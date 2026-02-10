మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026 (17:00 IST)

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటన

image
హైదరాబాద్: రివియా వాస్కులర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సహకారంతో వెల్నెస్ బజార్... ఫ్లో-ది లాంజివిటీ డైలాగ్ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఫిబ్రవరి 7, 2026న హైదరాబాద్‌లోని కోరమ్ క్లబ్‌లో జరిగిన ఈ సదస్సులో... దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులైన రక్త ప్రవాహం, రక్తనాళాల ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడానికి ప్రముఖ వైద్యులు, నివారణ ఆరోగ్య నిపుణులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు.
 
వృద్ధాప్యాన్ని కేవలం లక్షణాల ఆధారంగా చూసే సంప్రదాయ పద్ధతిని ఫ్లో సవాలు చేసింది. వ్యాధి బయటపడక ముందే, మెదడు పనితీరు, అవయవాల జీవశక్తి, చలనం, మెటబాలిక్ ఆరోగ్యం, మొత్తం జీవన నాణ్యతపై రక్త ప్రసరణ ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో చర్చిస్తూ... దీర్ఘాయువును ఒక కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరించింది. ఈ సాయంత్రం జరిగిన కార్యక్రమంలో వెల్నెస్ బజార్ కో-ఫౌండర్ పూజా ఖాన్ సమన్వయకర్తగా, రివియా వాస్కులర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ అర్జున్ రెడ్డితో జరిపిన ముఖాముఖి సంభాషణ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. రక్తనాళాల ఆరోగ్యాన్ని తరచుగా ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు, ముందస్తు జోక్యం ఎందుకు ముఖ్యం అనే అంశాలపై వారు చర్చించారు.
 
రక్తనాళాల్లో మార్పులు లక్షణాలు కనిపించడానికి చాలా కాలం ముందే ప్రారంభమవుతాయి. ఇవి నిశ్శబ్దంగా అనేక అవయవాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇమేజ్-గైడెడ్ స్క్రీనింగ్ ద్వారా సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి, చికిత్స చేయడం వల్ల మనం కేవలం ఆయుర్దాయాన్ని పొడిగించడం మాత్రమే కాదు, వారి చురుకైన జీవన కాలాన్ని కూడా మెరుగుపరచవచ్చు అని డాక్టర్ అర్జున్ రెడ్డి వివరించారు.
 
కవిత మంత ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ప్యానెల్ చర్చలో.. సంభాషణ మెటబాలిక్, కార్డియాక్, రీజనరేటివ్ హెల్త్ వైపు మళ్లింది. నివారణ ద్వారా దీర్ఘాయువు పొందడానికి రక్త ప్రసరణే ఏకైక పునాది అని ఇది స్పష్టం చేసింది. డాక్టర్ అర్జున్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, గుండె జబ్బులు, డయాబెటిక్ కాంప్లికేషన్స్ నుండి ఫైబ్రాయిడ్స్, ప్రొస్టేట్ ఎన్‌లార్జ్‌మెంట్ వరకు అనేక పరిస్థితులు రక్తనాళాలతో ముడిపడి ఉంటాయి. వాస్కులర్-ఫస్ట్ (రక్తనాళాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే), ఇమేజ్-గైడెడ్ విధానం సంక్లిష్టతలను నివారించడమే కాకుండా, శస్త్రచికిత్స అవసరాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది అని అన్నారు.
 
PMX హెల్త్ కో-ఫౌండర్ డాక్టర్ సమత తుళ్ల మాట్లాడుతూ, క్లినికల్ లక్షణాలు కనిపించడానికి చాలా కాలం ముందే.. మెటబాలిక్ ఒత్తిడి, వాస్కులర్ (రక్త ప్రవాహ లోపం) పనిచేయకపోవడం అనేవి బయోమార్కర్లుగా కనిపిస్తాయి. ప్రెసిషన్ మెడిసిన్ ద్వారా ఈ సంకేతాలను ట్రాక్ చేయడం సాధ్యమవుతుంది. తద్వారా మనం చికిత్సను రియాక్టివ్ నుండి ప్రివెంటివ్ లాంజివిటీ(రాకముందే జాగ్రత్త పడటం) వైపు మార్చవచ్చు అని వివరించారు.
 
రీడిఫైన్ హెయిర్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ హరికిరణ్ చేకూరి మాట్లాడుతూ, పెప్టైడ్లు మరియు రీజనరేటివ్ థెరపీలపై జరుగుతున్న కొత్త పరిశోధనలు... వాస్కులర్ రిపేర్, ఎండోథీలియల్ హెల్త్ మరియు రికవరీ-కేంద్రీకృత చికిత్సలలో కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తున్నాయి అని అన్నారు. కార్డియాలజిస్ట్ మరియు ప్రివెంటివ్ హార్ట్ హెల్త్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ రాహుల్ కొంగర మాట్లాడుతూ, దీర్ఘకాలిక గుండె ఆరోగ్యానికి రక్త ప్రసరణే పునాది. గుండె జబ్బులు రావడానికి ముందు చాలా ఏళ్ల పాటు నిశ్శబ్దంగా రక్తనాళాల పనితీరు దెబ్బతింటుంది. అందుకే భవిష్యత్తులో గుండె ముప్పును తగ్గించడానికి ముందస్తు స్క్రీనింగ్, జీవనశైలి మార్పులు, నివారణ సంరక్షణ చాలా కీలకం అని పేర్కొన్నారు.
 
ముందస్తు సంరక్షణ, ప్రాథమిక అవగాహనపై ఉమ్మడి నొక్కివక్కాణింపుతో ఈ సెషన్ ముగిసింది. దీర్ఘాయువు అనేది వ్యాధి రావడానికి చాలా కాలం ముందే ప్రారంభమవుతుంది. ముందస్తు స్క్రీనింగ్, జీవనశైలి మార్పులు, ఇంటర్-డిసిప్లినరీ కేర్ ద్వారా రక్తనాళాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం వల్ల... వ్యక్తులు వృద్ధాప్యాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటారు, దీర్ఘకాలిక శ్రేయస్సును ఎలా పొందుతారు అనేదానిని పునర్నిర్వచించవచ్చు అని నిర్వాహకులు తెలిపారు. దీర్ఘాయువును రియాక్టివ్(వచ్చాక చూసుకోవడం)గా కాకుండా ప్రోయాక్టివ్(రాకముందే జాగ్రత్త పడటం)గా మార్చే... అవగాహనతో కూడిన నివారణ, ఆవిష్కరణల ఆధారిత సంరక్షణ నమూనాల ఆవశ్యకతను ఈ చర్చ బలపరిచింది.

హస్తినలో సీఎం బాబు ... వైజాగ్ మెట్రోకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కేంద్రం

హస్తినలో సీఎం బాబు ... వైజాగ్ మెట్రోకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కేంద్రంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్న వైజాగ్ మెట్రో ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరోమారు చేసిన విజ్ఞప్తికి కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించింది.

సముద్రంలో పడవ బోల్తా, 53 మంది జల సమాధి

సముద్రంలో పడవ బోల్తా, 53 మంది జల సమాధిసముద్రంలో పడవ బోల్తా పడిన దుర్ఘటనలో 53 మంది జల సమాధి అయ్యారు. ఈ దారుణం లిబియా సముద్రంలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 55 మంది వలసదారులతో కూడిన రబ్బరు బోటు ఫిబ్రవరి 5న రాత్రి 11 గంటలకు లిబియాలోని జావియా నగరం నుంచి బైలుదేరింది. ఐతే ఆ పడవ సముద్రంలో ఆరు గంటలు ప్రయాణించిన తర్వాత సముద్రపు భారీ అలల ఉధృతికి అతలాకుతలమైంది. నావికులు పడవను అదుపు చేసేందుకు చేసిన అన్ని యత్నాలు విఫలమయ్యాయి. దీనితో పడవ అలల హోరులో బోల్తాపడింది. ఈ ప్రమాదంలో 53 మంది జల సమాధి అయ్యారు.

తిరుమల కల్తీ లడ్డూ కేసు : రూ.234 కోట్ల హవాలా మోసం... రంగంలోకి ఈడీ

తిరుమల కల్తీ లడ్డూ కేసు : రూ.234 కోట్ల హవాలా మోసం... రంగంలోకి ఈడీతిరుమల లడ్డూ తయారీ కేసులో కల్తీ నెయ్యి అంశం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. లడ్డూ వ్యవహారంలో జరిగిన పలు అవకతవకలను సీబీఐ, సిట్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. నెయ్యి వాసన వచ్చేందుకు పలు రసాయనాలతో నెయ్యిని తయారు చేశారని సిట్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఆర్థిక అవకతవకలు, అవినీతి ఇందులో ఉన్నాయని గుర్తించింది. టెండర్ల మంజూరు, నెయ్యి సరఫరా, ల్యాబ్ పరీక్షల నివేదిక విషయంలో అవినీతి చోటు చేసుకుందని సిట్ గుర్తించింది.

చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి - ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలి...

చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి - ఆయురారోగ్యాలతో ఆనందంగా ఉండాలి...ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని ప్రముఖ క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ అన్నారు. ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో చంద్రబాబును కలిసిన విషయాన్ని సచిన్ టెండూల్కర్ తన ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడిస్తూ, చంద్రబాబును కలవడం గొప్ప అనుభూతి అని పేర్కొన్నారు. సోమవారం రాత్రి చంద్రబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశానని చెప్పారు.

సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేసి ఆటో డ్రైవర్‌గా మారాడు... ఏం ఫీల్ వుంది మావ ఇక్కడ

సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వదిలేసి ఆటో డ్రైవర్‌గా మారాడు... ఏం ఫీల్ వుంది మావ ఇక్కడసాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగం. విపరీతమైన పని ఒత్తిడి. ఉదయాన్నే వెళ్లడం మాత్రమే తెలుసు. ఇంటికి ఎన్ని గంటలకు తిరిగి వస్తామో తెలియదు. డెడ్ లైన్లు. ఫైళ్లు పూర్తయ్యేవరకూ సీటుకి ఫెవికాల్ వేసుకుని కూర్చోవాల్సిందే. క్యాబిన్ నుంచి బాస్ అరుపులు, సీటు వెనుకే టీమ్ లీడర్ నిలబడి ఎప్పుడవుతుందంటూ ఐదు నిమిషాలకోసారి వచ్చి గుసగుసలు. ఈ పని ఒత్తిడి భరించేకంటే అడవిలోకి వెళ్లి ధ్యానం చేసుకోవడం బెస్ట్ అని ఇప్పుడు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ టెక్కీలు చెబుతున్న మాట. కానీ లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి తల్లిదండ్రులు చదివిస్తే ఉద్యోగం వదిలేసి ఇంటికి వస్తే ఏం చేయాలి?

