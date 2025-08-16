శనివారం, 16 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. యోగాసనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 16 ఆగస్టు 2025 (14:36 IST)

మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరం

Medicover Cancer Institute Free Cancer Diagnosis Medical Camp
79వ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మనం సైతం కాదంబరి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు, నటుడు కాదంబరి కిరణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, క్యాన్సర్ ఒక భయంకరమైన వ్యాధి అనే అపోహను తొలగించి, దానిపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. తొలి దశలోనే గుర్తిస్తే క్యాన్సర్‌ను పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు. ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని పిలుపునిచ్చారు.
 
మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఇండియా చీఫ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ మహేష్ డెగ్లూర్కర్ మాట్లాడుతూ, క్యాన్సర్ నిర్ధారణలో ఆలస్యం చేయకూడదు. ఈ ఉచిత శిబిరం ప్రజలకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. మేము అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఉత్తమ చికిత్సను అందిస్తాము, ఈ శిబిరం ద్వారా ప్రజలకు సకాలంలో సహాయం అందించడం మా లక్ష్యం అని తెలిపారు.
 
మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సెంటర్ హెడ్ సువన్కర్ మాట్లాడుతూ, ప్రజల్లో క్యాన్సర్‌పై భయాన్ని తొలగించి, సమయానికి పరీక్షలు చేయించుకోవాలనే అవగాహన కల్పించడం మా లక్ష్యం అని తెలిపారు. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ అజయ్ వరుణ్ రెడ్డి, డాక్టర్ ప్రశాంత్ రెడ్డి, డాక్టర్ వేణుగోపాల్ కూడా పాల్గొన్నారు.
 
శిబిరంలో ఉచితంగా అందించే పరీక్షలు:
మమ్మోగ్రఫీ (రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్)
పాప్‌స్మియర్ (సర్వికల్ క్యాన్సర్ పరీక్ష)
పీ.యూ.ఎస్ (పురుషులకు ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ పరీక్ష)
క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్
ఈ శిబిరం ప్రతి రోజు ఉదయం 10:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం 040 6833 4455 నంబర్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

Heavy Rains: కేరళలో రోజంతా భారీ వర్షాలు.. పెరిగిన జలాశయాలు.. వరదలు

Heavy Rains: కేరళలో రోజంతా భారీ వర్షాలు.. పెరిగిన జలాశయాలు.. వరదలుశనివారం కేరళలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో, లోతట్టు ప్రాంతాలలో నీరు నిలిచిపోవడంతో పాటు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ఆనకట్టలు, జలాశయాల నీటి మట్టాలు పెరిగాయి. రాష్ట్రంలో రోజంతా వర్షాలు కొనసాగుతుండటంతో, కొన్ని లోతట్టు ప్రాంతాల నుండి నీరు నిలిచిపోవడంతో వరదలు సంభవించాయి. వర్షాల కారణంగా కొన్ని ఆనకట్టలు, జలాశయాల నీటి మట్టాలు పెరిగాయి. పతనంతిట్ట జిల్లాలో, కక్కి జలాశయంలోని రెండు షట్టర్లను మధ్యాహ్నం తెరిచి నీటిని విడుదల చేశారు. పాలక్కాడ్ జిల్లాలో, మీన్కర, చులియార్, వాలయార్ ఆనకట్టల స్థాయిలు "మూడవ దశ హెచ్చరిక" స్థితికి చేరుకున్నాయి.

Vana Durgamma: భారీ వరదలు.. నీట మునిగిన ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మ ఆలయం

Vana Durgamma: భారీ వరదలు.. నీట మునిగిన ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మ ఆలయంప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం, ఏడుపాయల వన దుర్గమ్మ ఆలయం భారీ వరదల కారణంగా వరుసగా మూడవ రోజు కూడా నీట మునిగిపోయింది. అయినప్పటికీ ఆలయ అధికారులు భక్తుల దర్శనానికి వీలుగా రాజగోపురం వద్ద అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కొత్త ప్రదేశంలో ప్రత్యేక అభిషేక ఆచారాలు, అలంకార నైవేద్యాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సింగూర్‌లోని నక్క వాగు నుండి వనదుర్గ సరస్సులోకి 25,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో వనదుర్గ ఒడ్డు ప్రస్తుతం పొంగి ప్రవహిస్తోంది.

ఒడిశాలో ఆస్తి వివాదం- 42 ఏళ్ల వ్యక్తికి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన సవతి తల్లి

ఒడిశాలో ఆస్తి వివాదం- 42 ఏళ్ల వ్యక్తికి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన సవతి తల్లిఒడిశాలో ఆస్తి వివాదం కారణంగా 42 ఏళ్ల వ్యక్తిని అతని తండ్రి, సవతి తల్లి, సవతి సోదరుడు నిప్పంటించారు. భువనేశ్వర్ శివార్లలోని బాలిపట్న గ్రామానికి చెందిన జ్యోతిరంజన్ మథియాగా గుర్తించబడిన బాధితుడు శనివారం భువనేశ్వర్‌లోని ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (AIIMS)లో కాలిన గాయాలతో మరణించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే, తన తండ్రి మొదటి వివాహం నుండి వచ్చిన కుమారుడు జ్యోతిరంజన్ అథంతారా కమ్యూనిటీ హాస్పిటల్‌లో మరణ వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు.

Pregnant Woman : గర్భిణీ స్త్రీ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య.. కారణం ఎవరో తెలుసా?

Pregnant Woman : గర్భిణీ స్త్రీ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య.. కారణం ఎవరో తెలుసా?అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఒక గర్భిణీ స్త్రీ తన దారుణమైన చర్యకు పోలీసులను, టిడిపి ప్రభుత్వాన్ని నేరుగా నిందిస్తూ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. శ్రావణిగా గుర్తించబడిన ఆ మహిళ మూడు నెలల గర్భవతి. తన భర్త శ్రీనివాస్ తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించాడని ఆరోపిస్తూ ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే, పోలీసులు ఈ విషయంపై చర్య తీసుకోవడంలో లేదా దర్యాప్తు చేయడంలో విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. బదులుగా, అధికారులు ఆమెకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి చివరికి ఈ పరిస్థితికి ఆమెను బాధ్యురాలిగా చేశారు.

అల్పపీడన ప్రభావం- తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు

అల్పపీడన ప్రభావం- తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలుఅల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో భూపాలపల్లి, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, ములుగు, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

Watch More Videos

డేటింగ్ యాప్‌లపై కంగనా రనౌత్ ఫైర్.. అదో తెలివి తక్కువ పని

డేటింగ్ యాప్‌లపై కంగనా రనౌత్ ఫైర్.. అదో తెలివి తక్కువ పనినటి, రాజకీయ నాయకురాలు కంగనా రనౌత్ మరోసారి తన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని మండి నుండి వచ్చిన బిజెపి ఎంపి ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో, డేటింగ్ యాప్‌లను, వాటిని ఉపయోగించేవారిని విమర్శించారు. అటువంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో భాగస్వామిని వెతకడం "తెలివి తక్కువ" పని అని ఆమె వాదించారు. డేటింగ్ యాప్‌లలో ఉండవలసిన అవసరం తనకు ఎప్పుడూ అనిపించలేదని. కంగనా వాటిని సమాజానికి మంచిది కాదని తెలిపింది. "ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరాలు ఉంటాయి.

డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా రూపొందిన ఫైటర్ శివ టీజర్ ఆవిష్కరించిన అశ్వనీదత్

డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా రూపొందిన ఫైటర్ శివ టీజర్ ఆవిష్కరించిన అశ్వనీదత్కౌండిన్య ప్రొడక్షన్స్, అరుణ గిరి ఆర్ట్స్ బ్యానర్ల మీద ఉన్నం రమేష్, నర్సింహ గౌడ్ నిర్మించిన చిత్రం ‘ఫైటర్ శివ’. ప్రభాస్ నిమ్మల దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో మణికాంత్, ఐరా బన్సాల్ జంటగా నటించారు. ఈ మూవీలో సునీల్, వికాస్ వశిష్ట వంటి వారు కీలక పాత్రలను పోషించారు. ఈ క్రమంలో శనివారం ‘ఫైటర్ శివ’ టీజర్‌ను లాంచ్ చేశారు. ఈ టీజర్‌ను ప్రముఖ నిర్మాత అశ్వనీదత్ రిలీజ్ చేశారు.

ధర్మశాల వంటి ఒరిజనల్ లొకేషన్ లో పరదా చిత్రించాం : డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల

ధర్మశాల వంటి ఒరిజనల్ లొకేషన్ లో పరదా చిత్రించాం : డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ కాండ్రేగులనేను చిన్నప్పుడు నుంచి మాస్ కమర్షియల్ సినిమాలు చూస్తూనే పెరిగాను.అలాంటి సినిమాలు చేయడం నాకు ఇష్టం. అలాంటి సినిమాలు తీసే అవకాశం రావాలని కోరుకుంటున్నాను. నాకు సినిమాలంటే ఇష్టం. అన్ని రకాల సినిమాలు చేయాలని ఉంది. ముఖ్యంగా కమర్షియల్ సినిమా అంటే పిచ్చి అని డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల అన్నారు.

Madhu Shalini: మా అమ్మానాన్న లవ్ స్టోరీ కన్యాకుమారిలానే వుంటుంది : మధు షాలిని

Madhu Shalini: మా అమ్మానాన్న లవ్ స్టోరీ కన్యాకుమారిలానే వుంటుంది : మధు షాలినిప్రముఖ నటి మధు శాలిని ప్రెజెంటర్‌గా రూరల్ లవ్ స్టొరీ "కన్యా కుమారి" చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు. రాడికల్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై సృజన్ అట్టాడ రచన, దర్శకత్వం, నిర్మాతగా రూపొందించిన ఈ చిత్రంలో గీత్ సైని, శ్రీచరణ్ రాచకొండ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 27న వినాయక చవితి సందర్భంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్‌ కానుంది.

Priyanka Arul : ఓజీ చిత్రం నుండి ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ ఫస్ట్ లుక్

Priyanka Arul : ఓజీ చిత్రం నుండి ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ ఫస్ట్ లుక్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రియులంతా ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం 'ఓజీ'. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సుజీత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఓజాస్‌ గంభీరగా గ్యాంగ్‌స్టర్ అవతార్‌లో కనిపించనున్న ఈ చిత్రంలో ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com