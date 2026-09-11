చిన్ననాటి టీకాలతో ఆగిపోకూడదు, అన్ని వయసుల్లో వ్యాక్సినేషన్ అవసరం
హైదరాబాద్: టీకాలు చిన్నారులకు మాత్రమే కాదు.. పెద్దలకు కూడా వయసు, ఆరోగ్య పరిస్థితులు, అనారోగ్య ముప్పు ఆధారంగా సరైన సమయంలో వ్యాక్సినేషన్ అవసరమని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు తెలిపారు. పెద్దల్లో వ్యాక్సినేషన్పై అవగాహన పెంచడంతో పాటు, వ్యాక్సిన్తో నివారించగల వ్యాధుల నుంచి రక్షణ కల్పించే ఉద్దేశంతో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, హైటెక్ సిటీలో ప్రత్యేక అడల్ట్ వ్యాక్సినేషన్ క్లినిక్ను ప్రారంభించింది.
చిన్నారులకు టీకాల షెడ్యూల్ను తల్లిదండ్రులు క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తున్నప్పటికీ, పెద్దల వ్యాక్సినేషన్ను మాత్రం చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని వైద్యులు తెలిపారు. వయసు పెరిగే కొద్దీ, అలాగే మధుమేహం, గుండె జబ్బులు, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు వంటి దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలు ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల తీవ్రమైన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు.
కొత్తగా ప్రారంభించిన అడల్ట్ వ్యాక్సినేషన్ క్లినిక్లో వ్యక్తి వయసు, గతంలో తీసుకున్న టీకాలు, ఆరోగ్య పరిస్థితులు, వృత్తి, రోగనిరోధక శక్తి, ఇతర అనారోగ్య ముప్పులను పరిగణనలోకి తీసుకుని వైద్యుల సూచనల మేరకు వ్యాక్సినేషన్ అందించనున్నారు. ఈ క్లినిక్లో ఇన్ఫ్లుయెంజా, న్యూమోకోకల్, Tdap, HPV, హెర్పిస్ జోస్టర్(షింగిల్స్), హెపటైటిస్-బి వంటి వ్యాక్సిన్లు వైద్యుల సూచన మేరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ సందర్భంగా మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ పల్మనాలజిస్ట్ డా. ఏ.ఆర్. రఘుకాంత్ మాట్లాడుతూ, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారిలో శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్రంగా మారే అవకాశం ఉందన్నారు.
“ఇన్ఫ్లుయెంజా, న్యూమోకోకల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ప్రారంభంలో సాధారణంగానే కనిపించినప్పటికీ.. వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, మధుమేహం, గుండె జబ్బులు లేదా ఇతర అనారోగ్యాలు ఉన్నవారిలో ఇవి త్వరగా తీవ్రమై సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. వ్యాక్సినేషన్ ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షణ కల్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆరోగ్య సమస్య వచ్చిన తర్వాత ఆలోచించడం కంటే.. ముందుగానే వ్యాధుల నివారణపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం,” అని అన్నారు. క్యాన్సర్ నివారణలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. వెనుగోపాల్ మాట్లాడుతూ, కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్లు భవిష్యత్తులో క్యాన్సర్కు దారితీసే అవకాశం ఉన్నందున వాటి నివారణ కూడా ముఖ్యమన్నారు.
“క్యాన్సర్ నివారణ అనేది వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత ప్రారంభం కాకూడదు.. అంతకుముందే మొదలవ్వాలి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, క్రమం తప్పకుండా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడంతో పాటు, కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించడం కూడా క్యాన్సర్ నివారణలో భాగమే. ముఖ్యంగా HPV వ్యాక్సిన్ HPV సంబంధిత క్యాన్సర్ల ముప్పును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వయసు, ఆరోగ్య పరిస్థితులు, రోగనిరోధక శక్తిని బట్టి ప్రతి ఒక్కరికీ వ్యాక్సినేషన్ అవసరాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. అందువల్ల వైద్యుల సలహా తీసుకుని తగిన వ్యాక్సిన్లు తీసుకోవాలి,” అని అన్నారు.
ప్రతి పెద్దవారికి ఒకే రకమైన వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్ ఉండదని వైద్యులు తెలిపారు. వయసు, గతంలో తీసుకున్న టీకాలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, వృత్తి, రోగనిరోధక శక్తి, ప్రయాణాలు, వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితులు వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని వ్యాక్సినేషన్ను నిర్ణయించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.
ఈ ప్రత్యేక క్లినిక్ ద్వారా వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న వారు, ఆరోగ్య సిబ్బంది, కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు, అలాగే వ్యాక్సిన్తో నివారించగల ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు ఎక్కువగా ఉన్న ఇతర పెద్దలకు ప్రయోజనం కలగనుంది. ఆయుర్దాయం పెరగడంతో పాటు మధుమేహం, గుండె జబ్బులు, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో.. ఆరోగ్య సంరక్షణలో వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత చికిత్స చేయడం మాత్రమే కాకుండా, ముందస్తు నివారణకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్య నిపుణులు తెలిపారు.
పెద్దల్లో వ్యాక్సినేషన్పై అవగాహన పెంచుతూ, వ్యాక్సిన్తో నివారించగల వ్యాధుల నుంచి ప్రజలను రక్షించేందుకు మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ప్రారంభించిన అడల్ట్ వ్యాక్సినేషన్ క్లినిక్ కీలకమైన ముందడుగుగా నిలుస్తుందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.