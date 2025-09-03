బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025 (16:37 IST)

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

Vaccine
హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
 
సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్‌లు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క GISRS వంటి ప్రపంచ నిఘా వ్యవస్థలచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన టీకా కూర్పులకు వార్షిక నవీకరణలు అవసరం. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్(సిడిసి) వంటి సంస్థలు నిఘా మరియు టీకా లభ్యతను బలోపేతం చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, కవరేజ్ మాత్రం చెప్పుకోతగ్గ స్థాయిలో లేదు. సంసిద్ధత, సమానమైన రీతిలో టీకా పంపిణీని మెరుగుపరచడం వంటివి ఇన్ఫ్లుయెంజా వల్ల ప్రపంచంపై పడుతున్న భారాన్ని తగ్గించడానికి కీలకం.
 
ట్రైవాలెంట్ వ్యాక్సిన్‌కు మారడం గురించి డాక్టర్ పర్వైజ్ కౌల్- FRCP (పల్మనరీ మెడిసిన్), (రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్, లండన్), FERS (ఫెలో ఆఫ్ యూరోపియన్ రెస్పిరేటరీ సొసైటీ) మాట్లాడుతూ, సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా, దాని సమస్యలకు వ్యతిరేకంగా ఇన్ఫ్లుయెంజా టీకా ఇప్పటికీ అత్యంత ప్రభావవంతమైన నివారణ చర్యగా నిలుస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ క్వాడ్రివాలెంట్, ట్రైవాలెంట్ ఫార్ములేషన్‌లుగా అందుబాటులో ఉంది. మార్చి 2020 నుండి ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ వ్యాప్తి యొక్క ప్రపంచ నమూనాను బట్టి, ఇన్ఫ్లుయెంజా బి/యమగట వైరస్ వ్యాప్తి లేకుండా వుంది,  డబ్ల్యుహెచ్ఓ, సిడిసి మొదలైన ప్రపంచ నియంత్రణ సంస్థలు బి/యమగట ఇకపై వ్యాక్సిన్ ఫార్ములేషన్‌లో భాగంగా ఉండకూడదని స్పష్టంగా సిఫార్సు చేశాయి. యుఎస్‌తో సహా దాదాపు 40 దేశాలు ఇప్పటికే ట్రైవాలెంట్ వ్యాక్సిన్‌ను స్వీకరించాయి. ఈ పరిస్థితులలో, ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ ఉపయోగం కోసం అత్యంత శాస్త్రీయ సూత్రీకరణగా నిలిచింది. భారతదేశం నుండి కూడా ఇన్ఫ్లుయెంజా బి /యమగట నివేదించబడలేదు. అందుచేత ట్రై వాలెంట్ ఫార్ములేషన్ స్పష్టంగా ముందుకు సాగే మార్గంగా నిలిచింది. గత 5 సంవత్సరాలుగా చెలామణిలో లేని వైరస్‌కు వ్యతిరేకంగా టీకాలు వేయడంలో అర్థం లేదు అని అన్నారు. 
 
నివారణ ఆరోగ్యాన్ని పెంచాల్సిన అవసరం గురించి జైడస్ లైఫ్ సైన్సెస్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ షార్విల్ పటేల్ మాట్లాడుతూ, మనం అనేక అంటువ్యాధులతో పోరాడుతున్న సమయంలో మంచి శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యానికి టీకాలు చాలా అవసరం. ప్రపంచ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా, టీకాలను సకాలంలో అందుబాటులో ఉంచటంను మేము విశ్వసిస్తున్నాము, ఎందుకంటే అవి నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణలో కీలకమైన భాగం. ఇది అధిక-ప్రమాద సమూహాలలో వ్యాక్సిన్ నివారించగల వ్యాధులు, సంబంధిత సమస్యలను గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని అన్నారు. 
 
ఉత్తర అర్ధగోళం (NH) స్ట్రెయిన్స్‌కు సంబంధించి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క 2025-26 సిఫార్సుల ప్రకారం, మార్చి 2020 నుండి సహజంగా సంభవించే బి/యమగుట వంశ వైరస్‌లు లేకపోవడం సంక్రమణ ప్రమాదాన్ని చాలా తక్కువగా సూచిస్తుంది. తత్ఫలితంగా, ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌లలో ఈ జాతిని చేర్చడం ఇకపై అవసరంగా పరిగణించబడదు. దీనికి అనుగుణంగా, భారత ప్రభుత్వంలోని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ (NCDC) కూడా NH 2025- 26 సీజన్‌లో ఉపయోగించడానికి ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను ఉపయోగించాలని సిఫార్సు చేసింది.

Beijing : పుతిన్‌తో భేటీ అయిన కిమ్ జోంగ్- రష్యా ప్రజలకు నేను ఏదైనా చేయగలిగితే?

Beijing : పుతిన్‌తో భేటీ అయిన కిమ్ జోంగ్- రష్యా ప్రజలకు నేను ఏదైనా చేయగలిగితే?రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఉత్తర కొరియా నాయకుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ బీజింగ్‌లో ద్వైపాక్షిక చర్చలు ప్రారంభించడానికి సమావేశమయ్యారు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన 80వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని చైనా రాజధాని బీజింగ్ నడిబొడ్డున జరిగిన ఒక ప్రధాన సైనిక కవాతులో పాల్గొన్న తర్వాత ఇద్దరు నాయకులు డయోయుటై రాష్ట్ర అతిథి గృహంలో అధికారికంగా సమావేశమయ్యారు.

నేనెక్కడికెళ్తే నీకెందుకురా, గు- పగలకొడతా: మద్యం మత్తులో వున్న పోలీసుతో యువతి వాగ్వాదం (video)

నేనెక్కడికెళ్తే నీకెందుకురా, గు- పగలకొడతా: మద్యం మత్తులో వున్న పోలీసుతో యువతి వాగ్వాదం (video)విజయవాడ సింగ్ నగర్ సెంటర్ నడిరోడ్డులో యువతిపై ఓ కానిస్టేబుల్ దాడి చేసాడు. దీనితో సదరు యువతి తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైంది. వాహనంపై వెళ్తున్న యువతిని ఆపి.. ఎక్కడికెళ్తున్నావ్ అంటూ తప్పతాగిన కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాస్ నాయక్ అడిగినట్లు బాధితురాలు ఆరోపిస్తోంది. దీనితో పోలీసు కానిస్టేబుల్-యువతి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకున్నది. వీరి మధ్యలోకి బీట్ కానిస్టేబుల్ కోటేశ్వర రావు వచ్చాడు. ఇద్దరూ ఒకరికొకరు చొక్కాలు పట్టుకుని గొడవపడ్డారు. వీడియోలో యువతి... నేను ఎక్కడికెళ్తే నీకెందుకురా, గు- పగలగొడతానంటూ బూతులు తిడుతూ కనిపించింది. కాగా విషయం పోలీసు అధికారుల వద్దకు వెళ్లడంతో ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్‌ను సస్పెండ్ చేసారు.

Atchannaidu: ఉల్లిరైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.. అచ్చెన్నాయుడు

Atchannaidu: ఉల్లిరైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.. అచ్చెన్నాయుడురాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధరను ప్రకటించి 580 మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేసి రాష్ట్రంలోని అన్ని రైతు బజార్లలో అమ్మకాలు ప్రారంభించినందున రైతులు ఉల్లిపాయల గురించి ఆందోళన చెందవద్దని వ్యవసాయ మంత్రి కె. అచ్చెన్నాయుడు సూచించారు. ఈ విషయంపై మీడియాతో మాట్లాడిన మంత్రి, కర్నూలు జిల్లాలోని రైతులు 5,700 మెట్రిక్ టన్నుల ఉల్లిపాయలను పండించారని చెప్పారు. భారీ వర్షాల కారణంగా దాని ధర బాగా పడిపోయింది.

కల్వకుంట్ల కవిత ఫ్లెక్సీలను పీకి రోడ్డుపై పారేస్తున్న భారాస కార్యకర్తలు (video)

కల్వకుంట్ల కవిత ఫ్లెక్సీలను పీకి రోడ్డుపై పారేస్తున్న భారాస కార్యకర్తలు (video)కల్వకుంట్ల కవిత ఫ్లెక్సీలను బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాల నుంచి కార్యకర్తలు పీకి రోడ్లపై పారేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అంతేగాకుండా ఆమె పార్టీ సభ్యత్వానికి కూడా రాజీనామా చేశారు. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలపై బీఆర్ఎస్ ఆమెను పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేసిన ఒక రోజు తర్వాత ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆమెను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసేలా చేశాయి. తనకు వ్యతిరేకంగా కుట్రలు పన్నుతున్నారని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే టి. హరీష్ రావుపై తీవ్ర విమర్శలు చేసారు.

Revanth Reddy: పాపం ఊరికే పోదు.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది.. రేవంత్ ఫైర్ (video)

Revanth Reddy: పాపం ఊరికే పోదు.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది.. రేవంత్ ఫైర్ (video)బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. కవిత వ్యాఖ్యలపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందిస్తూ.. వాళ్లని వాళ్లే కడుపులో కత్తులతో కౌగిలించుకుంటున్నారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కుటుంబ గొడవల్లో తనని తీసుకురావద్దని సూచించారు. హరీశ్ రావు, సంతోష్ రావుల వెనుక తానున్నననే వ్యాఖ్యలను రేవంత్ రెడ్డి ఖండించారు. విపరీతంగా అవినీతి సొమ్ము సంపాధించారు. అందుకే కల్వకుంట్ల కుటుంబంలో వాటాల కోసం వివాదాలు వస్తున్నాయని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. పాపం ఊరికే పోదు.. చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత అని విమర్శించారు.

Watch More Videos

Murugadoss: దాని వల్లే ఐదేళ్ల టైం వృథా అయింది. మన దగ్గర ప్రపంచస్థాయి కంటెంట్ వుంది : ఏఆర్ మురుగదాస్

Murugadoss: దాని వల్లే ఐదేళ్ల టైం వృథా అయింది. మన దగ్గర ప్రపంచస్థాయి కంటెంట్ వుంది : ఏఆర్ మురుగదాస్శివ కార్తికేయన్, రుక్మిణి వసంత్, విద్యుత్ జమ్వాల్ ప్రధాన పాత్రలో ఏఆర్ మురుగదాస్ తెరకెక్కించిన చిత్రం మదరాసి. అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందించారు. సెప్టెంబర్ 5న విడుదల చేయబోతోన్నారు. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ లక్ష్మీ మూవీస్ బ్యానర్ మీద భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు మురుగదాస్ చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.

Sri Vishnu: గతంలో రిలీజ్ కు సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ వున్నారు : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: గతంలో రిలీజ్ కు సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ వున్నారు : శ్రీ విష్ణుకొన్ని సినిమాల ప్రమోషనల్ కంటెంట్ చూడగానే మూవీ చూడాలని అనిపిస్తుంది. లిటిల్ హార్ట్స్ అలాంటి క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది. 90's బయోపిక్ చూశాక ఆదిత్య హాసన్ ఒక కొత్త తరహా ప్లెజెంట్ కామెడీ క్రియేట్ చేశాడనే ఫీల్ కలిగింది. ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గా వస్తున్న ఈ సినిమా కూడా అలాగే బాగా నవ్విస్తుందని ఎక్స్ పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ మూవీ టీమ్ అందిరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా అని హీరో శ్రీ విష్ణు అన్నారు.

Anushka : అందుకే సినిమాలు తగ్గించా.. ప్రస్తుతం మహాభారతం చదువుతున్నా : అనుష్క శెట్టి

Anushka : అందుకే సినిమాలు తగ్గించా.. ప్రస్తుతం మహాభారతం చదువుతున్నా : అనుష్క శెట్టిక్వీన్ అనుష్క శెట్టి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా ఘాటి. విక్రమ్ ప్రభు మేల్ లీడ్ గా నటించిన ఈ చిత్రానికి విజనరీ డైరెక్టర్ క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహించారు. UV క్రియేషన్స్ సమర్పణలో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై రాజీవ్ రెడ్డి, సాయి బాబు జాగర్లమూడి నిర్మించారు. ఇప్పటికే అద్భుతమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తో సినిమా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. సెప్టెంబర్ 5న ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపధ్యంలో క్వీన్ అనుష్క శెట్టి సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

కిష్కింధపురి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఫోన్ చూడాలనిపించదు : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్

కిష్కింధపురి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఫోన్ చూడాలనిపించదు : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్'ఊరికి ఉత్తరాన, దారికి ద‌క్షిణాన‌ ప‌శ్చిమ దిక్కున ప్రేతాత్మల‌న్నీ పేరు విన‌గానే తూర్పుకు తిరిగే ప్రదేశం' అనే డైలాగుల‌తో మొదలైన ట్రైలర్ ఆద్యంతం కట్టిపడేసింది. హీరో, హీరోయిన్ సహా కొంతమంది స్నేహితుల ఆత్మలని అన్వేషిస్తూ సువర్ణ మాయ ఇంటిలోకి వెళ్తారు. అక్కడ వారు ఊహించని భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎదురుకావడం మైండ్ బ్లోయింగ్ థ్రిల్ ని అందించాయి.

జటాధర లో శిల్పా శిరోద్కర్ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్‌ చేసింది : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా

జటాధర లో శిల్పా శిరోద్కర్ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్‌ చేసింది : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరాసుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలో ‘జటాధర’ చిత్రానికి సంబంధించిన బజ్ ఎలా ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. సుధీర్ బాబు చాలా కొత్తగా కనిపించబోతోన్న ఈ మూవీని ప్రేరణ అరోరా సమర్పణలో సుధీర్ బాబు ప్రొడక్షన్స్ పతాకం నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమాను వెంకట్ కళ్యాణ్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు వదిలిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ మూవీపై అంచనాలు పెంచేశాయి. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం నుంచి శిల్పా శిలోద్కర్ పాత్రకు సంబంధించిన అప్డేట్ ఇచ్చారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com