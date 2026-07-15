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గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా?
కుమార్తె గర్భం ధరించిన తర్వాత ఆమె తల్లిదండ్రులు ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయాలని అనే దానిపై ఎన్నో సందేహాలు వుంటుంటాయి. వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. గర్భిణీ స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా అనేది. గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవుడికి నిశ్చింతగా కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చు. దీనివల్ల గర్భిణికి కానీ, కడుపులోని బిడ్డకు కానీ ఎలాంటి దోషం చుట్టుకోదు.
హిందూ సంప్రదాయాల్లో గర్భధారణ సమయంలో కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి సంబంధించి కొన్ని నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వాటి గురించిన స్పష్టత తెలుసుకుందాము. సాధారణంగా సమాజంలో ఉన్న నమ్మకం ప్రకారం, భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కేవలం ఆమె భర్త మాత్రమే కొబ్బరికాయ కొట్టకూడదని అంటుంటారు. ఇది కూడా ఒక ప్రాంతీయ లేదా కుటుంబ ఆచారం మాత్రమే కానీ, శాస్త్రాల్లో దీనికి కచ్చితమైన నిషేధాలు లేవు.
గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి, సోదరులు లేదా ఇతర కుటుంబ సభ్యులు దేవుడికి కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. దేవుడి ముందు కొబ్బరికాయ కొట్టడం అనేది మనలోని అహంకారాన్ని వీడి, భగవంతుడికి ఆత్మసమర్పణ చేయడాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ఒక పవిత్రమైన కార్యం. కాబట్టి తండ్రి దేవుడికి కొబ్బరికాయ కొట్టి, పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థించడం శుభప్రదమే కానీ అశుభం కాదు.
ఇవన్నీ తరతరాలుగా వస్తున్న నమ్మకాలు, ఆచారాలు మాత్రమే. మీ కుటుంబంలో పెద్దలు పాటించే ప్రత్యేకమైన ఇంటి నియమాలు (ఇంటి ఆచారం) ఏవైనా ఉంటే, ఒకసారి వారిని కూడా అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది.
భర్త ICUలో వుంటే వెకిలిగా నవ్వుతూ రీల్స్ చేసిన భార్య, వీడియో వైరల్
రీల్స్ పిచ్చి ఎంతగా పెరిగిందంటే... ఒకరు చావుబతుకుల మధ్య ప్రాణం కోసం పోరాడుతున్నా, ఆ సమయంలో కూడా ఫోనులో రీల్స్ చేస్తూ పైశాచికినందం పొందేవారు వున్నారంటే ఆశ్చర్యం కలుగక మానదు. ఇట్లాంటి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. భర్త ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ బెడ్ పైన వున్నాడు. అతడు అలా వుండగా అతడి భార్య ఇన్ స్టాగ్రాం రీల్స్ చేసింది. ఆ వీడియోను పోస్ట్ చేయడంతో నెటిజన్లు ఆమె చర్యపై మండిపడుతున్నారు. మానవత్వం రోజురోజుకీ నశించిపోతోందంటూ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.
ముద్రగడ అంత్యక్రియలు: గౌరవ వందనం చేస్తున్న పోలీసులను తోసేసిన అంబటి, వీడియో
ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియల్లో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొన్నది. ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ముద్రగడ అంత్యక్రియలు జరిపించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. దీనితో పోలీసులు ముద్రగడ అంత్యక్రియలలో ఖననం జరుగుతున్నప్పుడు గౌరవ వందనం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. పోలీసులు గౌరవ వందన సమర్పణ చేస్తున్న సమయంలో వైసిపి నాయకుడు, మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబు వారిపైకి దూసుకెళ్లారు. కుటుంబ సభ్యులు వద్దని చెబుతుంటే మీరు ఎందుకు గౌరవ వందనం చేస్తున్నారంటూ పోలీసులను పక్కకి నెట్టివేసారు. దీనితో అక్కడ గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొన్నది.
ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి... ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలు వద్దన్న కుటుంబీకులు
కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం అనారోగ్యంతో మృతి చెందగా, ఆయన అంత్యక్రియలను టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. అయితే, ముద్రగడ పద్మనాభం కుటుంబీకులు మాత్రం ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించారు. జీవించివున్నపుడు అనేక విధాలుగా అవమానించి, ఇపుడు అధికారిక గౌరవాలు, సానుభూతి తమకు అవసరం లేదని ఆయన కుటుంబీకులు స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్కు చార్జ్ చేస్తుండగా మంటలు... ఇద్దరు మృతి
ఇటీవలికాలంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలోని బ్యాటరీలు పేలిపోతున్న సంఘటనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా అగ్నిప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. తాజాగా ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నోయిడాలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్కు చార్జింగ్ చేస్తుండగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మంటలు భారీ అగ్నిప్రమాదానికి దారితీశాయి. ఫలితంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు మృత్యువాతపడ్డారు.
పెళ్లి సంబంధం చూస్తున్నారని గుండు చేయించుకున్న యువతి, వీడియో
ఓ యువతి గుండు చేయించుకుంటున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ యువతి గుడిలో తలనీలాలు ఇస్తూ కనబడుతోంది. ఇన్స్టాగ్రాంలో తనకు సంబంధించిన ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి.... మా అమ్మ నాకు పెళ్లి సంబంధం చూస్తోంది అంటూ ట్యాగ్ లైన్ పెట్టింది. ఈ ట్యాగ్ లైన్ చూసిన నెటిజన్లు... ఇదేదో ఆమెకి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారనీ, అందుకే ఆమె అలా గుండు చేయించుకుంటోందంటూ వ్యాఖ్యలు జోడిస్తూ దాన్ని వైరల్ చేసారు. వీడియో కింద కామెంట్లు చూసిన యువతి కీర్తనా మీనన్ షాక్ తిన్నానంటూ మరో వివరణ ఇచ్చింది.
గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా?
కుమార్తె గర్భం ధరించిన తర్వాత ఆమె తల్లిదండ్రులు ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయాలని అనే దానిపై ఎన్నో సందేహాలు వుంటుంటాయి. వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. గర్భిణీ స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా అనేది. గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవుడికి నిశ్చింతగా కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చు. దీనివల్ల గర్భిణికి కానీ, కడుపులోని బిడ్డకు కానీ ఎలాంటి దోషం చుట్టుకోదు. హిందూ సంప్రదాయాల్లో గర్భధారణ సమయంలో కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి సంబంధించి కొన్ని నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వాటి గురించిన స్పష్టత తెలుసుకుందాము. సాధారణంగా సమాజంలో ఉన్న నమ్మకం ప్రకారం,
15-07-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి...
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి ప్రారంభం.. వారాహి దేవిని పూజిస్తే...?
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి అనేది ఆషాఢ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో జరుపుకునే తొమ్మిది రోజుల పవిత్ర పండుగ . విస్తృతంగా జరుపుకునే శరదృతు, చైత్ర నవరాత్రుల వలె కాకుండా, గుప్త నవరాత్రి అంతగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు. ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులు అపారమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, దివ్యశక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దుర్గాదేవి వరాహ అవతారానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఉగ్రమైన, రక్షక దేవత అయిన వరాహి దేవిని పూజిస్తారు.
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు.. జూలై 16న చారిత్రక గోల్కొండ కోటపై..?
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. జంట నగరాల్లో జూలై 16 నుండి ఆగస్టు 10 వరకు వైభవంగా సాగుతాయి. జూలై 16న చారిత్రక గోల్కొండ కోటపై ఉన్న శ్రీ జగదాంబ మహంకాళి ఆలయంలో ఈ వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయి. ప్రధాన ఉత్సవాలు ఆగస్టు 2, 3 తేదీలలో సికింద్రాబాద్లోని శ్రీ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో జరుగుతాయి. చివరగా, ఆగస్టు 10న లాల్దర్వాజాలోని శ్రీ సింహవాహిని మహంకాళి ఆలయం, హరిబౌలిలోని శ్రీ అక్కన్న మాదన్న ఆలయాల నుండి అఫ్జల్గంజ్ సమీపంలోని మూసీ నది వరకు జరిగే ఊరేగింపులతో ఈ ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.
14-07-2026 మంగళవారం ఫలితాలు (అమావాస్య) - దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. వివాదాస్పద విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. కొన్ని తప్పిదాలకు మూల్యం చెల్లించుకుంటారు.