మూలకణ మార్పిడి చికిత్సతో వ్యక్తికి పునర్జన్మ - ప్రభుత్వ వైద్యుల విజయం
మూలకణ మార్పిడి చికిత్సతో ఓ వ్యక్తికి చెన్నైలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి వైద్యులు పునర్జన్మను ప్రసాదించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన మూల కణాలతో ఈ చికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. అలాగే, దాత, రోగి కూడా దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత బుధవారం నగరంలో కలుసుకున్నారు. రక్త క్యాన్సర్, థలసేమియా, అప్లాస్టిక్ అనీమియా వంటి ఇతర రక్త సంబంధిత రుగ్మతలపై పోరాటానికి అంకితమైన లాభాపేక్షలేని సంస్థ అయిన డీకేఎంఎస్ ఫౌండేషన్ ఇండియా ఈ ఆపరేషన్లో అన్ని రకాలుగా సహాయం చేసింది.
ప్రాణాలతో బయటపడిన, వృత్తిరీత్యా మార్కెటింగ్ మేనేజర్ అయిన సమ్ను జాన్, 2017 నుండి కారణం తెలియని అధిక జ్వరాలు, వాపు, దద్దుర్లు మరియు తీవ్రమైన అలసటతో బాధపడుతున్నారు. అనేకసార్లు ఆసుపత్రికి వెళ్లినప్పటికీ, చాలా సంవత్సరాల వరకు ఆయన బాధకు ఖచ్చితమైన కారణం కనుగొనబడలేదు. జనవరి 2022లో అతని రక్తంలోని ప్లేట్లెట్ల సంఖ్య ప్రమాదకరంగా పడిపోవడంతో, అతడిని రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ అతనికి తీవ్రమైన అప్లాస్టిక్ అనీమియా ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఈ పరిస్థితిలో ఎముక మజ్జ తగినంత ప్లేట్లెట్లు, ఎర్ర రక్త కణాలు మరియు తెల్ల రక్త కణాలను ఉత్పత్తి చేయడం ఆపివేస్తుంది.
రోగిని కాపాడటానికి మూల కణ మార్పిడి ఉత్తమమైన పరిష్కారం కాబట్టి, అది లేకుండా రోగి చనిపోయే అవకాశం ఉన్నందున, వైద్య బృందం తగిన దాత కోసం వెతకడం ప్రారంభించింది. అతని కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులలో ఎవరూ సరిగ్గా సరిపోలేదు. 18 నెలల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత, న్యూఢిల్లీ నివాసి అయిన 25 ఏళ్ల పరితోష్ రూపంలో ఒక ఆదర్శవంతమైన దాత దొరికారు. తదనంతరం, మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజ్/ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో హెమటో-ఆంకాలజిస్ట్ మరియు బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫిజిషియన్ అయిన డాక్టర్ అరుణ రాజేంద్రన్ నేతృత్వంలోని బృందం, సాధారణ రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఈ మార్పిడిని నిర్వహించింది. అప్పటి నుండి సామ్ను పూర్తిగా కోలుకుని, మార్కెటింగ్ మేనేజర్గా తన పనిని తిరిగి ప్రారంభించాడు.
ఇదే అంశంపై డాక్టర్ అరుణ రాజేంద్రన్ మాట్లాడుతూ, "అప్లాస్టిక్ అనీమియా అనేది ఒక అరుదైన మరియు ప్రాణాంతకమైన రక్త వ్యాధి. ఇది ఎముక మజ్జ వైఫల్యానికి దారితీస్తుంది. దీనివల్ల రోగులు ఇన్ఫెక్షన్లు, అనియంత్రిత రక్తస్రావం మరియు అలసటకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ రోగులకు మూలకణ మార్పిడి ఒక్కటే నయం చేసే మార్గం. అతనికి సరిగ్గా సరిపోయే దాతను కనుగొనడానికి మాకు దాదాపు 18 నెలలు పట్టింది. అతను తన వ్యాధి నుండి పూర్తిగా కోలుకోవడం చూసి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంకా చాలా మంది రోగులు సరిపోయే దాత కోసం పోరాడుతున్నారు. మూలకణ మార్పిడిని సాధ్యం చేయడానికి, విజ్ఞాన శాస్త్రంతో పాటు, మనకు సరైన వ్యవస్థ మరియు అవగాహన కూడా అవసరం."
సంవత్సరాలుగా తాను పడిన కష్టాలను గుర్తుచేసుకుంటూ, సమ్ను ఇలా అన్నారు, "నా తీవ్రమైన లక్షణాల కారణంగా నేను నా రెండు ఉద్యోగాలను వదులుకోవలసి వచ్చింది. వ్యాధి నిర్ధారణకు ముందు, తర్వాత కూడా బ్రతకడమే కష్టంగా ఉండేది. నా గురించి, నా కుటుంబం గురించి నేను భయపడ్డాను. నా దాత కోసం ఎదురుచూసి విసిగిపోయాను. ఆ చీకటి రోజుల్లోనే మేము డీకేఎంఎస్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సరైన దాతను కనుగొనగలిగాము."
దీర్ఘకాలంగా రక్తదానం చేస్తున్న పరితోష్, తమ ప్రియమైన వారి కోసం దాతను వెతుకుతున్న ఒక కుటుంబం గురించి విని, సంవత్సరాల క్రితం డీకేఎంఎస్ ఫౌండేషన్ ఇండియాలో చేరారు. మూలకణాలను దానం చేయమని కోరుతూ తనకు ఫోన్ కాల్ వస్తుందని ఆయన అస్సలు ఊహించలేదు.
పరితోష్ ఇలా అన్నారు: "ఆ ఫోన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు నాలో తీవ్రమైన బాధ్యతా భావం కలిగింది. అందరిలాగే, మూలకణాల దానానికి శస్త్రచికిత్స అవసరమని, కోలుకోవడానికి చాలా కాలం పడుతుందని నేను కూడా అనుకున్నాను. కానీ అది నిజం కాదు. మూలకణాలను మన చేతుల నుండే సేకరిస్తారు. ఈ సమావేశం మూలకణాల దానం చుట్టూ ఉన్న అపోహలను తొలగిస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను."
ఈ సమావేశం కోసం న్యూఢిల్లీ నుండి విమానంలో వచ్చిన పరితోష్, "ఆ ఫోన్ కాల్ వచ్చినప్పటి నుండి నేను ప్రతిరోజూ అతని గురించే ఆలోచిస్తున్నాను. అతను ఆరోగ్యంగా, ఉద్యోగం చేస్తూ, తన పిల్లలతో కలిసి జీవించడమే నేను ఎప్పుడూ కోరుకున్నది" అని అన్నారు.
డికెఎంఎస్ ఫౌండేషన్ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ పాట్రిక్ పాల్ మాట్లాడుతూ, "తమిళనాడులోని రోగులు సరిపోయే దాతను కనుగొనడంలో ప్రత్యేకమైన జన్యుపరమైన మరియు సామాజిక-ఆర్థిక అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటున్నారు. తమిళనాడు నుండి, ముఖ్యంగా తక్కువ ప్రాతినిధ్యం ఉన్న వర్గాల నుండి ఎక్కువ మంది సంభావ్య మూలకణ దాతలుగా నమోదు చేసుకున్నప్పుడు, మనం కేవలం రిజిస్ట్రీ స్ప్రెడ్షీట్లోని సరిపోయే సంభావ్యతలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, అవయవ మార్పిడి కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రతి బిడ్డ మరియు వయోజనుడికి అవకాశాలను కూడా మార్చగలం." అని అన్నారు.
సమ్ను మరియు పరితోష్ల కథ ద్వారా, తీవ్రమైన అప్లాస్టిక్ అనీమియాపై అవగాహన పెంచాలని మరియు మరింత మందిని రక్త మూలకణ దాతలుగా నమోదు చేసుకునేలా ప్రోత్సహించాలని డీకేఎంఎస్ ఫౌండేషన్ ఇండియా ఆశిస్తోంది. ఈ సులభమైన ప్రక్రియ ఒకనాడు ఒకరికి రెండవ జీవిత అవకాశాన్ని ఇవ్వగలదు.
సరిపోలిన తోబుట్టువులైన దాతలు చాలా అరుదుగా లభిస్తున్నందున, చాలామంది జన్యుపరంగా సరిపోలిన వారిని కనుగొనడానికి డీకేఎంఎస్ ఫౌండేషన్ ఇండియా నిర్వహిస్తున్నటువంటి సంబంధం లేని దాతల రిజిస్ట్రీలపై ఆధారపడతారు. 18 నుండి 55 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల, మంచి సాధారణ ఆరోగ్యంతో ఉన్న, 40 కంటే తక్కువ BMI ఉన్న, మరియు ఇప్పటికే నమోదు చేసుకోని వ్యక్తులు సంభావ్య రక్త మూలకణ దాతలుగా నమోదు చేసుకోవడానికి అర్హులు.