా. ఆ తర్వాత మన అభిప్రాయాన్ని చెప్తాం.

Spirit update: ప్రభాస్ నూతన చిత్రం స్పిరిట్ నుంచి కొత్త పోస్టర్

Spirit update: ప్రభాస్ నూతన చిత్రం స్పిరిట్ నుంచి కొత్త పోస్టర్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ తాజాగా రాజా సాబ్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇక నూతన సంవత్సర కానుకగా స్పిరిట్ సినిమా గురించి చిత్ర దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా ఓ న్యూస్ ను విడుదల చేశారు. సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో స్పిరిట్ స్టిల్ ను పోస్ట్ చేశారు. గాయాలతో ప్రభాస్ వీపు చేతులకు కట్టుకున్న పోస్టర్ తోపాటు నాయిక తృప్తి డిమ్రి సిగరెట్ వెలిగిస్తున్న స్టిల్ అది. అభిమానులకు కొత్త ఏడాది వార్తగా దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు.

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ జైత్రరామమూవీస్ బేనర్ లో కొత్త ఏడాది సినిమా ప్రకటన

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ జైత్రరామమూవీస్ బేనర్ లో కొత్త ఏడాది సినిమా ప్రకటనపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి నూతన సంవత్సర కానుకగా జైత్రరామమూవీస్ బేనర్ ను స్థాపించి సినిమా తీయనున్నట్లు రామ్ తాల్లూరి వెల్లడించారు. జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి. లీడ్ IT కార్ప్, ఫ్లై జోన్ ట్రామ్పోలిన్ పార్క్, మరియు రామ్ ఇన్నోవేషన్స్, SRT ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌లో వ్యవస్థాపకుడు & డైరెక్టర్ అయిన రామ్ తాల్లూరి నేడు సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు.

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం కెరీర్‌ను మలుపుతిప్పంది : అనిల్ రావిపూడి

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం కెరీర్‌ను మలుపుతిప్పంది : అనిల్ రావిపూడితన సినీ కెరీర్‌ను సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం మలుపుతిప్పిందని దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఆయన తెరకెక్కించిన చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. జనవరి 12వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రంలోని పాటల్లో ఒకటైన ఏంటి బాసు సంగతీ.. అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి అంటూ సాగే పాటను తాజాగా విడుదల చేశారు.
