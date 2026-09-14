#HappyVinayakaChavithi : వినాయక చవితి వ్రత కథ - గణపతి జననం
దేశ వ్యాప్తంగా వినాయకచవితి పండుగను ప్రజలు భక్తిప్రపత్తులతో సోమవారం జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా వినాయకచవతి వ్రత కథ, గణపతి జననం గురించి తెలుసుకుందాం.. పూర్వం పార్వతీదేవి తన నలుగు పిండితో ఒక బాలుని రూపాన్ని తయారుచేసి, దానికి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి, తాను స్నానానికి వెళ్తూ గుమ్మం వద్ద కాపలా ఉంచింది. ఆ సమయంలో అక్కడకు వచ్చిన పరమశివుడిని ఆ బాలుడు అడ్డుకున్నాడు. దాంతో కోపోద్రిక్తుడైన శివుడు తన త్రిశూలంతో బాలుని శిరచ్ఛేదం చేశాడు.
ఈ విషయం తెలుసుకుని పార్వతీదేవి తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోగా, శివుడు దేవతలను ఉత్తరం వైపు తలపెట్టి నిద్రిస్తున్న ప్రాణి తలను తీసుకురావాల్సిందిగా ఆదేశించాడు. దేవతలు ఒక ఏనుగు తలను తీసుకురాగా, దాన్ని బాలుని మొండానికి అతికించి ప్రాణం పోశారు. అనంతరం శివుడు ఆ బాలుడిని సమస్త గణములకు అధిపతిగా (గణపతిగా) నియమించి, ఏ పూజైనా ప్రథమంగా గణపతికే జరగాలని వరమిచ్చాడు.
దేవతలందరూ గణపతికి కుడుములు, ఉండ్రాళ్ళు నైవేద్యంగా సమర్పించిన తర్వాత గణపతి తన వాహనమైన మూషికం (ఎలుక)పై ప్రయాణిస్తుండగా జారిపడ్డాడు. అది చూసి ఆకాశంలో ఉన్న చంద్రుడు నవ్వాడు. దాంతో ఆగ్రహించిన వినాయకుడు "భద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు నిన్ను చూసినవారు నీలాపనిందలు (లేనిపోని నిందలు) పడతారు" అని శపించాడు.
చంద్రునికి గణేశుడు ఇచ్చిన శాపం వల్ల దేవాదిదేవతలు సైతం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనడంతో, బ్రహ్మదేవుని సూచన మేరకు చవితి నాడు వినాయక వ్రతం చేసి, కథను పూజించి అక్షింతలు తలపై వేసుకుంటే శాపదోషం తొలగిపోతుందని తెలిపారు. ద్వాపరయుగంలో శ్రీకృష్ణుడు కూడా శ్యమంతకమణి విషయంలో నీలాపనిందలకు గురై, ఈ వ్రతం ఆచరించి విముక్తుడునైట్టు పురాణాలు చెబుతున్నాయి.