జైడస్ బహుళ-మోతాదుల పెన్ పరికరంలో సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్
అహ్మదాబాద్: ఆవిష్కరణల ఆధారిత గ్లోబల్ లైఫ్సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో పేటెంట్ గడువు ముగిసిన తర్వాత సెమాగ్లిన్ టీఎం, మషెమా టీఎం మరియు ఆల్టర్మీ టీఎం బ్రాండ్ పేర్లతో సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ను విడుదల చేసింది. భారత ఔషధ నియంత్రణ జనరల్ (డీసీజీఐ) గతంలోనే టైప్ 2 మధుమేహం, ఊబకాయం రెండింటి చికిత్స కోసం సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి, విక్రయించడానికి ఆమోదం తెలిపింది.
రోగులు తమ ఔషధ మోతాదును పెంచుకునే కొద్దీ బహుళ ఏక-మోతాదు పెన్లను కొనుగోలు చేయాల్సిన ప్రస్తుత చికిత్సా ఎంపికల వలె కాకుండా, జైడస్ వినూత్నమైన, తిరిగి ఉపయోగించగల బహుళ-మోతాదుల పెన్ పరికరాన్ని అందిస్తోంది. ఈ అధునాతన ఆవిష్కరణ వైద్యులకు మరియు రోగులకు ఒకే పెన్ నుండి వేర్వేరు మోతాదులను సౌకర్యవంతంగా ఎంచుకోవడానికి, తీసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. తద్వారా చికిత్స పట్ల రోగి యొక్క నిబద్ధత మెరుగుపడుతుంది, సౌలభ్యం పెరుగుతుంది. మొత్తం చికిత్స వ్యయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. జైడస్ యొక్క సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ 15 మి.గ్రా/3 మి.లీ కుప్పిలో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనిని అహ్మదాబాద్లోని జైడస్ బయోటెక్ పార్క్లో తయారు చేస్తారు. ఈ చికిత్స యొక్క సగటు నెలవారీ ఖర్చు సుమారు రూ. 2,200 ఉంటుంది.
మధుమేహం, ఊబకాయం నేడు భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్న అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో ఒకటి. జీఎల్పీ-1 ఆధారిత చికిత్సలు పెరుగుతున్న ఈ ప్రజారోగ్య సమస్యను పరిష్కరించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మధుమేహ సమాఖ్య ప్రకారం, భారతదేశంలో 8.9 కోట్ల మంది పెద్దలు మధుమేహంతో జీవిస్తున్నారు, ఇది దేశ వయోజన జనాభాలో 10.5 శాతం. అదే సమయంలో, అన్ని వయసుల వారిలో ఊబకాయం వేగంగా పెరుగుతోంది. పెద్దలలో, ఊబకాయం ప్రాబల్యం మహిళల్లో 91 శాతం (12.6 శాతం నుండి 24.0 శాతానికి), మరియు పురుషులలో 146 శాతం (9.3 శాతం నుండి 22.9 శాతానికి) పెరిగింది. ఈ పరిణామాలు దేశంలో విస్తరిస్తున్న ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని సూచిస్తున్నాయి.